„Vítězstvím v Tuklatech jsme získali po dobrém výkonu tři důležité body a navázali jsme na předcházející tři vítězství v řadě. V průběhu utkání jsme šli do vedení tři nula, když za nás skóroval Sixta, Horák a elitní střelec Chvojka. Tuklaty patnáct minut před koncem snížily a v závěru utkání vytvořily před naší brankou několik závarů, které ale vyřešil náš brankář Douděra,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 76. Kostak z PK – 9. Sixta, 44. Horák, 57. Chvojka. Poločas: 0:2.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun (42. Zradička), Klepetko, Kotala, Pígl – Mazur (37. Jambor), Kostak, D. Čermák (48. Šindelář), Patačik – R. Čermák, Bouda.

Krakovany: Douděra – Kutil, Kozel (75. Malina), Myška, Neruda – Horák, Vodvářka, Chvojka, Strejcius – Sixta (65. Olexa), Dostál.

Červené Pečky/Pašinka – Velim B 0:2

„Je super, že se po nemoci a zranění vrátili do sestavy někteří hráči, ale pauza a obecně tréninkové manko bylo na týmu znát. Velim nastoupila do zápasu velmi agresivně a zápasu diktovala vysoké tempo, to se pár zmrzlým divákům muselo líbit. Dařilo se nám dobře držet taktiku v obrané fázi a tím držet Velim na uzdě. A dařilo se nám získávat míče a využívat otevřené obrany soupeře. V první půlce sice Velim trefila po závaru v malém vápně tyč, ale to bylo vše. Nám v zakončení chyběl klid a přesnost. Do druhého poločasu jsme nastoupili až moc sebejistě, že to s Velimí zvládneme, a to se nám vymstilo. Velimští zamíchali sestavou a s tím jsme si nedokázali poradit a dělali jsme nevynucené chyby. Výsledkem byl první rychlý gól a za pár minut druhý. A pak se to už na nás jen valilo. Došly nám síly a po změně rozestavení jsme se už nezmohli na odpověď. Velim vyhrála zaslouženě, hrála krásný, rychlý fotbal. Žádný jiný tým v okrese nemá takovou úroveň,“ přiznal trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Zasloužené, ale hodně utrápené vítězství. V prvním poločase vázla kombinace a v naší hře bylo hodně nepřesností. Domácí zodpovědně bránili a nám se nedařilo gólově prosadit. Dvakrát jsme nastřelili tyč a střela z malého vápna skončila nad brankou. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a byli více nebezpeční, ale stejně jako v prvním poločase jsme zase zahodili tři tutovky. Nakonec se nám podařilo vstřelit dvě branky a zakončit tak podzimní část vítězstvím,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 52. Seifert, 70. Kasal. Poločas: 0:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Eszenyi, Přiklopil, Maršík (60. Štolba), Bulíř – Carda, Zákoucký, Hanousek, Zuza (35. Bílý) – J. Svoboda, Rauch.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Němec (75. Zajíc), Kopáček, Kmoch (65. Věříš), Bláža (46. Kuchař) – Seifert, Kasal.

Ovčáry – Libodřice 0:10

„Libodřice byly po všech stránkách lepší a zaslouženě vyhrály. Musím říct, že mě překvapily, jak kvalitní mančaft mají. My se musíme dát na jaro dohromady a pokusit se o zázrak. Když se nám podaří přivést minimálně pět kvalitních hráčů, věřím, že soutěž zachráníme. Když jsme se do okresního přeboru dostali, budeme bojovat do posledního kola,“ uvedl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Jasné vítězství. Soupeři jsme více méně vůbec nepůjčili balón. Vypracovali jsme si mnoho šanci a výsledek je takový, jaký je. Jsem rád, že si zahráli všichni hráči a góly vstřelilo víc lidí. Jinak musím poděkovat naším fanouškům, kteří nám v Ovčárech vytvořili domácí prostředí,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 4. a 51. Škopek, 25. Beníšek, 28. Volavka, 32. Kovařík, 37. Šafránek, 59. Batelka, 65. a 85. Dočkal, 75. Hovorka. Poločas: 0:5.

Ovčáry: Hartig – J. Mikita, P. Mikita, Tichý, Vilt – Hrubeš, B. Machurka, Kopecký, K. Machurka – Nouzák, Chadraba.

Libodřice: Hradecký – Patočka (46. Batelka), Dittrich, Šafránek, Pohanka – Beníšek (60. Lahoda), Volavka, Hovorka, Matějka – Škopek (60. Dočkal), Kovařík (46. Lanc).

Jestřabí Lhota – Bečváry 6:1

„Po třech týdnech jsme konečně odehráli mistrovské utkání, hráči se na zápas těšili a to se na hřišti projevilo. Do utkání jsme vstoupili aktivně, chtěli jsme útočit, první půle nám střelecky vyšla. Branku vstřelil Krajíček, poté Trojan, hostům se sice podařilo snížit, ale o další navýšení se postaral opět Krajíček, další branku přidal Hron a první půli pečetil svou druhou brankou Trojan. Druhý poločas se nám vůbec nepovedl, hráči už se asi viděli u hrnku s mokem, přestali jsme dostupovat hráče, vázla kombinace a hosté byli aktivnější. O jedinou branku druhého poločasu se postaral Krupka, který proměnil svůj nájezd,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Poslední zápas podzimu jsme nezvládli a náš výkon se mi jen těžce hodnotí. Soupeři jsme dávali hodně prostoru, sami jsme kazili i jednoduché míče. Chyběl nám pohyb, byli jsme všude pozdě. K tomu jsme dostali dva laciné góly ze standardních situací, které byly jako přes kopírák. Jsme rádi, že podzimní část sezony končí. Musíme se přes zimu dát dohromady zdravotně a myslím, že hlavně psychicky. Fotbal je hodně v hlavě. A to nám celý podzim chybělo,“ posteskl si trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 17. a 29. Krajíček, 20. a 41. Trojan, 31. Hron, 82. Krupka – 27. Čáslava. Poločas: 5:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron (74. Kostelecký), Kubánek, Klička, Krupka – Mikeš, Kesner, Kubíček, Robovský – Trojan (83. Svoboda), Krajíček (62. Hojda).

Bečváry: Kropáček – Uher (38. Sikáček), J. Kšírl, Čáslava, Raichl – P. Kuba, M. Kšírl (74. D. Šmejkal), Kubín (32. V. Kšírl), Jahoda – Horáček, Černý (82. Brunclík).

Štítary – Nučice 4:3

„Zasloužené a pro nás důležité vítězství,i když se nerodilo lehce. Ve 25. minutě jsme prohrávali 0:2, ale kluci si šli za výhrou a ještě do poločasu stihli vyrovnat. Ve druhé půlce jsme v 69. minutě dokonali obrat a deset minut před koncem jsme výhru pečetili. Chtěl bych kluky pochválit, že to odbojovali a Nučice porazili,“ konstatoval trenér Štítar Daniel Kmoch.

„V týdnu si na tréninku Kočí zlomil dvě žebra, Nevšímal natrhl stehenní sval a Jícha skončil v karanténě a tak jsme měli problém poskládat sestavu. Na beku zaskakoval Jelínek, kterému zápas zle nevyšel, ale celkově domácí byli pohyblivější a zaslouženě vyhráli,“ uznal obránce Nučic Jan Vedral.

„První šanci měly Štítary, ale nastřelily pouze tyč a naopak na druhé straně Šulc z přímého kopu a poté Kubalík z penalty zmrazili domácí hráče i diváky a vedli jsme 2:0. V 32. minutě však Hurtík přizvedl střelu domácích, Rybák jí ještě stačil vytěsnit, ale dobíhající Horňáček hlavou snížil a o pět minut později Kmoch z trestného kopu srovnal na poločasových 2:2. Před přestávkou se nám ještě podařilo vstřelit branku, ale pomezní rozhodčí již signalizoval míč v zámezí. Ve druhém poločase jsme odešli fyzicky a soupeř byl všude dřív. Měl několik střeleckých příležitostí, které skvěle vychytal Rybák. Proměnil až tu v 69. minutě, když se ve vápně nejlépe zorientoval Miškovský. V 78. minutě Hetcl zvýšil již na 4:2 a zdálo se být rozhodnuto. V 82. minutě však z trestného kopu snížil Šulc a posledních deset minut se domácí opět museli strachovat o body. Ty nakonec i s pomocí tyče uhájily,“ dodal Jan Vedral.

Branky: 32. Horňáček, 37. L. Kmoch, 69. Miškovský, 78. Hetcl – 15. a 82. Šulc, 24. Kubalík z PK. Poločas: 2:2.

Štítary: Černý – Machurka, Pýcha, Nejman, Přibyl – Šín (71. Hoření), L. Kmoch, Miškovský, Vlášek (89. Jandák) – Horňáček, Hetcl (85. Jelínek).

Nučice: Rybák – Jelínek (74. Lisa), Šulc, Hurtík, Vedral – Kulhavý, Chromý, P. Zápotocký, Novák – Bradáč, Kubalík.

Kouřim – Ratboř 7:0

„Tušili jsme, že Ratboř není v nejlepším rozpoložení a to se potvrdilo. Oproti zápasu s Libodřicemi nám vše vyšlo, byli jsme mnohem lepší na míči, všude jsme byli dřív a důraznější v soubojích a ojedinělé šance hostů zlikvidoval skvěle chytající Petrásek nebo naše obrana. Směrem dopředu to také byla paráda, i přes neproměnné šance jsme nastříleli díky Snížkovi a Dufkovi sedm gólů. Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům, kteří nám pomohli ke skvělým výsledkům v podzimní části,“ uvedl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„Z minulého utkání nám vypadl ze zadní řady z důvodu zranění Biško a Kemza taktéž nemohl nastoupit, což bylo hrozně znát. Celé nedělní dopoledne jsme opět řešili počet hráčů. Prohloubila se nám marodka, někteří kluci nastoupili se zraněním, abychom mohli utkání vůbec odehrát. Nějaké šance jsme měli, bohužel se je nedařilo proměnit. Kouřim byla bojovnější a první poločas nás potrestala z téměř všech šancí. Z naší strany to byl zmar, nic víc. Osobně jsem rád, že už skončila podzimní část,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 14., 43., 50. a 60. Snížek, 30., 33. a 41. Dufek. Poločas: 5:0.

Kouřim: Petrásek – Svoboda, Tománek, Procházka, Novák – Kocián, Královský, Navrátil, Keltner – Dufek, Snížek (65. Kočí).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Beran, Mbemba (67. Gembiczki), Kopecký – Kovařík (46. Uher), Teslík, Kesner, Brant – Vohnický, J. Adámek.