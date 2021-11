„Do 23. minuty dokázaly Štítary udržet nerozhodný stav hlavně díky brankáři Černému, který byl do té doby neprůstřelný. Poté jsme se během jedné minuty dokázali střelecky prosadit Dostálem a následně Chvojkou. Od té doby jsme si dokráčeli k pohodovému vítězství a bylo jen otázkou skóre, jak utkání dopadne. Další dvě branky přidal Dostál, jednu Chvojka, Kutil a Sixta,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. U nás nastala situace, že „B“ tým neodjel na utkání do Nové Vsi a z velké části odjel do Krakovan. Máme hodně zraněných hráčů a další nemohli na fotbal z rodinných důvodů. Prostě se to takhle sešlo, tak se s tím budeme muset nějak poprat. Hlavně se musíme dobře připravit na poslední domácí zápas v podzimní části,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 23., 48. a 66. Dostál, 24. a 61. Chvojka, 37. Kutil, 56. Sixta – 42. a 55. Opolzer. Poločas: 3:0.

Krakovany: Douděra – Neruda (70. Gerhát), Kozel, Myška, Černý – Horák, Vodvářka (70. Šimek), Kutil, Chvojka – Sixta (63. Novotný), Dostál (80. Šindelář).

Štítary: Černý – Jandák Mikuláš, Zelenka, Nejman, Machurka – Lepší Michal, L. Kmoch (57. Šín), Vlášek, Jandák Michael – Opolzer, Brdíčko.

Bečváry – Tuklaty 1:2

„Zápas moc fotbalové krásy nepobral. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, které jsme neproměnili a to nás ke konci mrzelo. Dali jsme jen jednu branku. Druhý poločas byl ovlivněn dvěma červenými. Tu první beru, tu druhou jsem nechápal, asi jako všichni ostatní. Po vzájemném pošťuchování náš hráč dostal červenou kartu, hosté vyvázli jen se žlutou kartou. A bylo po zápase. Dostali jsme dva slepené góly a v devíti už bylo velmi těžké se zápasem něco udělat. I když jsme se snažili, vyrovnat se nám už nepodařilo. Pro nás je to velké ztráta a komplikace,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 37. J. Kšírl – 56. Zradička, 58. Kostak. ČK: 48. V. Šmejkal, 54. Holub (oba Bečváry). Poločas: 1:0.

Bečváry: Nykl – Uher, Holub, Čáslava, J. Kšírl – P. Kuba, M. Kšírl, Jahoda, V. Šmejkal – Černý, Hampl (30. J. Kuba).

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Klepetko, Kotala, Pígl – Mazur, Kostak, D. Čermák, Patačik – R. Čermák (74. Šindelář), Zradička (69. Jambor).

Libodřice – Červené Pečky/Pašinka 7:0

„Tohle utkání se těžko hodnotí. Soupeř přijel v sestavě, ve které by normálně asi nenastoupil. První poločas ještě dokázali hráči soupeře vzdorovat a tím, že i nám se ve hře moc nedařilo, skončil poločas výsledkem 1:0. A to naši branku potvrdil až asistent rozhodčího z tábora hostí, za což před ním smekám. Druhý poločas už byl jen v naší režii. Bylo jen otázkou, kolik dáme branek. Góly vstřelilo několik hráčů po pěkných akcích. Za mě povinné tři body a jsem rád, že jsme se s podzimem doma mohli rozloučit vítězně,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„V průběhu týdne jsme měli hodně omluvenek z důvodu nemoci nebo vleklých zranění. Ráno před zápasem jsme měli pouze osm hráčů, tak jsme to museli poskládat, jak se dalo. Ke všemu se nám v zápase zranil brankář a to výrazně ovlivnilo výkon týmu. Děkuji všem, co do zápasu nastoupili a odmakali ho, jak nejlépe dovedli. A soupeři se omlouvám, příště budeme lepe připraveni,“ zdůraznil trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 44. Šafránek, 57. Matějka, 59. Volavka, 63. a 88. z PK Dittrich, 77. Dočkal, 81. Pohanka. Poločas: 1:0.

Libodřice: Hradecký – Patočka (64. Lanc), Dittrich, Šafránek, Pohanka – Beníšek, Hovorka, Volavka, Matějka – Kovařík, Škopek (72. Dočkal).

Červené Pečky: Linhart – Kaftan, Bulíř, Štolba, Zákoucký – Šulc, Chochola, Mareček (38. Zuza Miloš), Pospíšil – Zuza Michael, Kašpar (61. Rauch).

Ratboř – Zásmuky 2:2 (PK 3:4)

„V první polovině jsme měli zápas asi rozhodnout, ale stoprocentní příležitosti jsme bohužel neproměnili. Další výhodou byl pokutový kop, který však Radek Biško namířil jen do tyče. Je to škoda, ale nedají to jiní borci. Zásmuky bojovaly celé utkání, měly také šance. Smutné je, že nás potrestal dvakrát náš někdejší hráč Jirka Pechar. Je vidět, že ten kluk zná každý drn na našem plácku. Za projev mužstev a šancí na obou stranách je remíza spravedlivá. Nám se pokutové kopy opět nevydařily a další bodík navíc tak míří do Zásmuk,“ posteskl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Hrálo se vyrovnané utkání a dělba bodů je zasloužená. Na obou stranách bylo k vidění několik šancí, oba týmy držely ve hře brankáři a tak se hrálo o tři body do posledních minut. V penaltách jsme byli úspěšnější, tak si odvážíme bod navíc, za což jsme samozřejmě rádi,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 52. Kopecký, 65. Sivák vlastní – 37. a 77. Pechar. Poločas: 0:1.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Beran, Kovařík – Teslík, Kesner, Mbemba, Uher (76. Brant) – Kopecký, Vohnický.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada (46. Sobotka) – Čapek, Pechar, Sivák, Jonáš – Pěkný (80. Chábera), Martínek.

Velim B – Kouřim 2:2 (PK 5:6)

„Těžko hodnotit utkání, ve kterém jsme šli dvakrát po zásluze do vedení a to po každé ztratili vstřelením vlastní branky. Nic podobného jsem ještě nezažil, vše bylo proti nám. Už v týdnu se zranil v pořadí již šestý hráč, ze soboty na neděli přišly tři omluvenky, těsně před začátkem zápasu jsme museli udělat další změnu v sestavě a ve 30. minutě jsme pro zranění museli hned dvakrát střídat. Přesto jsme šli po dvou střelách vždy do vedení, které jsme však smolně ztratili vstřelením dvou vlastních gólů. V závěrečném penaltovém rozstřelu jsme potřetí v řadě nedokázali získat další bod a dovršili tak zápasový zmar,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Zápas ve Velimi musíme hodnotit pozitivně, dva body se rozhodně počítají. Velim byla v prvním poločase více na míči, ale do nějakých obrovských šancí se nedostávala, naše obrana stíhala vše zachytávat a co propadlo, vyřešil opět velmi dobře chytající Petrásek. Jedné chyby jsme se ale nevyvarovali a domácí šli do kabin s náskokem jednoho gólu. Ten se nám podařilo s přispěním domácích brzy smazat. Dvacet minut druhé půle patřilo nám, postupem času ale domácí začali více tlačit a výsledkem bylo několik velkých šancí a další gól v naší síti, kdy Petrásek nedosáhl na tečovanou střelu z vápna. Naštěstí pro nás si domácí dali druhý vlastní gól a v penaltách jsme ani jednou nezaváhali. Kluci zaslouží pochvalu, zápas jsme odmakali na hranici našich aktuálních možností a našim fanouškům snad trošku zpravili náladu po zoufalém výkonu z minulého týdne,“ řekl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 14. a 73. Seifert – 51. O. Kosina vlastní, 81. M. Kosina vlastní. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Jansta (30. Zajíc), O. Kosina (75. Kuchař), Kmoch (30. Kopáček), Bláža (85. Korenc) – Seifert, Kukal.

Kouřim: Petrásek – Svoboda, Procházka, Tománek, Novák – Keltner, Navrátil, Jirků, Světnička (90. Kocián) – Snížek, Dufek.

Nučice – Ovčáry 14:0

„Soupeř zaslouží respekt, že utkání nezabalil a dohrál až do konce, i přestože byl poločas již 8:0. V tréninkovém tempu jsme po čtyřech porážkách konečně získali tři body. Oživením do kabiny byl příchod staronového trenéra Carvana, který se rozhodl nám v závěrečných podzimních kolech pomoci. Utkání ozdobily krásné branky Chromého ze střední vzdálenosti. Na klukách bylo znát, že nechtějí zápas jen tak odchodit a hráli jsme až do závěrečného hvizdu,“ potěšilo obránce Nučic Jana Vedrala.

„Soupeři bych se chtěl omluvit, v jakém složení a počtu jsme přijeli. Bohužel doba je taková, že se mi nedaří dát dohromady dostatečný počet hráčů. Na druhou stranu bych mu chtěl vytknout to, že nás nešetřil,“ řekl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 1., 5., 37. a 69. Chromý, 27., 33., 60., 65. a 80. Kubalík, 30. Bradáč, 40. Vedral, 36. Zápotocký, 83. a 87. Novák. Poločas: 8:0.

Nučice: Rybák – Jícha (46. Novák), Bradáč, Hurtík, Vedral – Kočí, Jelínek, P. Zápotocký (46. Lisa) Chromý, Kulhavý (46. Hervert) – Kubalík.

Ovčáry: Hartig – Kubát, J. Mikita, P. Mikita, Tichý – Hrubeš, B. Machurka – Chadraba, Machaň.