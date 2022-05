Branky: 34. Pytloun z PK, 57. Halgaš, 81. a 82. Kostak – 75. J. Svoboda, 90. Carda. Poločas: 1:0.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Kotala, Pígl, Pytloun – Čermák (46. Halgaš), Klepetko, Nešpor (46. Kostak), Werbynský – Vyhnal, Hlavatý (87. Bajtler).

Červené Pečky: V. Svoboda – Přiklopil, Hejduk. Maršík, Bulíř – Carda, Křelina, Zientek, Zákoucký – Štolba (73. Zuza), J. Svoboda.

Kanonýr Deníku Kamil Horňáček dal šest gólů za poločas a vyrazil na noční

Krakovany – Kouřim 2:4

„První poločas byl pro nás, jako zlý sen. Když jsme v páté minutě prohrávali 0:2 po dvou brankách hlavou zcela neobsazených hráčů soupeře, který ještě další dvě branky přidal do konce prvního poločasu, vypadalo to po našem matném výkonu na náš debakl. Naštěstí ve druhé půli jsme náš výkon hodně zlepšili a výsledek zkorigovali brankami Věříše a Chvojky,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Cestou na zápas jsme posbírali všechny lidi, kteří mohli chodit a do Krakovan přijeli s očekáváním zápasu, který bude hodně těžký. Odehráli jsme ale vynikající první poločas. Byli jsme lepší, pohyblivější, domácí nepustili snad do jediné vyložené šance a do čeho jsme kopli nebo strčili hlavu, to skončilo v bráně. V útoku operoval Milan Tománek, který kvůli zraněnému kotníku nemůže hrát na svém postu, ale svým pohybem a rozdáváním míčů dělal domácí obraně obrovské problémy. Všichni běhali a makali tak, jak by to mělo být. Druhý poločas nám postupně docházely síly, domácí tlačili, ale naše obrana to ustála. V závěru zápasu už jsme jen tlačili očima čas k devadesátce. Po delší době můžeme být spokojení s výsledkem i předvedeným výkonem a nasazením,“ pochvaloval si kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 52. Věříš, 67. Chvojka – 2. Tománek, 5. Procházka, 18. a 24. Dufek. Poločas: 0:4.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák (80. Olexa), Kozel, Chvojka, Černý (80. Novotný) – Strejcius (60. Sixta), Dostál.

Kouřim: Havránek – J. Keltner, Procházka, Navrátil, Novák – Hovorka (78. Huml), Snížek, Světnička, Kocián – Tománek (55. Ježík), Dufek (83. Hervert).

Libodřice – Jestřabí Lhota 2:1

„Na to, že se utkaly týmy z popředí tabulky, kvalita utkání tomu moc neodpovídala. Po většinu prvního poločasu jsme měli balón na kopačkách, ale do šancí jsme se moc nedostávali. Soupeř hrozil z protiútoku a těsně před koncem poločasu jeden po krásném centru využil. Druhý poločas byl z naší strany plný nepřesností a nervozity. Sice jsme měli balon více na kopačkách, ale hra postrádala přesnost a nějaký nápad. Celkově jsme byli nějaký chcíplí. Zkusili jsme i přeskupit řady, což nakonec přineslo kýžený efekt. Batelka srovnal hlavou dvě minuty před koncem a už v prodloužení vrátil balón do malého vápna Dittrich a spící střelec Škopek se nám v pravou chvíli probudil ze zimního spánku. Kaňkou je zbytečné vyloučení Pohanky po našem vítězném gólu, to bohužel nechápu. Jsem rád, že jsme konečně vyhráli nad soupeřem z první trojky a uvidíme na konci soutěže, jak budou tyto tři body důležité,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„Věděli jsme, že Libodřice mají houževnatý tým a že to bude těžké utkáni. Opět jsme nemohli počítat s několika hráči. Chtěli jsme hrát od půlky a počkat si na brejkové situace. Domácí měli celý zápas převahu. My měli v první půli dvě loženky, po úniku šel dvakrát na brankáře Pavlov. Brankou ale skončila až hlavička Krupky po krásném centru Hojdy. Do druhého poločasu jsme taktiku neměnili. Domácí měli tlak, ale dokázali jsme si vypracovat další vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Libodřice v závěru zápas otočily, když jsme špatně pokryli útočící hráče ve vápně. Mrzí mě, že jsme si neodvezli žádný bod. Nezvládli jsme takticky závěr utkání a hlavně neproměnili tutové šance,“ litoval trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 88. Batelka, 90. Škopek – 43. Krupka Aleš. ČK: 90: Pohanka (L). Poločas: 0:1.

Libodřice: Skočdopole – Němec, Dittrich, Batelka, Pohanka – Košík (71. Šafránek), Beníšek, Hovorka, Kovařík – Škopek, Matějka (66. Patočka).

Jestřabí Lhota: Karban – Hojda, Klička, Hron, Kostelecký – Robovský, Černý, Kubíček, Mikeš – Krupka (79. V.. Šámal), Pavlov.

Cíl splněn. Kolín postoupil s předstihem do ČFL

Velim B – Plaňany 5:1

„Začátek zápasu byl z naší strany trochu vlažnější, ale hned z první šance jsme po faulu kopali penaltu, kterou jsme bohužel neproměnili. Naopak chvíli na to kopali penaltu hosté a šli do vedení. Nám se však podařilo do poločasu výsledek po dvou rychlých kombinacích otočit. Navíc jsme ještě třikrát nastřelili brankovou konstrukci. Ve druhém poločasu jsme zrychlili a zjednodušili hru a postupně tak získávali převahu, ze které jsme po skvělých centrech přidali další tři góly,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

„Zasloužené vítězství Velimi. Běžně bych mužstvo kritizoval a i nyní mohu mít výhrady k našemu výkonu, ale velimské B mužstvo má jako jediné v této soutěži možnost sestavit si tým, jemuž lze těžko konkurovat. Toho také domácí využili a postavili nás do nerovného souboje v podobě nasazení poloviny mužstva z hráčů, kteří více či méně hrají za první mužstvo v krajském přeboru. Proto to byl pro nás velmi těžký a náročný zápas, ve kterém jsme sice prohráli, ale nemusíme být smutní, protože pořád máme vše ve svých rukou,“ podotkl trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 24. Vokřál, 30., 47.a 61. Jícha, 76. Kasal – 16. Žemba z PK. Poločas: 2:0.

Velim B: Svoboda – Jelínek, Hrabal, Vlk, Ceral (27. Jícha) – Nedbal (70. Zajíc), Kopáček, Vokřál (70. Věříš) – Kasal (78. Kuchař), Kukal (54. Korenc).

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Konůpek, Freund, Pavlenko – Vinš (80. Málek), Metluskho, Olah, Lazaryev, Klucska- Žemba.

Nučice – Zásmuky 1:0

„Zápasu by asi více slušela remíza, ale my jsme dokázali zvítězit a po třech prohrách konečně získali tři body. První poločas moc fotbalové krásy nepobral. Za zmínku stojí snad jen břevno nastřelené Bradáčem z přímého kopu. Druhý poločas začal tak, jak skončil první a hra se odehrávala mezi vápny bez větších šancí. Od 65. minuty ale začaly Zásmuky získávat územní převahu a zatápěly naší obraně. Dvakrát šly sami na Krutského, ale ten je dokázal vychytat, a když už byl překonán, tak na brankové čáře zaskočil Kočí. Ten se také postaral o jedinou branku zápasu, když Jakub Novák dělal kličku gólmanovi, ten mu míč vypíchl, ale zároveň s míčem zasáhl i Novákovy nohy. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kočí proměnil přesnou střelou k tyči. Zásmuky se začaly více tlačit do ofenzívy a donutily naše hráče faulovat, nařízené trestné kopy ale nedokázaly využít,“ oddechl si obránce Nučic Jan Vedral.

„První poločas byl z naší strany vlažný, chyběl důraz v osobních soubojích a větší chuť do hry. Druhý poločas byl o poznání lepší, hra se zlepšila a přišlo několik vyložených šancí, které jsme nedokázali bohužel proměnit. Až na jednu za stavu 1:0 pro domácí. Branka nebyla ale z nějakého důvodu uznána. Naše špatná koncovka nás připravila o jasné tři body. Víc se k utkání nebudu vyjadřovat. Kdo tam byl, tak viděl, jak utkání probíhalo,“ zdůraznil trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branka: 80. Kočí z PK. Poločas: 0:0.

Nučice: T. Krutský – Jícha, Kočí, Hurtík, Vedral – Kulhavý, P. Zápotocký (68. Vlasák), Chromý, Bradáč – Novák, Nevšímal.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Roth – Jonáš (60. Hanzl), Sivák (65. Sobotka), Pěkný, Chábera – Koštíř (80. Mrázek), Dotter.

Ratboř – Bečváry 2:1

„V první polovině jsme měli šance rozhodnout utkání a dohrát ho v klidu, ale bohužel jsme v koncovce nebyli tolik úspěšní. Vše se řešilo zbrkle nebo silou. Ve druhém dějství opět stejná písnička, špatně jsme řešili situaci při přechodu dopředu, abychom soupeře dorazili. Bylo tam hodně nepřesností. Bečváry nás po naší chybě potrestaly a ke konci byly nebezpečné. Celkově to byl fotbal bez úrovně a tempa. Bylo to utrpené vítězství,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„První poločas se nám herně vůbec nevydařil. Báli jsme se kombinovat, hráli jsme ustrašeně a uchylovali se jen k nakopávaným míčům, se kterými si obrana domácích poradila. Bohužel jsme dostali gól do šatny v poslední minutě prvního poločasu. Druhý poločas jsme odehráli mnohem lépe. Byla vidět snaha o kombinaci. Bohužel jsme dostali druhou branku, ale rychle jsme reagovali snížením na 2:1. Pak jsme dokonce dali vyrovnávací gól, ale ten bohužel nebyl uznán pro údajný ofsajd. Bodově jsme vyšli naprázdno, ale musím říct, že Ratboř byla v součtu obou poločasů o něco lepší, i když se až do poslední minuty musela o body bát,“ řekl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 45. Biško, 60. Teslík – 62. Horáček.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza (10. M. Adámek), Kovařík – Uher, Mbemba, Kopecký (81. Kesner), Brant – Teslík, Hrstka.

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, Jahoda, Čáslava – Kenardžiev, V. Kšírl, Holub, M. Kšírl – Horáček, Černý.

Neprůstřelný Drápela vychytal vítězství. Velim s předstihem soutěž vyhrála

Štítary – Ovčáry 13:1

„Zápas nám přinesl body a trochu jsme si zlepšili skóre, jinak to byla ztráta času. Obdivuji některé hráče Ovčár, že se účastní takové blamáže. V našem týmu odehrál skvělé představení Kamil Horňáček, který za poločas stihl nastřílet šest gólů,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Soupeř měl svoji kvalitu, což se projevilo i do konečného skóre. O zápasu bylo rozhodnuto již v 11. minutě, kdy jsme prohrávali o čtyři góly,“ posteskl si trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 2. Ježek, 6., 10., 11., 18., 26. a 42. Horňáček, 31. S. Uman, 44. L. Kmoch, 47. Hoření, 54. Lepší Michal, 75. Miškovský, 84. Brdíčko – 56. A. Machurka z PK. Poločas: 9:0.

Štítary: Lepší Martin – Pýcha, Hoření, Přibyl, Ježek – Vlášek, Miškovský, L. Kmoch (46. Huleš.), B. Uman (46. Lepší Michal) – S. Uman, Horňáček (46. Brdíčko).

Ovčáry: Polák – Kubát, B. Machurka, Tichý, M. Machurka – J. Mikita, K. Machurka st., K. Machurka ml., Hula – A. Machurka, Chadraba.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky