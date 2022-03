„Výborný vstup do utkání. Podařilo se nám brzy vstřelit dvě branky v rychlém sledu. Následně na řadu přišly další šance, ale klukům se nepodařilo dotlačit míč správným směrem. Potom z naší strany nastal menší útlum, nedařilo se držet míč, iniciativu tak převzala Kouřim, která si ale nedokázala připravit gólovku. Ke konci poločasu přišla z naší strany třetí branka, a to nám dalo větší klid, i když jsme mohli vzápětí inkasovat, ale Jeřábek byl dobře připraven. Další dvě branky padly v druhém dějství a bylo rozhodnuto. Vstup do jarní části se nám povedl a teď už se musíme připravit na derby v Červených Pečkách,“ řekl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Pro nás tragický začátek jarní sezony. U všeho jsme byli pozdě, domácí vyhrávali prakticky všechny souboje a kdyby proměňovali šance, byl by výsledek pro nás daleko horší. Na bránu jsme vystřelili tak dvakrát, domácí obrana nás do ničeho nepustila,“ přiznal kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 6. a 42. Teslík, 10. Hošek, 70. a 89. Hrstka. Poločas: 3:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza (46. Hrstka), Biško, Kovařík – Teslík (80. Uher), Kesner, Hošek, Vohnický (76. Brant) – Kopecký, J. Adámek (62. Gembiczki).

Kouřim: Havránek (70. Hervert) – Svoboda, Navrátil, Procházka, Novák – J. Keltner, Jirků, V. Keltner, Světnička (75. Kocián) – Bělohlávek, Snížek.

Velim B – Červené Pečky 4:0

„Se vstupem do jarní části panuje spokojenost. Navázali jsme na výkon z minulého týdne, nechyběl nám pohyb, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si dostatek gólových šancí, ze kterých jsme nakonec vstřelili čtyři branky a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Velim B má výborné mužstvo a my jsme mohli pouze překvapit. Bohužel už před zápasem jsme měli problém se sestavou, navíc kluci z dorostu měli dopoledne zápas v nohách. Soupeř nám dal čtyři hezké branky po pěkných akcích, a tak se vracíme zpět bez bodů. Soupeři děkuji za pěkný fér zápas bez zákeřností. Taktéž chválím rozhodčího,“ řekl nový trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 12., 37. a 58. Seifert, 64. Kasal. Poločas: 2:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, Věříš – Nedbal (67. Zajíc), Kopáček (80. Jansta), Kmoch (46. Ceral), Bláža – Seifert, Kasal.

Červené Pečky: Linhart (46. Svoboda) – Převrátil, Bílý, Vondráček, Carda – Hanousek, Zientek, Hejduk, Křelina (55. Maršík), Chochola – Svoboda.

Plaňany – Zásmuky 6:0

„Výsledek je sice přesvědčivý v náš prospěch, ale s výkonem mužstva spokojen nejsem. Z naší strany to byl průměrný výkon, který neodpovídal našemu průběžnému postavení v tabulce a hlavně neodpovídal mým představám o tom, jak se hraje v popředí tabulky. Pro další vývoj zápasu byly rozhodující poslední dvě minuty prvního poločasu, kdy jsme dali dvě branky a to byl velmi dobrý vklad do druhého poločasu. Třetí branka definitivně zápas rozhodla a nakonec bylo naše vítězství jednoznačné. Hosté se prezentovali celkem solidní hrou, naštěstí jsme jim nepovolili kontaktní branku, a to rozhodlo,“ podotkl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Nevím pořádně, kde začít. V první řadě asi velké zklamání z přístupu některých hráčů, kteří nejsou schopni se omluvit, že na zápas nepřijdou. K zápasu odjelo pouze jedenáct hráčů, dvanáctý dorazil během prvního poločasu. První půli jsme ještě drželi krok a věřili, že poločas dohrajeme bez branek. O osudu zápasu rozhodla 45. minuta, kdy jsme zbytečně dvakrát po zbytečných chybách inkasovali. Ve druhém poločase nás domácí přehráli nasazením. Je na nich znát, že jsou po zimě dobře fyzicky připraveni. Nám to ukázalo, že bez tréninků se okresní přebor hrát nedá, i když máme v týmu hodně kvalitních hráčů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Je na hráčích, jestli to pochopí a změní celkový přístup a myšlení. Musí každý z nich začít u sebe a ne hledat chyby u druhých,“ zdůraznil trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 44. Lazaryev, 45. Motrunich, 68. Žemba, 72. Shpuryk, 76. Klucska, 85. Pavlenko. Poločas: 2:0.

Plaňany: Arnold – Jambor (78. Málek), Freund, Konůpek, Metlushko – Starov, Shpuryk, Motrunich (78. Hanzálek), Pavlenko – Klucska, Lazaryev (46. Žemba).

Zásmuky: Terč – Vokáček, Čapek Martin, Sobotka, Bellada – Pěkný, Sivák, Pechar, Roth – Jonáš, Čapek Matyáš (40. Martínek).

Libodřice – Ovčáry 9:0

„Utkání se mi těžce hodnotí. Bylo jen o tom, kolik dáme gólů. Jen mě mrzí, že naší převahu jsme nedokázali více vyjádřit gólově. Hráli jsme to až moc na krásu. Chtěl bych poděkovat Ovčárům, že přistoupily na změnu termínu kvůli plesu, který jsme v sobotu měli. Možná i tím nebyl náš výkon ideální,“ připustil trenér Libodřic Adam Baško.

„Přijeli jsme bez klasického brankáře, což se na výsledku hodně podepsalo. Bohužel jsme brzy dostali góly, což mělo vliv na další průběh zápasu. My si také nějaké šance vytvořili, bohužel jsme žádnou neproměnili,“ posteskl si trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 2., 16. a 68. Hovorka, 8. Batelka, 9. Pánek, 20. Košík, 47. a 73. Lanc, 70. Dittrich. Poločas: 5:0.

Libodřice: Skočdopole – Němec, Batelka (46. Šafránek), Dittrich, Matějka (46. Krejčí) – Košík, Kovařík (46. Patočka), Hovorka, Pohanka (46. Lanc) – Škopek, Pánek (53. Lahoda).

Ovčáry: Vilt – J. Mikita, P. Mikita, B. Machurka, Hula – Volný, K. Machurka ml., K. Machurka st., Hrubeš – Chadraba, A. Machurka.

Nučice – Štítary 3:1

„Pro nás je to velmi důležité vítězství. Po podzimu máme co napravovat a proto jsme chtěli začít vítězně. Z týmu byla na začátku zápasu cítit lehká nervozita, ale společně jsme se s tím poprali a vybojovali důležité vítězství. Zaskakující trenér Krutský starší naordinoval dobrou taktiku, nebál se postavit hráče na netradiční posty a ti mu to vrátili velmi kvalitním výkonem. Nyní nás čeká výjezd do Tuklat, kde se chceme porvat o tři body a začít vracet Nučice do horních pater tabulky, kam určitě patří,“ uvedl brankář Nučic Tomáš Rybák.

„Utkání dvou různých poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, ve druhém domácí. Ve 21. minutě po hlavičce Horňáčka se kluci radovali z gólu, jenže hlavní rozhodčí bohužel branku neuznal, protože neviděl, že balón přešel brankovou čáru. A tak šli ve 32. minute do vedení domácí. Ještě jsme do poločasu srovnali Samuelem Umanem. Chvíli po změně stran šli domácí znovu do vedení, a to si již pohlídali. A když jsme si v 64. minutě dali skoro vlastní gól, bylo hotovo,“ řekl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 32. a 51. Chromý, 64. Novák – 37. S. Uman. Poločas: 1:1.

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Souček (70. Kulhavý), Jícha – Bradáč, Chromý, P. Zápotocký, Jelínek – Kubalík, Novák.

Štítary: Černý – Mužík, Horňáček, Hoření, Přibyl (70. Opolzer) – Vlášek, L. Kmoch, Miškovský, B. Uman – S. Uman, Lepší Michal (46. Pýcha).

Krakovany – Tuklaty 2:0

„Ne příliš pohledné utkání se nám podařilo rozhodnout po bezbrankové první části ve druhém poločase, kdy nejprve skóroval Špinka a v závěrečných minutách naše vítězství potvrdil Dostál. Hosté v průběhu utkání našeho brankáře moc neprověřili. I přes to, že k ideálnímu výkonu jsme byli hodně vzdáleni, naše vítězství bylo naprosto zasloužené,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 52. Špinka, 87. Dostál. Poločas: 0:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel, Dostál, Strejcius – Sixta (60. Olexa), Špinka (80. Malina).

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Mazur, Patačik, Jambor – Pígl, Čermák (70. Malý), Šindelář, Machan (78. Procházka) – Halgaš (56. Werbynský), Bajtler.

Bečváry – Jestřabí Lhota 0:4

„První zápas jsme měli zásadní problémy se sestavou, chybělo nám hned sedm hráčů. A to jsme hostili Jestřabí Lhotu, jeden z nejlepších týmů okresního přeboru. První poločas byl z naší strany odehraný docela slušně, dostali jsme smolný gól a do kabin se šlo za stavu 0:1. Bohužel ve druhé půli už náš výkon byl horší, hosté byli lepší, ale i tak si myslím, že jsme měli na lepší výsledek než na rozdíl čtyř gólů. Ale na druhou stranu musím uznat, že před zápasem jsme se obávali debaklu. Absence byly opravdu značné. Hráčům, kteří zápas odehráli, bych chtěl poděkovat za statečný výkon. Ale na body to tentokrát nebylo. Vyzdvihnout bych chtěl ještě výkon rozhodčího Kubery,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

„Hrálo se na tvrdém hřišti, naši hru to limitovalo, dostat míč pod kontrolu bylo složitější. V první poločase jsme se tlačili do vápna soupeře, vytvořili si několik příležitostí, které se nám ale nepodařilo proměnit. Jedinou branku vstřelil ve 28.minutě Hron. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že chceme brzy přidat druhou branku a získat klid na míči. Bohužel se nám nedařilo dotáhnout nějakou z akcí, chyběl nám lepší pohyb a větší nasazení. Uklidnění přinesla branka Krupky ze 73. minuty, který se prosadil ve vápně. Další dvě branky poté přidal Vašek Šámal a upravil konečný stav utkání. Jsem spokojený se třemi body, i že jsme zápas dohráli s nulou vzadu. Zlepšit ale musíme pohyb i nasazení. Doufám, že se vrátí zranění hráči a na příští zápas budeme kompletní,“ přeje si trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 28. Hron, 73. Krupka, 78. a 85. Šámal. Poločas: 0:1.

Bečváry: Kropáček – Sikáček, J. Kšírl, Čáslava, J. Kuba – M. Kšírl, Dědek, Horáček, Brunclík (46. D. Šmejkal) – Černý, Hampl (81. P. Šmejkal).

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Hron, Krupka (78. V. Černý 78.) – Krajíček, Kesner, Kubíček, Mikeš – Trojan, V. Šámal.

