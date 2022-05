„Těžké utkání v těžkém počasí. Nastoupili jsme bez zraněného špílmachra Kesnera a kapitána Kemzy, takže se mužstvo muselo malinko přeskupit. Myslím si, že jsme utkání sehráli dobře po taktické stránce. Sice jsme dopředu nebyli moc nebezpeční, ale zase to přineslo jiné věci. Hrálo se v tempu a nám začaly ubývat síly. Velim byla o krok lepší a zaslouženě vyrovnala. Na obě strany to byl pohledný fotbal, který se musel divákům líbit. Penalty jsou loterie, my v ní prohráli, ale klukům patří velké poděkování za předvedený výkon, který je stál mnoho sil,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Na úvod bych chtěl poděkovat soupeři, že nám vyšel ochotně vstříc a bez problémů souhlasil s přeložením zápasu. Utkání hrané ve slušném tempu bylo herně i na šance vyrovnané. Domácí měli menší převahu v prvním poločase, my naopak v druhém, ve kterém jsme pozměnili rozestavení a po pěkné kombinaci zaslouženě vyrovnali. Zápas tak rozhodly pokutové kopy, ve kterých jsme byli i podruhé na jaře úspěšní,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

Branky: 3. J. Adámek – 76. Vokřál. Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Hošek, Kovařík – M. Adámek, Kopecký, Mbemba, Gembiczki (63. Teslík) – J. Adámek., Hrstka (85. Uher).

Velim B: Svoboda – Jelínek, Vokřál, J. Vlk, Ceral (63. Zajíc) – Nedbal (85. Dejmek), O. Kosina, Kmoch, Němec – Seifert, Věříš (46. Korenc).

FOTO: Šlágr kola pro Kolín. Už jen krůček ho dělí od postupu

Červené Pečky – Štítary 1:2

„Zápas blbec. Šancí jsme měli na dva zápasy, ale hostující gólman Lepší podal vynikající výkon a vychytal nás. Úroveň zápasu byla tak na třetí třídu. Náš nejhorší výkon v sezoně. Mrzí mě zbytečné vyloučení našeho hráče a jedno zranění, které bude dlouhodobé. Soupeři gratuluji k vítězství. Dobrý výkon předvedl i hlavní rozhodčí Hlavnička,“ podotkl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Chtěl bych moc poděkovat dvanácti statečným za bojovnost a nasazení v utkání, které nás přiblížilo k vytoužené záchraně. Zápas pro nás nezačal dobře, již v 6. minutě jsme dostali branku po standardce soupeře. Naštěstí za pět minut srovnal výborně hrající Samuel Uman po střele Pýchy. Ve 31. minutě rozhodl zápas Hoření nekompromisní ranou z trestného kopu. Ve velkém větru už se skóre nezměnilo. Jinak ještě jednou velké díky klukům za chuť, kterou předvedli, protože nás bylo jako do čepice a někteří hráli s menším zraněním,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 6. Zientek – 11. S. Uman, 31. Hoření. ČK: 90. Bílý (ČP). Poločas: 1:2.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Bílý, Vondráček (88. Štolba), Bulíř (45. Maršík) – Převrátil (60. Zákoucký), Hejduk, Zdeněk (78. Semenec), Zientek – Křelina, J. Svoboda.

Štítary: Lepší Martin – Nejman, Hoření, Přibyl, Brdíčko – Huleš, L. Kmoch, Pýcha, B. Uman (25. Ježek) – S. Uman, Miškovský.

Jestřabí Lhota – Nučice 5:2

„Na utkání jsme opět nemohli nasadit několik hráčů. Sestavu poslední dobou lepíme. Chtěli jsme ale navázat na výkon v Krakovanech, hrát kombinačně a připravit si brankové příležitosti. Po hezké kombinaci se prosadil kanonýr Krupka, další branky přidal Pavlov a nádherně se trefil Hron. Hosté snížili po naší chybě, ale do tříbrankového vedení nás dostal před poločasem Kesner. Ve druhém poločase jsme trochu polevili, hosté snížili. I tak jsme drželi otěže a pátou brankou Hojdy jsme upravili konečný stav utkání,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Budu se opakovat, ale bez klíčových hráčů, jako je Kubalík, Šulc, Jelínek, Bradáč a další, nedokážeme konkurovat takovým týmům, jako je Jestřábka. Na domácím hřišti působí velmi suverénním dojmem a celý zápas měla pod kontrolou. Přestože se nám dvakrát podařilo snížit z kopaček Nováka, tak soupeř hrál to, co potřeboval a od začátku bylo jasné, že tady body nezískáme. Škoda některých zbytečných branek,“ posteskl si člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 16. Krupka, 18. Pavlov, 32. Hron, 41. Kesner, 84. Hojda – 33. a 57. Novák. Poločas: 4:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Hron, Hojda – Mikeš, Kesner, Kubíček, Černý (78. L. Týma) – Krupka (89. J. Šámal), Pavlov ( 74. Kostelecký).

Nučice: Rybák – Jícha, Podolák, Souček, Kočí – Kulhavý (59. Lupínek), Chromý, P. Zápotocký, Nevšímal – Novák, P. Krutský ml.

Zásmuky – Krakovany 2:1

„Po celých devadesát minut se hrál zásluhou obou týmů pro diváky atraktivní zápas. Na obou stranách bylo k vidění několik slibných situací ke skórování, ale chyběla přesnost v zakončení, nebo šance končily u dobře chytajících gólmanů. Skóre otevřel až v 66. minutě Dotter, který vzal zodpovědnost na sebe a z úhlu prudkou střelou pod břevno otevřel skóre. Naši hru oživilo střídání, když na hřiště přišel Koštíř a Chábera. Druhý jmenovaný navýšil po pěkné individuální akci na 2:0. Deset minut před koncem se Krakovanům podařilo snížit, ale ve zbytku utkání už jsme si aktivní hrou výsledek pohlídali,“ poznamenal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Za pěkného počasí a na pěkném pažitu předvedla obě mužstva fotbal, který se musel divákům líbit. Oba týmy se snažily hodně kombinovat, což se dařilo, ale v prvním poločase bez gólového efektu. Ve druhé části zápasu nás soupeř začal přehrávat ve středu hřiště a navíc při našem nedůrazu v našem pokutovém území dvakrát skóroval. Nám se v závěru utkání podařilo Chvojkou šťastně snížit. Snaha o vyrovnání byla, ale Zásmuky si výhru pohlídaly,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 66. Dotter, 73. Chábera – 81. Chvojka. Poločas: 0:0.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada (60. Chábera) – Čapek, Sivák (65. Koštíř), Pěkný, Roth – Jonáš (90. Svoboda), Dotter.

Krakovany: Špinka – Věříš, Kutil, Kozel, Neruda – Olexa (70. Horák), Chvojka, Dostál, Černý – Novotný (72. Strejcius), Sixta (80. Šindelář).

FOTO: Okresní derby si podmanil Petr Šourek, autor hattricku

Bečváry – Ovčáry 7:1

„Domácí zápas s posledním mužstvem tabulky pro nás bylo prostě povinné vítězství. První gól jsme dali už v první minutě a do poločasu jsme přidali ještě čtyři. Ve druhém poločase jsme do hry pustili naše nadějné mladé hráče a měli jsme zápas pod kontrolu. Některé šance zůstaly ještě nevyužité, ale s výsledkem jsme spokojeni. Pošetřili jsme zraněné a nedoléčené hráče do dalších zápasů,“ pochvaloval si trenér Bečvár Josef Kuba.

„Utkání ovlivnil gól, který jsme dostali po třinácti vteřinách hry. Bečváry sice měly územní převahu, ale i my jsme se dostali do dobrých příležitostí. Výhra domácích byla zasloužená, mě ale těší, že se náš výkon zvedá,“ uvedl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 1., 7. a 82. Horáček, 19. a 30. Kubín, 39. Uher, 78. Novák – 15. Hrubeš. Poločas: 5:1.

Bečváry: Kropáček – Uher, J. Kšírl, J. Kuba, Jahoda (64. Boček) – M. Kšírl, Kubín, Holub (54. Novák), Čáslava – Horáček, Kenardžiev (74. D. Šmejkal).

Ovčáry: Vilt – Kubát, B. Machurka, J. Mikita, Tichý – K. Machurka ml., Hula, Hrubeš, K. Machurka st. (54. M. Machurka) – .A. Machurka, Chadraba.

Kouřim – Tuklaty 1:1 (PK 3:4)

„Další zápas, kterému by kvalitou slušela třetí třída. Hrál se vyrovnaný zápas, šancí bylo na obou stranách poměrně dost, ale buď selhali střelci nebo vše vyřešili spolehlivě chytající brankáři. My jsme šli do vedení po střele Dufka, který nastoupil poprvé v sezoně, hosté vyrovnali z posledního nákopu před bránu v zápase a byli následně šťastnější v penaltách,“ konstatoval kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 69. Dufek – 95. Patačik. Poločas: 0:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda (Pilař), Navrátil, Novák, Světnička – J. Keltner, Snížek, Jirků, Kocián (Huml) – Královský, Dufek (Ježík).

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Mazur, Kotala (74. Machan), Pígl – Werbynský, Kostak, Pytloun (56. Klepetko), R. Čermák – Hlavatý, Stejskal (67. Jambor).

Plaňany – Libodřice 2:1

„Nejdříve musím zmínit, že nám v minulém zápase Nučice přidělily nálepku nejarogantnějšího mužstva v okresu a přidaly tam i tým Libodřic, a tak si možná někdo myslel, že se zápas ani nedohraje. Pravda je taková, že v první řadě zápas v klidu jemu vlastnímu a s přehledem odřídil rozhodčí Pikner, který nepřipustil na hřišti nic, co tam nepatří, a až na jednu výjimku při zranění hostujícího hráče se i diváci chovali bez problémů. Proto si to mužstva mohla rozdat mezi sebou a k vidění byl určitě zajímavý zápas s řadou akcí na obou stranách,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„V prvním poločase se několikrát vyznamenali oba brankař,i i proto byl dlouho bezbrankový stav. Ve druhém poločase to bylo o tom, kdo dá první branku. Naštěstí jsme to byli my, ale rozhodnuto ještě nebylo. Hosté se snažili se zápasem ještě něco udělat. To se jim nepodařilo a nám tři body definitivně zajistila druhá branka zápasu. Libodřice snížily z penalty až v samém závěru a více již nestihly. Musím pochválit hostující tým za velmi dobrý výkon. O body je připravila jejich mizerná koncovka. Na naší hře se začíná projevovat přeci jen delší sezona, a tak se musíme semknout. A když se nebude herně dařit, tak to budeme muset vybojovat,“ dodal Petr Šafránek.

„Na derby do Plaňan jsme přijeli odhodláni urvat tři body a dotáhnout se ještě na čelo tabulky. První poločas byla hra vyrovnaná s pár šancemi na obou stranách, ale buď nepřesností nebo dobré zákroky obou brankářů zapříčinily, že se v první půli skóre neměnilo. Do druhé půle už nemohl pro zranění nastoupit Hradecky a místo něj šel do brány Skočdopole. Obraz hry se moc nezměnil a hra byla podobná, jako první půli. Po několika minutách musel ze hřiště taktéž pro zranění Němec a tím jsme museli sáhnout do obrany. Soupeř to svou kvalitou v útoku dokázal dvakrát využít. Nám se jen v závěru povedlo snížit z penalty Dittrichem, ale již nezbyl čas s tím něco dělat. Utkání podle mě rozhodla větší kvalita Plaňan v útoku. Nás už delší dobu trápí produktivita a musíme s tím začít něco dělat. Ještě bych chtěl pochválit výkon sudího Piknera, který utkání perfektně odřídil,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 62. Olah, 74. Starov – 90. Dittrich z PK. Poločas: 0:0.

Plaňany: Arnold – Jambor, Freund, Vinš, Lutsiuk – Klucska, Starov, Olah (70. Konůpek), Pavlenko – Žemba (46. Metlushko), Lazaryev.

Libodřice: Hradecký (42. Skočdopole) – Němec (50. Matějka), Batelka, Dittrich, Patočka (75. Adámek) – Pohanka, Beníšek, Hovorka, Kovařík – Škopek, Košík.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky