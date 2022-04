„Nelehké utkání. Naši kluci se nemohli dostat do tempa, bylo to i tím, že nás domácí dobře napadali a z toho vlastně vznikla jejich první branka. Pak se podařilo převzít otěže do našich rukou a v podstatě jsme domácí borce už k ničemu většímu nepustili. Do poločasu se nám sice nepodařilo vyrovnat, několik tutovek tam bylo, ale čekali jsme trpělivě, a to se vyplatilo. Dvě branky v deseti minutách utkání otočily a pak už jsme si výsledek pohlídali. Dobré derby, plné emocí i nadávek, nikdo nechtěl prohrát a to k tomu patří. Děkuji všem našim klukům za výkon,“ řekl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 6. Křelina – 58. Kesner, 68. Hrstka. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Převrátil (82. Charouzd), Herčík, Vondráček, Maršík (76. Štolba) – Zdeněk, Zákoucký, Hejduk, Křelina (67. Čech), Mareček – J. Svoboda.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza (61. Uher), Biško, Kovařík – Teslík (87. Mbemba), Kesner, Hošek, Gembiczki (46. Vohnický) – Kopecký, J. Adámek (46. Hrstka).

Tuklaty – Nučice 1:3

„Od začátku zápasu jsme měli územní převahu, ale domácí držel dlouho ve hře neuvěřitelnými zákroky gólman Pazdera. Nejprve vychytal z bezprostřední blízkosti Chromého. V 10. minutě už naše lavička zvedala ruce při krásné střele Kočího do pravé šibenice, ale Pazdera tygřím skokem vyrazil na roh. O pár minut později vychytal Jíchu. Krátký byl až na dorážku Kulhavého z bezprostřední blízkosti. Domácím se podařilo v 50. minutě srovnat, když si Mazur před vápnem pohotově narazil a překonal bezmocného Rybáka. V dalších deseti minutách nás domácí trochu přitlačili, ale od 60. minuty už jsme soupeře zase přehrávali. Gólově se prosadil Kubalík, když na třikrát dorazil trestný kop Šulce. V závěru se Chromý ocitl sám před brankářem domácích a střelou do protipohybu pečetil naší výhru,“ oddechl si obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 50. Mazur – 29. Kulhavý, 71. Kubalík, 89. Chromý. Poločas: 0:1.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Mazur, Patačik, Jambor – Kotala (46. Bazal), Vébr, Machan (73. Šindelář), Bajtler (46. Malý) – Hlavatý, Pígl.

Nučice: Rybák – Jícha, Souček, Šulc, Kočí – Jelínek, Chromý, P. Zápotocký (56. Vedral), Kulhavý (74. Nevšímal) – Kubalík, Novák.

Krakovany – Bečváry 4:1

„Utkání jsme začali s velkou chutí a od první minuty jsme získali převahu, kterou korunoval po hezké akci Chvojka. Soupeř se postupně dostal do hry, hlavně díky rychlým protiútokům. V 35. minutě se naprosto zbytečně nechal vyloučit hostující hráč. Na začátku druhé půle Bečváry dokázaly stav vyrovnat,.po hodně přísné penaltě. Naštěstí tento stav vydržel pouze dvě minuty a po parádní akci, kdy Strejcius unikl po křídle a nádherně předložil míč na nabíhajícího Dostála, který se nemýlil a dostal nás do vedení. Na zvrat utkání už soupeř neměl sílu. V 73. minutě navýšil skóre po rohovém kopu hlavou Věříš a na konečných 4:1 z další standardky si hráč hostů srazil míč do vlastní sítě. Po sérii šesti vítězství v řadě jsme se dostali v tabulce do horní poloviny. Následujících sedm hodně těžkých soupeřů nás prověří, jestli tam patříme,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Krakovany začaly zápas aktivně a prvních patnáct minut nám hodně zatápěly. Začátek zápasu jsme vůbec nezachytili a domácí šli zaslouženě do vedení a ještě některé šance neproměnili. Bohužel jsme neunesli některé nepřesné výroky rozhodčího a ve 35. minutě jsme šli do deseti. Podařilo se nám na začátku druhého poločasu vyrovnat z pokutového kopu, ale soupeř rychle reagoval a šel znovu do vedení, které ještě do konce zápasu navýšil o další dvě branky. Domácí zvítězili zaslouženě. My si musíme některé věci vyřešit v kabině. Protože pokud budeme takto pokračovat, hrozí nám reálně sestup. A to by si měli všichni hráči uvědomit. Na začátku jarní části jsem hodně zklamaný. Takhle jsem si to nepředstavoval. Problém jsou také opakované absence hráčů,“ posteskl si trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 14. Chvojka, 52. Dostál, 74. Věříš, 81. Čáslava vlastní – 48. Černý z PK. 35. Sikáček (B). Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška (82. Vodvářka), Kutil, Černý – Horák, Chvojka (72. Olexa), Kozel, Strejcius – Sixta (79. Novotný), Dostál.

Bečváry: Kropáček – Sikáček, J. Kšírl, Čáslava, P. Kuba – Jahoda, Dědek, Horáček, M. Kšírl – Kenardžiev (71. Brunclík), Černý (83. D. Šmejkal).

Zásmuky – Jestřabí Lhota 2:1

„Jestřabí Lhota se mi dlouhodobě líbí, na okresní přebor hraje vyspělý fotbal, proto jsem za tři body rád. Získali jsme se štěstím, protože ve druhé půli nás přehrávala. My však těsné vedení díky brankáři Terčovi udrželi. Bohužel nemáme natrénováno, od 60. minuty fyzicky odpadáváme a to může být proti dalším soupeřům problém,“ je si vědom trenér Zásmuk Josef Soběslav.

„První poločas zápasu nám bohužel vůbec nevyšel. Domácí tým byl jasně lepší. U všeho jsme byli druzí, nesbírali jsme odražené míče, špatně obsazovali a dostupovali hráče. Důsledkem byla branka domácích, kdy jsme pozdě reagovali na rozehru a soupeř se dostal do vedení. Vzápětí vyrovnal Trojan, ale před koncem poločasu soupeř opět udeřil. V kabině jsme si řekli, že musíme zvýšit pohyb, lépe obsazovat hráče a zlepšit kombinaci. Druhý poločas byl z naší strany úplně jiný, převzali jsme otěže utkání, byli více na míči a vytvořili si tlak. Bohužel šance, do kterých jsme se dostali, jsme nevyužili. Pokud budeme hrát jako ve druhém poločase, věřím, že se výsledky dostaví. Musíme být ale aktivní po celý zápas,“ konstatoval hrající trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 14. Koštíř, 42. Jonáš – 15. Trojan. 90. Čapek (Z). Poločas: 2:1.

Zásmuky: Terč – Roth, Pavlík, Kraus, Vokáček (46. Bellada) – Sobotka (70. Chábera), Martínek, Pěkný (77. Čapek), Jonáš (46. Sivák) – Dotter, Koštíř.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Mikeš, Klička, Krupka – Krajíček, Kubíček, Kesner, Robovský (86. Kostelecký) – M. Trojan, V. Šámal.

Plaňany – Kouřim 5:1

„V utkání nám absentovali někteří hráči z různých důvodů. První poločas rozhodně nebyl herně podle našich představ. Kouřim nás přehrávala, byla důraznější a byli jsme všude, jak se říká druhý. Své šance ale nevyužila a podržel nás brankář Češner. Z našich rychlých protiútoků jsme dokázali dát branky a ta třetí, těsně před koncem poločasu z kopačky Klucsky, byla zlomová. V druhé půli se náš výkon podstatně zlepšil a po dalších dvou trefách Klucsky jsme zápas dovedli do vítězného konce. Chci všem poděkovat za disciplinovaný výkon v celém utkání a za hru v druhé půli. Speciální poděkování veteránům Češnerovi a Vinšovi za doplnění kádru. Kaňkou je zranění hostujícího obránce, kterému přeji brzké uzdravení,“ uvedl asistent Plaňan Petr Břichnáč.

„Výsledek zápasu je pro nás poměrně krutý. Myslím, že i v kombinované sestavě jsme byli domácím při hře velmi vyrovnaným soupeřem. Oproti předchozímu zápasu byl vidět výrazný rozdíl v přístupu a v pohybu bez míče. Bohužel rozhodly zbytečné chyby, kterých jsme opět udělali dost, zatímco domácí obrana žádné zásadní neudělala. Stínem zápasu je zranění Procházky, který si vyhodil rameno a poprvé v kariéře odjel ze zápasu sanitkou. Přejeme mu brzké uzdravení,“ uvedl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 7. Žemba z PK, 25. Motrunich, 44., 51. a 87. Klucska – 83. Keltner. Poločas: 3:0.

Plaňany: Češner – Hanzálek (57. Lutsiuk) Freund, Konůpek, Metlushko – Klucska, Starov, Shpuryk (73. Málek), Pavlenko – Motrunich – Žemba (86. Vinš).

Kouřim: Bělohlávek – Svoboda, Procházka (41. Hervert), Navrátil, Novák – J. Keltner, Jirků, Snížek, V. Keltner – Královský, Varyš.

Ovčáry – Velim B 1:6

„Z naší strany to bylo lepší než minulý týden v Libodřicích, ale ukázala se kvalita obou kádrů. Velim má výborný mančaft, je herně úplně jinde. Vyhrála naprosto zaslouženě. Mrzí mě, že jsme opět nastoupili bez klasického brankáře, přestože v kádru máme tři. Od toho se to vše odvíjí,“ upozornil trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Z naší strany to byl festival zahozených šancí, ale i tak jsme splnili povinnost a zaslouženě vyhráli. Několikrát jsme po kombinacích trefili ve finální fázi domácího gólmana nebo nastřelili brankovou konstrukci. Zápas tak rozhodly střely zpoza vápna,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 27. Chadraba – 1., 11. a 89. Kopáček, 18. a 47. Seifert, 51. Bláža. Poločas: 1:3.

Velim B: Svoboda – M. Kosina (37. Špinka), Hrabal, J. Vlk, Ceral – Zajíc (62. Jansta), Kopáček, Seifert, Bláža – Nedbal, Kuchař (78. Korenc).

Ovčáry: Tichý – Kubát (70. M. Machurka), J. Mikita (86. B. Machurka), P. Mikita, Hůla – Volný (46. K. Machurka st.), Brdičko, K. Machurka ml., Hrubeš – Chadraba, A. Machurka.

Štítary – Libodřice 1:2

„Utkání se muselo divákům líbit. Jen je škoda, že pro nás skončilo bez bodového zisku. Fotbal je především o chybách a tu jsme udělali minutu před koncem poločasu. Po našem rohu jsme chybovali v rozehrávce a poslali Libodřice do brejku. Takže místo toho, abychom dohráli poločas někde u rohového praporku, prohrávali jsme 0:1 Škoda našich neproměněných šancí, zápas by vypadal jinak. Druhá půle byla plná šancí na obou stranách, kdy hosté dokonce z brejku orazítkovali břevno. Rozhodl gól, který skončil v bráně přímo po rohovém kopu. Ještě dvě minuty před koncem jme snížili, ale to už bylo z naší strany vše. Gratuluji Libodřicím k vítězství a věřím, že si kluci dokázali, že v této soutěži mohou hrát vyrovnanou partii prakticky s každým, přestože nám opět chyběli někteří hráči základní sestavy,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Hodnocení se mi nedělá lehce. Zápas ve Štítarech jsme zvládli výsledkově, ale herně to teď není ono a být ani nemůže. Ale nechci se, jako většina kolegů trenérů, vymlouvat na to, že nejsou lidi a nebo jsou zranění. Ano, chybí nám pět hráčů – Pánek, Strejček, Volavka, Šafránek, Beníšek, kteří by za normální situace asi byli v základní sestavě, ale proto nás je v týmu 18 hráčů, aby jsme je v případě zranění dokázali adekvátně nahradit. Zápas jsme měli rozhodnout dříve a ne se bát o výsledek do posledních minut. Šancí jsme měli hodně. Soupeř je měl hlavně po naších chybách a zápas zdramatizoval náhodným gólem v závěru. Mrzí mě, že takový zápas nerozhodneme dříve, šance na to byly, ale i soupeř si pár šancí vytvořil. Ať se Štítarům daří a udělají body,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 88. Horňáček – 45. Hovorka, 82. Patočka. Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší Martin – Přibyl, Horňáček, Hoření, Jelínek – Vlášek (69. Holub), L. Kmoch, Miškovský, B. Uman – S. Uman (84. Huleš), Lepší Michal (46. Jedlička).

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich, Batelka, Němec – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Matějka (70. Adámek), Škopek (85. Lahoda), Košík (22. Krejčí).

