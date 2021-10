„K zápasu nemá cenu se vyjadřovat. Soupeř nastoupil pouze v deseti hráčích a úroveň hry připomínala čtvrtou třídu,“ řekl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Červené Pečky byly o dvě třídy lepší a zaslouženě zvítězily. My bohužel přijeli pouze v deseti a to jsem ještě musel nastoupit já. Když to vezmu do důsledku, domácí hráli proti osmi. Za stavu 5:1 jsem ještě zkusil vyměnit brankáře, když za Vilta zastoupil Benko, ale ale ani to nám od pohromy nepomohlo,“ uvedl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 40. Zientek, 43. a 68. Bílý, 53. a 78. J. Svoboda, 74. Zákoucký, 83. V. Svoboda, 62. a 88. Carda – 5. a 80. Chadraba. Poločas: 2:1.

Červené Pečky: Linhart – Kaftan (74. V. Svoboda), Bílý, Vondráček, Bulíř – Zientek, Zákoucký, Převrátil – Zuza (69. Štolba), J. Svoboda, Carda.

Ovčáry: Vilt – Tichý, B. Machurka, Hula – Chadraba, P. Mikita, J. Mikita, M. Machurka – K. Machurka, Benko.

Zásmuky – Tuklaty 3:0

„Z naší strany to nebylo moc pohledné utkání. Chyběl nám lepší pohyb, přesnost v kombinaci i v koncovce. I tak jsme po většinu utkání měli převahu a musíme být spokojeni za tři body. Hned na začátku utkání došlo k nepříjemné situaci, když si brankář hostí rozsekl hlavu o tyč a musel střídat. V akci byla i sanitka a v těchto chvílích jde fotbal stranou. Tímto za celý nás tým přejeme brzké uzdravení,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 30. Pechar, 72. Jonáš, 90. Svoboda. Poločas: 1:0.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada – Čapek, Pechar, Sivák (80. Svoboda), Sobotka – Pěkný (46. Borovička), Jonáš.

Tuklaty: Pazdera (21. V. Procházka) – Lauber (15. Kostak), Zradička, Patačik, D. Čermák (65. Pacovský) – Šindelář, Lachman (52. Bajtler), Kuneš, Klepetko – Vyhnal, Vébr.

Jestřabí Lhota – Krakovany 3:1

„V zápase jsme se pomalu rozjížděli, trvala nám dlouho rozehrávka a chyběl lepší pohyb. Přesto jsme si vytvořili několik šancí, které jsme neproměnili. Střela Krajíčka skončila na tyči a dorážka Hrona na břevně. Branky přišly až na konci poločasu, kdy Krajíček nádherně vybídl dvakrát do úniku Šámala, který obě akce proměnil. Ve druhém poločase jsme chtěli co nejdříve vstřelit třetí gól, což se nám povedlo již po třech minutách. Další skvělá spolupráce našich útočníků, Krajíček opět našel Šámala, který nádhernou střelou vstřelil svou třetí branku v zápase. Škoda, že jsme pak na konci zápasu dovolili soupeři snížit. Výborný zápas odehráli naši útočníci, kteří předvedli skvělý výkon,“ potěšilo trenéra Jestřabí Lhoty Martina Mikeše.

„Sousedské derby rozhodl domácí expres Šámal, který nám na konci prvního a začátku druhého poločasu vzal třemi góly naději na bodový zisk. My jsme předvedli mdlý výkon. Za celých devadesát minut jsme branku soupeře neohrozili. Jediný, kdo zaslouží absolutorium, je Šindelář, který při absenci dvou našich brankářů musel jít na pozici gólmana, kterou zvládl velice dobře,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 40., 42. a 48. V. Šámal – 88. Kutil. Poločas: 2:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Kubánek, Klička, Krupka – Mikeš (75. Kostelecký), Kesner (66. Trojan), Kubíček, Robovský (79. Fejt) – V. Šámal, Krajíček.

Krakovany: Šindelář – Kutil, Myška (55. Robovský), Kozel, Černý – Horák, Vodvářka, Chvojka, Olexa (55. Strejcius) – Sixta (55. Novotný), Dostál.

Bečváry – Velim B 0:6

„Věděli jsme, že k nám přijede nejkvalitnější mužstvo soutěže. I když jsme hráče upozorňovali, že tempo hry bude vysoké, vůbec jsme nezachytili začátek zápasu a do 15. minuty jsme prohrávali 0:4. Vzhledem ke kvalitě soupeře a naší neúplné sestavě bylo o zápasu rozhodnuto. Nedokázali jsme se soupeři vyrovnat v pohybu ani v práci s míčem. V závěru druhé půle jsme ještě zbytečně inkasovali další dvě branky a byla z toho vysoká výhra hostí. Velim má určitě mužstvo, které by mohlo hrát bez problémů o soutěž výš. Pro mě je to jasný lídr soutěže,“ uznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Opět spokojenost s výkonem a výsledkem. Hned od začátku zápasu jsme na domácí vlétli, pohybem a napadáním je dostali pod velký tlak a během patnácti minut jim vstřelili čtyři góly. Od té doby jsme zvolnili tempo a měli hru pod kontrolou. V závěru jsme přidali další dvě branky a zaslouženě po druhé v řadě venku zvítězili,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

Branky: 4. a 11. Seifert, 7. a 14. Kasal, 85. Nedbal, 90. J. Vlk. Poločas: 0:4.

Bečváry: Kropáček – Uher, Holub, Čáslava, Raichl – V. Šmejkal, J. Kšírl, M. Kšírl (82. P. Šmejkal), Jahoda – Černý, Hampl (66. D. Šmejkal).

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál., Štros – Němec (68. Bláža), Jelínek, Hruška (59. Nedbal), Jansta (66. Zajíc) – Seifert (69. J. Vokřál), Kasal (46. J. Vlk).

Plaňany – Nučice 7:2

„Chtěli jsme si ohlídat Kubalíka, který v hostujícím týmu rozhoduje zápasy a chtěli jsme, aby nedostal servis, který k tomu potřebuje, a to se nám během celého zápasu podařilo. My jsme vycházeli ze zajištěné obrany a využili všechny možnosti k rychlým protiútokům, kde jsme prokázali svoji sílu. Za mě zápas rozhodl třemi góly Lazaryev, který se v koncovce zachoval chytře a fotbalově. Nučice se do šancí nedostávaly, obě branky daly z pokutových kopů, když jsme byli podle rozhodčího trochu důraznější v soubojích. Naopak my jsme řadu dalších šancí nevyužili. Musím přiznat, že jsme si vybrali i slabší chvilku ze začátku druhého poločasu, kdy jsme přenechali aktivitu hostům. Naštěstí toho nedokázali využít a další naše branky nám zajistily vysokou výhru, a to nás všechny potěšilo,“ konstatoval trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Nám chyběla hned trojce obránců a tak jsme museli tým hodně lepit. Škoda zbytečných červených karet v závěru zápasu za řeči. Nyní náš čeká posvícení a lídr soutěže. Budeme se muset opět obejít bez několika hráčů základní sestavy, přesto věřím, že budeme Jestřábce rovnocenným soupeřem,“ řekl člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 23. Olah, 29., 39. a 48. Lazaryev, 72. Hanzálek, 82. Pavlenko, 87. Češner – 53. Kubalík z PK, 78. Nevšímal z PK. ČK: 89. Nevšímal, Kubalík (oba Nučice). Poločas: 3:0.

Plaňany: Arnold – Metlushko, Freund, Konůpek, Lutsiuk – Hanzálek (74. Nguyen), Olah (85. Češner), Shpuryk, Pavlenko – Lazaryev, Žemba (71. Klucska).

Nučice: Rybák – Bradáč, Hurtík, Šulc, Souček – Jelínek, Nevšímal, Chromý, Kulhavý (70. Maršák) – Kubalík, Lisa (82. Hervert).

Ratboř – Libodřice 0:0 (PK 4:5)

„Libodřice byly první poločas všude o krok dřív, my jsme se nemohli dostat do tempa. Druhé dějství už bylo vyrovnanější, ale chyběla nám větší efektivita směrem dopředu. Neproměnili jsme penaltu, ani jsme si nepřipravili příležitosti ke vstřelení branky. Na řadu přišly pokutové kopy, což je loterie. V ní byli úspěšnější hosté, kteří tak potvrdili jejich lepší výkon v utkání,“ přiznal asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Na utkání jsme dorazili jen v jedenácti hráčích, protože nám z různých důvodů chybělo sedm lidí, a do toho nám ještě hrálo béčko. Ale všech těch jedenáct statečných podalo dobrý výkon, který nám pomohl k zisku bodu. Utkání bylo po všech stránkách vyrovnané a hrálo se především po vápna bez velkých šancí. Utkání by podle mě rozhodla jedna branka. Soupeř neproměnil hned na začátku druhé půle penaltu, my jsme naopak deset minut před koncem ve stoprocentní šanci Němce nastřelili tyč. Za mě spravedlivá remíza a v pokutových kopech se štěstí přiklonilo k nám. Děkuji hráčům za dobrý výkon a doufám, že ho předvedeme i příští týden,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Kemza, Kovařík – Brant, Teslík, Mbemba (46. Kopecký), Gembiczki – Vohnický, J. Adámek (79. Uher).

Libodřice: Hradecký – Němec, Dittrich, Batelka, Pohanka – Košík, Beníšek, Hovorka, Kovařík – Matějka, Škopek.

Kouřim – Štítary 5:1

„Štítary mají opravdu mladý tým a pokud pospolu vydrží, tak si myslím, že do toho doroste a bude mít na to prát se o vyšší příčky tabulky. Nám se konečně zmenšuje marodka a zápas od zápasu se zvedáme k výkonům, které nám zajistí boj o vrchol tabulky,“ konstatoval sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„Opět se nám ukázalo, že když se nesejdeme, tak máme problém ohrozit branku soupeře. Od nedělního rána mi chodila jedna omluvenka za druhou. Pět lidí ze základního kádru se omluvilo kvůli různým povinnostem a zranění. Kouřim vyhrála naprosto zaslouženě. Už od 5 minuty bylo jasno, přesto jsme se do gólových šancí dostali, ale bohužel je neproměnili, a tak nám nezbývá nic jiného, než věřit v lepší zítřky,“ řekl trenér Štítar Daniel Kmoch

Branky: 5. Jirků, 24. a 79. Snížek, 31. Hovorka, 60. Světnička – 64. Miškovský. Poločas: 3:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Procházka, Novák – Kocián (56. Navrátil), Světnička (84. Pilař), Jirků, Hovorka (66. Bělohlávek), Keltner, Snížek.

Štítary: R. Hetcl – Zelenka, Machurka, Hoření (75. J. Brdíčko), Beneš (46. Šín ) – Vlášek, L. Kmoch, Miškovský, L. Hetcl – Lepší Michal, Opolzer (46. D. Kmoch).