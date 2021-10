„Od začátku utkání jsme měli herní převahu a dostávali soupeře pod tlak. V 11. minutě jsme šli do vedení brankou Chvojky. Následovala fáze utkání, ve které jsme zahodili několik gólových příležitostí a utkání jsme mohli rozhodnout..Bohužel soupeř nás ve 30. minutě potrestal za neproduktivnost, kdy z ojedinělé akce vyrovnal. Po vyrovnávací brance Pečky vycítily šanci ke zvratu a my jsme znejistěli. Naštěstí jsme góly v 62. minutě Sixtou a 65. minutě Dostálem strhli vedení na svou stranu. A když se poté trefil Věříš a opět Dostál, dosáhli jsme zaslouženého vítězství,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„K zápasu jsme se nesešli v ideální sestavě ani zdravotní formě. Několik hráčů je nemocných, zranění a pracovní povinnosti nám nedovolily vybojovat lepší výsledek. První poločas jsme stačili se silami a nastavená taktika nám docela seděla. I když jsme dostali hloupý gól, tak jsme dokázali reagovat a díky Svobodovi vyrovnat na 1:1. Těsně před poločasem jsme dokonce mohli jít do vedení, ale Svoboda poslal míč z trestňáku lehce nad. Krakovany byly cely poločas více na míči a měly dobré kombinace přes křídla, ale nic z toho nedokázaly dotáhnout. Druhá půlka byla vyrovnaná do té doby, než jsme si nechali dát opět hloupý gól na 2:1. Půlka týmu přestala po tvrdém, ale čistém souboji našeho stopera s útočníkem hrát a dožadovala se přerušení hry a ta druhá hrála. Na neštěstí jsme o míč přišli a z následného centru hlavičkoval útočník zcela sám a přesně. To nás zlomilo, došly psychické síly a sesypalo se nám vše, jak domeček z karet. Snad se dají všichni marodi brzy dohromady,“ konstatoval trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 11. Chvojka, 62. Sixta, 65. a 84. Dostál, 79. Věříš – 30. J. Svoboda. Poločas: 1:1.

Krakovany: Douděra – Neruda, Kozel, Kutil, Černý (86. Myška) – Horák (57. Věříš), Vodvářka (23. Robovský), Chvojka, Strejcius (89. Novotný) – Olexa (57. Sixta), Dostál.

Červené Pečky: Linhart – Štolba (75. V. Svoboda), Maršík, Vondráček, Bulíř – Převrátil, Zientek, Zákoucký, Kubrycht (60. Kaftan) – J. Svoboda, Hanousek.

Tuklaty – Ovčáry 5:2

„Je to několikátý zápas, kdy se soupeřem po první půli držíme krok, někdy i vedeme, ale pak nám dojdou síly. Bohužel doplácíme na to, že do zápasů nastupujeme ve slepené sestavě a malém počtu hráčů,“ posteskl si trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 16. z PK, 56. z PK a 89. Pytloun, 67. Hlavatý, 82. Kotala – 11. Hrubeš, 31. Chadraba. Poločas: 1:2.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Hlavatý (82. Halgaš), Klepetko, Lachman (68. Jambor) – Kotala, Pígl, Mazur, Bajtler – Čermák (21. Šindelář), Vébr.

Ovčáry: J. Mikita – Huleš, B. Machurka, M. Machurka, Hula – P. Mikita, K. Machurka, Machaň, Tichý – Chadraba, Nouzák.

Libodřice – Zásmuky 2:1

„I když jsme vyhráli, tak musím říct, že jsme opět předvedli výkon, za který se stydím. O to víc mě štve skutečnost, že to bylo opět doma,“ čertil se trenér Libodřic Adam Baško.

„Obrana je děravá, jako ementál a útok bezzubý, jako moje prababička. Navíc si neumíme přihrát na dva metry a hra ke koukání vůbec není. Kdyby byla znát alespoň snaha, tak to beru, ale tady nebylo nic. Soupeř si radši dal branku sám, než aby se na to koukal. A to můžeme líbat brankáře Hradeckého, který přijel na utkání asi z Bradavic a Harryho Pottera nechal na vjezdu. Kluci si musí uvědomit, že se to samo neudělá a jsem zvědavý, co předvedeme v Kouřimi. Jestli to bude podobné, jako nyní, tak nemůžu maminku pustit do práce, aby se jí lidi nesmáli,“ dodal nazlobený Baško.

„Zápas nevalné úrovně. Mrzí mě, že jsme nevyužili špatné formy Libodřic. Prohráli jsme vlastním gólem. Bohužel těsně před přestávkou jsme nevyužili samostatný brejk, což bylo asi klíčové,“ uvedl vedoucí Zásmuk Josef Soběslav.

„Hráči si musí uvědomit, že to bez tréninku nepůjde. Jinak budeme podávat podobně špatné výkony i nadále. Hráli jsme bez Pavlíka, Čapka a Martínka, ale na to se nechci vymlouvat. Naopak bych rád pochválil dorostence a hlavně Fettera, který na pozici stopera hrál velmi dobře,“ dodal Soběslav.

Branky: 9. Volavka, 47. Kraus vlastní – 16. Borovička. Poločas: 1:1.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich, Šafránek, Pohanka – Košík, Hovorka (70. Matějka), Volavka, Beníšek – Škopek (89. Dočkal), Kovařík (80. Lanc).

Zásmuky: Terč – Bellada, Fetter, Kraus, Vokáček – Sobotka, (60. Šubotnik), Sivák, Pechar, Jonáš – Borovička, Pěkný.

Štítary – Bečváry 6:3

„Od první minuty bylo znát, kdo hraje doma. Zhruba do 15. minuty se Bečváry prakticky nedostaly za půlku. Naši kluci hráli po dlouhé době s velkou chutí a utkání rozhodli už v prvním poločase. Jen škoda, že těch branek nebylo víc, protože gólových šancí jsme měli ještě spoustu. Také mě mrzí výkon ve druhé půli, kdy Bečváry díky naší laxnosti korigovaly skóre až na konečných 6:3. Za první poločas bych chtěl klukům poděkovat a zároveň poprosit, aby jim ta chuť vydržela až do konce podzimu,“ řekl s úsměvem trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Odehráli jsme snad nejhorší zápas podzimu. Zejména první poločas jsme doslova prospali a neprobudil nás ani první gól, který padl téměř po půlhodině hry. Do poločasu jsem inkasovali ještě další čtyři. Nevím, co jsme si mysleli. Snad to, že se soupeř porazí sám. Nic na tom nemění fakt, že jsme se opět potýkali s absencemi hráčů. Po přestávce jsme hru zlepšili, ale manko z první půle se nám smazat nepodařilo. Za první poločas jsem byl na hráče, i na sebe, hodně nazlobený. Všichni hráli hluboko pod svoje možnosti. Bez pohybu, ztráceli jsme míče a do koncovky jsme se téměř nedostali. Musím ale sportovně uznat, že Štítary nemají vůbec špatné mužstvo. Postavení v tabulce jejich kvalitě neodpovídá,“ podotkl hrající trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 27. Horňáček, 29. D. Brdíčko, 37. a 40. L. Kmoch, 45. a 61. Hetcl – 50. a 72. Černý, 74. Jelínek vlastní. Poločas: 5:0.

Štítary: Černý – Přibyl, Biško (32. Šín), Pýcha, Jelínek – Hetcl, Miškovský, L. Kmoch, Vlášek (70. Hoření) – Horňáček, D. Brdíčko (85. Opolzer).

Bečváry: Kropáček – Uher (66. D. Šmejkal), Holub, J. Kuba, Čáslava – J. Kšírl, V. Kšírl, Horáček, P. Kuba – Jahoda, Černý.

Nučice – Kouřim 1:6

„První poločas byl důrazný z obou stran a hra vcelku vyrovnaná. Kromě branek měly oba týmy ještě tutovku. Snížka ale vychytal gólman Rybák a na druhé straně střela Petra Zápotockého trefila kouřimského obránce. Druhý poločas byl noční můra. Nic z toho, co jsme si v poločasové přestávce řekli, nefungovalo. Během deseti minut jsme obdrželi po školáckých chybách čtyři branky a bylo po zápase. Čím více jsme se snažili, tím více jsme chybovali a soupeř to nekompromisně trestal,“ posteskl si obránce Nučic Jan Vedral.

„Přijeli jsme do Nučic na derby a očekávali již klasicky vyhrocený zápas plný soubojů a ostrých střetů, ale opak byl pravdou. Nučice jako by změkly a nepouštěly se do žádných soubojů, skoro jako kdyby se jim nechtělo hrát. První poločas byl na počet gólů vyrovnaný díky spalování jedné šance za druhou na naší straně a ojedinělé šanci z penalty na domácí straně. Druhý poločas už nám to tam začalo padat a v 55. minutě bylo po zápase, když se po zranění vrátil Dufek a hattrickem rozhodl. Ke konci jsme trošku polevili a pustili domácí do pár šancí, ale vše pochytal skvělý Petrásek který musel zastoupit zraněného Havránka,“ podotkl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 22. Zápotocký z PK – 7., 54. a 55. Dufek, 47. Světnička, 50. Snížek, 61. Novák. Poločas: 1:1.

Nučice: Rybák – M. Jícha, Šulc (13. Kulhavý), Hurtík, Vedral – Kočí, P. Zápotocký, Bradáč, Jelínek, Chromý – Kubalík.

Kouřim: Petrásek – Svoboda, Tománek, Procházka, Novák – Hovorka (35. Světnička), Jirků, Navrátil, Keltner (78. Kočí) – Snížek (61. Bělohlávek), Dufek (68. Kocián).

Velim B – Jestřabí Lhota 1:0

„Velká spokojenost. Porazili jsme dosavadního lídra soutěže. Navíc soupeře, který se prezentoval zatím nejlepším výkonem a předvedenou hrou. Od začátku do konce se hrál vyrovnaný fotbal nahoru dolů. Stoprocentní gólové šance ale byly jednoznačně na naší straně. V prvním poločase jsme zahodili hned dvě, kdy jsme ve finále netrefili branku. V druhé půli zase předvedl dva skvělé zákroky hostující gólman. V závěru jsme nejprve nastřelili tyč a pak horní konstrukci branky po ukázkovém individuálním průniku. Zápas tak rozhodla branka hlavou po dobře zahrané standardní situaci,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Domácí byli aktivnější na míči, vytvořili si více šancí po centrech ze stran a ze standardních situací. Byla znát absence našeho kapitána Kličky, který je skvělý hlavičkář. V první půli jsme nepokryli při standardce domácího hráče, který hlavou skóroval. I ve druhé půli měli domácí více příležitostí, ale buď je vychytal Karban, nebo pokusy mířily mimo bránu. I my jsme měli nějaké možnosti, ale chyběl nám větší klid v koncovce a lepší finální fáze. Vůbec se nám nedařilo zahrávání standardek, kterými jsme si mohli pomoct. Celkově hra nebyla špatná, hráči bojovali, ale tentokrát to bohužel na body nestačilo. Jedeme dál a doufám, že se na domácí utkání dají do kupy zranění hráči. Děkuji za podporu fanoušků a věřím, že je doma příště odměníme,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 34. Martikán. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Nedbal (80. Bláža), Kopáček (76. J. Vlk), Martikán, Kmoch – Kasal (85. Zajíc), Seifert.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Kubánek (58. Kostelecký), Hron, Hojda (67. Trojan) – Mikeš, Kesner, Kubíček, Robovský – V. Šámal (75. Fejt), Krupka.

Ratboř – Plaňany 1:1 (PK 2:3)

„V utkání jsme museli improvizovat na určitých postech. Máme několik nedoléčených hráčů a někteří nastoupili se zraněním. Hráli jsme od začátku trpělivě a opatrně. Podařilo se nám otevřít skóre, ale chyběla nám ještě větší dravost. Hosté měli možnost zahrávat pokutový kop, který Jeřábek vytěsnil mimo branku. Naše hra opět malinko opadla a Plaňanům se po pěkné akci podařilo vyrovnat, což si herním projevem směrem dopředu zasloužily. Zápas tak dospěl k penaltovému rozstřelu, který jsme opět prohráli,“ litoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„S odstupem času jsem přesvědčený, že jsme měli vyhrát, ale o výhru jsme se připravili sami. V prvním poločase se hrál nezáživný fotbal a z naši strany se jednalo o nejhorší poločas za poslední dobu. Na výkonu některých hráčů se příliš projevil prohýřený sobotní večer, či spíše noc. Přesto jsme měli tři vyložené šance, ve kterých jsme v koncovce zklamali.Ve druhém poločase nejdříve udeřili domácí a dostali se do vedení. Od té doby byl zápas zajímavý. My jsme převzali aktivitu a chtěli vyrovnat. Příležitost jsme měli z penalty, ale ani tu jsme neproměnili.To nás nezlomilo a ke konci zápasu jsme vyrovnali. V posledních minutách jsme se ještě pokoušeli vstřelit vítěznou branku, to se nám ale nepodařilo. V penaltách jsme si připsali alespoň druhý příjemný bod. S výkonem mužstva jsem byl spokojený pouze v posledních dvaceti minutách zápasu,“ konstatoval trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 58. J. Adámek – 83. Siruček. Poločas: 0:0.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza (47. Uher), Biško, Beran – Brant (46. Mbemba), Kesner, Teslík, Kovařík – Kopecký, J. Adámek (66. Vohnický).

Plaňany: Arnold – Lutsiuk, Freund, Konůpek, Klucska – Pavlenko, Shpuryk, Motrunich, Sirůček – Žemba, Lazaryev.