„Krakovany vyhrály zaslouženě. Ve svém středu mají několik šikovných mladíků a zkušených hráčů. Mrzí mě, že jsme neproměnili některé šance,“ litoval trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 7., 19., 51. a 66. Dostál, 26. a 29. Věříš, 35. Chvojka, 37., 38. a 42. Sixta, 52. Černý z PK, 10. Kozel, 55. Olexa, 79. vlastní Mikita. Poločas: 8:0.

Krakovany: Douděra – Neruda (46. Beneš), Myška, Kutil, Černý – Věříš (46. Horák), Chvojka, Kozel (55. Šimek), Strejcius – Sixta (46. Olexa), Dostál (69. Robovský).

Ovčáry: Polák – Tichý, B. Machurka, Kopecký, M. Machurka – K. Machurka st., K. Machurka ml., A. Machurka, J. Mikita – Chadraba.

Buřič: Oba týmy nepředvedly žádný mimořádný výkon, který by diváky uchvátil

Tuklaty – Štítary 2:2 (PK 5:4)

„Fotbal se moc nehrál, alespoň tedy ne ze strany domácích. Byla to spíš kopaná. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí, proto dopadl výsledek, jak dopadl. Už, aby byl konec sezony, protože docházka našich hráčů je tristní,“ postěžoval si trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 23. Hlavatý, 59. Šindelář – 18. S. Uman, 48. Vlášek. Poločas: 1:1.

Tuklaty: Pazdera – Kotala, Pígl, Hlavatý, Vébr – Klepetko, Blaščok, Šindelář, Werbynský – Malý (71. Halgaš), Vyhnal (40. V. Procházka).

Štítary: Lepší Martin – Hoření, Miškovský (46. D. Kmoch), Ježek, Huleš – Lepší Michal, Vlášek, L. Kmoch, B. Uman – S. Uman, Opolzer.

Libodřice – Kouřim 7:4

„Už před začátkem utkání bylo vidět, že oběma týmům chybí několik hráčů. My jsme se s tím dokázali vypořádat lépe a po celé utkání jsme byli lepší. Na vše jsme měli hodně času a do útoku se zapojovali úplně všichni hráči, snad kromě Skočdopoleho. Tím nám ale vzadu vznikala okénka, které Kouřim nakonec také čtyřikrát využila. Tím pádem není výsledek tak jednoznačný, jak vypadala hra. Hlavně Dufek nám dělal veliké problémy. Jsem rád, že jsme vstřelili sedm branek, některé po pěkných akcích. Udělali jsme radost fanouškům, kterých přišlo hodně. V boji o konečné postavení v tabulce to jsou důležité tři body a doufám, že nám pomůžou k tomu, abychom na konci soutěže byli na bedně,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 10. a 81. Škopek, 26. Batelka, 40. Košík, 27. Kovařík, 47. Dittrich z PK, 53. Matějka – 7. Keltner, 67. a 83. Dufek, 76. Pilař. Poločas: 4:1.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Dittrich, Batelka, Němec – Krejčí, Hovorka, Kovařík, Matějka (70.Lanc) – Škopek, Košík.

Bečváry – Plaňany 2:6

„Zápas začal inkasovanou brankou hned ve druhé minutě zápasu. Pak jsem se snažili kombinovat a dostat se na dostřel branky soupeře. Ale Plaňany byly nebezpečnější a do poločasu jsme inkasovali ještě dvakrát. Do druhé půle jsme nastoupili aktivně a dvěma góly jsme se dostali na rozdíl jednoho gólu. Hrálo se více na polovině Plaňan, ale ty hrozily z brejků, které dokázaly využít. Myslím, že na hřišti jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem, ale Plaňany byly efektivnější a produktivnější. Herně jsme byli vyrovnaným soupeřem prvnímu mužstvu tabulky. Bohužel výsledek je pro nás krutý,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

„Zápas pro nás nemohl začít lépe, první branku jsme vstřelili již ve druhé minutě, za čtvrt hodiny jsme vedli již o dvě branky a do poločasu to bylo již tři nula pro nás. První poločas jsme hráli celkem pozorně a měli jsme i další vyložené šance, které jsme nevyužili. Nutno podotknout, že jsme i domácí tým pustili do několika slibných příležitostí. Zdálo se, že si druhý poločas v klidu ohlídáme, ale my jsme ustoupili z naši hry, povolili jsme v aktivitě a domácí tým potvrdil, že pokud dostane prostor a čas, tak dokáže být nebezpečný. A nejen to, domácí dokázali snížit stav na rozdíl jedné branky a bylo na nás, abychom opět zabrali.K tomu nám pomohla krásná branka Starova. Domácí pak hodně otevřeli hru a my jsme z našich útočných akcí zápas rozhodli. Větší radost mám z výsledku než z předvedené hry,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 53. Černý, 58. V. Kšírl – 2. Žemba, 14. a 76. Klucska, 36. Lazaryev, 68. a 71. Starov. Poločas: 0:3.

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, J. Kšírl, Čáslava – M. Kšírl, V. Kšírl (76. Boček), Holub (40. Brunclík), Jahoda – Kubín (75. Novák), Černý (88. Šmejkal).

Plaňany: Češner – Jambor(46. Hanzálek), Freund, Vinš, Metlushko – Málek (46. Shpuryk), Klucska, Starov (84. Břichnáč), Pavlenko – Žemba, Lazaryev.

FOTO: Kolín neprohrál 27 zápasů v řadě. Naposledy vyhrál derby v Čáslavi

Nučice – Červené Pečky 5:1

„První poločas skončil sice 3:0, ale mohlo to být klidně 3:3. Hosté měli slušné šance, ale buď je vychytal Rybák, nebo nastřelili tyč. My jsme se prosadili až v pětatřicáté minutě, kdy Jelínek zatáhl míč po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Bradáče, který se z voleje krásně trefil. O pět minut později opět Jelínek krásnou kolmicí poslal na steč Nováka a ten špičkou kopačky poslal míč podél Svobody. Těsně před poločasem hosté nešikovně faulovali a Kočí proměnil penaltu. Druhý poločas se dohrával již ve vlažném tempu. Po faulu na Nováka přidal čtvrtou branku opět z penalty Kočí a v šedesáté minutě Novák hokejovým blafákem překonal Svobodu po páté. Deset minut před koncem hosté zaznamenali čestný úspěch,“ uvedl obránce Nučic Jan Vedral.

„Už se těším na konec sezony. Takhle se to lepit vážně nedá. Přístup některých hráčů je opravdu tragický, kdyby to hráči, kteří nechávají ostatní ve štychu, měli v hlavách srovnané, tak máme minimálně o dvanáct bodů víc. Zápas v Nučicích jsme začali skvěle a do třicáté minuty jsme měli tři samostatné uniky, dvě stoprocentní šance a nastřelili tyč domácí branky. Poté se zranil Vondráček a my museli nuceně střídat a naše hra se začala sypat. Výsledek je krutý a neodpovídá předvedené hře a dění na hřišti. Nemám ve zvyku kritizovat rozhodčí, ale aby na nás pan Klíma za stavu 2.0 a 4:0 pískl takové penalty, které viděl jen on a ještě se nám u toho smál do obličeje, je už vážně moc. Jednoznačně nejhorší osoba na hřišti. Zkazil celý zápas. Nučicím gratuluji k vítězství, hojná návštěva musela být spokojena,“ konstatoval trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 35. Bradáč, 40. a 60. Novák, 45. a 56. Kočí (oba z PK) – 79. J. Svoboda. ČK: 60. Křelina (ČP). Poločas: 3:0.

Nučice: Rybák – Jícha, Kočí, Šulc, Vedral – Kulhavý (46. Kubalík (64. Vlasák)), Chromý, Jelínek (46. Lisa), Bradáč – Nevšímal (73. Hervert), Novák.

Červené Pečky: V. Svoboda – Převrátil, Křelina, Vondráček (35. Zuza), Charouzd (73. Štolba) – Rauch (82. P. Hejduk), M. Hejduk, Hanousek, Semenec – Zdeněk, J. Svoboda.

Ratboř – Jestřabí Lhota 3:2

„Do utkání jsme šli ve špatném rozpoložení. Máme problém s mnoha zraněními a jsem rád, že se jsme se oklepali z minulého a zbytečného výprasku. Proti Jestřabí Lhotě to byl fotbalový boj. Hosté předvedli velice dobrý výkon, ale na konci jsme byli šťastnější a udělali jsme v posledním domácím utkáni radost našim fanouškům, za což jsem strašně rád a všem klukům děkuji,“ řekl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„První poločas zápasu byl z naší strany tragický. Hráli jsme bez pohybu, nasazení, nedokázali jsme podržet balon a kazili mnoho přihrávek. Soupeř nás dvakrát potrestal po úniku ze strany. V přestávce byla promluva a trochu bouře, do druhé půle jsme zlepšili pohyb a zásluhou Vendy Šámala a Kubíčka vyrovnali. Bohužel pak přišlo přísné vyloučení Robovského a na konci zápasu jsme inkasovali rozhodující branku,“ posteskl si trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 23. Teslík, 41. Mbemba, 87. Hrstka – 50. Šámal, 69. Kubíček. ČK: 77. Robovský (JL). Poločas: 2:0.

Ratboř: Jeřábek – Brant, Biško, Beran, Kovařík – Teslík, Mbemba (85. Kesner), Kopecký, Uher (80. Gembiczki) – J. Adámek, Hrstka.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (55. Kostelecký), Klička, Hron, Hojda – Mikeš, Kesner (83. Černý), Kubíček, Robovský – Krupka (73. Pavlov), V. Šámal.

Velim B – Zásmuky 8:0

„Úvodních deset minut byla naše hra trochu neuspořádaná. V jedenácté minutě jsme ale vstřelili první gòl po chybném odkopu hostujícího gólmana. Chvíli na to si dali hosté vlastní gól po našem nepřesném zakončení stoprocentní šance. Do poločasu jsme pak předvedli povedené rychlé kombinace a vstřelili další tři branky. Druhý poločas jsme měli hru pod kontrolou a v klidném tempu jsme přidali pěkné fotbalové momenty, ze kterých jsme vytěžili další tři góly,“ pochvaloval si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Velim byla ve všech směrech po celé utkání lepší. Hodně jsme jí napomohli prvními dvěma góly, první po hrubce a druhý vlastní. To nás srazilo na kolena a do zápasu jsme se už nedostali. Naopak Velim hrála v klidu a měla utkání pod kontrolou až do devadesáté minuty. Výsledek nemá cenu moc řešit, je konec sezony. Jediné, co mě v tuhle chvíli zajímá, je zdravotní stav našeho brankáře, který musel střídat po střetu s hráčem Velimi a následně jel do nemocnice. Držíme palce, ať to není nic vážného a je v pořádku,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 11. Martikán, 18. vlastní Čapek, 20., 34., 79. a 81. z PK Seifert, 35. Kasal, 51. Kmoch. Poločas: 5:0.

Velim B: Svoboda – Jelínek (60. Věříš), Náděje, Hrabal, Vokřál – Nedbal (8. Ceral), Kopáček (68. Korenc), Martikán, Kmoch (60. Zajíc) – Kasal, Seifert.

Zásmuky: Terč (70. Svoboda) – Vokáček (62. Dvořák), Čapek, Kraus, Bellada – Pěkný, Sivák (46. Mrázek), Martínek, Hanzl – Dotter, Koštíř.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky