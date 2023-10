/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbaloví fanoušci se již mnohokrát přesvědčili, že se vyplatí chodit na zápasy okresního přeboru, kde téměř každé kolo padají góly jako na běžícím pásu.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polepy - Červené Pečky | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Výjimkou nebyl poslední víkend, ve kterém střelci zaznamenali 49 branek, což je v průměru 7 gólů na zápas.

Štítary – Krakovany 7:1

„Krakovany přijely ve značně oslabené sestavě a na jejich výkonu to bylo znát. Přestože se hosté snažili poctivě bránit a čekat na naše chyby, naše kombinační převaha se postupem času projevila a zcela zaslouženě jsme vyhráli. Na těžkém terénu jsme byli tentokrát v útočné fázi celkem trpěliví a vytvářeli jsme si spoustu brankových příležitostí. Pro nás důležité tři body a povzbuzení do další práce. Chválím náhradníky, kteří byli po svém vstupu na hřiště pozitivně nastavení a přinesli do hry oživení a kvalitu,“ pochvaloval si trenér Štítar Jakub Stach.

„Začátek utkání vyzněl lépe pro domácí tým, který šel po dvaceti minutách do vedení o dvě branky, když jsme si dali trochu nešťastně vlastní gól a druhá branka padla po trestném kopu. Postupně se hra vyrovnala a na začátku druhé půle jsme po ose L. Chvojka – D. Chvojka snížili na rozdíl jedné branky. Bohužel o pět minut později domácí tým zvýšil na rozdíl dvou branek a od této chvíle už byla malá naděje na otočení skóre. V závěrečných dvaceti minutách jsme ještě čtyřikrát inkasovali a utrpěli debakl,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 14. vlastní Kozel, 18. B. Uman, 54. z PK a 73. Jedlička, 71. a 77. S. Uman, 90. Miškovský – 50. D. Chvojka. Poločas: 2:0.

Štítary: Lepší – F. Hoření (70. Šín), Jedlička, K. Machurka, Huleš (70. Nejman) – Miškovský, Vlášek, B. Uman, Jonáš (65. Růžička) – Opolzer, S. Uman.

Krakovany: Douděra – Věříš, Jelínek, Kozel (70. Šícha), Neruda – Mochari (75. Špinka), D. Chvojka, Robovský, Beneš – L. Chvojka, Sixta.

Libodřice – Zásmuky 2:2 (PK 5:6)

„Utkání muselo bavit. Dorazilo hodně fanoušků a hrál se fotbal nahoru dolů s mnoha šancemi na obou stranách. Mrzí mě, že jsme obě branky dostali po centrech do vápna, kde jsme nechali neobsazené hráče. Kluky musím pochválit za to, jak k utkání přistoupili a odehráli ho, protože hodně z nich nastoupilo s nějakým zdravotním problémem. Utkáni velice dobře odřídil rozhodčí Humpolák,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

„Věděli jsme, že nás nečeká lehké utkání. Náš výkon nebyl optimální, byli jsme málo aktivní a ve hře byla spousta nepřesnosti. I tak si myslím, že jsme měli získat plný počet bodů. Vyrovnávací branka na 1:1 byla doslova domácím darovaná. Ještě před poločasem jsme šli znovu do vedení. Ve druhém poločase jsme měli několik slibných příležitosti k vstřelení gólu, ale chyběl klid a přesnost v zakončení. Teď už se musíme začít soustředit na další utkání a hlavně se vrátit k výkonům, které jsme předváděli v předešlých zápasech,“ zdůraznil trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 35. Dittrich, 72. Škopek – 31. Pavlík, 41. Kraus. Poločas: 1:2.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek (68. Krejčí), Dittrich, Batelka, Pohanka – Matějka (88. Pěkný), Kovařík, Hovorka, Košík (46. Patočka) – Pánek, Škopek.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Čapek, Kraus, Fíla (80. D. Bárta) – P. Bárta, L. Martínek, Pěkný (70. Lindner), Zimmermann (63. Žemba) – Jahoda, Pavlík.

Ratboř – Velký Osek 5:1

„Zavítal k nám mladý tým, který má určitě do budoucna co nabídnout. V určitých pasážích nás dokázal potrápit, ale naše zkušenost zvítězila. Vytvořené šance a skóre hovoří za vše. Myslím si, že padly pěkné branky a jsem rád, že si kluci vzali k srdci moje slova před utkáním a snad se to bude v dalších utkáních opakovat. Za to jim patří pochvala,“ konstatoval trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Naše hrubé chyby ve spojitosti s velice jednoduchou a hlavně účelnou hrou domácích vedly k tomu, že jsme domů odjeli s debaklem,“ posteskl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 12. a 74. Hrstka, 18. a 34. Zdeněk, 65. Horák – 28. S. Karban. Poločas: 3:1.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza, Franc, Kovařík – Horák (72. Uher), Švarc, R. Biško, Zdeněk – Svoboda, Hrstka (79. Machan).

Velký Osek: Durdil – J. Karban, Šátek, Svoboda (68. Černý) – Meloun (68. Lylo), Žilka, Kalaš, M. Koška (58. Řehák) – S. Karban, Z. Novák, Tvrzník.

Nová Ves – Nučice 1:3

„První půlka byla spíše na straně soupeře. Nešťastným gólem z dálky se dostali hosté do vedení. Vytvořili jsme si pár šancí, které se nám nepovedlo proměnit, až po půl hodině hry nám jasný gól vytáhl z brány rukou Vlasák, který měl být podle mého názoru vyloučen, bohužel sudí ho odměnil pouze žlutou kartou a nám se podařilo vyrovnat z penalty. Skóre však vydrželo jen pár minut a hned jsme opět prohrávali. V druhé části jsme si na začátku dali vlastní gól po nešťastném odrazu z rohového kopu, kdy se nám nepodařilo vykopnout balón na brankové čáře. Poté jsme byli jasně lepší a soupeře pustili pouze k jedné nebezpečné akci, obstřelovali jsme branku a dokázali dát dva góly, bohužel hostující pomezní mával ofsajdy. Po minulé prohře v Cerhenicích jsme tak přišli o další jasné body,“ litoval trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Série pokračuje, čtvrtý zápas venku, dvanáct bodů. Do zápasu jsme vstoupili dobře a ujali se vedení krásnou střelou Šulce z velké dálky. Ve hře jsme byli velmi dominantní, bohužel jsme nedokázali vedení navýšit a z ojedinělé návštěvy na naší polovině byla penalta. Trochu nás to rozhodilo, ale ze standardní situace nás dostal do vedení Nevšímal. Ve druhém poločase navýšil skóre Kočí a bylo rozhodnuto. Měli jsme mnoho dalších šancí na vstřelení dalších gólů, ale stejně jako domácí jsme už žádný nepřidali. Děkuji všem za přesvědčený výkon a zasloužené tři body. Bohužel jsme museli třikrát nuceně střídat a uvidíme, kdo bude zdravotně v pořádku na příští zápas,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 32. Linart z PK – 5. Šulc, 36. Nevšímal, 50. Kočí. Poločas: 1:2.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký (77. Navara), L. Vokřál, Adámek (46. Pena), J. Vokřál – Linart, Starý (56. Belza), Cupák, Šmejkal – Urbánek (66. Sklenařík), Fiala.

Nučice: Svoboda – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák – Kulhavý (46. Kubalík), P. Zápotocký, Chromý, Jelínek – Kočí (68. Bradáč), Tyšer (77. M. Zápotocký).

Polepy – Červené Pečky 2:4

„Z naší strany to byla jedna velká tragédie. Začátek zápasu nám totálně utekl. Hráli jsme strašně naivně. Vypadalo to, že si jdeme jenom zahrát. Porazili nás dva hráči, které jsme nedokázali uhlídat a díky tomu si Červené Pečky odvezly všechny body. Jestli chceme v soutěži hrát důstojnou roli, musíme se všichni zlepšit, včetně mě, protože z mé strany to byl nejhorší výkon, co jsem v Polepech,“ řekl kapitán Polep Lukáš Slezák.

„Vezeme tři důležité body domů, a to je hlavní. První poločas byl den otevřených obran na obou stranách. V osmé minutě to bylo 0:2 a vypadalo to, že dáme soupeři osm gólů. Jenomže po obrovské chybě naší obrany jsme inkasovali a od té doby existovalo jen jedno mužstvo, a to tým Polep. Valil se na nás jeden útok za druhým, což vyústilo ve vyrovnání z jasné penalty za ruku. Nicméně Hradílek zahrál skvělý zápas a z ojedinělého útoku upravil na poločasových 2:3. Ve druhém poločase se nehrál atraktivní fotbal. My hráli ze zajištěné obrany na brejky, které jsme nedokázali dotáhnout. Domácí jsme po přestávce vůbec do ničeho nepustili. Až v závěru zkompletoval hattrick Hradílek, který byl hráčem zápasu. Domácí ho vůbec za celý zápas nedokázali pokrýt. S třemi body jsme spokojeni. V minulých zápasech jsme hráli dobře v obraně, v Polepech nám to vzadu tolik nešlo, ale naštěstí jsme byli produktivní v útoku,“ podotkl asistent Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 14. Exner, 29. Hynek z PK – 5., 19. a 90. Hradílek, 8. Kulhánek. Poločas: 2:3.

Polepy: Hruška – Pych, Jelínek, Kuchař, V. Kočí (53. Jindra) – Hynek (81. Kruliš), Kmoch, Exner, Kvasil – Slezák, Richter.

Červené Pečky: Svoboda – Král, Přiklopil, Maršík, Bulíř – Herčík, Kulhánek, Hejduk, Rauch (90. Chábera) – Hradílek, Suchý (70. Zuza).

Tuchoraz – Cerhenice 11:0

„Není co hodnotit. Soupeř byl opravdu slabý. Těší mě, že jsem měli nasazení až do konce a nepřestali jsme hrát,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Tuchoraz má velmi rychlý přechod do proti útoku, a právě z této činnosti nás trestala. My jsme hráli pouze po velké vápno a soupeřovu branku skoro neohrozili,“ přiznal trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 4. Vopařil, 8., 34. a 66. Šafář, 12., 32. a 84. Vostrovský, 52. a 75. Vosecký, 68. Nývlt, 79. Votoček. Poločas: 5:0.

Tuchoraz: Beran – Kadeřábek (46. Vosecký), Flieger, Kliment, Jochlík – Šafář, Borovička (57. Marc), Nývlt, Vostrovský – Vopařil (46. Pokorný), Votoček.

Cerhenice: Kun – Hart, Nykodym (85. Michálek), Puk, K. Charouzek – M. Novotný, Čerych, Jaromír Novotný, Gacka (71. Link) – P. Charouzek (75. Kuric), Jakub Čerych.

Kouřim – Český Brod B 2:8

„Hráli jsme to, co jsme si řekli a zaslouženě jsme vyhráli. Už po čtvrt hodině jsme vedli o dva góly, pak jsme dostali soupeře do hry svou chybou. Druhý poločas jsme ještě přidali pod kotlem. Musím kluky pochválit za to, že hráli až konce na sto procent a v posledních deseti minutách přidali dalších pět branek,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 22. Novák, 54. Svoboda – 6. Šermauer, 15., 83. a 90. Blecha, 56. Plucha, 86. a 87. Sklenička, 88. Z. Šmejkal. Poločas: 1:2.

Kouřim: L. Havránek – Valenta, M. Havránek (84. Ježík), Pop (69. Varyš), Svoboda – Zahradníček (57. Tománek), Jirků (77. Farkaš), Navrátil, Světnička – Keltner, Novák.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Skořepa, Soukup – Šermauer (64. Kozlíček), Částka, Černý (57. Z. Šmejkal), Sklenička – Plucha, Blecha.

