/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šesté jarní kolo v okresním přeboru ve fotbale nezměnilo zásadně pořadí na obou pólech tabulky. Vedoucí trio – Zásmuky, Český Brod B a Libodřice – přesvědčivě zvítězilo. Poslední Cerhenice po delší době nedostaly výprask v podobě dvouciferného výsledku.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Nová Ves (9:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Velký Osek – Nová Ves 9:1

„Do utkání jsme vstoupili velice špatně. Chyběl nám pohyb, kazili jsme jednoduché přihrávky. Snad jsme si mysleli, že soupeř se porazí sám. Po první brance jsme se uklidnili a po zbytek utkání jsme jasně dominovali,“ podotkl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 32. M. Koška, 44., 52. a 55. Sodoma, 62. S. Karban, 68. Teplý, 72., 82. a 89. z PK A. Novák – 86. J. Vokřál. Poločas: 2:0.

Velký Osek: Durdil (69. Melichar) – Svoboda, Šmiřák, Šátek (62. Černý), J. Karban -S. Karban (62. Meloun), Žilka, A. Novák, M. Koška (62. J. Koška) – Sodoma, Tvrzník (62. Teplý).

Nová Ves: Roudnický – Šmejkal, L. Vokřál, Starý, Kopecký – Belza (68. Navara), Čech, J. Vokřál, Linart – Pena, Fiala.

Býchory poprvé na jaře vyhrály a zbavily se Černého Petra

Cerhenice – Kouřim 1:6

„Nechci nikoho urazit, ale byl to zápas slepého s jednookým. Chybělo nám pět hráčů a klidně se mohl vyfotit náš B tým. Chtěl bych hráčům z rezervy poděkovat, že nám pomohli,“ řekl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Prvních dvacet minut byla hra nahoru dolů a šance byly na obou stranách. Jedna z nich byla i penaltová, když po šikovné přihrávce Tománka do vápna si Jirků dobře pokryl balon tělem a vzápětí byl faulován. Penaltu proměnil Královský. Po vyrovnání Doubka jsme se snažili hrát spíše my a to se nám do 70. minuty dařilo. Pak nám došly síly a od stavu 1:5 náš tlačil soupeř, ale naše obrana si s tím poradila. Zápas připomínal spíše nižší soutěž, ale to se podle formy obou týmů dalo čekat. Hattrickem zápas rozhodl kanonýr našeho B týmu Varyš,“ uvedl asistent Tomáš Dufek.

Branky: 26. Doubek – 20. Královský z PK, 35., 42. a 45. Varyš, 52. a 76. Zahradníček. Poločas: 1:4.

Cerhenice: Kun – Čerych (67. Kuric), Puk, M. Novotný, K. Charouzek – Koníček (45. J. Novotný), Černý (60. Chlumský), Mojko (60. Žižka), Nykodym – Michálek (76. Uxa), Doubek.

Kouřim: Havránek – Zahradníček, Navrátil (71. Kočí), Bug, Valenta – Světnička, Jirků, Královský (45. Novák), V. Keltner – Varyš, Tománek (58. Vaňkovský).

Červené Pečky – Tuchoraz 2:0

„Snad nikdy jsem nezažil zápas, kde si soupeř nevypracoval ani jednu gólovou šanci. Tuchoraz jsme vůbec do ničeho nepustili a jejich útočníky úplně vymazali. Góly jsme vstřelili v posledních minutách obou poločasů. Nastřelili jsme dvě tyčky a spoustu nadějných šancí jsme nedotáhli. Tři zápasy v řadě jsme nedostali gól. Nyní pojedeme v dobrém rozpoložení zkusit překvapit do Ratboře,“ řekl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Obě mužstva se poskládala jen tak tak a domácí měli více štěstí. My se do jejich vápna moc nepodívali. Zažil jsem ve fotbale už ledasco, ale tohle je absolutní bezmoc. Mám kvalitní tým, ale nemohu ho použít,“ posteskl si trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 45. Kulhánek, 90. Zientek. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Svoboda – Rauch, Křelina, Maršík, Bulíř – Mommers (88. Zuza), Krupička, Hejduk, Zientek – Hradílek, Kulhánek (90. Herčík).

Tuchoraz: Beran – Jurka, Flieger, Pokorný, Hozman – Kadeřábek, Jochlík, Borovička, Šedina – Marc, Šafář.

Pečky zvládly derby v Plaňanech. Tři body vystřelil Němec

Krakovany – Český Brod B 1:4

„Podle informací o velké kvalitě našeho soupeře jsme zvolili taktiku hlubšího postavení naší obrany a pokusit se o rychlé protiútoky. První poločas měl soupeř jednoznačnou převahu, nám se podařilo s vypětím všech sil udržet nerozhodný stav. Z hlediska ofenzivy jsme branku Brodu takřka neohrozili. Na začátku druhé půle šel soupeř do vedení po přízemní střele, kterou asi náš brankář měl chytit. O chvíli později po naší chybné rozehrávce to bylo 0:2. Následně jsme obdrželi další dvě branky. V závěru utkání, když soupeř povolil v koncentraci, Lukáš Chvojka vstřelil jedinou naši branku. Český Brod byl ve fotbalových dovednostech i běžecky jednoznačně lepším mužstvem,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Jelikož hrály souběžně naše týmy A, B a C dohromady, do toho nám chyběli zraněné tři opory, tak jsme nastoupili s osmi dorostenci v základu. Z toho dva nastoupili poprvé v základní sestavě. To, jak kluci zastoupili naše zkušené hráče, je neuvěřitelné. Výborný výkon od všech. Od začátku do konce jsme byli lepší. Balon jsme drželi po většinu času na svých kopačkách a vytvářeli si šance a zaslouženě zvítězili 4:1,“ pochvaloval si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 86. L. Chvojka – 46., 77. a 80. Blecha, 63. J. Škorpil. Poločas: 0:0.

Krakovany: Špinka – Věříš (80. Šanc), Kutil, Neruda, Černý (35. Strejcius) – Horák (45. Mochari), D. Chvojka, Kozel, Beneš – Sixta, L. Chvojka.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, M. Škorpil, Částka, Hokr – Šermauer, Černý, J. Škorpil (76. Vojáček), Soukup – Kundrum, Blecha.

Zásmuky – Ratboř 5:1

„Bylo to herně vyrovnané utkání. Největší rozdíl mezi soupeři byl ale v obou vápnech. Střelecká efektivita Pavlíka, sólo Zimmermanna a výstavní střela Jahody bavila naše diváky. Největší zásluhu na vítězství má ale brankář Hurt, který hlavně v začátku zápasu předvedl několik důležitých zákroků. I bez účasti hlavního trenéra jsme utkání proti kvalitnímu soupeři zvládli a body zůstaly doma,“ uvedl obránce Zásmuk Martin Čapek.

„V tomto kole jsme nastoupili proti lídrovi okresního přeboru. Před utkáním jsem si říkal, že bychom mohli překvapit a nějaký ten bod ze zásmuckého údolí přivést. Bohužel místo toho, abychom hráli jak bylo v kabině řečeno, tak jsme dostali za vyučenou. Z naší strany chybělo více toho bojovného ratbořského srdíčka, které mi u některých hráčů chybí od začátku jarní sezony,“ posteskl si trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 5., 23. a 80. Pavlík, 44. Zimmermann, 64. Jahoda – 83. Zdeněk. Poločas: 3:0.

Zásmuky: Hurt – Bárta, J. Martínek, Čapek, Kraus – Zimmermann, Lindner, Pechar (55. Sobotka), Bellada (65. Dvořák) – Pavlík (80. Svoboda), Jahoda.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Kemza, Biško, Kovařík – Zdeněk, Švarc, Kopecký (75. Rudko), Brant (46. Horák) – Svoboda, Hrstka.

Okresní derby patřilo díky povedenému začátku velimské rezervě

Libodřice – Polepy 4:0

„Za pěkného počasí nás Polepy trápily jen první poločas. Myslím, že hra byla vyrovnaná tak do 30. minuty, od které jsme soupeře začali tlačit a přehrávat. Díky důrazu Šafránka se nám podařilo vstřelit i branku z rohu před koncem poločasu. Druhý poločas byl už jen v naší režii a bylo otázkou, kolik vstřelíme branek. Soupeře jsme jasně přehráli a po odstoupení jejich jednoho hráče pro zranění a nemožnosti střídat, tím, že neměl za koho, jsme si došli pro pohodové tři body. Jen škoda, že jsme před početnou diváckou kulisou branek nepřidali víc. Zápas velice dobře odpískal rozhodci Veselý,“ podotkl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

„Na výjezd do Libodřic jsme byli zdecimovaní absencemi a zraněními, takže jsme se mohli pokusit pouze o zázrak. Před zápasem reálně hrozilo, že nenastoupíme ani v jedenácti lidech, ale nakonec kopačky obul i viceprezident klubu Kuba Kočí a za jeho obětavost mu patří dík celého týmu. Na průběhu zápasu není moc co hodnotit, byla tu samozřejmě myšlenka alespoň zaparkovat autobus na našem vápně a pokusit se uhrát to čistě defenzivním výkonem, což kluci ovšem nemají v krvi a tak se i přes nepřízeň osudu pokoušeli útočit a hrát se soupeřem otevřenou hru, což by se někomu mohlo zdát naivní, ale někdo by odvahu možná naopak ocenil. V našem personálním rozpoložení to pro Libodřice byly bohužel naprosto povinné body. Během utkání se brankáři soupeře přihodilo během rozehrávky zranění kolene a jako klub mu přejeme brzké uzdravení. Tradičně moc děkujeme fanouškům za neutuchající podporu a těšíme se za týden, kdy na domácí půdě budeme mlít vedoucí Zásmuky,“ konstatoval trenér Polep Ondřej Dvořák.

Branky: 42. Šafránek, 69. Lazaryev, 85. Pěkný, 90. Baško. Poločas: 1:0.

Libodřice: Skočdopole (60. Pánek) – Šafránek, Baško, Batelka, Dittrich – Košík, Kovařík, Hovorka, Pohanka (78.Pěkný) – Škopek, Lazaryev (78. Lanc).

Polepy: Barták – Pych, Exner, V. Kočí – Kovařík, Doležal, Kmoch, Richter – Jindra – J. Kočí, Hynek.

Nučice – Štítary 2:2 (PK 2:4)

„Domácí ztráta mrzí. První poločas jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Pak se do hry dostali hosté a my bohužel jejich tlak nevydrželi a oni zaslouženě vyrovnali. Nám se do sestavy vrátil klíčový hráč, ale jiný se naopak zranil, proto remízu bereme. Penalty mrzí, ale v tomto zápase jsme v nich byli horší. Všem poděkování za nasazení,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„Proč my si to musíme udělat vždycky tak děsně složité? Domácím jsme doslova darovali dva polovlastní góly a pak jsme celý zápas bušili do plných a museli výsledek pracně otáčet. Klukům slouží ke cti, že to nezabalili a trpělivou hrou se nám podařilo vyrovnat a nakonec na penalty zvítězit. Po zápase nevím,jestli se mám zlobit nebo se radovat. Ale vzhledem k nepříznivému vývoji musíme být pokorní a dva body přijmout,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 14. Kubalík, 20. Zápotocký z PK – 66. a 77. B. Uman. Poločas: 2:0.

Nučice: Krutský – Nevšímal, Šulc (47. Černý), Hurtík, Vlasák – Kulhavý, Zápotocký, Chromý, Jelínek – Kočí, Kubalík (88. Hervert).

Štítary: Lepší – Pýcha, Růžička, K. Machurka, Huleš (65. Nejman) – Vlášek, Miškovský, Jonáš (46. A. Machurka), S. Uman – B. Uman, Opolzer (85. Jandák).

Plaňanský trenér Petr Šafránek se omluvil sudímu Stejskalovi