/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejlepší tři týmy okresního přeboru ve fotbale o víkendu nezaváhaly a připsaly si do tabulky tři body. Vůbec se naopak nedařilo posledním Cerhenicím, které schytaly debakl v Kouřimi, kde došlo k trenérské změně.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Štítarský SK - Nučice (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Český Brod B – Krakovany 7:1

„Chtěli jsme potvrdit pozici lídra tabulky a zvládnout zápas. Přišli nám pomoct čtyři kluci ze širšího kádru áčka, někteří byli po zranění, jiní chtěli sami. Bylo to od začátku hry znát, soupeři jsme moc balón nepůjčovali. Hráli jsme svoji hru a zaslouženě zvítězili vysoko 7:1,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Domácí mužstvo od první minuty svým herním projevem potvrdilo, že zcela oprávněně patří k favoritům soutěže. Na první branku soupeře jsme dokázali odpovědět, když Mochari přehodil domácího brankáře, ale jinak se celé utkání hrálo podle not soupeře. I přes vysokou prohru musím kladně hodnotit, že všichni hráči našeho mužstva, kteří byli v tomto utkání k dispozici, i přes nepříznivé skóre bojovali až do konce o příznivý výsledek,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 18. a 47. Vlček, 32. z PK, 55. a 86. Plucha, 43. Černý, 69. Částka – 26. Mochari. Poločas: 3:1.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Doležal, Plucha – Šermauer (56. Šmejkal), Černý (46. Částka), Šimek, Rej (60. Kozlíček) – Vlček (63. Bouma), Blecha (46. Soukup).

Krakovany: Douděra – Neruda (68. Hurt), Myška, Jelínek, Černý – Věříš, Dostál, Robovský (80. Šanc), Beneš – Novotný, Mochari.

Nová Ves – Velký Osek 2:1

„Utkání překvapivě probíhalo jinak, než jsme čekali. První půli jsme byli aktivnější než soupeř a neproměnili pár šancí. Balón jsme doslova protlačili do branky až po několika dorážkách z rohového kopu. V poločase jsme vystřídali hned tři hráče, což byl až moc velký zásah do sestavy, která fungovala, ale chtěl jsem dát víc prostoru i klukům na lávce. Velký Osek pak tlačil o něco víc a my mu darovali laciný gól po rozehrávce od gólmana, kdy se Cupák nechal obrat o balón kousek před brankou. Od té doby jsme byli pod tlakem a jen tak tak jsme to stíhali hasit. Naštěstí pro nás se nám povedlo těsně před koncem rozhodnout po úniku Čecha ze strany hřiště, kdy pronikl až do pokutového území a naservíroval balón pod sebe na malé vápno, odkud se nám podařilo s přehledem rozhodnout utkání a připsat si tak další důležité tři body,“ oddechl si trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Na utkání jsme odjeli bez čtyř hráčů, ale i tak jsme věřili v bodový zisk. Ve třetí minutě po rohovém kopu jsme trefili tyč a následně naší šanci zlikvidoval domácí brankář. Poté domácí vyrovnali hru, místy byli lepší a ve 35. minutě se dostali do vedení. Druhý poločas jsme začali lépe, vytvářeli jsme si šance a zaslouženě vyrovnali. Poté byly šance na obou stranách, které zůstaly nevyužity. V poslední minutě se nám stalo to samé, jako v předešlém venkovním utkání. Po naší chybě jsme inkasovali branku a odjeli domů s prázdnou,“ posteskl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky. 35. Linart, 90. Šmejkal – 66. Z. Novák. Poločas: 1:0.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Adámek (46. Pena), J. Vokřál – Březina (46. Belza), Starý, Cupák, Linart (46. Čech) – Fiala, Šmejkal.

Velký Osek: Durdil – M. Černý (60. J. Koška), Šátek, Velechovský (72. Kruliš) – Kalaš, Žilka, Hushcha (62. Lylo), M. Koška – Z. Novák, A. Novák, S. Karban.

Štítary – Nučice 1:3

„Z naší strany absolutně promrhané utkání. Místo, abychom hráli svůj kombinační fotbal, přizpůsobili jsme se totální holomajzně soupeře. Nučice si nebyly schopné dvakrát po sobě přihrát, ale na nás to bohatě stačilo. Hráli jsme dětinský, naivní fotbal a hostům stačilo jen čekat na naše chyby a na standardní situace. Bránění standardních situací bylo z naší strany naprosto tragické a nevyhráli jsme za celý zápas ve vápnech snad jedinou hlavičku. Za mě obrovské zklamání a kruté vystřízlivění po předchozích dvou výhrách,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Tři venkovní zápasy, devět bodů. To je krása. Do Štítar jsme jeli s jasnou taktikou a pro tři body. Vše jsme zvládli tak, jak jsme chtěli, jen za stavu 0:2 po našich šancích po rohu jsme po rychlém protiútoku dostali domácí zbytečně do hry. Po třetím gólu bylo jasno. Kluci bojovali, góly se nám podařilo dát po našem důrazu a ze dvou standardek. Domácí jsme do ničeho nepustili. Všem velká pochvala. Doufám, že to bude vzpruha i na domácí zápasy, kde se nám zatím tak nedaří. Uvidíme, co derby s Kouřimí,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 55. S. Uman – 9. a 71. Kočí, 48. Chromý. Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší – Jedlička (34. F. Hoření), Růžička (39. Šín), K. Machurka, Huleš – Vlášek, Miškovský, B.Uman (54. Jonáš), S.Uman – Kršňák (59. Nejman), Opolzer (54. A. Machurka).

Nučice: Svoboda – Jícha (46. Kulhavý), Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Černý (81. Bradáč) – Kočí (89. Nevšímal), Novák.

Ratboř – Zásmuky 0:2

„Nastoupil proti nám zatím nejlepší soupeř, kterého jsme mohli doposud na hřišti poznat. Z naší strany to nebylo ideální, bohužel jsme přišli opět o dalšího hráče, teď už budu muset sáhnout i do gardy,“ posteskl si trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Napravili jsme zaváhání z minulého kola a vezmeme důležité tři body z venkovního utkání. Skóre otevřel ve 20. minutě David Bárta, když se dostal za obranu soupeře a prostřelil domácího gólmana. Uklidňující gól přidal v 57. minutě Jahoda, když ho našel přihrávkou Žemba. Někteří hráči šli do zápasu se zdravotními problémy, o to víc si výhry vážíme, navíc s nulou na naší straně,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 20. Bárta, 57. Jahoda. Poločas: 0:1.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Horák (74. Kruliš), Švarc, Svoboda, Vohnický – Benc (31. Uher), Hrstka.

Zásmuky: Hurt-Vokáček, Čapek, J. Martínek, P. Bárta – Žemba, L. Martínek, Pěkný (71. Zimmermann), Jahoda – Pavlík (71. Lindner), D. Bárta (46. Bellada).

Polepy – Libodřice 3:1

„Do zápasu jsme nastoupili s vědomím, že nás čeká těžký soupeř a zápas bude bolet. To se také potvrdilo, jen s tím rozdílem, že Libodřice hrály až za hranou tvrdosti a navíc komentovaly každý výrok rozhodčího Černého, který podle mého názoru zápas absolutně nezvládl. Hostům měli být vyloučeni minimálně dva hráči. Připomínalo to nedávné derby pražských „S“. Jinak náš tým zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a za to, že jsme udrželi nervy na uzdě. Fotbalově to moc koukatelné nebylo, ale máme tři důležité body a ukázali jsme, že nedáme nikomu noc zadarmo a bojujeme za Polepy. Ještě bych chtěl vyzdvihnout výkon Tomáše Hynka, který nastoupil pro něj na netradičním postu a skvělým výkonem si řekl o sestavu kola,“ konstatoval kapitán Polep Lukáš Kmoch.

„Na začátek si jako většina trenérů pobrečím, že mám málo lidí a tím pádem hrálo vše, co mělo ruce a nohy. Polepy oproti nám chtěly víc vyhrát. My nebyli schopni proměnit ani ty nejvyloženější šance a naproti tomu soupeř dal branku snad z každé příležitosti. Ale celkově jsme hráli hov… Škoda, body se nechaly uhrát,“ litoval trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 7., 63. a 85. Hynek – 42. Patočka. Poločas: 1:1.

Polepy: Hruška – Dohanič (64. Kvasil), Jelínek, Kuchař, Kočí – Pych, Kmoch, Exner, Slezák – Hynek (90. Jón), Richter.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Dittrich, Šafránek, Krejčí – Matějka (80. Lanc), Hovorka, Kovařík, Pohanka – Košík (70. Pěkný), Škopek.

Tuchoraz – Červené Pečky 2:1

„Z naší strany určitě nejhůře odehraný zápas. Místo toho, abychom si zápas pohlídali, vytvářeli jsme jednu chybu za druhou. Nedokázali jsme se dostat do hry a v podstatě nás soupeř k ničemu nepustil. Je to ukazatel, že umístění v tabulce v této soutěži nic neznamená,“ podotkl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Jsem zklamaný. Hrajeme a hráli jsme dobře, měli jsme víc šancí než soupeř a opět jsme bez bodu. Domácí jsme zaskočili aktivní hrou v bloku, do kterého se nám za celý zápas nemohli dostat. Dostali jsme oba góly po střelách z 16 metrů, které se odrazily o tyč do brány. Ani to štěstíčko nemáme. Byl to klasický remízový zápas, ale nakonec domácí šťastnou střelou rozhodli o své výhře. Chvíli před inkasovaným gólem běžel náš hráč sám na bránu a byl faulovaný, měla to být červená karta, na tom jsme se shodli s domácím trenérem, ale rozhodčí Hron neodpískal ani faul. Před zápasem jsme řešili sestavu, protože nám vypadli dva nemocní. Pomohli nám hráči z béčka, kterým děkuji za pomoc. Ještě děkuji domácímu pomeznímu, který mával opravdu spravedlivě. Všichni by si z toho měli vzít příklad. Domácím gratuluji,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 25. Šafář, 88. Marc – 24. Hradílek. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Matoušek – Jochlík, Flieger, Kliment, Pokorný – Šafář, Borovička (73. Marc), Kadeřábek (46. Nývlt), Šedina (46. Hozman) – Vosecký (46. Vopařil), Votoček.

Červené Pečky: Svoboda – Maršík, Suchý, Hejduk, Bulíř – Rauch, Kulhánek, Křelina, Nurmatov (84. Semotam) – Král, Hradílek.

Kouřim – Cerhenice 10:2

„Premiéra na lavičce se Jirkovi Mašatovi a Petrovi Němcovi povedla nad očekávání. Do sestavy se po pěti zápasech vrátili Jirků s Dufkem a na hře to bylo znát. Dufek se postaral o čtyři góly a mohl jít střídat a pošetřit sval. Dařilo se nám v koncovce, padaly hezké góly. Takový zápas jsme nyní opravdu potřebovali. Věříme, že jsme se odrazili ode dna a naše výkony půjdou nahoru,“ podotkl předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Prvních dvacet minut se hrál vyrovnaný fotbal bez větších šancí. Po našem vedoucím gólů přišlo to, co nás sráží v každém zápase, v rychlém sledu jsme soupeři doslova darovali vedení a naše hra se úplně rozpadla. Po přestávce se hra vyrovnala, ale Kouřim své šance proměňovala,“ konstatoval trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 24., 31., 44. z PK a 59. Dufek, 26. a 83. Procházka, 30. Královský, 54. Navrátil, 72. Světnička, 87. Zahradníček – 21. Klucska, 84. Čerych. Poločas: 5:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda (Huml), Procházka, Tománek (Novák), Valenta – Světnička, Jirků, Královský (Farkaš), Keltner – Navrátil, Dufek (Zahradníček).

Cerhenice: Kun – Hart, Nykodym, Basarab, Puk – Klucska (67. Čerych), Mojko (69. J. Novotný), Gacka, K. Charouzek – M. Novotný, Koníček (69. Link).

