„Potkali jsme se s velice kvalitním mužstvem. které chtělo hrát fotbal. V první půlce jsme hru kontrolovali a cely poločas dominovali. Měli jsme tři velké šance, ale branku nakonec dali až v jejím závěru do šatny. Po změně stran se hra více vyrovnala a Brod z ojedinělého útoku vyrovnal. Naštěstí jsme si zanedlouho vzali vedeni zpět a dvanáct minut před koncem přidali třetí gól a mohli prostřídat. V nastaveném čase jsme bohužel ještě inkasovali na 3:2. Český Brod rozhodně nepatří na dno tabulky. Byl to jeden z nejlepších soupeřů,“ přiznal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 44. a 78. Křelina, 53. J. Svoboda – 48. M. Vymazal, 89. Dlabal. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Matoušek (46. Rauch), Hejduk, Richard, Maršík – Carda (62. Zdeněk), Kulhánek, Zientek, Křelina (87. Zuza), Hradílek (78. Převrátil) – J. Svoboda.

Český Brod B: Bína – Kohout Martin, Bouma, Čurgali, Čermák – Šermauer (71. Šimák), Kohout Michal, Hrdinka, Tříska (73. Hokr) – M. Vymazal (82. Dlabal), Kratochvíl.

Ratboř – Cerhenice 2:1

„Do úvodu utkání jsme naskočili skvěle. Hrstka se postaral o dvě rychlé branky, třetí zásah mohl přidat o pár minut později, ale tentokrát v koncovce zklamal. Terén začínal být pro obě mužstva hodně těžký a dělal hráčům problémy. To nás nějak zabrzdilo, hosté byli živější, snížili z pokutového kopu a byli opět ve hře. Z naší strany to bylo ve druhé polovině spíše ubojované než fotbalové. I přesto musím kluky pochválit, jelikož do utkání někteří nastoupili s nachlazením či jiným zraněním,“ podotkl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Zápasu by více slušela remíza, ale domácí vstoupili do zápasu dobře a po jedenácti minutách to bylo 2:0. Po přestávce jsme soupeře nepustili do žádné šance a sami hrozili ze standardních situací, ale povedlo se nám jen snížit z penalty Kašem. Jinak se hrál na těžkém terénu celku slušný fotbal a hlavně férový,“ řekl trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 1. a 11. Hrstka – 67. Kaše z PK. Poločas: 2:0.

Ratboř: Černohlávek – Beran, Biško, Kemza, Kovařík – Uher, Švarc, Teslík, Brant – J. Adámek, Hrstka (72. Vokál).

Cerhenice: Kun – Link, P. Charouzek, Kaše, Klucska – Čerych (76. K. Charouzek), Puk, Gacka, Koníček – Basarab, Doubek.

Jestřabí Lhota – Libodřice 2:0

„Podali jsme velice slabý výkon. Jestřábka měla balón po většinu zápasu pod kontrolou. Zápas se lámal kolem poločasu, kdy po faulu na Němce neproměnil penaltu Hovorka. Chvilku po začátku druhé půle zbytečně fauloval Patočka a Klička z penalty nezaváhal. O chvíli později si vybral slabší chvilku gólman Skočdopole, který podcenil slabou střelu z přímého kopu a bylo po zápase. Mrzí mě, že ač byla Jestřábka lepší v kombinaci a pohybu, tak jsme ji obě branky darovali. Do vyložených šancí se nedostávala. My podali odevzdaný výkon, za který se musíme stydět a příští týden musíme předvést úplně jiný fotbal,“ zdůraznil trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 54. Klička z PK, 56. Krajíček. Poločas: 2:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Záhora, Kesner, Mikeš (73. Černý) – Krupka (46. Martínek), Kubíček, Klička, Švanda – Krajíček, Robovský (82. Čáslavský).

Libodřice: Skočdopole – Patočka (71. Krejčí), Batelka (68. Matějka), Šafránek, Němec (42. Baško) – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Strejček – Pánek, Košík.

Velký Osek – Krakovany 2:2 (PK 6:5)

„Vyrovnané utkání se spravedlivou remízou. Úvodní branku vstřelil soupeř po dobře zahraném rohovém kopu a s pomocí větru. Nám se nedařilo odpovědět, protože nás soupeř nepouštěl do žádných větších příležitostí. Druhý poločas přišlo z naší strany zlepšení, jenže v době našeho tlaku po naší velké hrubce hosté opět vedli. My vyrovnali pěknou hlavičkou až v samotném závěru. Penaltová loterie tentokrát vyzněla pro nás. Vzhledem k průběhu zápasu musíme být se dvěma body spokojeni, jinak je to samozřejmě domácí ztráta,“ uvedl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„V utkání poměrně dobré úrovně, kde se obě mužstva snažila hrát kombinační fotbal, jsme se ujali vedení ve brankou Věříše, který se nejlépe zorientoval při standardní situaci a dotlačil míč do branky.Velký Osek srovnal skóre z nařízené penalty. Když se nám v 85. minutě podařilo dostat do vedení brankou Dostála, který využil zaváhání domácího brankáře, zdálo se, že si odvezeme tři body. Bohužel domácí v poslední minutě vyrovnali stav a kopaly se penalty, ve kterých jsme tradičně neuspěli a odvezli si „pouze“ bod po výkonu, který byl podstatně lepší než v minulém utkání doma,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 63. Koška z PK, 90. Žilka – 22. Věříš, 85. Dostál. Poločas: 0:1.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák – S. Karban (79. Řehák), Lylo (34. Bayer), Žilka, Koška, Černý (34. Mareš) – Z. Novák (63. Šamša), A. Novák.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Neruda, Černý – Horák, Dostál (90. Jelínek), Kutil, Strejcius (88. Hojda) – Oberreiter (70. Špinka), Sixta (65. Chvojka).

Tuchoraz – Kouřim 1:2

„Kouřim přijela v neúplné sestavě a to nám dávalo tříbodovou naději. Bohužel po úvodním hvizdu to tak nebylo a naopak náš tým vypadal, že ještě spí zimním spánkem. Naše hra byla velmi nepřesná a hráči neplnili pokyny, které jsme si před utkáním řekli. Měli hrát po zemi a kombinačně s přesouváním hry ze strany na stranu, tak, aby běhal balón a soupeř s ním. Jenže realita byla jiná. Dlouhé nakopávané míče, z toho většinou nepřesně nebo trefování soupeře při rozvážných nákopech, pasivita a naivita.. Nekompletnost soupeřova týmu se projevovala taktéž v nepřesném a váhavém rozehrávání balónů, čehož jsme se snažili využívat a soupeře jsme vysoko na jeho polovině napadali a z toho jsme ve 22. minutě vytěžili úvodní gól. Ale to bylo z naší strany vše. Po vstřelené brance jsme se ještě víc nechali ukolébat a soupeř po rozehrání rohového kopu a našem liknavém bránění v 31. minutě srovnal. Pasivita většiny našich hráčů udávala projev z naší strany upachtěného fotbalu v křeči, která nás nutila chybovat. V 55. minutě po individuálním špatném vyhodnocení rozehrávky na vlastní polovině a následné obrovské chybě šel soupeř do vedení 2:1. Na toto jsme reagovali změnou na ofenzivnější rozestavení 3-5-2, které se jevilo být dobrým tahem. Vytvořili jsme si minimálně tři tutové gólovky a to doslova, ale nedokázali jsme trefit úplně odkrytou bránu. V dalších možnostech, které jsme měli, nás zradila střelecká technika, na které budeme muset velmi zapracovat,“ konstatoval trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Ještě večer před zápasem jsme neměli ani základní jedenáctku, celkově jsme pro tenhle zápas postrádali z různých důvodů deset lidí z kádru áčka. Ale pomohli kluci z béčka a z Tuchorazi jsme odvezli všechny body. Zápas moc krásy nepobral, domácí byli určitě více na balónu, hlavně ve druhé půli, ale jejich převaha nevedla k nějakým výrazným šancím. My jsme to nakonec ubojovali, klukům patří velké poděkování za nasazení,“ řekl trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 22. Vopařil – 31. Keltner, 55. Valenta. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Matoušek – Šedina (46. Doležel), Nývlt, Pokorný, Hozman (58. Moravec) – Šafář, Borovička, Kliment, Vostrovský – Vopařil, Votoček.

Kouřim: Havránek – Valenta, Holub, Procházka, Novák – Kocián, Jirků, Navrátil, Zákoucký – Keltner, Tománek (78. Farkaš).

Zásmuky – Nučice

nehráno pro nezpůsobilý terén

Štítary – Liblice

nehráno pro nezpůsobilý terén

