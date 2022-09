„Z první akce hned v 1. minutě jsme se ujali vedení a do 25. minuty jsme soupeře jasně přehrávali, ale nedali dvě jasné gólovky. Druhých dvacet minut jsme začali míče nesmyslně nakopávat a nebyli jsme schopní udržet míč. Liblice měla dvě obrovské šance, které jsme hasili na poslední chvíli. V poločase jsme si vysvětlili nějaké taktické věci a druhá půlka byla z naší strany naprosto dominantní. Brzy jsme přidali branku na 2:0. Poté hostující hráč Hrstka dostal červenou kartu, když dal nesmyslně hlavičku našemu hráči. To mi hlava opravdu nebere. Od té doby se Liblice téměř nedostala k naší brance a my přidávali nádherné branky. Jsem rád, že jsme mohli prostřídat všechny náhradníky a že jsme udrželi vzadu nulu. Ještě mohu dodat, že zápisné se vydařilo,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Nemám úplně co komentovat. Potýkáme se s trendem dnešní doby, jako asi každý klub v této soutěži, a to nedostatkem hráčů. Pokud nám vypadnou tři hráči základní sestavy, nejsme schopni utkání kvalitně odehrát. Bojovnost a nasazení bohužel nestačí. Ale i přesto jsme si dokázali v prvním poločase vytvořit pár gólových situací. Hráčům děkuji za nasazení,“ řekl trenér Liblice Tomáš Liga.

Branky: 1. Kulhánek, 50. a 58. J. Svoboda, 75. Zientek, 77. Zdeněk. ČK: 60. Hrstka (L). Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Linhart – Charouzd (67. Převrátil), Vondráček (74. Maršík), Hejduk, Carda – Zdeněk, Jirků (75. Semenec), Kulhánek, Křelina (65. Rauch), Zientek (75. Procházka) – J. Svoboda.

Liblice: J. Nouzák – Buček (76. Chábera), Pop, Bahr, Černý (76. Jáchym) – Hrstka, Hejda, Pačes, Strnad, Plachý – Čala (54. Hejda).

Jestřabí Lhota – Nučice 1:2

„V první půli jsme nedokázali zabránit dvěma šancím soupeře a prohrávali jsme 0:2. Druhý poločas jsme zkusili změnit rozestavení hráčů na tři útočníky. Tato taktika se nám stala úspěšnou a začali jsme Nučice přehrávat. Dokázali jsme si vytvořit spoustu gólových šancí, ale proměnili jsme jen jednu, a to až v 90. minutě zápasu, což už bylo pozdě skóre otočit. Bohužel jsme ztratili zase doma všechny body. Hráli jsme lépe než předchozí zápas, ale bez gólů se nedá vyhrávat. V dalším kole se budeme muset poprat o body,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

„Už v prvním poločase jsme rozhodli o svém vítězství. Nejprve se ze střední vzdálenosti trefil krásně Šulc, druhou branku přidal po rozehraném rohu hlavou Kubalík po centru Šulce. Kromě toho ještě dvakrát zvonila tyč po střelách Chromého a Nováka. Ve druhém poločase domácí gólman se štěstím vytáhl hlavičku Vedrala z bezprostřední blízkosti. Poté se do hry dostali i domácí, své šance však spálili a my jsme si zápas už pohlídali. Škoda, že se nám nepodařilo udržet čisté konto a v poslední minutě jsme zbytečně inkasovali,“ litoval obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 90. Šámal – 11. Šulc, 26. Kubalík. Poločas: 0:2.

Jestřabí Lhota: T. Foršt – Kopecký (60. Hron), Klička, Krupka, Švanda – M. Foršt, Krajíček (60. Černý), Kesner, Martínek, – Pavlov (46. Šámal), Trojan (67. Soukup).

Nučice: Rybák – Šulc, Kočí, Souček, Vedral – Kulhavý (22. Hurtík), Chromý, P. Zápotocký, Jelínek (82. Hervert) – Kubalík, Novák

Zásmuky – Kouřim 1:3

„Říká se, že vítězná sestava se nemění. Ve druhém kole jsem ale z různých důvodů postrádal hned šestici hráčů ze základní sestavy z minulého kola, včetně brankáře, tak musel do brány hráč z pole a jelikož nemáme tak široký kádr, bylo to na hře znát. I tak bych si ale dovolil říct, že nedostat hloupé góly po chybách a mít větší štěstí v zakončení, mohl být výsledek pro nás lepší. Všichni hráči si i tak zaslouží pochvalu, zejména za druhý poločas. Za bojovnost a snahu utkání přinejmenším zdramatizovat,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Pro nás to byl hodně podobný zápas jako před týdnem. Nejdříve Petrásek skvěle vychytal po rohu v čisté šanci domácího útočníka a pak jsme kolem třicáté minuty třikrát udeřili. Kromě toho jsme ještě několik zajímavých akcí nevyužili. Druhý poločas byl opět z našeho pohledu fotbalově úplně strašný. Domácí nás od 55. minuty úplně přehrávali a tlačili. Ale vyložených gólovek si moc nevytvořili. Byl to tlak, který naštěstí kromě územní převahy moc k ničemu nevedl. Pokud už domácí vystřelili, vše zastavil Petrásek, který minimálně tři jasné gólovky za celý zápas lapil. Z obrany Zásmuk se postupně vysunul do zálohy Pavlík, ale na to jsme reagovali osobkou Milana Hovorky, který mu moc nedal kopnout a druhý poločas mu hodně znepříjemnil. Domácí moc neměli přes koho jiného hrát dopředu. Musíme ale sportovně přiznat, že domácí měli kopat ve druhé půli penaltu, píšťalka rozhodčího ale zůstala němá. Na druhou stranu ale mohli dva domácí nejzkušenější hráči putovat ke konci zápasu za hrubé urážky rozhodčího do kabin. Pro nás důležité tři body z venku a myslím, že v kontextu celého zápasu ve finále zasloužené. Velké poděkování patří klukům za nasazení a obětavost, museli jsme zápas odehrát jen ve dvanácti lidech a stál nás hodně sil,“ přiznal kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 70. Pavlík – 28. Keltner, 31. Snížek, 43. Dufek. Poločas: 0:3.

Zásmuky: Hamsa – Bellada (62. Štěpina), Pavlík, Lindner, Vokáček – Dvořák (55. Mrázek), Pěkný, Chábera, Jonáš, Martínek – Svoboda.

Kouřim: Petrásek – Svoboda, Tománek, V. Keltner, Novák – J. Keltner, Jirků, Hovorka, Kocián – Snížek (55. Bělohlávek), Dufek.

Ratboř – Libodřice 1:3

„První ostré utkání jsme chtěli zvládnout a vstoupit do sezony vítězstvím. Bohužel, ze třech bodů se mohou radovat hosté. Více se k tomu nemá cenu vyjadřovat. Nad tím, co se tam vše odehrálo, musí člověk jen zakroutit hlavou a myslet si své,“ zlobil se asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Ve vyrovnaném utkání jsme urvali tři body. Myslím, že rozhodla naše kvalita směrem dopředu. Hlavně góly Beníška a Lance byly nádherné. Pro mě, jako trenéra, je super, že si pomohu střídajícím hráčem a na kvalitě to není vůbec znát. Ba co víc, hráč jako Lukáš Lanc je jako Rolls-Royce, kterého vytáhnete z garáže. Za tři body jsme nesmírně rádi a doufám, že na ně navážeme doma,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 20. Brant – 10. Kovařík, 39. Beníšek, 90. Batelka. Poločas: 1:2.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Biško, Kemza (45. Hotovec), Kovařík – Brant (83. Uher), Kopecký, Mbemba, Teslík (72. Kesner) – Hrstka (83. Hošek), J. Adámek.

Libodřice: Hradecký – Němec (69. Lanc), Batelka, Hovorka, Krejčí (46. Hurt) – Košík, Kovařík, Beníšek, Patočka – Pohanka, Matějka.

Velký Osek – Cerhenice 0:0 (PK 5:6)

„Celý zápas se hrál za naší mírné převahy, ale do větších šancí jsme se bohužel nedostali. Soupeř hrozil z rychlých brejků, ale ani oni neměli v koncovce štěstí, takže utkání došlo až do pokutových kopů, kde byl soupeř v poslední sérii úspěšnější. Mít z tohoto utkání ten penaltový bodík, tak bychom byli spokojeni,“ přiznal trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Do utkání jsme vstupovali s cílem hrát ze zabezpečené obrany. Na velkém hřišti chodit do brejků a pokusit se neprohrát. To vše jsme splnili. Domácí začali aktivně, ale ustáli jsme prvotní nápor a šance. Pak jsme se herně srovnali a plnili taktiku. V závěru poločasu jsme měli dokonce dvě tutovky, ale neproměnili jsme je. Druhý poločas byl ve stejné režii. Domácí byli lepším týmem, ale naše brejky byly rozhodně nebezpečné. V těžkém zápase a navíc po vyhraných závěrečných penaltách bereme tento zápas jako výhru,“ podotkl trenér Cerhenic Michal Škopek.

Velký Osek: Durdil – Řehák, J. Karban, Šmiřák, Kalaš – S. Karban (86. M. Černý), A. Novák, Žilka, M. Koška (61. Lylo) – Z. Novák (46.Mareš), O. Sodoma.

Cerhenice: Procházka – Basarab (68. Hanuš), J. Puk, Kaše, Charouzek – Nykodym, Gacka, Kuchař, M. Novotný – O. Puk (46. Čerych), Doubek (88. J. Novotný).

Tuchoraz – Český Brod B 1:2

„Druhý zápas nové sezony jsme začali příliš opatrně a dali tak prostor soupeři, který své šance využil a hrál lepší fotbal. V rámci první půle jsme si vytvořili pár šancí, ale bohužel jak je naším zvykem, tak žádná neskončila gólem. Díky naší přílišné opatrnosti končila první půle v náš neprospěch 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, zvýšili tlak na zadní řady soupeře a začali hrát o něco lepší fotbal. Naše snaha přinesla vyrovnávací gól na 1:1. Dá se říci, že v některých pasážích druhé půle jsme byli lepším týmem. Zlom přišel, když jsme obdrželi kuriózní gól na 1:2, který nás na pár minut zápasu vyřadil ze hry. Bohužel ani po závěrečném tlaku jsme nedokázali výsledek korigovat a prohráli jsme na domácí půdě 1:2. Do dalších zápasů musíme zlepšit koncovku, střelbu ze střední vzdálenosti, kombinaci a trochu více si věřit v situacích jeden na jednoho. Nyní nás čekají další důležité zápasy, kde budeme chtít potěšit oko našich fanoušků dobrým fotbalem, pohybem na hřišti a lepší koncovkou," uvedl trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Od začátku to byl vyrovnaný zápas, šance se střídaly na obou stranách. Jednou bylo chvílemi lepší domácí mužstvo, chvílemi zase my. Ve 27. minutě jsme se dostali do vedení, domácí však chvíli po změně stran vyrovnali. Derby rozhodl v 74. minutě krásnou brankou Šermauer a my už jsme si výsledek pohlídali. Chtěl bych vyzdvihnout výkon brankáře Hrdinky, který nás podržel,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 53. Votoček – 27. Vokáč, 74. Šermauer. Poločas: 0:1.

Tuchoraz: Beran - Borovička, Nývlt, L. Kadeřábek, M. Kadeřábek - Kliment, Votoček, Vostrovský, Moravec (65. F. Trnka) - Matouošek, Marc.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Bouma, Kratochvíl, Vymazal – Šermauer, Čurgali, Čermák, Vokáč – Šimák (70. Kalfas), Kubelka (46. Dlabal).

Štítary – Krakovany 1:3

„V první půl za stavu 0:0 jsme měli velkou šanci, bohužel jsme ji neproměnili a od té chvíle byly Krakovany lepší. Po našich chybách proměnily dvě šance a dostaly se do dvoubrankového vedení. Od začátku druhé půle je zvýšili agresivitu, a to nám přineslo snížení po bratrské spolupráci, kterou zakončil gólem starší z bratrů Samuel. Hned po chvíli se dostal díky výbornému presinku do šance jeho bratr Benjamin, ale bohužel nezamířil přesně a branku přestřelil. Další šance už si nevytvořili, naopak soupeř nás potrestal třetí brankou po brejku a zaslouženě vyhrál,“ sportovně přiznal trenér Štítar Karel Kozdera.

„Zejména v prvním poločase jsme předvedli solidní hru a hlavně bylo vidět, že jsme chtěli vyhrát. Po několika našich dobrých příležitostí ke skórování se dvakrát do poločasu prosadil Sixta. Štítary ve druhém poločase ve snaze obrátit výsledek překvapivě přitvrdily v osobních soubojích a podařilo se jim snížit, ale více jsme jim nedovolili. V 75. minutě Oberreiter zvýšil na 3:1 a o výsledku bylo rozhodnuto. S výsledkem i s předvedenou hrou jsme spokojeni,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 53. S. Uman – 32. a 40. Sixta, 75. Oberreiter. Poločas: 0:2.

Štítary: Lepší Martin – Nejman, Pýcha, Jedlička (80. Veselý), Šín (46.Mužík) – Kršňák (46. Mašín), Miškovský, Huleš, B. Uman – Hoření, S. Uman (80. Čech).

Krakovany: Douděra – Hojda (84. Myška), Kozel, Kutil, Černý – Věříš (50. Vodvářka), Strejcius Horák, Dostál – Sixta, Oberreiter.

