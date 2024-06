Krakovany – Velký Osek 2:4

„V utkání s mladým ambiciozním mužstvem Velkého Oseka jsme se již v první minutě utkání ujali vedení, když Lukáš Chvojka střelou k tyči překvapil hostujícího brankáře. V průběhu utkání se projevila ofenzivní síla soupeře. I když jsme dokázali eliminovat střelce Sodomu, který se v tomto utkání střelecky neprosadil, dokázal Osek v první půli otočit výsledek ve svůj prospěch. V šedesáté minutě jsme po parádní střele Lukáše Chvojky dokázali srovnat skóre. O chvíli později soupeř využil zaváhání naší obrany a šel do vedení a v nastaveném čase přidal čtvrtou branku. Další ztráta bodů v domácím prostředí s mužstvem Velkého Oseka, které určitě patří v soutěži k těm nejfotbalovějším, určitě mrzí,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„V Krakovanech nás nečekalo lehké utkání a to se potvrdilo hned v první minutě. Po sérii našich chyb se domácí dostali do vedení. To nás poznamenalo, nemohli jsme se dostat do zápasu. Asi po čtvrt hodině jsme se uklidnili a začali jsme domácí přehrávat. Do poločasu se nám podařilo utkání otočit. Ve druhém poločase jsme nejprve neproměnili několik šancí a naopak domácím se po střele zpoza vápna podařilo vyrovnat. Trochu jsme znervózněli, ale naštěstí se nám zanedlouho povedlo vrátit vedení na naší stranu. Ke konci domácí vrhli všechny síly do útoku, čehož jsme využili ke vstřelení pojišťovací branky. Všechny kluky musím pochválit za nasazení,“ řekl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 1. a 60. L. Chvojka – 21. S. Karban, 25. a 69. A. Novák, 92. Teplý. Poločas: 1:2.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel, Věříš (69. Mochari), Beneš (46. Dostál) – Sixta, L. Chvojka.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šátek, Svoboda, J. Karban – S. Karban (75. J. Koška),Žilka, M. Koška (85. Šamša),Tvrzník (46. Šmiřák) – A. Novák (91.Teplý), Sodoma (90. Z. Novák).

Červené Pečky – Cerhenice 10:2

„Byla to holomajzna. Každý si chtěl dát gól a taky to tak vypadalo. Není co hodnotit. Jestli takový výkon podáme ve Velkém Oseku, dostaneme pět gólů,“ konstatoval hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Dohráváme sezonu s tím, co máme a věříme v lepší zítřky,“ uvedl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 7., 19., 54. a 59. Hradílek, 17. vlastní Nykodym, 35. a 78. Hejduk, 43. vlastní Hart, 62. Křelina, 63. Krupička – 36. Doubek, 66. Hart. Poločas: 5:1.

Červené Pečky: Svoboda – Přiklopil, Maršík, Křelina (62. Semotam), Bulíř – Zuza, Hejduk, Krupička, Rauch – Mommers, Hradílek.

Cerhenice: Kun – Čerych, Doubek, Puk, Černý (46. Uxa) – Nykodym, Kuric, P. Charouzek, Koníček – Hart, K. Charouzek.

Zásmuky – Nučice 5:2

„První poločas byl od nás vlažný a hráli jsme zbytečně až moc složitě, bez nasazení. V přestávce jsme si řekli, co je potřeba změnit a druhý poločas byl o dost lepší. Přicházely šance a góly, které nám dodaly klid ve zbytku utkání,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Na půdě druhého celku jsme při naší personální krizi odehráli velmi slušný zápas. První poločas se domácí dostali do vedení, ale my dvěma góly skóre otočili a hráli velmi dobře. Bohužel jsme chybovali těsně před poločasem a domácí vyrovnali. Ve druhém poločase jsme nezvládli začátek a prohrávali jsme. Hráli jsme ale dobře. Bohužel domácí nás po našich individuálních chybách vždy potrestali. Pak už se hrálo nahoru dolů, každý měl šance, ale využili je jen domácí. Opět všem klukům pochvala a hlavně poděkování hráčům z gardy, kteří nám pomáhají sezonu dohrát,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 7. a 53. Dotter, 44. Pavlík, 75. Čapek, 80. Jahoda – 15. Černý, 37. Kočí z PK. Poločas: 2:2.

Zásmuky: Hurt – Štěpina, Pavlík, Kraus, Bellada – P. Bárta (80. Borovička), Čapek, Lindner, Dvořák (50. D. Bárta) – Dotter, Jahoda.

Nučice: Pečenka – Stehlík, Kočí, Hurtík, Vlasák (68. Krutský) – Maršák (72. Nanko), Zápotocký, Jelínek (78. Galler), Bradáč – Novák, Černý.

Český Brod B – Libodřice 7:2

„Věděli jsme, že jakmile tento zápas zvládneme, bude nám stačit už jen bod ze dvou zápasů k postupu do krajské soutěže. Od začátku jsme šli pro tři body. Nyní nám už stačí jen malý krůček. Soupeř nám ale nedal nic zadarmo. První poločas jsme sice vedli 3:1, ale nebyl to z naší strany dobrý fotbal. O přestávce jsem trochu zvýšil hlas, že nehrajeme to, co jsme si řekli. Vrátili jsme se ke svojí hře, co nás zdobí celou sezonu, a to je hra na dva doteky. Druhý poločas jsme přidali další čtyři branky a dokráčeli k výhře 7:2,“ potěšilo trenéra Českého Brodu B Miroslava Šmejkala mladšího.

„Po tom, co dostaneme sedm gólů a říct, že nejsem naštvaný, co jsme předvedli, si asi bude někdo klepat na hlavu. Ale já jsem na všech deset hráčů, co jsme zbyli na place, pyšný. Brod má velice kvalitní mladé mužstvo, se kterým jsme si to chtěli rozdat. Bohužel naše chyby a blbost rozhodla o naší prohře. V první půli, kdy šel soupeř do vedení po naši chybě, jsme nastřelili dvě tyče a rázem na to jsme dostali na 2:0. V tu chvíli jsme se nechali nesmyslně poslat do deseti a tím šly naše šance na bodový zisk k ledu. Sice jsme díky Pánkovi dokázali snížit na 1:2, ale soupeř nám po chvíli vstřelil branku do kabiny a ztráta o dva góly v poločase nám moc šancí nedávala. V druhé půli si to Brod v poklidu pohlídal, vstřelili nám branky po pěkných akcích, kdy jsme oslabeni o jednoho hráče nebyli schopni vzdorovat. Útěchou, ač malou, může být gól Pánka v samém závěru na konečných 7:2. Moc mě to mrzí, těšili jsme se celý týden, že si zahrajeme na pěkném hřišti proti nejlepšímu týmu soutěže. Bohužel vzdorovat tak kvalitnímu, mladému týmu v deseti lidech nešlo. Brod vyhrál naprosto zaslouženě a přeji jeho hráčům mnoho štěstí v krajské soutěži, kam tento mladý tým patří,“ uvedl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 3., 31. a 44. Kadlec, 56. J. Škorpil, 65. z PK a 69. Blecha, 74. Šimák – 42. a 86. Pánek. ČK: 32. Dittrich (L). Poločas: 3:1.

Český Brod B: Fülöp – J. Škorpil (77. Šimák), Nekolný, M. Škorpil, Soukup – Kadlec (77. Kundrum), Částka, Černý (28. Z. Šmejkal), Plucha – Víček, Blecha.

Libodřice: Berger – Šafránek (46. Patočka), Batelka, Baško, Dittrich – Košík, Kovařík, Hovorka, Lazaryev (70. Pěkný) – Pánek, Škopek (62. Matějka).

Ratboř – Kouřim 2:0

„Čekalo nás důležité domácí utkání, kdy vítězství znamenalo jistotu záchrany v soutěži. První poločas patřil jasně nám, drželi jsme míč na kopačkách a pěknými akcemi se dostávali do mnoha gólových příležitostí. Prosadit se ale dokázali pouze Marek Hrstka a David Zdeněk a bylo z toho tak poločasové vedení 2:0. Druhá půle, z důvodu střídání a přeskupení hráčů, už nebyla z naší strany tak povedená. Soupeře jsme ale do ničeho vážného nepustili a celkem bezpečně si tak pohlídali tři body a nulu vzadu navrch,“ potěšilo útočníka Ratboře Jaroslava Svobodu.

VIDEO: Z utkání Ratboř - Kouřim (2:0)

Z fotbalového utkání okresního přeboru Ratboř - Kouřim (2:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Byl to zápas, ve kterém už o nic nešlo, a tomu odpovídalo tempo a nasazení. Domácí byli více na míči, kontrolovali hru. Góly jsme jim připravili ale my zbytečnými chybami v rozehrávce nebo při bránění. Dopředu jsme byli neškodní, když už jsme si vypracovali šanci, tak zakončení bylo slabé. Premiéru mezi tyčemi v okresu odchytal šestnáctiletý Filip Maxian, který svým výkonem ukázal, že z něj může být výborný gólman,“ řekl hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 7. Hrstka, 19. Zdeněk. Poločas: 2:0.

Ratboř: Černohlávek – Uher, J. Biško, Kemza, Kopecký (65. Kruliš) – Goga (89. Kesner), Švarc, Vohnický, Zdeněk – Svoboda, Hrstka (37. Volný).

Kouřim: Maxian – Světnička (48. Novák), Snížek, Navrátil, Valenta – V. Keltner, Jirků (32. Svoboda), Bug, Zahradníček (63. Havlín) – Varyš, Dufek.

Polepy – Štítary 1:2

„Ač jsme šli do zápasu proti Štítarům jako jasný outsider, tak to stále bylo derby a v derby se může stát cokoliv. Celá první půle byla ve znamení útočného fotbalu, gólové příležitosti se střídaly na obou stranách, ale zároveň byl stav dlouho bezbrankový, zejména kvůli spalování našich šancí a na druhé straně tradičně zamezoval ve skórování Štítarům famózní Barták. Těsně před poločasem nakonec dokázal skórovat kanonýr hostí Samuel Uman. Druhý poločas se nesl ve velice podobném duchu, šance se střídaly na obou stranách a na každé ze stran nakonec padla ještě jedna branka. Byl to poměrně pěkný zápas plný šancí, tempa a nasazení. Jedinou větší kaňkou byly bohužel velice kontroverzní až nepochopitelné výroky sudího Veselého, kdy například po nevybíravém zákroku útočníka hostí skončil brankář Barták s krvavým okem a rozhodčí nepískal ani faul, načež se z naší střídačky začaly ozývat hlasité protesty doprovázené i sprostými superlativy, které sice nepocházely z mých úst, ale to nicméně nezabránilo sudímu, aby s červenou kartou nepochopitelně vyprovodil právě mne. Následně po Jónově zasekávačce a přepadnutí přes nohu obránce Štítar kontroverzně nenařídil pokutový kop a to vše vyvrcholilo dokonce v jasnou gólovou příležitost Tomáše Exnera v 90. minutě během níž byl nemilosrdně podkopnut, sudí záhadně penaltu opět nenařídil a tak se z vítězství mohli radovat hosté ze Štítar. Uvedené události v nás zanechávají hořkou pachuť z utkání, ale za výkon proti velmi silnému soupeři se určitě nemusíme stydět a věřím, že i pro diváky to byla solidní ofenzivní podívaná. Jako obvykle se na derby přišla podívat velká spousta lidí, mezi nimiž jsem si dokonce všiml svého bývalého trenéra a velimské legendy Jirky Ptáčka, který je pravidelným čtenářem okresních fotbalových rubrik a tímto bych se mu chtěl omluvit, že jsem ve svém hodnocení mohl být i trochu stručnější (smích). Příští týden vyrážíme do Českého Brodu, což je možná vůbec nejtěžší soupeř,“ řekl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Ve 30. minutě jsme měli vést 4:0 a nebylo absolutně co řešit. My jsme ale udělali s domácího brankáře Bartáka oprávněně hvězdu zápasu a utkání si neuvěřitelně zkomplikovali. Neproměnili jsme devět samostatných nájezdů a málem nás to stálo body. Naštěstí byl fotbal tentokrát spravedlivý a domácím se v závěru z několika nákopů nepodařilo vyrovnat,“ oddechl si trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 73. Doležal – 44. S. Uman, 76. Miškovský. ČK: 82. B. Uman (Š). Poločas: 0:1.

Polepy: Barták – Pych, Exner, Kočí – Novotný – Kovařík, Kmoch, Doležal, Jón – Hynek, Slezák.

Štítary: Moravec – K. Machurka, Růžička, Jedlička., Huleš (70. Jonáš) – Vlášek (80. F. Hoření), Miškovský, Nejman (70. Kršňák), B. Uman – A. Machurka, S. Uman.

Tuchoraz – Nová Ves 5:1

„Výsledek vypadá jinak, než jaký zápas byl. Asi nejhůře předvedená hra jara. Bylo to víceméně trápení, ale výhra se počítá. Snad jsme si to vybrali a soutěž v klidu dohrajeme,“ přeje si trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 6. Votoček, 13. a 86. Marc, 85. A. Vosecký, 90. Kadeřábek – 25. Kubelka. Poločas: 2:1.

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný (71. Brychsí), Flieger, Kliment, Hozman – M. Vosecký (51. A. Vosecký), Borovička, Jochlík, Šedina (66. Kadeřábek) – Marc, Votoček.

Nová Ves: Molnár – Kopecký, L. Vokřál, Starý, Sklenařík (71. Navara) – Kubelka, Čech, J. Vokřál, Linart – Babický, Fiala.