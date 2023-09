Víkendové kolo v okresním přeboru ve fotbale nebylo příznivé pro domácí týmy. Ty ze šesti zápasů vyhrály pouze jednou v normální hrací době. Jeden duel se nehrál. Čest hostitelů zachraňovala Nová Ves, která v souboji nováčků těsně porazila Polepy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Štítary – Zásmuky 2:4

„Divákům se utkání muselo líbit. Oba týmy chtěly hrát fotbal, hra měla kvalitu a vysoké tempo. My jsme asi byli silnější na míči, ale Zásmuky byly neuvěřitelně efektivní a proměnily snad každou svoji šanci. Přesto, že jsme prohráli, musím kluky pochválit. Tentokrát jsme nesložili zbraně, bojovali i za nepříznivého stavu a v závěru jsme dokonce sahali po vyrovnání. Z prohry jsme pochopitelně zklamaní, ale věřím, že náš pracovitý výkon a nasazení bude slavit úspěch v dalších zápasech,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

„První poločas byl od nás vlažný, málo aktivní směrem dopředu. Domácí nás svým pohybem na těžkém terénu nepouštěli do kombinace a docházelo k chybám a ztrátám balónu. V samém závěru prvního dějství otevřel skóre Zimmermann krásnou střelou zpoza vápna. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a hned z kraje poločasu se nám podařilo přidat dvě branky. Domácí to ale nevzdali. V 54. minutě snížili z trestného kopu, když se nádherně trefil do šibenice Benjamin Uman. Hrál se pak fotbal nahoru dolu. Patnáct minut před koncem se znovu prosadili domácí a bylo zaděláno na drama. Důležitý okamžik přišel, když nás podržel Čenda Hurt ve velké šanci domácích. V samém závěru utkání upravil konečné skóre střídající Bellada. Vezeme domů cenné tři body z těžkého utkání,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 54. B. Uman, 78. Růžička – 45. Zimmermann, 48. Kraus, 50. Chábera, 90. Hervert. Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Jedlička, F. Hoření (80. Rychlík), Huleš (65. Kršňák) – Vlášek, Miškovský, B. Uman, S. Uman – Růžička, Opolzer (70. A. Machurka).

Zásmuky: Hurt – Kraus, Pavlík, J. Martínek (75. Bellada), Fíla – Žemba, L. Martínek, Zimmermann, Pěkný (85. D. Bárta), P. Bárta – Chábera (87. Hervert).

Další bodová ztráta velimského béčka. Tentokrát doma

Cerhenice – Krakovany 1:2

„Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy a stejně jako minulý týden ještě v prvním poločase jsme museli dvakrát střídat pro zranění. I přesto jsme v prvním poločase hráli vyrovnanou partii. Postupem času našim hráčům ubývalo sil a dostali jsme se pod tlak. A tak stejně jako minulý týden v 92. minutě inkasovali rozhodující branku. I přesto musím všem poděkovat za bojovnost a nasazení,“ řekl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Běžela druhá minuta utkání, soupeř zahrával poměrně z velkého úhlu trestný kop a k překvapení všech míč zaplachtil do naší sítě. Cerhenice tento moment hodně nabudil a hrály hodně aktivně. My jsme se postupem času srovnali jak s hrou soupeře, tak i s hřištěm menších rozměrů. Po festivalu zahozených brankových příležitostí, kdy jsme trefovali břevna, nohy ležícího brankáře nebo jsme netrefili prázdnou branku, se nám podařilo vyrovnat v 65. minutě Davidem Chvojkou. Vítěznou branku zařídil Lukáš Chvojka v 90. minutě střelou z hranice pokutového území. I přes snahu v závěru vyrovnat Cerhenice na body nedosáhly. Po dobrém výkonu vezeme tři cenné body. Bohužel jsme přišli o dalšího zraněného hráče,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 2. P. Charouzek – 65. D. Chvojka, 90. L. Chvojka.. Poločas: 1:0.

Cerhenice Kun – Gacka, Hart, K. Charouzek, Nykodym – Basarab, Jaromír Čerych (90. Janeček), Puk, Jakub Čerych – Mojko (38. Novotný), P. Charouzek (40. Vik).

Krakovany: Špinka – Neruda, Myška, Kozel, Černý – Horák (70. Novotný), L. Chvojka, D. Chvojka, Věříš (80. Mochari) – Sixta, Dostál.

Nová Ves – Polepy 4:3

„Utkání nabídlo přesně to, co se očekávalo, emoce a plno ostrých soubojů. Rivalita byla znát už před samotným začátkem. Dvěmi úvodními góly jsme si zajistili vedení a chtěli se dostat do pohody proti rozhádaným Polepům. Ty si vytvořily dvě nebezpečné šance, které se gólmanovi podařilo zlikvidovat. Bohužel jsme opět propadli při standardní situaci a darovali jsme soupeři gól. Druhou půlku jsme odstartovali hodně špatně a opět dvakrát nepohlídali hráče během standardní situace. Pak už bylo štěstí na naší straně, kdy po srážce dvou hostujících beků šel Vokřál sám na bránu a nedal Hruškovi šanci. Vítězství dokonal Kopecký, který dal z trestňáku nádherný gól o břevno. Utkání bylo však spíše na úrovni třetí třídy. Obě mužstva mají podle mého názoru ještě hodně co dohánět, aby mohla konkurovat týmům v okresním přeboru,“ podotkl trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Utkání bylo vyrovnané. Jak my, tak soupeř si vytvořil několik gólových příležitostí. Bohužel jsme nezvládli koncovku utkání, na které budeme muset zapracovat. Naši psychickou stránku ovlivnilo neodpískání pokutového kopu a neuznaný regulérní gól. Tyto situace by nás posunuly do vedení větším brankovým rozdílem. Nicméně s tím se musíme během utkání srovnat a nedopouštět se zbytečných chyb, ze kterých jsme inkasovali a nakonec zápas ztratili. Příští týden se představíme na domácí půdě a budeme chtít urvat tři body,“ konstatoval stoper Polep David Kuchař.

V Polepech skončil po minulém kole trenér Martin Hruška, který s týmem za tři a půl roku slavil dva postupy.

Branky: 9. Linart z PK, 16. a 82. Kopecký, 68. Vokřál – 23. Exner, 47. Pych, 54- Milichovský. Poločas: 2:1.

Nová Ves: Šmejkal – Belza (46. Adámek), L. Vokřál, Starý, Urbánek (84. Sklenařík) – Březina, Kopecký, Čech, Cupák – Linart (46. Kubelka), J. Vokřál.

Polepy: Hruška – Dohanič, Jelínek, Kuchař (63. Novotný), Kočí (86. Kvasil) – Pych (75. Sladký), Milichovský, Kmoch, Exner, Kruliš – Hynek.

Na mistrovství ČR družstev skončily ženy desáté, muži byli jedenáctí

Tuchoraz – Ratboř 2:2 (PK 4:2)

„První domácí utkání pro nás nezačalo dobře, nedokázali jsme proměnit vyložené šance, naproti tomu soupeř nás dvakrát potrestal nekompromisně. První poločas tak patřil soupeři. V druhém jsme trochu změnili taktiku a povedlo se nám vyrovnat. Remíza je zasloužená a myslím, že diváci mohli být spokojeni s výkonem obou mužstev. Co mě hodně potěšilo, byla úroveň trenérů a protihráčů. Bylo to opravdu jen o fotbale bez zbytečných nadávek a komentářů. Emoce dělají své, ale nyní to bylo ve vší slušnosti. Přejeme zraněnému hráči brzké uzdravení a děkuji mému mužstvu za nasazení, které do utkání dává,“ konstatoval trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Do utkání jsme nastoupili skvěle, podařilo se nám vstřelit dvě branky a měli hru pod kontrolou. Bohužel druhé dějství nám přineslo smutek. Za prvních deset minut jsme obdrželi dvě branky, přizpůsobili jsme se flákání domácích a to nejhorší přišlo záhy, jelikož jsme přišli o Michala Kesnera, který si přetrhl Achillovu šlachu. Abych řekl pravdu, tak už jsem byl od té chvíle myšlenkami jinde. Michalovi přejeme všichni brzké uzdravení a snad se ještě s klukama uvidí na hřišti,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 47. Votoček, 53. Vopařil – 13. Benc, 29. Zdeněk. Poločas: 0:2.

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný, Nývlt, Kliment, Hozman – Vostrovský, Borovička, Mučka (39. Jochlík), Šafář – Vosecký (27. Vopařil), Votoček.

Ratboř: Lebeda – M. Adámek, Biško, Kemza, Kovařík – Zdeněk (90. Brant), Kesner (62. Horák), Švarc, Vohnický – Svoboda, Benc (50. Hrstka).

Nučice – Velký Osek 2:2 (PK 1:4)

„Domácí zápas jsme měli zvládnout za tři body. Bohužel jsme prospali první poločas. Myslím, že jsme byli více nebezpeční ve vápně soupeře, ale hra byla vyrovnaná. Po jedné naší šanci následoval rychlý protiútok a prohrávali jsme. Ještě horší byla situace za další minutu, kdy jsme po školácké chybě dostali druhý gól. Do poločasu jsme se snažili, ale nic nám tam nespadlo. Druhý poločas jsme udělali nějaké změny a soupeře po většinu času k nám nepustili a sami jsme dali kontaktní gól a hnali se pořád za vyrovnáním. Samozřejmě měli hosté nějaké šance na rozhodnutí, ale nevyužili je. Vyrovnali jsme podle pomezního z postavení mimo hru, ale štěstí se k nám vrátilo na konci nastavení a my zaslouženě vyrovnali. Penalty nám nejdou a tak druhý bod má soupeř. Kluci bojovali až do konce a byli odměněni. Velká pochvala za bojovnost a nasazení ve druhém poločase,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„První poločas se odehrál za naši mírné převahy, kterou jsme po zásluze přetavili v podobě dvou branek. Snažili jsme se hrát kombinačně bez nakopávání dlouhých balonů, což se nám celkem dařilo a se hrou jsme byli spokojeni. To, co se dělo v druhém poločase, už nebylo moc o fotbale. Hra domácích, kdy vše rychle nakopnout dopředu a tam se o to všemi možnosti rvát nám moc nesvědčila. Nakonec jsme dostali vyrovnávací branku v 97. minutě, když rozhodčí ukazoval nastavení v podobě minut tří. I takové situace fotbal přináší. V penaltovém rozstřelu nás podržel brankář a odvážíme si z Nučic dva body, s čímž jsme spokojeni,“ konstatoval manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 61. Chromý, 90. Šulc – 35. Žilka, 36. Meloun. Poločas: 0:2.

Nučice: Svoboda – Jícha, Šulc, Kočí, Vlasák – Nevšímal, Zápotocký (75. Bradáč), Chromý, Jelínek – Novák, Tyšer.

Velký Osek: Durdil – J. Karban, Šátek, Svoboda – Hushcha, Žilka, A. Novák, Kalaš – S. Karban (88. J. Koška), Z. Novák (55. Řehák, 89. Černý), Meloun (90. Šamša).

Vaňkát: Domácí se klepali o výsledek, nicméně stejně bychom nevyhráli

Kouřim – Libodřice 1:2

„První poločas byl v režii Libodřic. My jsme byli bez pohybu o hosté se poměrně snadno dostávali na dostřel brány. První gól jsme dostali po standardce a druhý byl klasický nedáš, dostaneš. Světnička nedal stoprocentní šanci a za pár vteřin Dittrich prošel snad půl hřiště, třikrát si během toho narazil a zvýšil na rozdíl dvou gólů. Druhá půle byla z naší strany mnohem lepší, měli jsme velké šance, ale bohužel jsme jen snížili,“ litoval trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Utkání moc fotbalové krásy nenabídlo. Hrál se hodně soubojový a nakopávaný fotbal. Nám se podařilo vsítit první branku po standardní situaci Košíkem a ke konci poločasu po krásné akci Dittricha jsme vstřelili druhou branku. Zápas tím ovšem rozhodnutý nebyl. Kouřim hrála ve druhé půli jednoduchý fotbal s dlouhými míči, které nám dělaly velké problémy. Bohužel po jedné standardní situaci jsme nedokázali odkopnout balón a udělali faul, po kterém soupeř proměnil penaltu. Závěr jsme si celkem pohlídali a ještě hrozili z brejků, ale pojišťující branku jsme nevstřelili. Soupeř měl několik závarů a nastřelil tyčku. Jsou to vydřené, a o to cennější tři body,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 54. Královský z PK – 14. Košík 37. Dittrich. Poločas: 0:2.

Kouřim: Pokorný – Navrátil, Procházka, Paclík (85. Dukay), Valenta (85. Hampl) – Světnička, Zahradníček, Královský (70. Farkaš), Vaňkovský (70. Novák) – Keltner, Tománek.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Batelka, Dittrich, Pohanka – Matějka, Kovařík, Hovorka, Strejček (74. Baško) – Pánek, Košík.

Český Brod B – Červené Pečky odloženo na 19. září