Nučice – Kouřim 4:2

„Bylo to derby, jak má být. Plno emocí, soubojů a šest gólů. My hrajeme doma pod tlakem a nedaří se nám tak, jako zatím venku. Soupeř byl na začátku lepší a my si koledovali.Také přišel první gól. Naštěstí jsme okamžitě vyrovnali a to nás konečně probudilo. Vyloučení hostujícího hráče nás trochu rozhodilo, ale dostali jsme se do vedení a výhru zaslouženě, i přes zbytečné komplikace v podobě druhého gólu, udrželi. Pochvala všem za dodržování všech pokynů. Výhra se počítá a my byli prostě lepší,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„Do odpoledního posvícenského zápasu v Nučicích jsme vstoupili aktivně, již ve druhé minutě byl ve vápně při samostatném úniku faulovaný Keltner, ale místo penalty a červené karty se kopal k údivu všech trestňák a karta zůstala v kapse rozhodčího. V první půli se hrál poměrně nezáživný fotbal, žádné velké šance a tempo hry malé. Na obou stranách padly góly po střelách z dálky. Ještě v první půli přišel jeden z klíčových momentů, kdy byl vyloučen Dufek. Domácí ve druhé půli početní převahu využili po standardkách a našem nedůrazu ve vápně, herně v mezihře to znát příliš nebylo, ale naši dorostenci to měli osamoceni na hrotu velmi těžké a zkušení domácí obránci si s nimi poradili,“ řekl předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 25. a 85. Chromý, 61. Kočí, 90. Nevšímal – 24. Jirků, 86. Hampl. ČK: 34. Dufek (K). Poločas: 1:1.

Nučice: Svoboda – Kulhavý (77. Bradáč), Šulc, Hurtík, Vlasák – Nevšímal, Zápotocký (39. Tyšer), Chromý, Jelínek – Novák, Kočí.

Kouřim: L. Havránek – Navrátil, Procházka, M. Havránek (85. Varyš), Valenta – Světnička (85. Hampl), Zahradníček, Jirků, Keltner – Dufek, Farkaš (57. Huml).

