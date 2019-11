Žiželice – Dobré Pole 6:2

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Do páté minuty jsme měli tři jasné šance a nic z toho v brance neskončilo. Naopak z ojedinělé šance hostů byla penalta a soupeř se ujal vedení.Bušili jsme nadále do hostující obrany a pořád nic. Zanedlouho přišla druhá penalta proti nám. Tentokrát ji Rokos chytil, což nás nakoplo. O chvíli později aktivní Martínek vyrovnal. Do poločasu jsme dali soupeři šanci na zdramatizování zápasu. Vedli jsme 3:1, ale nepochopitelně hned z rozehrávky jsme dostali na 3:2. Ve druhém poločase jsme se uklidnili a bylo to znát. Přidali jsme ještě další tři góly a bylo hotovo. Teď jedeme ke šlágru kola do Nučic,“ uvedl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Branky: 19., 39. a 69. Martínek, 42. a 60. Rous, 73. Korčák – 5. Potůček z PK, 43. Owusu. Poločas: 3:2.

Žiželice: Rokos – Midloch, Novotný, Lekeš, Bubeník (70. Scháněl) – Mical, Mejvald (46. Konhefr), Rous, Martínek – Živný (80. Hanzl), Korčák.

Dobré Pole: Neveselý – Flieger, Jícha, Krejčí (42. Kiewak), Ekane – Žirovnický, Kováč, Nneji, Špička – Owusu, Potůček.

Tuklaty – Plaňany 6:0

„Hostili jsme Plaňany, a jestli jsme se chtěli udržet v silném středu tabulky, museli jsme bodovat. Kluci k zápasu přistoupili zodpovědně a po delším čase ukázali, že fotbal hrát umí. První poločas jsme vyhráli 3:0, a to jsme ještě několik slibných útoků nedotáhli do konce. Hlavně David Jambor zavářel hostům. Naše obrana pracovala, až na drobné chybky, dobře. Hosté si nevypracovali téměř žádnou šanci, obránci veškeré střely dokázali zablokovat, a tak náš brankář neměl skoro žádnou práci. Do druhé půlky jsme vstoupili opatrně, hosté měli více ze hry, ale stříleli pouze z dálky a s tím si brankář Pazdera poradil. Čtvrtá branka pak soupeře srazila a zápas se dohrával a my jsme dokázali vsítit dohromady šest branek. Kolektivním výkonem a dodržením toho, co jsme si řekli, po zásluze bereme tři body. Kolektivní výkon podtrhl nevídanou kanonádou „děda“ Šindelář, který nasázel soupeři pět branek,“ uvedl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Vzhledem k tomu, že jsme odjížděli se čtyřmi dorostenci, chtěli jsme domácí potrápit, což se nám i dařilo. Tuklaty hrozily z nakopávaných balonů na skvěle hrajícího Jambora, který nám celý zápas dělal problémy a připravoval šance pro spoluhráče. My hráli pouze po vápno. Do prvního inkasovaného gólu jsme měli dvě šance, ale Nedvědil ani Olah na gólmana nevyzráli. Domácí se dostali do vedení po přísně nařízené penaltě. Podle mě byl faul před vápnem. Druhý gól jsme dostali z dobře zahraného trestňáku, třetí byl takový slepený. Do druhého poločasu jsme šli s cílem upravit výsledek. Drželi jsme míč na svých kopačkách, ale opět jsme hráli pouze po vápno. Po další hrubé chybě jsme dostali čtvrtý gól. Takhle to bylo až do konce. My hráli, Tuklaty dávaly góly. Kluci by si měli uvědomit, že bez tréninku a s takovým přístupem se to hrát nedá. Snad se kluci uzdraví a pokusíme se potrápit Jestřabí Lhotu,“ řekl asistent Plaňan Tomáš Freund.

„Zápas byl ovlivněn absencí našich hráčů. I přes naše herní kombinace se nám nedařilo ve finální fázi dostatečně ohrozit branku soupeře, ten naopak naplno využil své standardní situace. Druhý poločas se nám již nepodařilo výsledek obrátit, naopak jsme inkasovali další branky. Zápas, ve kterém jsme chtěli a měli bodovat, pro nás vyšel bohužel bodově naprázdno,“ dodal trenér Plaňan Jiří Kupka.

Branky: 12. z PK, 35., 53. 80. a 85 z PK Šindelář, 38. Kassa. Poločas: 3:0.

Tuklaty: Pazdera – P. Jambor (76. Lachman), Kassa, D. Jambor, Šindelář – Časta, Nešpor (46. Vyhnal), Mazur (46. Pytloun), Vébr – Kotala (71. Matthey), Patačik.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Freund, Rychlík, P. Siruček (71. Franko) – Olah Jaroslav, Lazaryev, Nágl, Jambor (46. Jambor) – D. Siruček, Nedvědil.

Krakovany – Nučice 0:0 (PK 4:5)

„Od začátku utkání bylo zjevné, že padne díky pečlivým obranám a dobré formě brankářů minimální počet gólů. V prvním poločase jsme měli mírnou převahu. Největší šanci ke skórování měl Dostál, kterou zlikvidoval zázračným způsobem hostující brankář. Druhý poločas byl poměrně vyrovnaný. S vedoucím mužstvem jsme sehráli docela dobrou partii. Celkově jsme měli asi k vítězství blíže, ale chybělo nám trochu potřebného fotbalového štěstí. V penaltovém rozstřelu jsme bohužel nebyli úspěšní,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„V Krakovanech se nám dlouhodobě nedaří. Poslední čtyři zápasy jsme zde prohráli, a tak jsme chtěli hrát hlavně na jistotu v obraně. První vážnější šanci měl Vlasák, ale z malého vápna hlavou minul branku. Poté se Kubalík na velkém vápně ukvapenou střelou také netrefil mezi tři tyče. Na druhé straně Krutský reflexivně ramenem vytáhl soupeřův pokus na roh. Ve druhém poločase dostal Novák krásnou přihrávku do vápna, ale místo střely se s míčem otáčel a svou šanci prováhal. Domácí hráli stále na hranici ofsajdu, ale naše obrana fungovala dobře a nedala soupeři moc šancí ke skórování. Rád bych poděkoval hlavnímu rozhodčímu Suchánkovi za nadstandardní výkon. Celé utkání řídil s přehledem a v důležitých okamžicích vzal několikrát tíhu odpovědnosti na sebe a odpískal ofsajd, i přestože domácí lajk na lajně jej nesignalizoval. Tomu je potřeba zatleskat, protože bohužel některým lajkům není hanba nechat i třímetrové postavení mimo hru. V tomto zápase udržel brankář Krutský stou nulu v nučickém dresu a díky dvěma chyceným penaltám nám zajistil druhý bod,“ podotkl univerzál Nučic Jan Vedral.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Neruda – Kutil, Vodvářka (86. Šindelář), Chvojka, Strejcius – Špinka (70. Sixta), Dostál.

Nučice: Krutský – Jícha (83. Kulhavý), Šulc, Hurtík, Souček (65. Vedral) – Kočí, Chromý, Nevšímal (73. Jelínek), Vlasák – Novák, Kubalík.

Jestřabí Lhota – Ratboř 3:2

„Hráči Ratboře byli po zápase hodně zklamaní. Vedli dva nula a v závěru, kdy vše nasvědčovalo tomu, že se budou kopat penalty, se zápas rozhodl v poslední minutě po chybě brankáře Jeřábka v náš prospěch. My jsme dvacet minut hráli velmi špatně. Až pak si hráči uvědomili, že je třeba zvýšit pohyb, důraz a herní kvalitu a podařilo se nám skóre srovnat. I my jsme v Žiželicích dostali rozhodující branku v poslední minutě. Tentokrát se zase na nás usmálo štěstí,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Zápas byl od začátku vyrovnaný. První poločas jsme byli o něco herně lepší, druhý zase domácí. Nám se podařilo vstřelit dvě rychlé branky, domácí snížili ke konci poločasu z penalty. Bohužel jsme nedali další šance, to se nám stalo osudným. Zápas rozhodly naše dvě hrubé chyby, čímž jsme domácím darovali vítězství,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 38. Kubíček z PK, 69. Kureš, 89. Robovský – 12. Gembiczki, 17. Kovařík. Poločas: 1:2.

Jestřabí Lhota: Karban – D. Týma, Klička, Mikeš, L. Soukup – Hron (46. Věříš), Kesner, Kubíček, Kureš – Bilik (33. Čáslavský, 85. Dunka), Pavelka (61. Robovský).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Beran, Kopecký – Kovařík, Kesner, Pechar, Uher (57. Tomášek) – Vohnický, Gembiczki (88. Brant).

Kouřim – Libodřice 0:3

„Skončila naše domácí série vítězství. Byli jsme nepřesní a nebyli jsme nebezpeční. Stačila na nás bojovnost,“ posteskl si trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

„Věděli jsme, co můžeme od domácích čekat. Tomu jsme podřídili naši hru, postavenou na jednoduchosti a dobře organizované obraně. Každý z našich hráčů věděl, jaká bude v tomto zápase jeho role. Začali jsme dobře, ve 4. minutě jsme se dostali do vedení, kdy se prosadil Sova. Kouřim naši branku příliš neohrožovala, naopak my si vytvářeli tutovky, které nám likvidoval Havránek. Komplikace pro nás nastala ve 45. minutě, kdy se zbytečně nechal vyloučit Košík. Do druhého poločasu jsme šli s jasným cílem, dál dobře bránit a hledat osamoceného Sovu na hrotu podporovaného Škopkem a Beníškem po lajnách. Sova svůj úkol splnil víc než dobře, vybojoval spoustu míčů a sám byl několikrát faulovaný. V 74. minutě jsme zahrávali přímý kop z dobrých 35 metrů, ke kterému se postavil Baško, jeho dělovku Havránek jen vyrazil a Beníšek nás poslal do dvoubrankového vedení. V 79. minutě zahrával pro změnu Sova přímý kop, a znovu rána jako z děla, na kterou byl Havránek krátký. Vedení 3:0 jsme pohlídali a odvezli si cenné tři body. Domácí si za celý zápas nevytvořili téměř žádnou šanci, a co bylo potřeba, pochytal jistý Skočdopole. Utkání jsme zvládli velmi dobře po taktické stránce, i z pohledu nasazení a bojovnosti. Za předvedený výkon musím hráče pochválit,“ řekl spokojený trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 4. a 79. Sova, 74. Beníšek. ČK: 45. Košík (L). Poločas: 0:1.

Kouřim: L. Havránek – Procházka (46. V. Keltner), Holub, Tománek (38. Svoboda), Klégr (81. Jirsa) – Snížek, Jirků, Královský, Světnička – J. Keltner (81. Bělohlávek), Dufek.

Libodřice: Skočdopole – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Škopek, Hovorka (84. Dittrich), Pánek, Beníšek – Košík, Sova.

Tuchoraz – Červené Pečky/Pašinka 3:1

„Do zápasu jsme vstoupili o něco aktivněji než soupeř a hned zkraje jsme si vytvořili několik gólovek, ale bohužel to tam nepadlo. Naopak jsme si dali vlastní gól po nešťastné teči v obraně. Už jsem se obával, že nás to položí, ale naštěstí jsem se mýlil a ke konci poločasu se bez váhání trefil Nývlt. Druhý poločas byl z naší strany o poznání vlažnější. Soupeř dostával zbytečně moc prostoru a nebyli jsme důrazní. Z toho těžil soupeř v podobě evidentních šancí. Naštěstí buď minul, nebo ztroskotal na brankáři Beranovi. Ve druhé polovině poločasu převzal otěže zápasu Nývlt, který se nejdříve prodral pravou stranou až do pokutového území soupeře a z úhlu nás dostal do vedení. Následně naši výhru pojistil dělovkou z velkého vápna do šibenice. Jsem rád, že štěstí stálo konečně na naší straně. Do dalšího zápasu ale musíme přidat na bojovnosti a pohybu,“ konstatoval trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Ve velmi slepené sestavě jsme odehráli vyrovnané utkání s obrovskými šancemi na obou stranách. Bohužel se opět ukázala naše mizerná koncovka. Například ve 4 minutě jsme trefili nejdříve levou tyč a hned z dorážky pravou konstrukci domácí svatyně. Obrovské problémy dělal domácí hráč Nývlt, který nám nasázel tři branky. Musíme se z toho oklepat. Je zapotřebí, abychom se aspoň jednou také pořádně sešli a odehráli zápas v plné sestavě," podotkl trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

Branky: 15., 82. a 88. Nývlt – 31. vlastní O. Moravec. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Černý, O. Moravec, Jurka – Ouředníček, Nývlt, A. Vosecký, M. Vosecký – Borovička, Halfar.

Červené Pečky: Linhart – Kaftan, Rauch, Charouzd (72. Čermák), Bulíř - Převrátil, Hanousek, Teplý, Blecha - Jaroslav Svoboda, Chochola.

Velim B – Bečváry 1:0

„Přestože to z naší strany bylo hodně nepovedené utkání, dokázali jsme nakonec v závěru rozhodnout o vítězství. Za celý zápas jsme si vypracovali tři šance, kdy jsme nejprve neproměnili penaltu, ze druhé šance jsme nastřelili tyč a nakonec až z kombinace z poloviny hřiště na jeden dotek jsme vstřelili vítěznou branku,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Do Velimi jsme jeli bez několika hráčů a mohli jsme jenom překvapit. Bohužel jsem musel nastoupit i já, což je známka hráčské krize. Ale i tak si myslím, že jsme byli favorizované Velimi rovnocenným soupeřem. V prvním poločase jsme přežili penaltu domácích, kterou Stoupa vyrazil. V první půli jsme ohrozili branku Velimi jedovatou střelou P. Kuby. První poločas byla Velim častěji na míči a my se nedostávali tolik do hry. Druhá půle byla z naší strany herně lepší, přišly i šance, ale bohužel se nám je nedaří dotahovat do brankového efektu. Domácí měli velkou šanci, když z brankové čáry vykopával M. Kšírl. Bohužel zápas rozhodla jediná branka v 80. minutě utkání. Porážka nás hodně mrzí. Myslím si, že na remízu jsme měli. Musíme se dát zdravotně do pořádku a soustředit se na zbývající zápasy,“ řekl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branka: 80. Kasal. Poločas: 0:0.

Velim B: Dejmek – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, O. Kosina – Nedbal (61. Jehlička), Kopáček, Jelínek (46. Ceral), Zajíc (46. Novotný) – Kyncl (74. Kovařík), M. Kasal.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, M. Kšírl, J. Kuba – P. Kuba, Dědek, V. Kšírl, Čáslava – Kubín, Černý (53. Urbánek).

Tabulka

1. Žiželice⋌ 11 9 1 0 1 32:13 29

2. Nučice⋌ 11 9 1 0 1 25:9 29

3. Kouřim ⋌ 11 6 2 0 3 29:20 22

4. Velim B⋌ 11 6 0 3 2 27:22 21

5. Krakovany ⋌ 11 5 1 2 3 29:16 19

6. Jestřabí Lhota ⋌ 11 6 0 0 5 27:15 18

7. Libodřice ⋌ 11 5 1 0 5 33:22 17

8. Plaňany ⋌ 11 4 2 1 4 26:33 17

9. Tuklaty⋌ 11 4 1 1 5 25:26 15

10. Ratboř ⋌ 11 4 1 1 5 21:23 15

11. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 11 3 0 2 6 16:31 11

12. Bečváry⋌ 11 2 0 0 9 16:31 6

13. Tuchoraz ⋌ 11 2 0 0 9 21:42 6

14. Dobré Pole ⋌ 11 2 0 0 9 17:41 6