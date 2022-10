„Hrálo se na těžkém terénu a byl to spíš boj než fotbal. První poločas skončil bez branek, když hostující brankář Lepší předváděl neskutečné zákroky. Rozhodně nejlepší hráč hostujícího týmu. Po přestávce jsme se ujali vedení z trestného kopu, ale hned za minutu soupeř srovnal a my po strašně dlouhé době inkasovali. Naštěstí jsme přidali ještě jednu branku a přidali jsme další tři důležité body. Za zmínku stojí spolehlivý výkon hostujícího pomezního, kterého musela po zápase bolet ruka. Nicméně na to mě upozorňovali soupeři, se kterými Štítary už hrály. Pořád platí, že jsme jako jediný tým soutěže v základní hrací době neporaženi a budeme to chtít potvrdit ve Velkém Oseku, kde chceme zvítězit a soupeři odskočit,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Hráli jsme proti prvnímu týmu tabulky, ale nebyli jsme daleko od bodového zisku. Zaspali jsme začátek druhé půle, a to se nám nakonec vymstilo. Jinak ale klukům nemám co vytknout. Pokud budeme takhle hrát a bojovat i v dalších zápasech, body musí přijít,“ je přesvědčený trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 47. Zientek, 53. J. Svoboda – 48. Kršňák. Poločas: 0:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda (67. Rauch), Hejduk, Vondráček, Holzbauer – Semenec (46. Nurmatov). Kulhánek, Hradílek, Zientek – Křelina, J. Svoboda (80. Maršík).

Štítary: Martin Lepší – Nejman, Hoření, Jelínek, Kršňák – Huleš (80. Lepší Michal), Machurka, Miškovský, B. Uman – S. Uman (88.Šín), Opolzer.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Cerhenice – Zásmuky 6:1

„Do utkání jsme vstoupili nejlepším možným způsobem, když jsme se už ve druhé minutě po rohu dostali do vedení. Poté jsme přenechali hru soupeři, soustředili se především na obranu a zkoušeli se prosadit hlavně z brejků, což se zanedlouho i podařilo a skórovali jsme podruhé po krásné akci Novotného s bratry Pukovými. Druhý gól nás trochu uklidnil a začali jsme i my hrát kombinační fotbal. Bohužel příliš úzkostlivý rozhodčí Karlík nám rozdal pár nesmyslných žlutých karet, na což jsem doplatil já a těsně před pauzou jsem po druhé žluté oslabil mužstvo. Druhý poločas jsme se v oslabení soustředili především na udržení náskoku, měli i párkrát štěstí při šancích soupeře, ale postupem času už tlak Zásmuk začal uvadat a nám se otevíral prostor k brejkům. Přidali jsme další branky a dovedli utkání poklidně do vítězného konce. Pro Zásmuky možná příliš krutá prohra, ale my jsme tentokrát předvedli výborný poctivý výkon, určitě nejlepší v sezoně. Celý tým si zaslouží pochvalu,“ řekl útočník Cerhenic Lukáš Slezák.

„Utkání se nám vůbec nevydařilo. Už ve druhé minutě jsme inkasovali z rohového kopu. Domácí ukázkově řešili brejkové situace a dá se říct, že všechny své šance využili stoprocentně. Naše hra byla jen po vápno soupeře, a když už jsme měli možnost k zakončení, tak jsme situaci neřešili dobře, nebo končil míč mimo branku. Chyběl mi od nás větší důraz v osobních soubojích, větší nasazení, chuť s výsledkem něco udělat. Ne si jen zahrát,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 2. a 36. Novotný, 24. J. Puk, 65. Nykodym, 77. Kuchař z PK, 90. O. Puk – 67. Pavlík. ČK: 45. Slezák – 85. Zrivka. Poločas: 3:0.

Cerhenice: Procházka – Nykodym (85. Čáslava), O. Puk, Kaše, K. Charouzek – Čerych (64. Hanuš), J. Puk, Kuchař, Gacka – Novotný (46. P. Charouzek), Slezák.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Pavlík, Kraus, Hanzl – Čapek, Pechar (35. Mrázek), Lindner, Chábera – Pěkný, Jonáš.

Liblice – Nučice 5:1

„Okresní přebor je složitá soutěž. Vaše mužstvo je tak silné, jak se sejdete. Nám se konečně povedlo se sejít v kvalitní sestavě a hned to bylo znát. První poločas byl na obě strany nebezpečný a klidně mohl soupeř vést. My měli tu výhodu, že jsme měli v bráně Jana Bartyzala, který nás vzadu podržel. Druhý poločas už byl v naší režii,“ uvedl trenér Liblice Tomáš Liga.

„Tento zápas musíme rychle vymazat z našich hlav. V prvním poločase jsme měli čtyři vyložené šance dostat se do vedení. Bohužel jsme měli smůlu nebo dobře zasáhl domácí brankář. Bohužel, jak to chodí, tak z ničeho se vyrobil faul a domácí první střelou na bránu za pomoci břevna dali vedoucí gól. To nás zaskočilo. I když jsme dobře kombinovali, nic jsme do branky nedostali. Těsně před poločasem jsme dostali druhý gól. Ve druhém poločase jsme chtěli na domácí zatlačit a dát kontaktní branku. To se nepodařilo, ale dostali jsme možnost přesilovky. Chtěli jsme hrát na tři útočníky a zápas otočit. Bohužel, než jsme se dostali do tlaku, přišla po zbytečném zákroku červená i pro nás a naše záměry byly pryč. Domácí dali třetí gól a pak už kralovali a zaslouženě vyhráli. My jsme dva zápasy po sobě udrželi nulu, ale nyní, asi i vzhledem k absenci některých hráčů, se nám bohužel obranná činnost nedařila jako jindy. Musíme vyléčit zranění a vyhrát další zápas,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 35. Kafka, 43. Lanc, 63. Hrstka, 72. a 90. Vedral – 87. Kubalík z PK. ČK: 55. Pačes – 59. Kulhavý. Poločas: 2:0.

Liblice: Bartyzal – Strnad, Fot, Bahr, Řípa – Plachý (46. Vedral), Kafka, Pačes, Hejda – Hrstka, Lanc.

Nučice: Rybák – Jícha, Kočí, Hurtík, Vedral – Kulhavý, Chromý, Nevšímal, Jelínek – Novák, Kubalík

Krakovany – Libodřice 4:1

„V zápase dvou rozdílných poločasů, ve kterém byly Libodřice lepším mužstvem v první části, se ujaly vedení brankou Němce. Další příležitosti ke vstřelení branky jim znemožnil skvělý brankář Douděra. Druhý poločas vyzněl jednoznačně pro nás. Nejprve Oberreiter srovnal skóre a pět minut poté nám Sixta zajistil vedení. Deset minut poté Sixta hlavou zvýšil na 3:1. Libodřice již neměly sílu zvrátit utkání ve svůj prospěch a ještě inkasovaly v poslední minutě vlastním gólem. Za tři body s fotbalově vždy nepříjemným soupeřem jsme díky podstatně zlepšené hře ve druhém poločase rádi,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Utkání proběhlo podle scénáře, který máme zajetý celý podzim. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí ke vstřelení gólů. Bohužel jsme využili jen jednu, kdy buď zakončíme špatně, nebo nás vychytal výborný brankář Douděra. Ale poločasové vedení a hra dávala naději na zisk bodů. Bohužel ve druhém poločase dostaneme lacinou vyrovnávací branku a od té doby nesmyslně vyklidíme hřiště. Vůbec jsme se druhou půlku nedostali do hry. Nenahráli si a celý druhý poločas byl z naší strany katastrofa. Jako by pro nás byl poločas zakletý, protože zatím jsme ani jednou v poločase neprohrávali a máme pouhé dvě výhry ze sedmi kol. Doufám, že do příštího týdne doléčíme zranění u některých hráčů, kteří v Krakovanech nemohli nastoupit, a předvedeme dobrý výkon nejenom v prvním poločase. Soupeři gratuluji k výhře,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 57. Oberreiter, 60. a 70. Sixta, 90. Batelka vlastní – 39. Němec. Poločas: 0:1.

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel, Černý – Horák, Vodvářka (46. Strejcius), Dostál, Chvojka – Sixta (87. Špinka), Oberreiter.

Libodřice: Skočdopole – Patočka (82. Baško), Batelka, Šafránek, Němec – Matějka, Hovorka, Beníšek, Krejčí – Košík, Pohanka.

Tuchoraz – Velký Osek 4:1

„Na našem hřišti jsme přivítali papírově silného soupeře. Všichni jsme si uvědomovali, že je již potřeba zabrat a získat tak nějaké body. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, napadali vysoko a snažili se soupeři znepříjemnit zápas, co nejvíce to šlo. Díky dobré hře a vysoké aktivitě všech kluků na hřišti jsme šli do kabin za pozitivního stavu 3:0. Do druhé půle jsme si řekli, že musíme vstoupit aktivně, neboť výsledek byl pozitivní, ale nebezpečný. To se nám podařilo a pár šancí přišlo, ale bohužel žádná neskončila gólem, který by zápas uklidnil. Soupeř zvýšil tlak, dal kontaktní gól a my se zbytečně zatáhli a dali tak prostor pro zdramatizování zápasu, což se soupeři dařilo. V posledních minutách zápasu se nám podařilo dát na 4:1 a zápas tak uklidnit. Jako pozitivní hodnotím, že se nám podařilo proměnit první šance, střelbu ze střední vzdálenosti a celkový přístup kluků na hřišti. Bylo vidět, že jeden maká za druhého, jsou koncentrovaní a dodržují disciplínu. Do dalších zápasů je potřeba zapracovat na koncentraci až do úplného konce a zvýšit počet střel na soupeřovu bránu,“ konstatoval trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Vstup do utkání, na rozdíl od minulého týdne, se nám vůbec nevydařil a hned v první minutě z první šance jsme inkasovali. Soupeř byl bohužel rychlejší, dravější a tvrdší. Odměnou mu byla druhá branka, kterou vstřelil střelou z dálky. V té době se již hrálo v extrémních podmínkách za velice hustého deště, což soupeři vzhledem k jeho enormnímu nasazení vyhovovalo. V té době padla i třetí branka. Od té chvíle se hra vyrovnala a také my jsme si připravovali náznaky šancí. Přesto se již do poločasu stav nezměnil. I přesto jsme věřili, že se zápasem během druhé půle můžeme ještě něco udělat. I přes velký tlak a spoustu šancí se nám podařilo vsítit jedinou branku, na tu navíc soupeř dokázal odpovědět v poslední minutě při naší riskantní hře. Zajímavostí bylo to, že náš tlak byl tak velký, až dokázal v závěru posunou časomíru o sedm minut, na což rozhodčí zareagoval a skutečný čas si pohlídal. Za první půli jsme si body nezasloužili,“ podotkl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 1. Borovička, 17. Pokorný, 37. Vostrovský, 83. Vopařil – 71. S. Karban. Poločas: 3:0.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Pokorný, Nývlt, Doležel – Kadeřábek (46. Moravec), Kliment, Borovička, Šafář (57. Matoušek) – Vostrovský, Jurka (64. Vopařil).

Velký Osek: Durdil – S. Karban., J. Karban, Šmiřák, Řehák (46.Černý) – M. Koška (46. Mareš), A. Novák, Žilka, Lylo (65. J. Koška) – Z. Novák (46.Tvrzník), O. Sodoma.

Kouřim – Ratboř 1:1 (PK 4:3)

„První poločas se nevyvíjel vůbec podle našich představ, soupeři se dařilo více držet balon a my jsme opět vycházeli z pevného bloku. Přesto, že byl soupeř více na balónu, do vedení jsme šli my, a to zásluhou Tomáše Dufka, který prostřelil hostujícího brankáře. Průběh prvního poločasu přerušil hustý déšť. Konec prvního dějství se dohrával na velmi těžkém terénu a hosté zvládli ve 44. minutě gólem z rohového kopu srovnat na 1:1. Druhý poločas byl z naší strany vydařenější, dařilo se nám držet míč a soupeře přehrávat ve všech směrech. Bohužel se nám nepodařilo proměnit několik vyložených šancí . Penaltový rozstřel jsme zvládli a bereme dva body,“ oddechl si záložník Kouřimi Patrik Jirků.

„Počasí tomuto utkání nepřálo. Odehrálo se na hodně těžkém terénu, muselo být na pár minut přerušeno kvůli silnému dešti a díky tomu bylo na obou stranách mnoho nepřesností. Spíše to byla bahenní koupel než fotbal. V první polovině jsme byli o něco lepší, ve druhé zase domácí. Šance byly k vidění na obou stranách. Tentokrát jsme při penaltovém rozstřelu selhali, ale bod z venku se cení,“ uznal trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 14. Dufek – 44. Kesner. Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek -Svoboda, Tománek, Navrátil, Světnička – Zákoucký (67. Kocián), Jirků, Zahradníček, Keltner – Dufek, Královský.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza, M. Adámek (65. Brant) – Mbemba (61. Gembiczki), Kesner, Kopecký, Kovařík – J. Adámek, Vohnický (76. Hrstka).

Český Brod B – Jestřabí Lhota 2:0

„Přijel k nám velice kvalitní soupeř, navíc my neměli čtyři hráče ze základní sestavy, tak jsme museli posílit z našeho A mužstva. První poločas jsme byli lepší, dostali jsme se brzy do vedení a mohli jsme přidat i další branky. To jsme ale nepřidali a poločas skončil 1:0. Začátkem druhé půle na nás soupeř vlítl, byl chvíli lepší, vytvořil si dvě hezké šance, ale po chvíli jsme převzali otěže do svých rukou a měli více ze hry. Soupeř občas zahrozil z nějakého brejku, ale nic velkého a my v 85. minutě zaslouženě přidali druhou branku. Chtěl bych pochválit celý tým, všichni do jednoho jezdili po zadku a zaslouženě bereme tři body,“ potěšilo trenéra Českého Brodu B Miroslava Šmejkala mladšího.

„Za nepříliš příznivého počasí jsme odjeli na zápas do Českého Brodu, kde jsme se postavili proti místnímu béčku. I přes velkou snahu a zápal, který jsme do souboje dali, nedokázali jsme vstřelit gól a Český Brod nás porazil 2:0. Měli jsme čtyři gólové šance, ale bohužel je neproměnili. Už když jsme se radovali z vstřeleného gólu, tak nám rozhodčí mávl nesmyslný ofsajd. Bohužel proti silným týmům musíme proměňovat naše šance,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

Branky: 11. Novák, 85. Vymazal. Poločas: 1:0.

Český Brod B: Hrdinka – Novák (60. Hochman), Kohout (75. Šimák), Černý, Vymazal – Novák, Čurgali, Carda, Vokáč – Šermauer (88. Rypl), Dlabal.

Jestřabí Lhota: Foršt – Švanda (85. Rezler), Klička, Vlasák, Hron – Černý, Krajíček, Kesner (89. Záhora), Pospíšil – Trojan (75. Rozumný), Martínek.

