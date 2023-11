Pět odehraných, jedno nedohrané a jedno odložené utkání. Taková byla víkendová nabídka fotbalových duelů v předposledním kole okresního přeboru.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Polepy (1:1, na penalty 6:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Červené Pečky – Krakovany 0:2

„Další důležité nezvládnuté domácí utkání. Tentokrát jsme jasně prohráli. Soupeř byl ve všem lepší. Přehrál nás ve středu pole. Za celý zápas jsme si nedokázali vypracoval pořádnou šanci. Každý zápas hrajeme do 60. minuty, pak nám dojdou síly a zápas jen dohráváme. Máme před sebou poslední zápas, který věřím, že zvládneme. Potřebujeme body jako sůl,“ konstatoval záložník Červených Peček Lukáš Křelina.

„V hodně důležitém utkání dvou mužstev, které jsou v současné době na sestupových místech tabulky, hodně ovlivnili výsledek utkání v náš prospěch naši dva brankáři. V útoku hrající Špinka, který po naší dvouzápasové střelecké impotenci ve 22. minutě doslova dotlačil míč po rohovém kopu do sítě domácích a dostal nás do vedení. V brance chytající Douděra, který hlavně za stavu 0:1 v náš prospěch vychytal několik dobrých příležitostí domácích. Důležitý moment utkání přišel minutu před koncem poločasu, kdy se trefil David Chvojka z trestného kopu a navýšil naše vedení. Druhý poločas domácí mužstvo hodně hru ve snaze vyrovnat otevřelo, nám se ale podařilo vítězství uhájit,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 22. Špinka 44. D. Chvojka. Poločas: 0:2.

Červené Pečky: Svoboda – Hejduk, Přiklopil, Maršík, Zientek – Rauch, Křelina, Kulhánek, Král (70. Zuza) – Chábera, Suchý.

Krakovany: Douděra – Věříš, Kozel, Neruda, Černý (58. Strejcius) – Novotný (62. Mochari), L. Chvojka, D. Chvojka, Beneš – Sixta (88.Hurt), Špinka (83. Myška).

Derby odpovídalo postavení týmů v tabulce. Vyhrál efektivnější

Cerhenice – Libodřice 3:7

„Taková naše klasika. S první akce dáme vedoucí gól a za patnáct minut je to 1:4. Náš nedůraz a chyby postaví na nohy každého soupeře,“ posteskl si trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Utkání jsme nezačali vůbec dobře. Hned v páté minutě jsme inkasovali branku po standardce. Naštěstí jsme hned za minutu vyrovnali a poté přidávali další branky. Soupeř nějaké šance a náznaky také měl, ale naštěstí jsme je přestáli bez obdržené branky. Druhý poločas jsme i díky zhoršujícímu se terénu nějak dokopali. V závěru jsme i dost polevili a soupeř mohl snížit skóre. Jsem rád za tři body a doufám, že je potvrdíme i doma v posledním utkání,“ přeje si trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 5. Nykodym, 66. P. Charouzek, 85. Michálek – 6. Škopek, 7. Kovařík, 11. Hovorka, 16., 22. a 66. Pánek, 72. Košík. Poločas: 1:5.

Cerhenice: Kun – Nykodym, K. Charouzek, Novotný, Gacka – Doubek (80. Michálek), Klucska, P. Charouzek (80. Uxa), Mojko (59. Jaromír Čerych) – Chalupník (46. Hart), Link (59. Hrubiš).

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Dittrich, Batelka, Patočka – Košík, Kovařík, Hovorka, Pohanka - Pánek, Škopek (76. Baško).

Štítary – Tuchoraz 2:1

„Odhadovat naše výsledky je jako věštit z křišťálové koule. Tentokrát ale musím kluky za předvedený výkon pochválit. Jsem rád, že si vzali moji kritiku z minulého zápasu k srdci a podali velmi bojovný a zodpovědný výkon, za který byli také odměněni. Našemu kombinačnímu fotbalu nenahrával velmi těžký a bahnitý terén, ale hru jsme správně zjednodušili a zápas jsme prostě urvali silou vůle. Naše výkony jsou v průběhu podzimu jako den a noc a já si v duchu pokládám otázku, proč to takhle nejde pořád?To, že fotbal hrát umíme, už snad nemusíme nikomu dokazovat, ale musíme zapracovat na mentálním nastavení a chuti porvat se i s nepříznivým průběhem. Až se nám podaří tyhle věci zlepšit, budeme nepříjemní pro každého soupeře,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Absolutně odevzdaný zápas, bez kapky chuti po výhře. Bohužel i takové zápasy přijdou,“ smutnil trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 11. Jonáš, 75. S. Uman – 49. Borovička. Poločas: 1:0.

Štítary: Lepší – Růžička, Jedlička, K. Machurka, Huleš (90. Šín) – Vlášek (46. F. Hoření), Miškovský, B. Uman, Opolzer – Jonáš (60. A. Machurka), S. Uman.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Flieger (77. Sodoma), Kliment, Pokorný – Šafář (46. Šedina), Jochlík, Borovička, Vosecký, Vostrovský – Vopařil (49. Marc).

Velimská rezerva rozhodla v první půli. Pečkám se lepí smůla na paty

Český Brod B – Ratboř 2:1

„Zápas jsme začali trochu ospale a hosté se prosadili ze standardky. Od dvacáté minuty jsme začali hrát svoji hru, začínali jsme mít mnohem více ze hry a tím přicházely i šance. Do poločasu se nám branku dát ale nepodařilo a do kabin jsme šli za nepříznivého stavu. O přestávce jsme si řekli, že budeme hrát tak, jako od 20. minuty a ještě přidáme, že máme na víc a hned od začátku druhé půle to bylo znát. Byli jsme lepším týmem, soupeři jsme balón moc nepůjčovali, měli jsme šance a zápas jsme zaslouženě otočili,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Velmi oslabená sestava našeho mužstva dokázala trápit lídra soutěže do posledních chvil. Kluci bojovali statečně, pak už byla znát převaha domácích, kterým se podařilo dotáhnout utkání do vítězného konce. Jsem rád, že kluci nesložili v této sestavě zbraně, tím jim chci poděkovat za přístup a bojovnost,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 61. Blecha z PK, 74. Šmejkal – 8. Kovařík. Poločas: 0:1.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (86. Rypl), Nekolný, Šmejkal, Kozlíček – Šermauer (80. Šimák), Částka, Černý, Soukup – Škorpil, Blecha (89. Kundrum).

Ratboř: Černohlávek – Franc, Kemza, Biško, Kovařík – Švarc, Uher, Svoboda, Labai, – Fučík (81. P. Smolík), Hrstka.

Kouřim – Nová Ves 5:1

„Další záchranářský duel jsme zvládli a po zásluze Novou Ves na těžkém terénu porazili. Utkání pro nás ale nezačalo šťastně, už v páté minutě hostující hráč likvidačním zákrokem zpřetrhal Dufkovi vazy v kotníku a vyřadil ho na několik měsíců ze hry. Do vedení nás poslal Navrátil, který prostřeli z malého vápna hostujícího brankáře po centru Světničky. Další šance jsme v prvním poločase nevyužili, hosté svou jedinou střelou na branku trefili naštěstí jen břevno. Vstup do druhého poločasu nám vyšel, po pár vteřinách nás uklidnil po dalším Světničkově centru Keltner, který výborně zavřel zadní tyč. Kontrolovali jsme s přehledem hru, ale hosté bohužel po dvaceti minutách, kdy se poprvé dostali na naší půlku, snížili, kdy se jim podařilo využít rohový kop. Od té doby byli hosté výrazně aktivnější než my, ale v bloku se nám dařilo poctivě bránit, aniž by Havránek v bráně musel cokoliv řešit. Naopak se nám podařilo z rychlých brejků navyšovat náskok, Světnička, Navrátil a Jirků dali výsledku konečnou podobu. Velká pochvala pro celý za tým za přístup k zápasu,“ pochvaloval si hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Tragédie. Hřiště bylo tak akorát pro traktor. Přihrát se dalo snad jen vedle na silnici, už jen to zkazilo chuť jít hrát. Fanoušci stojící za bránou nadávají od první minuty našemu gólmanovi, no prostě radost si tam zahrát. Ke hře není co dodat. Dlouhé odkopávané balóny na obou stranách, nic víc s tím ani dělat nešlo. Bohužel to soupeř dokázal zužitkovat víckrát než my,“ zlobil se trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 24., 85. a 89. Navrátil, 46. Keltner, 78. Světnička – 63. Kopecký. Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Valenta, Pop, Tománek, Novák – Světnička (83. Farkaš), Snížek, Jirků, Keltner – Navrátil, Dufek (6. Zahradníček).

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, Šmejkal, L. Vokřál, J. Vokřál – Březina, Pena, Cupák, Linart (46. Starý) – Urbánek, Fiala.

Český Brod trefil dvě šibenice, díky tomu přivezl tři body

Nučice – Polepy 4:3 nedohráno

„Začali jsme velmi dobře a už ve třetí minutě jsme po sólu Kubalíka vedli. Bohužel jsme vedení nenavýšili a hosté z penalty srovnali. Do poločasu jsme opět vedli, když se prosadil Novák. Druhý poločas hodně pršelo a foukalo. Hosté toho využili a po našich individuálních chybách utkání otočili. My pak provedli tři střídání najednou a naše hra se zvedla, tlačili jsme se za výhrou. To se nám díky Novákovi, který dal další dva góly, povedlo. Klukům patří pochvala. To je z pohledu k zápasu .Vzhledem k tomu, že se utkání nedohrálo, tak bych rád určitě bránil našeho pomezního. Hosté řeší dva góly. První standardní situace, kdy si rozhodčí sám hlídá postavení mimo hru. Druhá situace, rozhodčí pískl faul ještě před mávnutím postavení mimo hru. Jinými slovy, situace si vyhodnotil rozhodčí sám. Jak chtějí hráči komentovat a dokazovat na obou stranách, jestli je nebo není postavení mimo hru?I v profesionálním fotbale je někdy člověk překvapen, jak to dopadne. Já osobně si myslím, že hostující pomezní minimálně dvakrát odmával nesprávně postavení mimo hru, když šel náš hráč sám na branku. To tvrdím, protože to bylo před střídačkou. Zbytek nekomentuji, protože jsem to já ani nikdo jiný nemohl vidět. Co se stalo na konci do sportovních aktivit nepatří,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

„Utkání v Nučicích bylo za hranou veškerého fair play. Výkon pomezního domácích výrazně ovlivnil výsledek utkání a vlastně i zapříčinil náš předčasný odchod ze hřiště. Musím říct, že jsem nic takového ještě nezažil. Dokážu pochopit, že se na této fotbalové úrovni pouští sporné situace, patří to k tomu, ale nyní to bylo o něčem jiném. Praporek se zvedal i v případě, kdy byl náš hráč čtyři až pět metrů mimo ofsajdovou lajnu. Takových situací bylo během utkání nespočet. Rád bych zmínil, že výkon hlavního sudího byl až do 80. minuty velmi povedený. Mně osobně řekl, že bude pískat ofsajd pokaždé, kdy to pomezní zvedne, aby nezpůsobil křivdu ani jednomu z týmů. Nebyly nám uznány dva regulérní góly, právě proto, že pomezní praporek vystřelil vzhůru. Toto se odehrálo za stavu 2:2 a 2:3, kdy mohl být zápas již rozhodnutý a v poklidu se dohrát. Nicméně okolo 80. minuty přišel nákop za naši obranu, kdy pomezní na naší straně signalizoval ofsajd, hlavní sudí nereagoval na jeho výzvu a nechal křídelníka domácích situaci dohrát. Ten šel sám na bránu a vstřelil branku. Po této situaci jsem došel za hlavním se zeptat, proč ofsajd neodpískal, když tak signalizoval v předchozím rozhovoru. Odpověď, že měl tentokrát čistý výhled a mohl situaci vyhodnotit sám, nás natolik rozčílila, že jsme opustili hrací plochu. Byli jsme po celý zápas lepším týmem, i když jsme byli v poslední fázi hřiště “šikanováni“. Jsem přesvědčen, že bychom si z Nučic odvezli v poklidu tři body, kdyby pomezní domácích rozhodoval fér. Po předčasném ukončení utkání byl ještě jeden z našich hráčů surově napaden a má tržné poranění a podlitinu pod pravým okem. Naštěstí tato situace byla zaznamenána na video jedním z fanoušků. V závěru bych rád řekl, že jsme byli upozorněni před zápasem, že pan pomezní je tímto nechvalně známý, ale nečekali jsme, že se to děje v takovémto měřítku a byli bychom rádi, kdyby se toto již neopakovalo nejen nám, ale žádnému týmu, který proti Nučicím nastoupí. Plně si stojíme za tím, že jsme ze hřiště odešli,“ zdůraznil stoper Polep David Kuchař.

Branky: 3. Kubalík, 43., 67. a 80. Novák – 29. Kmoch z PK, 47. Kuchař, 55. Kruliš. Poločas: 2:1.

Nučice: Krutský – Nevšímal (60. Jícha), Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek (60. Kulhavý), P. Zápotocký, Chromý, Novák – Kubalík (60. M. Zápotocký), Kočí.

Polepy: Hruška – Kvasil, Jelínek, Kuchař, Kočí – Pych, Kmoch (52. Kruliš), Exner, Richter (69. Jón), Dohanič – Slezák.

Velký Osek – Zásmuky přeloženo na 18. listopadu

Kolín vedl, hrál přesilovku, přesto nedokázal doma vyhrát