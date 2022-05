Branky: 45. Hlavatý – 52. Čapek. Poločas: 1:0.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Mazur, Vyhnal (26. Holčák), Kotala – Klepetko, Pígl, Vébr, Stejskal – Werbynský (75. Bílý), Hlavatý.

Zásmuky: Terč – Roth, Čapek, Kraus, Vokáček – Chábera, Sivák, Pěkný, Bellada – Sobotka, Koštíř.

Krakovany – Jestřabí Lhota 0:1

„Obě mužstva nastoupila do utkání ve slepených sestavách, s čímž se zejména v prvním poločase dokázala vyrovnat Lhota, kdy měla znatelnou herní převahu se spoustou šancí, z kterých naštěstí proměnila pouze jednu. Druhý poločas byl vyrovnanější, ale my jsme za celých devadesát minut hostujícího brankáře neohrozili,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Utkání na krásném pažitu jsem rozjeli slibně, vytvořili jsi tlak a několik vyložených šancí. Bohužel jsme proměnili jen jednu, ve 12. minutě se prosadil Trojan. Ve druhé půli jsme chtěli opět hrát aktivně a přidat druhou branku, to se nám ale i přes řadu dalších šancí nepodařilo. Vzadu jsme zápas odehráli pozorně a dokázali udržet jednobrankové vedení. Na utkání nám chybělo několik hráčů, museli jsme sestavu do poslední chvíle měnit. Chtěl bych hráče pochválit za týmový výkon a bojovnost. Škoda jen, že jsme neproměnili řadu vyložených šancí,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branka: 12. Trojan. Poločas: 0:1.

Krakovany: Špinka – Beneš, Myška (10. Koubek, 46. Šimek), Neruda, Olexa – Chvojka, Kozel, Černý, Novotný – Sixta, Dostál.

Jestřabí Lhota: Karban – Hojda, Klička, Mikeš, Kostelecký – Černý, Kesner, Kubíček, V. Šámal (72. Soukup) – Trojan, Pavlov (90. J. Šámal).

Libodřice – Ratboř 3:1

„Utkání se sousedy v tabulce jsme zvládli výsledkové a celkem i herně. Myslím, že jsme byli po celé utkání o něco lepší a dokázali to vyjádřit i gólově. Zápas se definitivně zlomil v nás prospěch po vyloučení hostujícího hráče. Soupeř už v deseti lidech nemel sílu na zvrat. Touto výhrou jsme soupeři odskočili už na sedm bodů a doufám, že už nás ve zbytku sezony nedožene,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

„V utkání padly čtyři branky a to bylo asi tak vše. Na můj vkus to byl jen boj, na obou stranách spousta kontaktů a soubojů, hra jenom bum bác. Domácím jsme darovali po našich chybách dvě branky a ti svoji dravostí a bojovností zaslouženě vyhráli. Nás čeká ve čtvrtek na domácím hřišti v předehrávce Velim B, tak si snad zahrajeme zase fotbal,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 31. a 53. z PK Dittrich, 67. Matějka – 17. Gembiczki. ČK: 55. Mbemba (R). Poločas: 1:1.

Libodřice: Skočdopole – Němec (27. Patočka), Dittrich, Batelka, Pohanka – Adámek (55. Matějka), Hovorka, Kovařík, Beníšek – Košík (86. Lanc), Škopek (72. Krejčí).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza (34. Brant), Biško, Kovařík – Gembiczki (46. Uher), Kesner, Kopecký, Mbemba – J. Adámek, Hrstka.

Ovčáry – Červené Pečky 1:15

„Dostali jsme se do vedení, bohužel jsme ho neudrželi. Zklamal mě přístup hráčů. Kdybych mohl střídat devět hráčů, vystřídal bych je. Takhle odevzdat zápas jsem za svoji kariéru nezažil,“ zlobil se trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Před zápasem jsem hráče upozorňoval, že nemůžeme nic podcenit a hned ve 3. minutě jsme inkasovali gól. Naštěstí jsme zápas rychle otočili a jen se čekalo, kde se skóre zastaví. Jsem rád, že nám vyšel secvičený signál, dostali větší prostor naši dorostenci, kteří se i gólově prosadili a že se náš kapitán dotáhl na čelo okresních kanonýrů. Věřím, že mu pomůžeme, aby vyhrál nejlepšího střelce. Kouřim i Nučice prohrály a zase jsme o kousek blíž k osmému místu. Teď musíme dobře potrénovat a připravit se na derby se Štítary. Kluci v kabině jsou na tento zápas extra nažhaveni,“ podotkl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 3. A. Machurka – 7. Bulíř, 10. a 25. Zdeněk, 34., 37. a 80. J. Svoboda, 35., 43. a 68. Křelina, 40., 52. a 62. Zientek, 75. a 89. Štolba, 85. Zuza. Poločas: 1:8.

Ovčáry: Blažek – Kubát, P. Mikita (33. M. Machurka), Tichý, Hula – J. Mikita, K. Machurka ml., K. Machurka st., Hrubeš – Chadraba, A. Machurka.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda (65. Zuza), Vondráček, Maršík (50. Zákoucký), Bulíř (46. Charouzd) – Chochola (57. Semenec), Hejduk, Zdeněk, Zientek (67. Štolba) – Křelina, J. Svoboda.

Velim B – Bečváry 6:0

„Zasloužené vítězství. Utkání jsme měli od začátku do konce zcela pod kontrolou. Díky rychlé kombinační hře jsme si vypracovali velké množství šancí, z nichž jsme mohli vstřelit i další branky, ale hosty několikrát podržel gólman nebo mu pomohla konstrukce branky,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„V utkání s posílenou velimskou rezervou jsme moc šancí na úspěch neměli. Bohužel díky zdravotním problémům jsme museli střídat tři hráče. Nedařilo se nám držet míč, Velim byla v kombinaci i v pohybu jasně lepší. Snažili jsme se zápas důstojně dohrát. Do hry jsme pustili i naše mladé patnáctileté hráče, aby sbírali cenné zkušenosti. Musíme zabojovat v následujících zápasech a urvat ještě nějaké body,“ zdůraznil trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 44. Němec, 45. a 66. Věříš, 56. Kopáček, 72. a 87. Kasal. Poločas: 2:0.

Velim B: Svoboda – Bláža (46. Zajíc), Vokřál (81. Jelínek), J. Vlk, Ceral – Nedbal (71. Jansta), Kopáček, Kmoch (68. Korenc), Němec – Kasal, Věříš.

Bečváry: Kropáček – P. Kuba, Uher, Čáslava, J. Kšírl – M. Kšírl, Holub (39. J. Kuba), Kenardžiev (81. Novák), V. Kšírl (68. Boček) – Černý (17. Kubín), Jahoda (46. Brunclík).

Štítary – Kouřim 5:4

„Utkání s Kouřimí se vedlo v ofenzivním duchu. Padlo devět branek, takže se to divákům muselo líbit. Hlavně se hrálo o body až do konce zápasu, protože místo toho, aby to bylo 7:2 v náš prospěch a v klidu jsme to dohráli, tak jsme zahodili tutovky z malého vápna. Přesto jsme nakonec získali první tři body na jaře, které potřebujeme k záchraně. Věřím, že nebudou poslední,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Vyrazili jsme ve dvanácti lidech a se čtyřmi dorostenci v sestavě jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Bránili jsme od půlky a spoléhali na brejky, které nám díky rychlosti ofenzivních hráčů vycházely. Škoda, že jsme se opět nevyvarovali zbytečných chyb a nedůslednosti, po kterých jsme dostávali góly. Byl to vcelku slušný zápas a za zmínku stojí i kvalitní výkon rozhodčího,“ uvedl stoper Kouřimi Daniel Procházka..

Branky: 21. a 53. Horňáček, 24. a 50. S. Uman, 38. Vlášek – 10. a 33. J. Keltner, 60. Ježík, 80. Jirků. Poločas: 3:2.

Štítary: Veselý – Pýcha, Jedlička, Přibyl (46. Šín), Hoření – Vlášek, L. Kmoch (57. Huleš), Miškovský, S. Uman (74. Lepší Michal) – Horňáček, B. Uman.

Kouřim: Havránek – Novák, Procházka, Navrátil, Burian – J. Keltner, Jirků, Světnička, Kocián – Hervert, Ježík (73. Huml).

Nučice – Plaňany 1:3

„V zápase jsme začali aktivněji a mohli jsme jít do rychlého vedení, kdy Nevšímal našel na velkém vápně Nováka, ten se ale slabší nohou proti Arnoldovi neprosadil. Ve 13. minutě nás soupeř potrestal, rychle rozehraný aut na polovině hřiště se po několika přihrávkách dostal k Starovovi a ten střelou ze střední vzdálenosti otevřel skóre. V 28. minutě přišel zbytečný roh, při kterém byl Jelínek nekompromisně odstrčen, ale faul se nepískal a míč skončil podruhé v naší síti. Před koncem poločasu Motrunich hrubě fauloval Jelínka a šel okamžitě do sprch. Ve druhém poločase jsme přesilovku nedokázali využít. Nevšímal sám před gólmanem přestřelil, Novák a Chromý své tutovky také nedokázali využít. Naopak Plaňany z ojedinělé akce zvýšily na 3:0. Naději na zvrat vykřesal pěknou střelou v 78. minutě Chromý, ale soupeř se pak už jen povaloval po zemi a nechutně zdržoval,“ podotkl obránce Nučic Jan Vedral.

„Těžko objektivně zhodnotit zápas a především vše, co s ním souviselo. Domácí tým má v mužstvu pár technických hráčů, ale hru má založenou na důrazu, který je nepříjemný. Ale i my máme ve svém středu hráče, kteří umí hrát hodně důrazně a na to domácí, především doma, nejsou moc zvyklí. Bohužel na důraz a oplácení jsme doplatili vyloučením našeho hráče. Na klidu vůbec nepřidali svým chováním i někteří domácí diváci. Samozřejmě si zaplatili, tak na to mají podle nich právo. Na domácí a jejich hru jsme se připravili a během prvního poločasu jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Celý druhý poločas, přestože jsme hráli o deseti, jsme domácí nepouštěli do žádných šancí a naopak my jsme, kromě třetí branky, nevyužili další tři vyložené šance. Zbytečně vyhrocený zápas jsme zaslouženě vyhráli,“ konstatoval trenér Peček Petr Šafránek.

Branky: 78. Chromý – 13. a 71. Starov, 28. Motrunich. ČK: 42. Motrunich (P). Poločas: 0:2.

Nučice: Rybák – Jícha, Souček (46. Kulhavý), Šulc (31. Vedral), Kočí – Bradáč, Jelínek, Chromý, Hurtík (72. Lisa), Novák – Nevšímal.

Plaňany: Arnold – Jambor, Freund, Vinš, Lutsiuk – Klucska, Málek (46. Metlushko), Starov (90. Češner), Motrunich, Pavlenko (82. Hanzálek) – Lazaryev (61. Žemba).

