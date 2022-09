„První poločas byli domácí lepší. Od první minuty nevypustili žádný souboj a žádný balón pro ně nebyl ztracený. Po zásluze v poločase vedli 2:0. My se do první gólové příležitosti dostali až v závěru prvního poločasu, když po pěkně akci zakončoval Sobotka, kterého ale vychytal Hradecký. V přestávce jsme si řekli, že není nic ztraceného, že musíme změnit přístup. Došlo k jednomu střídání a přeskupení na hřišti. V 58. minutě došlo k nedorozumění domácího brankáře s obráncem a byla z toho penalta, kterou proměnil Pavlík. Od té chvíle jsme začali přebírat iniciativu. Střídající Chábera dostal balón do křídla, krasně se uvolnil a předložil balón do druhé vlny Lukáši Martinovi, který srovnal na 2:2. Třetí gól přišel v 86. minutě, kdy Lukáš Martínek zatáhl balón do vápna, přenechal ho Vokáčkovi a ten ho krásně uklidil na zadní tyč. V závěru utkání domácí vrhli všechny síly do útoku a v nastaveném čase nastřelili spojnici břevna a tyče. Závěrečný tlak jsme přežili a vezeme důležité tři body,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 21. a 38. z PK Škopek – 58. Pavlík z PK, 70. Martínek, 86. Vokáček. Poločas: 2:0.

Libodřice: Hradecký – Krejčí, Batelka, Němec, Patočka (75. Šafránek) – Košík, Beníšek, Hovorka, Matějka (80. Lanc) – Škopek, Pohanka.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Hanzl (87. Čapek Matyáš) – P. Martínek (46. Chábera), L. Martínek, Lindner, Jonáš (67. Čapek Martin) – Pěkný (75. Jech), Sobotka.

Pečkám se doma nedaří. Prohrály potřetí v řadě

Liblice – Ratboř 2:0

„Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem hráčů. Když jsem se dozvěděl, že nebudu mít proti Ratboři šest lidí ze základní sestavy, musel jsem povolat legendy z gardy. Svojí zkušeností mají stále co nabídnout. Svojí disciplinovaností a bojovností jsme dokázali, že ve fotbale je možné vše, jde jen o vůli. Dokázali jsme porazit jednoznačně herně lepšího soupeře. Jinak bych rád poděkoval pomeznímu soupeře, takhle profesionální výkon se od amatéra jen tak nevidí. Díky za poctivost,“ uznal trenér Liblice Tomáš Liga.

„V tomto utkání se promítlo to, co minulý týden. Pokud nedáme branky, tak nemůžeme zvítězit. Nic víc se k tomu nedá říct,“ posteskl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 14. a 51. Hrstka. Poločas: 1:0.

Liblice: Bartyzal – Vedral, Fott, Bahr, Řípa – J. Hrstka, Strnad, Lanc, Hejda – Moravec (84. Chábera), Vondrášek.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (46. M. Hrstka), Kemza, J. Biško, Beran – Vohnický (82. Brant), Kesner, Mbemba (77.Uher), Kovařík – Kopecký, J. Adámek.

Krakovany – Jestřabí Lhota 1:2

„Hlavně v zahajovací části utkání jsme měli velké problémy s rychlostí některých hráčů soupeře, na což jsme doplatili již v první minutě, kdy jsme po rychlém protiútoku soupeře inkasovali první gól. V dalším průběhu se hrála vyrovnaná partie, ani jedno mužstvo si ze hry nevypracovalo větší šance. Na začátku druhé půle parádní střelou z trestného kopu srovnal skóre Strejcius. Lhotě o deset minut později vrátil vedení Černý, který vymotal tři naše obránce na velkém vápně a náš brankář neměl šanci. Do konce utkání jsme zahrávali několik rohových kopů, ze kterých byl závar před brankou soupeře, ale brankáře soupeře jsme nepřekonali. Ve slušně hraném derby jsme opět body nezískali,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Do Krakovan jsme vlivem zranění museli odjet opět s týmem „staré gardy“. Dali jsme rychlý gól hned z první šance. Hráli jsme ze zajištěné obrany a vycházeli nám brejky, ale opět jsme je nedokázali proměnit a k tomu se nám zranil útočník v 11. minutě. Do kabin jsme v půli mohli jít za stavu 5:1, ale ve skutečnost to bylo jenom o gól. Druhý poločas jsme začali opět kvalitně a soupeř hrozil jen ze standardních situací a jedna se v 54. minutě ujala, kdy po našem zbytečném faulu před pokutovým územím nám domácí hráč vymetl šibenici. Jako trenér jsem musel jít v 60. minutě do hry, a jak se říká, udělal jsem skvělý trenérský tah, kdy po pěti minutách na hřišti jsem skóroval. Zbytek zápasu se Krakovany dostaly k jedné velké příležitosti, kterou jsme museli vykopávat až s brankové čáry,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

Branky: 54. Strejcius – 1. T. Robovský, 64. Černý. Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Málek – L. Soukup (46. Procházka), Hron, Krupka, Klička – Krajíček, Kesner, T. Robovský, Kubánek. – Martínek (11. Pavlov), Šámal (60. Černý).

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel, Černý – Horák (85. Šindelář), Kutil, Vodvářka (80. J. Robovský), Strejcius – Sixta (70. Špinka), Olexa (50. Novotný).

Velim B si smlsla na dalším soupeři. V pěti kolech neztratila ani bod

Cerhenice – Nučice 2:1

„V domácím prostředí jsme chtěli bodovat a odčinit slabý výkon z minulého týdne. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a v podstatě v úvodní minutě po jednoduché, přímočaré akci mladý Nykodym otevřel skóre. Následně jsme si vytvořili další šance ke skórování, ale například Doubek v samostatném nájezdu mířil jen do brankáře. V polovině opticky vyrovnaného poločasu vyrovnal zkušeným způsobem hostující Bradáč. Druhý poločas byl podobný prvnímu, kdy dokonce jsme byli možná trochu lepším týmem. Po zásluze jsme šli do vedení, kdy po centru hlavou skóroval Ondra Puk. Bohužel v posledních minutách hry, kdy hosté vrhli veškerou snahu do vyrovnání, nám začaly docházet síly, ale závěrečný tlak a závary jsme ustáli a plné body zůstávají snad zaslouženě doma,“ poznamenal trenér Cerhenic Michal Škopek.

„Zápas v Cerhenicích nám výsledkové nevyšel. Již v první minutě jsme po chybě dostali lacinou branku. Chvíli nám trvalo, než jsme zase ožili a začali hrát i my. Také jsme zaslouženě vyrovnali po krásné individuální akci Bradáče. Další gól nepřidal nikdo, i když šance byly na obou stranách. Druhý

poločas jsme chtěli co nejdříve přidat druhý gól, ale bohužel po standardní situaci a centru do vápna se radovali domácí. My jsme to ovšem nevzdali a vytvořili si dost šancí alespoň na bod. Bohužel nás zastavilo břevno, nebo soupeř gólové šance zablokoval. Myslím, že utkání to bylo vyrovnané a remíza by byla spravedlivá. Domácí měli ale větší štěstí a zkušené hráče, kteří si to pohlídali. Klukům není moc co vytýkat. Pouze dvě červené karty, které nás zbytečně oslabí na dlouhou dobu,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 1. Nykodym, 54. O. Puk – 22. Bradáč. ČK: 83. Bradáč, 90. Jícha (oba N). Poločas: 1:1.

Cerhenice: Procházka – Hanuš, J. Puk, Kaše, Škopek (83. Vajda) – Nykodym, Kuchař, Žižka, Slezák – O. Puk, Doubek.

Nučice: Rybák – Šulc, Kočí, Souček, Vlasák – Kulhavý, Chromý, Bradáč (46. Jícha), Jelínek – Kubalík, Novák.

Tuchoraz – Červené Pečky 0:3

„Tento domácí zápas byl pro nás smolný, neboť výsledek neodpovídá dění na hřišti. Opět nás zlobila koncovka, kdy se nám nedařilo proměnit šance. Soupeř byl v této dovednosti úspěšnější, kdy se mu podařilo dvakrát skórovat ze standardní situace a jednou z diskutabilní penalty. Zápas byl z naší strany herně povedený. Po většinu zápasu jsme diktovali tempo hry a měli míč v držení. I přes nepříznivý stav kluci bojovali a měli chuť hrát až do konce. Za to bych jim rád poděkoval. Do dalších zápasů je potřeba zapracovat na standardních situacích a klidu v rámci zakončení. Z porážky je potřeba se rychle oklepat, vyléčit zranění a pořádně potrénovat,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Vyhráli jsme 3:0 a opět udrželi vzadu nulu. To je asi jediné, s čím můžeme být spokojeni. Tuchoraz má velmi kvalitní tým a byl to určitě doposud nejlepší soupeř, se kterým jsme se utkali. Jejich postavení v tabulce určitě neodpovídá kvalitě týmu. Byl to první soupeř, který nás souvisle dokázal přehrávat. První poločas jsme vyhráli 2:0 a hra byla vyrovnaná, po změně stran nás domácí do třetího gólu mačkali jak citrón. Skvělý výkon ale podal náš brankář Vítek Svoboda, který ve třech zápasech inkasoval pouze jeden gól. Kdežto domácí brankář neměl svůj den, kdy svůj výkon korunoval zbytečným faulem na našeho útočníka a byla z toho penalta i konec nadějí pro domácí tým. Za zmínku stojí i výborný výkon rozhodčího Aleše Humpoláka, který moderním pojetím zbytečně hru nepřerušoval a když bylo potřeba, tak si na hřišti sjednal respekt,“ přiznal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 21. a 79. z PK Křelina, 41. Vondráček. Poločas: 0:2.

Tuchoraz: Matoušek – Šedina, Pokorný, Nývlt (46. Doležel), Hozman – Kadeřábek, Borovička, Kliment, Moravec – Šafář, Votoček.

Červené Pečky: V. Svoboda – Hanousek, Hejduk, Vondráček, Maršík (64. Bílý) – Hradílek (75. Rauch) – Zientek, Kulhánek, Zdeněk (86. Převrátil) – Křelina (88. Zuza), J. Svoboda.

Pořádná potupa. Plaňany inkasovaly dvanáct gólů

Český Brod B – Velký Osek 0:6

„Byli jsme hrůzostrašní, všude druzí. Vůbec jsme si nezasloužili v tomto zápase bodovat. Soupeř nás přejel na plné čáře. Nevím, jestli byli kluci někde v sobotu na zábavě, ale vůbec jsem je nepoznával. Byl to náš letos nejslabší výkon a zaslouženě jsme dostali šest gólů,“ přiznal trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Utkání jsme měli od začátku ve svých rukou a čekali, kdy se nám to podaří brankově vyjádřit. První branka padla již v 10. minutě, poté ještě zahrozil soupeř, ale nás skvěle podržel gólman mladšího dorostu Šimánek. Definitivně nás uklidnila druhá branka a po poločase jsme již jen navyšovali vedení. Za stavu 1:0 jsme ještě neproměnili penaltu. Za předvedený výkon bych pochválil celé mužstvo, protože to bylo velice dobré, jak do ofenzivy, tak i defenzivy,“ pochvaloval si trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

Branky: 10. Z. Novák, 35., 47., 57., 80. a 90. O. Sodoma. Poločas: 0:2.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Bouma, Černý (60. Kohout), Hochman (70. Fuchs) – Šimák (35. Rypl), Čurgali, Čermák, Vymazal – Šermauer, Pazderec.

Velký Osek: Šimánek – Kalaš (71.Černý), J. Karban, Šmiřák, Řehák – Koška (46.Lylo), A. Novák, Žilka, S. Karban. – Z. Novák (78.Meloun), O. Sodoma.

Kouřim – Štítary 6:0

„Vstup do prvního poločasu byl z naší strany vlažný. Čekali jsme na soupeře na vlastní polovině, kde jsme ho donutili k nepřesným nákopům, které se nám dařilo zachytávat. Jako první otevřel skóre Milan Navrátil, který přesně umístil balón k tyči hostujícího brankáře. O chvíli později zachytil odražený balón Tomáš Dufek a tvrdou střelou zvýšil na 2:0. Do konce poločasu jsme přidali ještě jeden gól, kdy Lukáš Kocián zavíral zadní tyč a zvýšil na 3:0. Ve druhém poločase jsme měli zápas pod kontrolou. Tomáš Dufek přidával jeden gól za druhým až na konečných 6:0. Štítary si vypracovaly pár slibných šancí, ale žádnou nezvládly proměnit. Příští týden nás bude čekat silný soupeř a musíme se připravit na jiný styl hry,“ uvedl záložník Kouřimi Patrik Jirků.

„Jednoznačný výsledek mluví za vše. Ale nemusel to být takový debakl. Doplácíme na neproměňování šancí, když nedokážeme proměnit ani ty nejvyloženější. Místo toho, abychom vedli 2:0, odcházíme do kabin s třígólovým mankem. Kouřim byla v proměňování šancí daleko efektivnější a zaslouženě nám udělila lekci,“ uvedl trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 21. Navrátil, 24., 63., 71. a 75. Dufek, 40. Kocián. Poločas: 3:0.

Kouřim: Havránek - Svoboda, Tománek, Navrátil, Novák – J. Keltner (57. Hervert), Jirků, Zahradníček, Kocián (60. Bělohlávek) – Královský, Dufek.

Štítary: Lepší Martin – Ježek, Nejman, Hoření, Přibyl – Opolzer, Miškovský, Jelínek, Huleš – S. Uman, Kršňák (72. Svěcený).

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky