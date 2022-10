„Řekl bych, že jsme byli po celé utkání lepším týmem, jenom nám chyběl nápad, jak si připravit příležitosti ke vystřelení branky. Mnohokrát jsme situace řešili zbytečně zbrkle. Když už se to ve druhé polovině povedlo, tak zase branku z největší šance nedáme. Nakonec jsme zvítězili a získali důležité body do našlapané tabulky. Pokud bychom odjeli bez třech bodů, tak by to bylo pro mě velké zklamání,“ podotkl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branka: 88. R. Biško z PK. ČK: 89. Přiklopil, 90. Křelina (oba ČP). Poločas: 0:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Holzbauer – Nurmatov – Rauch, Zientek, Přiklopil, Křelina, Hradílek – Suchý.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Biško, Kovařík – Vohnický, Kesner, Kopecký, Mbemba – Hrstka (70. Teslík), J. Adámek.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Krakovany – Zásmuky 1:2

„V souboji, jehož vítěz obsadil po sobotě čelo tabulky, jsme podali zejména v první části velice špatný výkon, který je pro mne zklamáním. Neměli jsme potřebné nasazení, vázla kombinace a soupeřova brankáře jsme takřka neohrozili. Zásmuky daly oba góly na konci první části, ten druhý rozhodující byl prakticky do šatny. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, dokázali jsme snížit Věříšem na rozdíl jedné branky, ale Zásmuky s řadou zkušených hráčů si výsledek pohlídaly,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Po celých devadesát minut se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli větší štěstí v koncovce. Většinu času se hrálo ve středu hřiště a šancí ke skórování moc k vidění nebylo. Krakovany patří k lepším týmům v soutěži, proto si třech bodů z venkovního utkání ceníme,“ uznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 52. Kozel – 37. Martínek, 44. Sobotka. Poločas: 0:2.

Krakovany: Douděra (46. Trojan) – Hojda, Myška, Kozel, Černý (75. Neruda) – Věříš (70. Vodvářka), Kutil, Dostál, Strejcius – Sixta (46. Olexa), Horák.

Zásmuky: Terč – Hanzl, Lindner, Kraus, Vokáček – Jonáš (68. Dvořák), Martínek, Čapek, Chábera (76. Mrázek) – Pavlík, Sobotka.

Liblice – Cerhenice 4:2

„Konečně poprvé od začátku sezony jsme se sešli a hned to bylo znát. Zápas měl vysoké tempo a myslím, že pro oko diváka to musel být i zážitek,“ řekl trenér Liblice Tomáš Liga.

„V tomto utkání se soupeřem se zkušenostmi z krajské soutěže, kterou v minulosti hrál, jsme chtěli uspět, protože se zde hrálo o šest bodů. To se nám nepodařilo a domácí, především ve druhé části druhého poločasu, zaslouženě vyhráli. Už do utkání vstoupili aktivně a po zásluze šli do vedení. My jsme se ale postupně dostávali do hry, vyrovnali a v úvodu druhého poločasu šli dokonce do vedení. Bohužel domácím se podařilo vyrovnat, pak zbytečná penalta a bylo po nadějích. Potřebujeme začít bodovat a neztratit kontakt s velmi vyrovnanou tabulkou,“ řekl trenér Cerhenic Michal Škopek.

Branky: 9. Hejda, 60. Sýkora, 63. Hrstka z PK, 87. Pačes – 33. Kaše z PK, 53. M. Novotný. Poločas: 1:1.

Liblice: Bartyzal – Strnad, Pop, Bahr, Vedral – Plachý (46. Sýkora), Pačes (89. Fott), Kafka (79. Nouzák), Hejda – Lanc, Hrstka.

Cerhenice: Kun – J. Puk, K. Charouzek, M. Novotný, Škopek (72. Michálek) – Hanuš (74. J. Novotný), Gacka, Kaše, Doubek – Slezák (25. Nykodym), P. Charouzek (60. Čerych).

Parádní okresní derby. Pečky připravily Velim B o první domácí body

Štítary – Velký Osek 4:5

„Další zápas, který si moji hráči nezasloužili prohrát. V první půli jsme sice opět neproměnili naše šance a po dvou brankách hostujícího Sodomy jsme v poločase prohrávali 0:2, ale ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší a otočili jsme výsledek na 3:2. Po vyrovnání soupeře jsme opět dokázali odskočit do vedení 4:3. To, co se ale stalo v posledních pěti minutách, prostě nejde pochopit. Nejprve z trestného kopu po teči ve zdi Sodoma dokonal hattrick a asi po minutě jsme na hranici velkého vápna při odkopu nastřelili hráče tak nešťastně, že odražený míč skončil přesně v šibenici naší branky,“ kroutil hlavou trenér Štítar Karel Kozdera.

„Dramatické utkání s mnoha zvraty a chybami, atraktivní pro nezaujatého diváka. Domácí byli od začátku utkání o něco aktivnější a vytvořili si několik brankových příležitostí. Efektivita však byla na naší straně, a tak jsme během prvního poločasu dvakrát udeřili a do kabin šli s pohodlným vedením 2:0. Jenže naše děravá obrana pokračovala v bídném výkonu dál a začaly se dít věci. Domácí se dokázali mezi 62. a 67. minutou dostat do jednobrankového náskoku. Nám se rychle podařilo dorovnat, ale domácí za další tři minuty strhli vedení na svoji stranu a v tu chvíli jsme už přestali věřit

v nějaký bodový zisk. Jenže v 84. minutě jsme ze standardní situace srovnali a o minutu později ukončili přestřelku vítěznou kuriózní brankou. V tomto zápase nevyhrálo lepší mužstvo, ale šťastnější. Kdyby domácí proměnili alespoň některé šance, co jsme jim nabídli, tak mohl být výsledek zcela opačný,“ přiznal trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

Branky: 63. a 78. Miškovský, 66. Hoření z PK, 67. S. Uman – 10., 25. a 84. O. Sodoma, 75. Mareš, 86. S. Karban. Poločas: 0:2.

Štítary: Lepší Martin – Nejman, Hoření, Dolejší, Šín – Kovařík (60. Jedlička), Miškovský, Vlášek, B. Uman – S. Uman, Opolzer.

Velký Osek: Durdil – Černý, Kalaš, Šmiřák, Řehák (46. Lylo) – Mareš, A. Novák (63.Meloun), Žilka, S. Karban – Z. Novák (88. J. Koška), O. Sodoma.

Tuchoraz – Jestřabí Lhota 3:0

„Po minulém kole bylo potřeba zvednout vše, co se dá a získat důležité tři body. Před utkáním jsme si řekli, že musíme být aktivní, chtít vyhrát a pracovat jeden za druhého. To se nám dařilo a herní projev byl o dost lepší, což bylo pozitivní. Soupeř byl kvalitní a v některých pasážích zápasu přebíral kontrolu nad balonem, neboť měl dobrý první dotek a techniku jeden na jednoho, což nás stálo dost energie. Ale kluci si s tím dobře poradili a velmi dobře se zastupovali, především před vlastním velkým vápnem. První poločas skončil 1:0, což bylo příjemné, ale dost nebezpečné. V rámci druhého poločasu jsme soupeři dali více prostoru, což občas “smrdělo“ gólem, ale vždy jsme si s tím poradili a zároveň se nám podařilo dát dvě branky, což uklidnilo naše borce, kteří si nenechali sebrat domácí vítězství a potěšili tak naše fanoušky. Zápas lze hodnotit pozitivně, ale stále se v průběhu zápasu objevují pasáže, které je potřeba zlepšit. Věříme, že v dalším zápase navážeme na dobrý výkon a získáme další důležité body,“ uvedl trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 40. a 58. Vostrovský, 51. Šafář. Poločas: 1:0.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Jurka, Nývlt, Kadeřábek (44. Moravec) – Kliment, Šafář, Borovička (83. Yarish Andrii), Doležel (46. Vopařil) – Votoček, Vostrovský.

Bína prožil skvělou premiéru. Především díky němu Kolín získal v derby tři body

Kouřim – Nučice 2:1

„Pro nás hodně těžký zápas. Věděli jsme, že Nučice úplně každý balón namydlí jednoduše dopředu na útočníky a stejně jsme si to nepohlídali. Deset minut se o tom v kabině bavíme a stejně jsme nebyli schopní to ze začátku pokrýt. Především v prvním poločase jsme nesmyslnými chybami v rozehrávce nebo nedůsledností při bránění standardek a nakopnutých balónů nabídli soupeři snad šest vyložených šancí. Naštěstí soupeř nic z toho neproměnil a po dvou penaltách, které se ani na jedné straně nelíbily, se šlo do kabin za nerozhodného stavu. My neměli skoro nic. Druhou půli jsme výrazně zlepšili bránění, Nučice sice pořád nakopávaly úplně každý balón, ale naše obrana, v čele s

výtečným Navrátilem, si vše už hlídala a tlak byl tak spíše platonický, než že by přinášel soupeři nějaké vyložené šance. Nám se naopak povedl brejk a Královský nás po Dufkově nahrávce poslal do vedení. To jsme i přes tlak Nučic v závěru uhájili, i díky skvělým Havránkovým zákrokům, minimálně pět gólů chytil a Šulcovu pumelici v poslední minutě vytěsnil naprosto famózně. Vyhráli jsme, ale kdyby Nučice proměnily jen třetinu vyložených šancí, bylo to úplně opačně. Velké poděkování klukům, že celý zápas poctivě odmakali,“ uvedl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Nejde to říct jinak, než že jsme v Kouřimi ztratili tři body. Od začátku jsme hráli dobře a měli několik vyložených příležitostí, bohužel jsme nebyli tak produktivní. Domácí nám v prvním poločase jednou utekli a byla z toho penalta. My jsme z posledního nákopu v prvním poločase dostali taky možnost penalty a bylo vyrovnáno. Druhý poločas jsme udělali jednu chybu, kterou domácí využili a šli do vedení. Bohužel si ho pohlídali až do konce. My měli zase několik vyložených příležitostí a břevno v poslední minutě. Smůla, smůla. Chválím kluky za kvalitu, bojovnost a nasazení. Soupeřova brankáře za zákroky, které domácím vyhrály všechny body,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 39. z PK a 58. Královský – 44. Bradáč z PK. Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Navrátil, V. Keltner, Novák – Světnička, Snížek, Jirků, Kocián (73. Hervert) – Dufek, Královský (85. Bělohlávek).

Nučice: Rybák – Vlasák (36. Bradáč), Šulc, Souček, Vedral – Chromý Kočí, Hurtík, Zápotocký (70. Nevšímal) – Novák, Kubalík.

Český Brod B – Libodřice 0:2

„Proti Libodřicím jsme stále postrádali čtyři hráče ze základní sestavy, a to bylo hodně znát. I přes to jsme za stavu 0:0 měli tři stoprocentní šance, které jsme bohužel nedali a soupeř trestal z brejku, a tak jsme šli do kabin s nepříznivým výsledkem. Začátkem druhé půle jsme na soupeře vlítli, vytvořili si další šance, ale bohužel nám asi nebylo souzeno. Soupeř vzápětí přidal druhou branku a bylo hotovo,“ posteskl si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Úvod utkání patřil domácím, kteří si vytvořili dvě gólové šance, které naštěstí pro nás neproměnili. Od 20. minuty jsme otěže zápasu převzali my a začali se dostávat do šancí. Nakonec jsme vstřelili branku po rohovém kopu, kdy centr Kovaříka prodloužil Košík a já na zadní tyči už jenom slízl smetanu. Jinak jsme měli do konce poločasu ještě několik střel a rozhodčí nám neuznal branku pro údajný ofsajd. Nástup do druhého poločasu opět patřil domácím, ale po pár minutách jsme se z jejich tlaku dostali a drželi více balón. Za naši hru jsme byli odměněni brankou, kdy Pohanka u levé strany nasadil obránci jesle a předložil gólovou přihrávku svému švagrovi Němcovi, který z malého vápna nezaváhal. Kaňkou na utkání bylo vyloučení Němce ze 70. minuty. Tomáše nebudu vůbec omlouvat, ale pan rozhodčí Klíma si to celé udělal sám. Ke všem svým často nepřesným výrokům přidával zbytečně komentáře a bohužel i s kluky z Brodu jsme se bavili o tom, že to rozhodčí několikrát úplně zbytečně hrotil. Ale to nic nemění na tom, že jsme urvali tři body a opět nedostali branku. Byl to výborný týmový výkon a klukům za to moc děkuji,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 38. Baško, 56. Němec. ČK: 71. Němec (L). Poločas: 0:1.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Kohout, Černý, Kašpar – Dlabal, Čurgali, Šermauer, Vymazal – Pazderec, Fikejz.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Šafránek, Baško, Němec – Pohanka, Hovorka, Beníšek, Hurt (65. Matějka) – Košík (71. Krejčí), Kovařík (83. Lanc).

Foto: Medvědi porazili lídra. Skalp Děčína viděla celá republika