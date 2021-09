Zásmuky – Bečváry 3:2

„V sobotním utkání nás čekalo derby s Bečváry. Ve 12. minutě jsme šli do vedení, když se krásně trefil z trestného kopu Pavlík. V prvním poločase bylo k vidění několik příležitosti ke skórování, na obou stranách ale své týmy podrželi brankáři. Ve druhém poločase nám začaly ubývat síly a v 65. minutě se z pravé strany prosadil pěknou střelou Kenardžiev. Tři minuty nato jsme obdrželi lacinou branku a hosté šli do vedení. Psychická výhoda byla v tu chvíli na straně Bečvár. Ty se snažily zápas definitivně zlomit na svou stranu, ale ani my jsme nechtěli odejít ze zápasu s prázdnou. V 85. minutě si vzal balón na naší půlce nejlepší hráč zápasu Pavlík a po sólu přes celé hřiště nekompromisně zakončil. Když už jsme začali přemýšlet, koho pošleme na penalty, přišla v 89. minutě rychlá akce, na konci které Sobotka prostřelil brankáře hostí a vedení se vrátilo na naši stranu. O chvilku později ještě přišla šance střídajícího Mašina, který chytře loboval brankáře, ale balón skončil nad brankou. To už nás ale nemuselo mrzet, protože přišel konec zápasu. Po vývoji jsme za tři body rádi a doufáme, že začne na zápasy chodit víc fanoušků. Třeba hned příští týden, kdy hostíme v dalším derby Kouřim,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, do vedení šli po hezky trefeném přímém kopu. Pak se hra vyrovnala a šance jsme si vytvořili i my, bohužel jsme nedokázali trefit bránu. Ve druhém poločase se nám podařilo výsledek otočit dvěma slepenými góly. Pak přišlo několik vyložených šancí, které prostě musíme proměňovat. Ale to se nestalo. Za toho stavu jsme měli potvrdit naše vedení a zápas rozhodnout. Bohužel se nám to nepodařilo a domácí vyrovnali. V té samé minutě přišlo naprosto zbytečné vyloučení našeho hráče a toho domácí ještě využili a strhli vedení na svou stranu, které už si po zbylých pět minut pohlídali. Zápas jsme si prohráli sami. Kdyby se nám podařilo odskočit o dvě branky, asi by zápas dopadl jinak. Ale určitě to bylo divácky zajímavé derby a nám nezbývá než zásmuckým hráčům pogratulovat k vítězství,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 12. a 85. Pavlík, 89. Sobotka – 65. Kenardžiev, 68. Kubín. ČK: 85. Horáček (B). Poločas: 1:0.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Šourek, Pavlík, Bellada – Pěkný, Sivák, Pechar (89. Mašín), Sobotka – Kievak (51. Borovička), Jonáš.

Bečváry: Kropáček (46. Nykl) – Uher, J. Kšírl, Čáslava, J. Kuba – Kenardžiev, M. Kšírl, Kubín, Jahoda – Černý, Horáček.

Tuklaty – Libodřice 1:2

„Zápas na jednu bránu. V prvním poločase jsme po hříchu vstřelili jen jednu branku Košíkem po krásné přihrávce Pohanky a nevyužili několik dalších šancí. Domácí jedinou střelou na bránu za první poločas dokázali vyrovnat. Nutno podotknout, že to byla krásná trefa a přišla v poslední minutě prvního poločasu. Po nástupu do druhé půle byla naše převaha ještě markantnější. Domácí se jen sporadicky dostali za polovinu. My si vytvořili mraky vyložených šancí, ale ne a ne vstřelit branku. Buď nás vychytal výbornými zákroky brankář domácích, který byl za mě nejlepším hráčem utkání, nebo nás zastavila konstrukce brány, kterou jsme nastřelili za druhý poločas třikrát. Zlom přinesl až krásný centr Matějky a chladnokrevné zakončení Volavky. V posledních minutách kopali domácí vše do vápna a po jednom závaru jsme měli štěstí, kdy se balón odrazil od břevna. Jinak jsme byli celý zápas lepší a kdybychom proměnili jen polovinu šancí, co jsme měli, mohli jsme mít klid dřív,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 45. Kostak – 32. Košík, 79. Volavka. Poločas: 1:1.

Tuklaty: Pazdera – Klepetko (45. Jambor), Kostak, Lachman (80. Kuneš), Pígl – Mazur (45. Vébr), Pilipenko, D. Čermák (83. Chýle), Pytloun (45. Zradička) – R. Čermák, Patačik.

Libodřice: Hradecký – Němec, Dittrich, Šafránek, Patočka – Volavka, Batelka, Hovorka, Pohanka (82. Krejčík) – Košík (72. Matějka), Škopek (89. Lanc).

Krakovany – Nučice 2:0

„I přes nepřízeň počasí se hrálo ve svižném tempu. V prvním poločase měly oba týmy pár dobrých příležitostí ke skórování. Ani jedno mužstvo své příležitosti ale díky dobrým zákrokům obou brankářů nevyužilo. V 66. minutě využil D. Chvojka zaváhání obrany hostů a zařídil naše vedení. O pár minut později stejný hráč zvýšil skóre na dva nula, když proměnil pokutový kop za faul na Olexu. Utkání s velmi dobrým soupeřem jsme dovedli do vítězného konce a napravili jsme reputaci po minulém propadu,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Z mého pohledu vyrovnaný zápas, šance byly během prvního poločasu na obou stranách. Nám se podařilo dokonce Jakubem Hervertem skórovat, nicméně náš pomezní rozhodčí posoudil situaci jako ofsajd. Zlobila nás trochu finální fáze, kdy jsme si nebyli schopni přihrát do dobré šance, nebo trefit branku. Nutné je také vyzdvihnout výkon Tomáše Krutského, který soupeři během zápasu zneškodnil minimálně tři jasné gólové střely. Typický zápas o prvním gólu bohužel rozhodla chyba našeho stopera, který netrefil míč přesně a vyslal hostujícího hráče do samostatného brejku, na který byl i Krutský krátký. Druhý gól padl po správně odpískané penaltě a opět výborně kopnutou Chvojkou. V závěru jsme ještě hrozili Kubalíkem a Chromým, bohužel bez gólového efektu. Snad jsme si vybrali veškerou smůlu v tomto zápase a v Bečvárech opět předvedeme naši pravou kvalitu,“ konstatoval střídající brankář Tomáš Rybák.

Branky: 66.a 73. Chvojka. Poločas: 0:0.

Krakovany: Douděra – Neruda, Kozel, Myška, Černý – Horák, Dostál (55. Vodvářka), Chvojka, Strejcius (87. Šindelář) – Sixta (70. Špinka), Olexa (80. Novotný).

Nučice: T. Krutský (80. Rybák) – Bradáč, Hervert, Chromý, Jelínek – Jícha, Kočí, Šulc, Kubalík (84. Hozman) – Kulhavý (75. Podolák), Souček.

Štítary – Velim B 1:0

„Tři body jsme získali zaslouženě. Stačilo trochu klidu a štěstí v zakončení a v 15. minutě to mohlo být 2:0. Nejdřív neproměnil zkušený matador Lukáš Kmoch pokutový kop, když trefil pouze tyč a za chvíli na to zahodil stoprocentní šanci Přibyl. Soupeř hrozil hlavně ze standardek, které náš tým celkem v klidu pohlídal. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, než se k trestnému kopu postavil Uman, který krásnou střelou rozhodl utkání. Chtěl bych náš tým pochválit za bojovnost a nasazení, které nám přineslo první body do tabulky,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Přestože naše sestava doznala několik změn, věřil jsem, že utkání zvládneme. Bohužel, nestalo se tak. V prvním poločase nám po většinou chyběl pohyb a důraz. Jedinou šanci na gól, kdy jsme šli dva na jednoho, zhatila zbytečná nepřesnost. Ve druhé půli přišlo několik lepších momentů, ale ke vstřelení gólu nám vždy něco chybělo. Domácí i přes neproměněnou penaltu měli více šancí, o jejich vítězství nakonec rozhodl dobře zakončený přímý kop,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branka: 65. B. Uman. Poločas: 0:0.

Štítary: Moravec – Machurka, Biško, Hoření, Jelínek – Vlášek (90. Šín), L. Kmoch, Pýcha, B. Uman (86. Beneš) – D. Brdičko (88. J. Brdíčko), Přibyl (60. Lepší).

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Štros, O. Vokřál, L. Vlk – Jansta (46. J. Vokřál), Jelínek, Ceral, Bláža – Nedbal (40. Hoření), Kuchař.

Ovčáry – Ratboř 1:3

„Ratboř byla lepší a zaslouženě zvítězila. Já osobně jsem ale zklamaný z některých našich hráčů, kteří přestali na fotbal chodit. Naopak si vážím těch, kteří pravidelně každý víkend nastupují. Oproti minulé sezoně mi chybí sedm hráčů, a to je znát. Snad se situace zlepší a naše výkony půjdou nahoru, i když musím říct, že zatím herně příliš nezaostáváme,“ řekl trenér Ovčár Bohuslav Machůrka.

„V tomto utkání jsme chtěli navázat na tři body z domácího zápasu. Museli jsem trochu improvizovat v sestavě, ale kluci si na sebe rychle zvykli. Zápas se odehrával spíše před domácí brankou. Dostali jsme se do vedení, ale místo toho, abychom ještě přidali další branky, přišlo potrestání z domácí strany před koncem poločasu. Ve druhém poločase se objevila hluchá chvilka našich kluků, ale po několika šancích se jim podařilo vstřelit třetí branku a vše se uklidnilo. V tomto utkání mělo z naší strany padnout jednoznačně více branek, měli jsme vše rozhodnout v prvním poločase a mohlo se dohrávat ve větším klidu. Bohužel jsme řešili situace nepřesně, což byla škoda,“ podotkl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 45. Vilt – 8. a 67. J. Adámek, 28. Vohnický. Poločas: 1:2.

Ovčáry: Procházka – M. Mikita, J. Mikita, Tichý, Kubát – Hula (51. M. Machurka), Chadraba, Pohl, Nouzák – Machaň, Vilt.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Švarc, M. Adámek – Kovařík (46. Mbemba), Teslík, Kesner, Gembiczki – Vohnický, J. Adámek ( 72. Uher).

Kouřim – Jestřabí Lhota 2:2 (PK 8:9)

„Taktika byla vzhledem k naší obří marodce a jediným hráčem na střídání jasná, odbránit si to vzadu a čekat na vhodnou šanci k protiútoku, protože jsme dobře věděli, že soupeř bude na balónu mnohem lepší a taky si ho více užije. Právě při jednom z našich ojedinělých útočných výpadů byl před soupeřovým vápnem faulován Dufek a z trestného kopu skvělou střelou na zadní tyč skóroval Snížek. Druhý gól jsme přidali až v 87. minutě opět z rychlého protiútoku, když obráncům utekl Dufek a s ledovým klidem překonal brankáře hostí. Doufali jsme, že už to opravdu pouze dokopeme do konce, ale díky nedorozumění Havránka s našimi obránci bohužel soupeř vyrovnal a v penaltovém rozstřelu byl úspěšnější. I tak jsme s bodem za takových podmínek vcelku spokojeni,“ řekl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„Do Kouřimi jsme dorazili bohužel v jedenácti lidech, chybělo nám několik hráčů. Sestavu musel doplnit mladý Fejt, který odehrál slušný zápas. V prvním poločase jsme měli převahu, bohužel jsme neproměnili šance, do kterých jsme se dostali. Střela Šámala po krásné přihrávce Trojana skončila na tyči, hlavička výborně hrajícího Krupky orazítkovala břevno, šance Fejta také zůstala nevyužita. Domácí dali vedoucí gól z trestného kopu. Vyrovnat se nám podařilo vzápětí, kdy skóroval Krupka. Druhý poločas přinesl několik zajímavých akcí, které se nám nepodařilo dotáhnout do finální fáze. Také standardky se nám nedařily. Branku jsme obdrželi z rychlého brejku, kdy se nám nezdařilo přerušit rozjetý útok soupeře. Nakonec jsme vyrovnali brankou v závěru a utkání dopělo k penaltám, ve kterých jsme byli šťastnějším týmem. Chtěl bych klukům poděkovat za bojovnost a nasazení,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 25. Snížek, 87. Dufek – 28. Krupka, 87. Mikeš. Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Navrátil, Novák – Světnička, Královský, Jirků (80. Čihák), Kocián – Dufek, Snížek.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Kubánek, Klička, Krupka – Mikeš, Kesner, V. Šámal, Kubíček – Fejt, Trojan.

Červené Pečky/Pašinka – Plaňany nehráno

odloženo na 28. října