„Další zápas doma byl pro nás velice důležitý. Chtěli jsme potvrdit výhru z Krakovan. Opět jsme šli zásluhou Robovského, který bohužel odjíždí tento týden do Itálie na půl roku, do rychlého vedení. Bohužel, jak je naším zvykem, neproměnili jsme zase šance a Liblice hrozila z brejků. Klid na naši stranu v prvním poločase vnesl až ve 45. minutě Pavlov po skvělé individuální akci Mikeše. Druhý poločas už byl naprosto v naší režii a konečně jsme si vylepšili trochu skóre," uvedl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

„K zápasu nemám skoro co říct. Už to není jen o absenci hráčů, ale i atmosféře v týmu. Pokud se něco nezmění, nebudeme schopni být kvalitním soupeřem v okresním přeboru,“ posteskl si trenér Liblice Tomáš Liga.

Branky: 8., 47. a 81. Robovský, 45. Pavlov, 73. a 80. Krajíček, 86. Mikeš. Poločas: 2:0.

Jestřabí Lhota: Málek - Krupka (46. Kureš), Klička, Vlasák, Švanda (70. Týma) - Pospíšil, Kesner (77. Soukup), Mikeš, Robovský - Pavlov (46. Šindelář), Krajíček (86. Černý).

Liblice: Bartyzal – Bubník (73. Chábera), Pop (3. Moravec), Bahr, Řípa – Plachý, Strnad, Lanc, Hejda – Hrstka, Nouzák.

Velký Osek – Kouřim 3:1

„Vstup do utkání se nám nadmíru povedl. Do vedení proti silnému soupeři jsme se dostali již ve 37. vteřině. Navíc v 8. minutě přišla i druhá branka. Tím byl ráz zápasu daný, soupeř byl více na balónu, ale do žádných větších šancí se proti naší výborně hrající obraně nedostával. Byli jsme to naopak my, kdo mohl několikrát navýšit skóre. Ovšem ani nám se v koncovce nevedlo, takže poločasový stav byl 2:0. Druhý poločas navázal na ten první. Soupeř byl stále aktivní, ale šance jsme si vytvářeli hlavně my. Další naše branka přišla v 56. minutě a zdálo se být rozhodnuto. Jenže soupeř za tři minuty snížil z pokutového kopu a vzápětí selhal v mega šanci, když jen nastřelil břevno naší branky. Do dalších šancí jsme ho už nepustili a ani nám se už přes slušné příležitosti nepodařilo navýšit skóre v náš prospěch. Opět musím pochválit celé mužstvo včetně střídajících hráčů, protože proti silnému soupeři jsme předvedli dobrý výkon. Vyzdvihnout ještě musím staršího dorostence Matěje Svobodu, který ve svém prvním utkání za ,,A“ mužstvo odvedl skvělý výkon. Ukazuje se, že je v dorostu opravdu kam sáhnout,“ těší trenéra Velkého Oseku Jiřího Sodomu.

„Na utkání jsme odjížděli pouze ve dvanácti členech, přičemž nám čtyři hráči ze základní sestavy chyběli. Zápas se nám příliš nevydařil. Hned v první minutě jsme inkasovali. Nutno podotknout, že asi po dvoumetrovém ofsajdu. Druhý gól jsme obdrželi v 8. minutě z trestného kopu. Ke konci druhého poločasu se naše hra mírně zlepšila, ale pořád jsme se dopouštěli spousty chyb. V poločase jsme si řekli, že hru musíme zlepšit a vyvarovat se zbytečných chyb. Druhý poločas se naše hra zlepšila a nebýt laciného gólu, mohlo být utkání více zajímavé. V 59. minutě snižoval Tomáš Svoboda z pokutového kopu. Další gólová příležitost nenechala dlouho čekat a Tomáš Dufek nastřelil pouze břevno. V zápase jsme se dopouštěli hodně jednoduchých chyb, které musíme do příštího utkání eliminovat. Náš tým má spoustu zkušených hráčů a je potřeba, aby naši hru pozvedli a strhli se sebou celé mužstvo,“ konstatoval záložník Kouřimi Patrik Jirků.

Branky: 1., 8. a 56. O. Sodoma – 59. Svoboda z PK. Poločas: 2:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Svoboda, Šmiřák, Řehák (46. Mareš) – Koška (82. Černý), A. Novák, Žilka, S. Karban – Z. Novák (56.Lylo), O. Sodoma (80. Bayer).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Navrátil, Novák – Světnička, Jirků, Zahradníček, Hovorka – Dufek, Bělohlávek (80. Kocián).

Ratboř – Český Brod B 3:2

„Začátek utkání byl pro nás strašidelný. Za každou cenu jsme chtěli už konečně bodovat, ale dvě naše hrubé chyby nabídly hostům vedení, což nebylo ideální. Druhý poločas byl více v naší režii. Soupeř nás ještě chvíli zlobil, měl tam jednu nebo dvě dobré příležitosti, ale jejich aktivita z první poloviny uvadala. Postupně se nám podařilo hosty na jejich polovině zamknout, prolomili jsme střelecké trápení a díky chtíči a větší bojovnosti otočili nepříznivý stav utkání, za což klukům moc děkuji,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Začali jsme dobře a ve druhé minutě jsme se dostali do vedení. Do konce poločasu jsme přidali druhou branku, takže jsme šli do kabin za stavu 2:0 pro nás. Jenomže začátkem druhé půle na nás soupeř vlítl, my přestali úplně hrát a zaslouženě otočil na 3:2,“ přiznal trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 66. J. Adámek, 78. Mbemba, 87. Hrstka – 2. Šermauer, 16. Vokáč. Poločas: 0:2.

Ratboř: Jeřábek – Beran, J. Biško, Kemza, Kovařík (46. M. Adámek) – Vohnický, Kesner, R. Biško, Mbemba (90. Brant) – Kopecký (62. Hrstka), J. Adámek (83. Uher).

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Bouma, Kratochvíl, Vymazal – Kalfas (60. Kohout), Čurgali, Čermák, Šermauer – Vokáč (65. Rypl), Dlabal (30. Pazderec).

Zásmuky – Červené Pečky 0:0 (PK 9:8)

„Hrálo se na těžkém terénu vyrovnané utkání se spoustou nepřesností v kombinaci. Gólových šanci moc k vidění nebylo. Tomu asi odpovídá i výsledek utkání. Oba týmy se s postupem času soustředily hlavně na obranu, protože obdržený gól by pravděpodobně rozhodl utkání. Vzhledem k průběhu je asi remíza zasloužená. V penaltové loterii jsme byli šťastnějším týmem my. Během utkání jsme přišli o tři hráče kvůli různým zraněním a pravděpodobně nám budou chybět delší dobu. Snad budou brzy v pořádku a ještě v podzimní části se vrátí na hřiště,“ přeje si trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Máme sice další nulu vzadu, ale dopředu to nyní je strašná nekvalita. V tomto utkání by gól nepadl, ani kdyby se hrálo do druhého dne. Může nás těšit, že jsme v základní době pořád neporaženi. Musím určitě vyzdvihnout domácího stopera Pavlíka, který nás vlastně porazil sám. Podle mého názoru jsme měli kopat dvě penalty, výkon rozhodčího pro všechny hráče obou týmů byl velkým zklamáním. Po

dvou venkovních zápasech budeme hrát konečně doma a odnesou to Štítary,“ hlásí trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Zásmuky: Zrivka – Čapek Martin, Kraus, Pavlík, Roth (80. Čapek Matyáš) – Jech, Pěkný, Lindner, Bellada (52. Hanzl) – Sobotka (58. Svoboda), Jonáš.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Maršík (62. Rauch) – Hradílek, Kulhánek, Bílý (87. Bekhzod), Zientek – Křelina, J. Svoboda.

Libodřice – Cerhenice 4:0

„Chtěli jsme konečně bodovat na domácím hřišti a podle toho vypadal i náš výkon. Kluci od začátku bojovali, a i když bylo ve hře mnoho nepřesnosti, dostávali jsme soupeře pod tlak a vytvářeli si šance. První poločas jsme okořenili třemi góly. Ve druhé půli se obraz hry nijak nezměnil. Chtěli jsme přidat další branky a tím nám vzadu vznikala okénka, do kterých soupeř hrozil z protiútoků. Nakonec jsme vstřelili ještě jednu branku a utkání po zásluze vyhráli. Děkuji klukům za přístup k utkání, jsou to pro nás hodně důležité body do tabulky,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„V zápase s Libodřicemi jsme chtěli uspět, věděli jsme, co nás čeká. Domácí hráli svůj typický styl, ale my jsme na houževnatého a bojujícího soupeře nestačili. Domácí šli za vítězstvím od prvních minut. Myslím si, že někteří naši hráči se ani nezpotili. Hráli jsme odevzdaně, jediní, kdo zaslouží uznání, je Vajda a Kaše. První gól jsme obdrželi po centru ze strany, kdy domácí hráč u postranní čáry obešel naše dva obránce a nacentroval na volného Batelku, ten v klidu hlavou z malého vápna zavěsil. Další jsme obdrželi ze špatně vyřešené obranné situace, kdy jsme faulovali na hranici pokutového území a dostali gól z trestného kopu a další gól byl otázkou času. Ten padl opět hlavou a opět na volného hráče po centru ze strany. Po změně stran se hra celkem vyrovnala, domácí se více soustředili na obrannou činnost, protože jsme se začali dostávat do šancí i my, ale bez gólového zakončení. Libodřice hrozily z brejků, kdy jen díky nepřesnosti nám nenaložily více branek,“ konstatoval trenér Cerhenic Michal Škopek.

Branky: 17. Batelka, 28. a 38. Škopek, 76. Košík. ČK: 80. Doubek (C). Poločas: 3:0.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Batelka, Šafránek, Němec – Pohanka, Beníšek, Hovorka, Matějka (46. Krejčí) – Košík, P. Škopek (68. Lanc).

Cerhenice: Procházka – Vajda, Kaše, J. Puk, M. Škopek (46. P. Charouzek) – Novotný, Kuchař, Slezák (46. Čerych), K. Charouzek – Doubek, O. Puk.

Nučice – Krakovany 2:0

„Přijel k nám soupeř, který byl v tabulce nad námi, ale kluci celý zápas plnili pokyny a taktiku, kterou jsme vymysleli. Hned na začátku zápasu jsme se dostali do vedení. Potom byl zápas bez vyložených

příležitostí a odehrával se většinou mezi vápny. Hra byla plná soubojů a faulů. Oba týmy začaly balón pouze nakopávat. Naše obrana v čele s brankářem ale žádný gól soupeři nedovolila. My jsme naopak individuální akcí našeho útočníka dali pojistku. Hráče chválím za bojovnost a nasazení. Vítězství bylo zasloužené a celý zápas jsme měli pod kontrolou. Pozitivní je nula vzadu i to, že góly dali oba naši útočníci,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

„Běžela druhá minuta utkání, dlouhý nákop domácího hráče na naši polovinu propadl přes špatně postavené obránce, čehož využil Kubalík, který přeloboval vyběhnuvšího Douděru a dostal domácí mužstvo do vedení. Od začátku bylo utkání více boj než líbivý fotbal. Neustále přerušované z důvodů odpískaných faulů. My jsme jich udělali asi šedesát. Proti dobře hrající domácí obraně se naši ofenzivní hráči neprosadili. Druhý gól jsme inkasovali v 71. minutě po nedorozumění našeho obránce s brankářem, které využil Novák. Jediným plusem utkání je, že se do zápasového tempa zařadili někteří déle absentující zranění hráči,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 2. Kubalík, 71. Novák. Poločas: 1:0.

Nučice: Rybák – Vlasák, Šulc, Souček, Vedral – Kulhavý (31. Nevšímal), Kočí, Chromý (46. Hervert), Jelínek – Novák, Kubalík (89. Hurtík).

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel, Černý (83. Neruda) – Horák (88. Špinka), Kutil, Dostál, Strejcius (79. Vodvářka) – Sixta (59. Chvojka), Oberreiter.

Štítary – Tuchoraz 2:2 (PK 3:4)

„Utkání, ve kterém jsme opět doplatili na naši největší slabost, a to je proměňování šancí. Když už jsme dokázali vstřelit branku, tak hned na to uděláme hrubou chybu při bránění a necháme soupeře zase odskočit. Každopádně jsem rád, že to kluci nezabalili a dokázali v závěru vybojovat alespoň bod. Moc nám pomohla i přítomnost nestárnoucího Martina Dolejšího, který nám přinesl klid do zadních řad a jako nástavbu i produktivitu v podobě branky a přihrávky na tu druhou,“ řekl trenér Štítar Karel Kozdera.

„Čekal nás nepříjemný soupeř. Před zápasem vydatně sprchlo, a tak ani terén nebyl dobrý. Na většině hrací plochy stála voda, a tak se předpokládalo, že nebude k vidění dobrý herní projev. Od začátku zápasu se nám dařilo držet balon a vcelku dobře kombinovat. Hra byla v tempu, kdy na obou stranách vznikala nepřesnost především z důvodu špatného trávníku, což dělalo zápas o to více zajímavým. Soupeř hrozil především ze standardních situací, které zahrával velmi dobře, a ze které nakonec také skóroval. Jsme rádi, že se nám podařilo vstřelit dva góly a prolomit střeleckou smůlu. Zápas skončil remízovým výsledkem, který je podle mého férovým k průběhu zápasu a šancím na obou stranách. Klukům a fanouškům bych rád poděkoval za nasazení a předvedený výkon. V dalších zápasech je potřeba zapracovat na standardních situacích a klidu na balonu,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 55. Dolejší, 83. S. Uman – 34. Šafář, 60. Jurka. ČK: 80. Kliment (T). Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší – Nejman (72. Kovařík), Hoření, Dolejší, Šín (46. Juřica, 65. Kršňák) – Miškovský, Machurka, Vlášek, Huleš – B. Uman, S. Uman.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Pokorný, Nývlt, Šedina – Kadeřábek (71. Doležel), Kliment, Borovička, Šafář – Vostrovský, Moravec (28. Jurka).

