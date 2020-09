Pečky B – Velim B 1:7

„Hodnocení zápasu z mé strany je dost těžké. Výsledek mluví za vše. Soupeř byl jednoznačně na jiné úrovni. Jedinou dobrou zprávou je, že jsme dali aspoň jeden gól po chybě soupeřova brankáře střelou z 35 metrů. A špatnou, že se nechal vyloučit Konůpek po nesmyslném mozkovém zkratu v poločase zápasu, když strčil do soupeře. Oplácel tak sprostou ústní urážku hostujícího hráče,“ posteskl si trenér Peček B Karel Holub.

„Úvodních deset minut bylo vyrovnaných, pak jsme postupně získávali převahu a po rychlých kombinacích vstřelili čtyři branky. Domácí snížili trochu kuriózním gólem, kdy na branku nakopnutý míč nečekaně odskočil a odrazem od našeho brankáře skončil v síti. Po ukončení poločasu domácí hráč nepochopitelně na dvakrát poslal našeho hráče k zemi a dostal za to červenou kartu. To ovlivnilo druhý poločas, kdy domácí po většinou jen bránili a my začali hrát fotbal na pohodu. I tak jsme přidali další tři branky a několik dalších šancí jsme zahodili,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 35. Janeba – 11. Zajíc, 21. D. Konůpek vlastní, 28. Ceral, 31. Němec, 62. Nedbal, 73. L. Vlk, 79. Kovařík z PK. ČK: 45. Konůpek (P). Poločas: 1:4.

Pečky: Hemmer (46. Cmár) – Braňka (83. Hampl), D. Konůpek, Novák, Janeba – Kašpárek (53. Soukup), Moravec (79. Bortlík), Novák, Buřič (63. Malý) – Vavák, Dobiáš.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Martikán, J. Vlk, Kyncl – Němec, Jelínek, Ceral (58. Kovařík), Jehlička (62. L. Vlk) – Zajíc (46. Nedbal), Kukal (72. Kuchař).

Bečváry – Jestřabí Lhota 3:0

„Zápas začal naší první šancí, která ale bohužel zůstala neproměněna. Na gól se čekalo až do 28. minuty, kdy se po hezké akci a centru z pravé strany prosadil hlavou Horáček. Pak se zápas odehrával mezi oběma vápny bez vážnějších šancí. Zápas jsme rozhodli ve druhém poločase, když se hezkou střelou trefil Jahoda a definitivní tečku dal pět minut před koncem Kuba Kšírl. Nebyl to zápas, ve kterém bylo příliš vyložených šancí, ale my jsme je dokázali využít. Soupeř, s výrazně omlazeným kádrem, doplatil na svou nezkušenost v ofenzivě, nedovolili jsme mu, aby nějak výrazně ohrozil naši branku. Ale v poli byl rozhodně vyrovnaným soupeřem. Myslím, že mladý tým Jestřábky má budoucnost, vždyť nastupovali hráči, kterým ještě nebylo ani 18 let. A tomu já fandím! Přeji jim, aby mladí hráči nabrali zkušenosti a začali se výrazněji prosazovat,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

„Ve Lhotě je hráčů dost, ale pravidelně o víkendu jich tak sedm nemůže a někteří další za A- mužstvo hrát nechtějí. A hráči, kteří letos nebo loni vyšli ze žáků, i když se moc snaží, ještě nemůžou dát mužstvu tu pravou sílu. V Bečvárech sice bylo několik dobrých herních pasáží, ale ofenzivní síla nám scházela. Děkuji Kličkovi, Hronovi, Mikešovi, Mojžíšovi, Kubíčkovi, Krupkovi a Robovskému, že v nelehkém období nebrečí, podporují mladé a hrají naplno,“ konstatoval trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 28. Horáček, 76. Jahoda, 85. J. Kšírl. Poločas: 1:0.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub, M. Kšírl, Slezák – Jahoda, Dědek (74. J. Kuba), V. Kšírl, Čáslava (61. J. Kšírl) – Kubín, Horáček.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Mikeš, D. Týma – Mojžíš, Kubíček, Robovský, Rezler (67. Topinka) – Zadražil (67. Čižinský), Fejt (46. Dvořák).

Červené Pečky/Pašinka – Tuklaty 2:0

„Tři body jsme si zasloužili. Byli jsme lepší, nebezpečnější, měli jsme více brankových příležitostí a hlavně jsme dvě branky dali a žádnou neinkasovali. To, že jsme žádnou branku nedostali, je pro nás moc dobré a mám z toho radost. Je to hlavně dobrá zpráva pro hráče, kteří správně navnímávají nové prvky v naší hře a dokáží je z tréninku přenést do zápasu. Sice to jde pomalu, stále děláme chyby, ale pokrok tam je, i přes to, že už osmý zápas, když vezmu i přípravu, hrajeme v jiné sestavě. Hráči si na sebe zvykají za pochodu. Stále máme šest hráčů na marodce,“ uvedl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„V první půlce jsme hráli velmi dobře, hráči plnili taktiku a trpělivě jsme si vypracovávali šance, které jsme ale trestuhodně zakopávali do křoví. Byla tam cítit nervozita. Naopak vstup do druhé půlky jsme prospali a zbytečně jsme se nechali zmáčknout a dobrých patnáct minut jsme se jen bránili. A díky první brance jsme se vrátili do zápasu a drželi jsme s Tuklaty krok. Poté přišel druhý zásah a bylo rozhodnuto. V podstatě obě dvě naše branky padly po standardní situaci z půlky hřiště a výborné orientaci Jardy Svobody na velkém vápně. Tuklaty poté hrály v křeči směrem dopředu a my jsme si už v klidu výsledek pohlídali,“ dodal Bílý.

Branky: 68. a 83. Svoboda. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: Linhart – Charouzd, Bílý, Podnecký, Bulíř (82. Eszenyi) – Carda, Zákoucký, Hanousek, Kubelka, Převrátil – Svoboda.

Tuklaty: Pazdera – Čermák, Jambor, Kassa, Vondráček – Kostak, Kotala (85. Procházka), Votava (59. Pytloun), Patačik – Jansta, Mazur.

Libodřice – Štítary 3:1

„Mám radost z výhry, ale ne tolik z předvedené hry. Myslím, že celý zápas jsme byli lepší, jen jsme to nedokázali vyjádřit brankově. Štítary mají mladé mužstvo, které těží z mladých hráčů, kteří tam prošli dorostem a mají ve své středu Kalivodu s Kmochem. Hráče jsem na tyto dva hráče důrazně upozorňoval a jsem rád, že se neprosadili. Také mě těší, že si kluci zahráli proti takovým fotbalistům, jako jsou právě oni dva a zvládli to. Štítarům přeji jen to nejlepší, protože mají a dělají mládež,“ uznal trenér Libodřic Adam Baško.

„V utkání nám chybělo asi pět hráčů, jeli jsme proto do Libodřic znatelně oslabeni. Do dvacáté minuty se hrál celkem vyrovnaný zápas. V prvním poločase stojí za zmínku pokutový kop pro domácí, který přišel po naší individuální chybě. Zápas se rozhodl hned na začátku druhé půle, kdy jsme dostali gól na 2:0 po brejku domácího hráče. V 73. minutě přišlo po několika šancích domácích definitivní K.O. Nám se podařilo už jen zmírnit naši prohru v závěru. Nezbývá, než pokračovat v boji o první body v dalším domácím utkání s Ratboří,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 24. z PK a 73. Dittrich, 46. Pánek – 89. Opolzer. Poločas: 1:0.

Libodřice: Skočdopole – Pohanka, Němec, Suchý, Dittrich – Strejček (46.Patočka), Beníšek, Hovorka (62. Krejčík), Pohanka, Pánek – Košík, Matějka (46. Šafránek).

Štítary: Lepší Martin – Pýcha, Kalivoda, Dohanič, Přibyl (75. Šín) – Lepší Michal, Suchánek, L. Kmoch, S. Uman – Opolzer, Miškovský (65. Hoření).

Krakovany – Kouřim 3:2

„Začátek utkání nám střelecky vyšel. Nejprve Špinka nádhernou střelou z dvaceti metrů prostřelil hostujícího brankáře a o dvě minuty později Dostál nádherným lobem zvýšil na dva nula. O chvíli později byl vykartován hostující hráč.Kouřim změnila rozestavení a i v deseti velice aktivní hrou snížila. Naštěstí jsme dokázali zareagovat a Dostál zvýšil na rozdíl dvou branek. Kouřim pokračovala v náporu a opět snížila. V závěru utkání se nám podařilo udržet výsledek i přes několik závarů po rohových kopech, kde měli hosté výškovou převahu. Vítězství si ceníme, protože Kouřim určitě patří herním projevem ke špičce soutěže,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Pro nás velmi smolné utkání. Po dvou chybách v rozehrávkách uprostřed hřiště jsme dostali dva góly a náš úvodní zmar z úvodu zápasu dokonal Svoboda, který šel po druhé žluté kartě do sprch. To nás paradoxně nakoplo a do konce zápasu jsme domácí dokázali trápit, že se museli až do poslední chvíle strachovat o výsledek. Zjednodušili jsme rozehrávku a přes vysokého Klégra se nám dařilo dostávat před bránu domácích. Škoda, že jsme nevyužili standardních situací ke konci zápasu. Domácí ale vyhráli zaslouženě, měli dostatek šancí zápas rozhodnout, nás několikrát podržel Havránek,“ řekl záložník Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 13. Špinka, 64. a 18. Dostál – 60. Hovorka, 72. Snížek. ČK: 19. Svoboda (K). Poločas: 2:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Černý, Horák (60. Chvojka) – Kutil, Vodvářka, Strejcius (70. Neruda), Kozel – Dostál (89. Novotný), Špinka.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek – Keltner, Jirků, Macháček, Snížek, Hovorka (66. Světnička) – Dufek (47. Klégr), Bělohlávek (22. Holub).

Plaňany – Tuchoraz 7:3

„Utkání jsme začali rychlou brankou, kterou jsme zanedlouho potvrdili další při rohovém kopu. Soupeř ale hned po naší druhé brance snížil na rozdíl jedné branky. I když jsme vedli, tak ze začátku nás Tuchoraz přehrávala. Naši hru jsme začali hrát až v druhé polovině poločasu. Měli jsme vyložené šance, ale branky trestuhodně nedali. A bohužel v závěru poločasu jsme díky individuální chybě dovolili soupeři vyrovnat. O poločase jsme si promluvili v kabině, změnili rozestaveni a šli zápas rozhodnout na naši stranu. To se nám záhy podařilo, dvěma rychlými góly jsme zvrátili výsledek na naši stranu, a když šel soupeř do oslabení, tak jsme přidali další branky a zápas se víceméně dohrával. Jsme rádi za důležité tři body, ale snad všichni víme, že máme co zlepšovat a musíme se připravit na dalšího soupeře,“ upozornil trenér Plaňan Petr Málek.

„Věděli jsme, že utkání v Plaňanech bude těžké a počítali s tím, že soupeř ani rozhodčí nám zadarmo nic nedají. Přesto pro nás bylo řešení situace hned zkraje zápasu nepřijatelné a neakceptovatelné. Dostali jsem gól ze situace, kdy dva hráči soupeře stáli v evidentním třímetrovém ofsajdu a rozhodčí bez mrknutí oka tuto situaci pustil. Na úrovni nejvyšší okresní soutěže takováto (ne)posouzení zbytečně dehonestují celou soutěž. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, měli šance a zatlačili domácí na jejich polovinu. Bohužel z ojedinělé standardky jsme po nedůrazu na přední tyči podruhé inkasovali. Bezprostředně poté jsme soupeře ve vápně přetlačili a pěknou střelou snížili. I nadále jsme se tlačili k brance soupeře, měli další velké šance, ale ani úplně prázdná branka pro nás nebyla dostatečnou výzvou a míč skončil vedle pravé tyče. Domácí kontrovali svou největší zbraní rychlým přechodem do útoku s důrazným zakončením, kdy své šance ale neproměnili. V závěru poločasu se nám po standardce a důrazu v zakončení podařilo zaslouženě vyrovnat. Do druhé půle jsme oprávněně vstupovali s bodovým cílem. To bohužel stejně jako v domácím zápase proti Krakovanům vzalo rychle za své. Soupeř nám po své typické akci zaběhl za obranu a krátce po půli skóroval potřetí. Chvíli na to po chybné přihrávce jsme namazali soupeři na čtvrtý gól. Ve snaze korigovat jsme otevřeli hru, tlačili se dopředu, což byla voda na domácí mlýn. Při dalším brejku nás zachránil brankář za cenu červené karty. Bohužel bez brankáře a v deseti hráčích jsme nedokázali v laufu hrajícímu soupeři čelit a zápas pouze dohráli,“ řekl trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

Branky: 3. a 19. Kiewak, 50. Žemba, 56. a 66. Olah, 83. Nedvědil, 88. P. Siruček – 21. Toman, 44. Marc, 77. Šafář. ČK: 61. Sodoma (T). Poločas: 2:2.

Plaňany: Hradecký – Čech, Freund (84. Franko), Olah (74. Jambor), Břichnáč – D. Sirůček, Klucska (74. Koláček), Kiewak (65. P. Sirůček), Lazaryev (46. Nedvědil) – Nágl, Žemba.

Tuchoraz: Sodoma – Pokorný, L. Trnka (68. F. Trnka), Moravec, Hozman – Vosecký, Toman, Šafář, Garnot (68. Moravec) – Marc (85. Vančura), Černý.

Ratboř – Nučice 6:0

„Do utkání jsme šli s tím, že musíme napravit prohru z prvního kola. Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř. Po našem chaotickém začátku měli hosté výhodu pokutového kopu, který neproměnili. Utkání se tak mohlo vyvíjet jinak. Nás tahle situace povzbudila a přišlo na řadu to, co jsme si v kabině před zápasem řekli. Téměř ze všech připravených šancí se nám podařilo vstřelit branky. Soupeře jsme dokázali eliminovat a do ničeho vážnějšího nepouštět. Zápas byl tak rozhodnut už v jeho první polovině,“ potěšilo asistenta Ratboře Tomáše Kratochvíla.

„Den blbec jsme zažili v Ratboři. V prvních dvou minutách jsme stihli nastřelit břevno Bradáčem a neproměnit penaltu po faulu na Kubalíka. Když pak ve třetí minutě Kopecký odkopával míč a ten zapadl do Rybákovy branky, tak bylo sebevědomí všech na nule, a než jsme se oklepali, přidal v 11. minutě Mbemba druhou branku. Třetí jsme si zanedlouho vstřelili sami po teči Kočího, který nešťastně tečoval míč soupeře mířící mimo tyče. Když jsme chtěli se zápasem něco udělat a začali se zvedat, tak soupeř potrestal chyby v naší rozehrávce rychlými protiútoky v závěru poločasu dalšími dvěma brankami. Prvních pětačtyřicet minut byla velká lekce z produktivity a všichni předvedli absolutní dno. Druhý poločas se dohrával už pouze z povinnosti. Přestali jsme bláznit dopředu a snažili se více kombinovat. Sebevědomí ale bylo na bodu mrazu, a tak vypadala i naše zakončení. Bez tréninku a systému se hrát fotbal nedá, a přestože máme v týmu dobré hráče, tak by se měli všichni probrat a začít se sebou něco dělat,“ čertil se obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 5. Kopecký, 11. Mbemba, 20. Biško, 42. a 45. Gembiczki, 79. Kesner z PK. Poločas: 5:0.

Ratboř: Jeřábek – Brant, Beran, Kemza (61. Uher), Kopecký – Kovařík, Kesner, Biško, Mbemba – Vohnický (72. M. Adámek), Gembiczki.

Nučice: Rybák – Jícha, Šulc, Souček, Vedral – Kočí, Jelínek, Chromý, Bradáč (46. Vlasák) – Kubalík, Nevšímal.

Tabulka

1. Velim B⋌ 2 2 0 0 0 12:1 6

2. Krakovany ⋌ 2 2 0 0 0 6:2 6

Bečváry⋌ 2 2 0 0 0 6:2 6

4. Č. Pečky/Pašinka⋌ 2 2 0 0 0 8:5 6

5. Libodřice ⋌ 2 1 1 0 0 5:2 5

6. Ratboř ⋌ 2 1 0 0 1 8:3 3

7. Plaňany ⋌ 2 1 0 0 1 9:6 3

8. Tuklaty⋌ 2 1 0 0 1 5:2 3

9. Kouřim ⋌ 2 1 0 0 1 5:5 3

10. Nučice⋌ 2 0 0 1 1 1:8 1

11. Štítarský SK⋌ 2 0 0 0 2 6:9 0

12. Tuchoraz ⋌ 2 0 0 0 2 3:10 0

13. Jestřabí Lhota ⋌ 2 0 0 0 2 0:8 0

14. Pečky B⋌ 2 0 0 0 2 1:12 0

Sestava kola: Jeřábek (Ratboř) – Pohanka (Libodřice), Němec (Libodřice), Holub (Bečváry) – D. Sirůček (Plaňany), Jelínek (Velim B), Olah (Plaňany), Gembiczki (Ratboř) – Dostál (Krakovany), Svoboda (Červené Pečky, 2), Nedbal (Velim B)