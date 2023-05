/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední kolo okresního přeboru ve fotbale bylo příznivé pro brankáře. Čtyři z nich udrželi čisté konto.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Štítary (2:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Libodřice – Český Brod B 3:0

„Do utkání jsme šli s respektem k soupeři, který má na jaře velice dobré výsledky, ale doma jsme chtěli navázat na předchozí výhry. Kluci od začátku plnili to, co jsme si řekli. První i druhý gól jsme vstřelili po pěkných akcích po levé straně a nemuselo zůstat jen u dvou branek do poločasu. Ve druhé půli jsme se nikam nehnali, soupeře nechali rozehrávat od jejich branky a v pohodě si šli pro vítězství. Soupeř neměl snad jedinou šanci, zato my jsme nastřelili břevno a neproměnili jasnou šanci. Tečku za utkáním udělal v 90. minutě Košík a mohlo se jít na pražské derby. S nasazením a předvedenou hrou jsem opravdu spokojený. Kluky musím pochválit a doufám, že ve stejných výkonech budeme pokračovat i nadále,“ přeje si trenér Libodřic Adam Baško.

„V Libodřicích jsme postrádali tři hráče ze základu, šanci tak dostali čtyři kluci z dorostu a musím říct, že naše hra nebyla nejhorší. Jenomže jsme udělali první poločas dvě chyby, které soupeř potrestal. A jelikož jsme neměli tolik sil a kvality dopředu, neměli jsme moc šancí s výsledkem něco udělat. Soupeř si hlídal náskok a v závěru přidal třetí branku,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 14. a 90. Košík, 32. Pánek. Poločas: 2:0.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Němec, Šafránek, Pohanka – Matějka (75. Krejčí), Hovorka, Kovařík, Strejček (70. Adámek) – Košík, Pánek.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma, Kohout, Nekolný, Čurgali – Vymazal (71. Dlabal), Hokr, Čermák, Šimák (60. Veselý) – Šermauer (80. Rypl), Pazderec.

Ratboř – Červené Pečky 3:0

„Pro oko diváka to asi nebylo moc po herní stránce pohledné utkání. Ze začátku bylo vidět hodně nepřesností, hlavně z naší strany. Hosté byli v první polovině lepší, ale pak se karta obrátila. Spadlo nám to tam třikrát, pravdou je, že nám soupeř daroval dvě branky a dvakrát nastřelil břevno. Ačkoliv to bylo derby, tak se odehrálo ve velmi přátelském duchu, rozhodčí neměl v podstatě žádnou práci. Pro nás důležité tři body, snad už se nám všem zvedne více nálada po předešlých nezdarech,“ doufá trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Zápas blbec. Výsledek je pro nás krutý. Neměli jsme štěstí, nastřelili jsme dvě břevna a tři tutovky neproměnili. První poločas jsme byli lepší, ale neproměnili jsme svoje šance, a tak poločas skončil bez branek. V druhé půli se hra více vyrovnala. My dostali gól tak, že domácí pomezní odmával ofsajd, rozhodčí odpískal a když na domácího pomezního domácí lavička a fanoušci křičeli, že to ofsajd nebyl, tak si svůj verdikt rozmyslel a zavolal na rozhodčího, že se spletl a rozhodčí gól uznal. Nikdo moc na hřišti nevěděl, co se děje, ani domácí se z gólu neradovali. Někteří rozhodčí laici ani fotbalu nerozumí a přesto mávají jen proto, že není kdo by to odmával. Tento moment asi rozhodl zápas, i když jsme udělali tři obrovské chyby a branky domácím darovali. Byl to zápas o prvním gólu, bohužel ho dali domácí. Pro nás zbytečná ztráta bodů. Snad získáme body v pátečním zápase s Jestřábí Lhotou,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 47. a 57. Hrstka, 67. J. Adámek. Poločas: 3:0.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Teslík, Kesner, Švarc, Uher – J. Adámek (83. Vyvial), Hrstka (75. Brant).

Červené Pečky: V. Svoboda – Hejduk, Richard, Herčík, Maršík – Carda (67. Převrátil), Křelina, Zientek, Rauch (77. Akhmedov) – Zdeněk, J. Svoboda.

Cerhenice – Liblice 4:2

„Hned na začátku nám Martin Novotný ukázal, že je stále dost rychlý a po dvou totožných pasech běžel dvakrát sám na bránu a nemýlil se. To neuběhlo ani pět minut a vypadalo to, že je po zápase. Naštěstí jsme se probrali a dostali se do zápasu. A měli jsme i více ze hry, ale žádnou šanci jsme neproměnili a domácí pořád hrozili rychlými brejky. Pro nás mohlo být hůř, když domácí kopali penaltu, ale při ní se vyznamenal Hanuš a z následného protiútoku jsme se prosadili my. Doslov klasické nedáš – dostaneš. V druhé půli pokračoval festival promarněných šancí na obou stranách. Když už se domácí prosadili a mysleli si, že zápas zlomili, tak se prosadil nestárnoucí Lanc a bylo stále o co hrát. My se snažili o srovnání, ale naše koncovka je tragická. Ke konci zápasu znovu utekl fofrník Novotný a zápas definitivně rozhodl. Mohli jsme pomýšlet na body, vzadu se nás štěstí drželo, když zachytal skvěle Hanuš a domácí nastřelili dvě tyče, ale štěstí, co jsme si vybrali vzadu, tak nám bohužel chybělo vepředu,“ posteskl si předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„Opět jsme zápas začali velmi dobře, po pěti minutách jsme vedli 2:0 a kontrolovali hru, což vyústilo v pokutový kop, který jsme neproměnili a soupeř se po naší chybě dočkal skórování. Ale i nadále jsme kontrolovali hru a měli jsme vést větším rozdílem, ale trefovali jsme jen zařízení. Druhý poločas jsme opět dominovali a zápas dovedli do vítězného konce,“ konstatoval trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 1., 4. a 88. Novotný, 62. Gacka – 21. Černý, 67. Lanc. Poločas: 2:1.

Cerhenice: Kun – Hanuš (78. Vajda), K. Charouzek, Kaše, Link – Nykodým (61. Čerych), Gacka, Puk, Klucska – Basarab, Novotný (90. Koníček).

Liblice: Hanuš – Chábera (65. M. Řípa), Bahr, Pop, L. Hejda – Hrstka, F. Řípa, Pačes, J. Hejda – Lanc, Černý (89. Pospíchal).

Zásmuky – Krakovany 3:3 (PK 5:6)

„V prvním poločase byly Krakovany lepším týmem. Sice jsme šli do vedení po gólu Bellady, ale soupeř dokázal do poločasu výsledek otočit. Ve 48. minutě navýšil náskok na 3:1 a vypadalo to, že je po zápase. Posledních třicet minut jsme Krakovany začali přehrávat a po střele Pavlíka dorazil míč do branky aktivní Mrázek. V 88 minutě došlo k nedorozumění obránců Krakovan a chybu potrestal Pavlík. V penaltách si lépe počínali hosté, když v šesté sérii jsme nastřelili tyč a hosté byli stoprocentní ve všech pokusech. Vzhledem k průběhu zápasu musíme být s bodem spokojeni,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Zejména první poločas na půdě druhého celku jsme předvedli nejlepší výkon v jarní části. Hráli jsme s velkou chutí, dobře kombinovali a vytvářeli si slibné střelecké příležitosti, které jsme bohužel v prvních dvaceti minutách nezužitkovali. Naopak soupeř nás potrestal ve 21. minutě, kdy šel do vedení po zaváhání naší obrany. Obdržená branka nás ale nesrazila, naopak. Nejprve vyrovnal Horák a do vedení nás posunul po samostatné akci Dostál. Druhý poločas pro nás začal dobře, když Chvojka ve vápně vymotal domácího obránce, přihrál Dostálovi a šli jsme do dvoubrankového vedení. Zkušené mužstvo domácích po této brance přebralo iniciativu a snížilo po hodině hry a dvě minuty před koncem po chybě našich stoperů srovnalo na konečných 3:3. V penaltovém rozstřelu jsme byli úspěšnější. Nebyli jsme daleko od zisku tří bodů, ale i dva body nás těší. Určitě nás tentokrát potěšila i předvedená hra,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 21. Bellada, 59. Mrázek, 88. Pavlík – 33. Horák, 37. a 48. Dostál. Poločas: 1:2.

Zásmuky: Hamsa – Vokáček, Pavlík, Kraus, Roth (67. Dvořák)- Čapek, Lindner, Pěkný, Mrázek – Dotter, Bellada.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Horák (67. Mochari), Kozel (61. Novotný), Chvojka, Strejcius – Oberreiter, Dostál.

Velký Osek – Štítary 2:4

„Po slušném prvním poločase se nám ve 47. minutě podařilo vstřelit branku na 2:1 a myslel jsem si, že proti deseti budeme kontrolovat zbytek zápasu. Opak byl pravdou. Od té doby jsme byli horším týmem a dostali tři branky,“ poznamenal trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Do Velkého Oseka jsme jeli se zdravým sebevědomím bodovat, ale naše předzápasové plány vzaly za své ve 28. minutě, kdy byl po nedisciplinovanosti vyloučen náš hráč a ještě jsme z penalty inkasovali. Chvíli nám trvalo, než jsme se s danou situací srovnali a přežili několik šancí domácích. Těsně před poločasem se nám ale podařilo vyrovnat, a tak se do kabin odcházelo za nerozhodného stavu. V kabině jsme trochu upravili taktiku a ve druhém dějství se na hřišti děly věci. Velký Osek se sice po hezké akci opět dostal do vedení, ale od té chvíle už jsme na hřišti jednoznačně dominovali my. Přestože jsme byli oslabení o jednoho hráče, bylo nás všude plno a vstřelili jsme tři góly a ještě nastřelili tyčku. Po skvělém výkonu ve druhé půli vezeme tři body a kluci zaslouží velké uznání.za nesmírnou bojovnost, pracovitost a výbornou organizaci hry,“ potěšilo trenéra Štítar Jakuba Stacha.

Branky: 28. Koška z PK, 47. Kalaš – 36. a 74. Kršňák, 60. a 64. S. Uman. ČK: 28. Jedlička (Š). Poločas: 1:1.

Velký Osek: Durdil – Drahovzal, J. Karban, From (64. Svoboda), M. Černý (78. Semenec) – Lylo (46. Kalaš), Žilka, Šmiřák, Koška – Z. Novák (61. A. Novák), Kravchuk (78. Řehák).

Štítary: Lepší – Hoření, Machurka, Jedlička, Huleš (84. Nejman) – Vlášek, Miškovský, B. Uman, Kršňák (75. Rychlík) – Opolzer (90. Kratochvíl), S. Uman.

Jestřabí Lhota – Tuchoraz 4:0

Branky: 7., 32. a 49. Krupka, 23. Krajíček. Poločas: 3:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (46. Týma), Klička, Mikeš, Černý (46. Rezler) – Kubíček, Záhora, Kesner, Dvořák – Krajíček (62. Čáslavský), Krupka.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Kliment, Šedina, Mučka – Pokorný, Doležel, Borovička, Vostrovský – Šafář, Vopařil.

Nučice – Kouřim 0:2

„Vyrovnaný zápas, ve kterém nám hosté dali lekci z produktivity. Myslím, že na vyložené šance jsme vyhráli , ale bohužel ani jednu včetně penalty jsme neproměnili. V zápase každý tým ovládal určitou část utkání. Vzhledem k naší produktivitě bohužel zasloužené vítězství hostů,“ posteskl si trenér Nučic Petr Samek.

„Hrál se poměrně vyrovnaný zápas, který nabídl šance i souboje, ve kterých se jiskřilo, někdy bohužel dost zbytečně. V prvním poločase jsme šli do vedení po krásné akci, kdy Dufek křížnou přihrávkou poslal Světničku do vyložené šance a ten proměnil. Domácí pak byli více na míči, ale svoje dvě šance neproměnili, stejně jako my. Ve druhé půli posunuli domácí Šulce na stopera a začala klasická nučická nakopávaná přes celé hřiště do soubojů na útočníky. S tím si naše obrana dokázala většinou spolehlivě poradit a nám se tak otevíraly šance do rychlých brejků. Jeden z nich po rychle rozehrané standardce a přihrávce Vaňkovského využil Dufek, který prostřelil z vápna gólmana domácích. Nás následně při penaltě podržel Havránek, který jí Kočímu chytil a poradil si i s následnou dorážkou Nováka. Na obou stranách bylo do konce zápasu dost šancí ke vstřelení branky, na domácí straně o pár více, ale nikdo už další gól nepřidal,“ uvedl trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 9. Světnička, 49. Dufek. Poločas: 0:1.

Nučice: Rybák – Vlasák (76. Nevšímal), Kočí,Hurtík, Vedral – Jelínek, Zápotocký (61. Kulhavý), Šulc, Chromý – Novák, Kubalík.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Paclík, Tománek, Valenta – Světnička, Snížek (72. Hervert), Jirků, Vaňkovský – Novák (70. Keltner), Dufek (90. Ježík).

