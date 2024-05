Červené Pečky – Zásmuky 3:3 (PK 3:5)

„Zápas vyšší úrovně, který se hrál nahoru dolů. Byl to souboj obran s útokem. Nakonec 3:3 a prohra na penalty. Zápas jsme měli vyhrát, v 88. minutě Krupička bohužel neproměnil pokutový kop. Bod je pro nás v tuto chvíli málo,“ přiznal hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Začátek utkání patřil domácím. Ve čtrnácté minutě už bylo skóre 2:0. V následujících minutách se hra vyrovnala a po dalších patnácti minutách bylo srovnáno. Ještě ale před poločasem přišla naše chybná rozehrávka v obraně a darovali jsme domácím gól, který stanovil skóre prvního poločasu na 3:2. Druhý poločas se hrál ve vysokém tempu nahoru, dolů. Nám se podařilo znovu skóre srovnat a bylo vidět, že oba týmy chtějí získat tři body. Blízko k tomu měli domácí, kteří v 85. minutě zahrávali pokutový kop. V ten moment nás podržel Hurt, když penaltu chytil. Do konce utkání už se skóre nezměnilo, a tak došlo na penalty, po kterých jsme byli šťastnější my. Kluky bych chtěl pochválit, že se dokázali vrátit do zápasu, když brzy prohrávali o dva góly a nezlomilo je to,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 5., 14. a 36. Hradílek – 25. P. Bárta, 32. Bellada, 58. Pavlík. Poločas: 3:2.

Červené Pečky: Svoboda – Přiklopil, Křelina (68. Herčík), Maršík, Bulíř – Rauch, Krupička, Hejduk, Zuza – Hradílek, Kulhánek.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Pavlík (85. Borovička), Kraus, Bellada – P. Bárta, Lindner, Čapek, Zimmermann (66. Štěpina) – Jahoda, Dotter.

Velký Osek – Libodřice 4:1

„Utkání se soupeřem, který na jaře ještě neprohrál, se nám výsledkově povedlo. Snažili jsme se vycházet ze zajištěné obrany. V prvním poločase nám to vycházelo, ale ve druhém nás soupeř přehrával. Jen díky špatné koncovce soupeře a dobrému výkonu našeho brankáře jsme dlouho drželi nulu. Nám naopak velice dobře vycházely brejkové situace, které dobře řešila dvojce Sodoma – Adam Novák a podařilo se nám z nich vstřelit tři branky. Pro soupeře je výsledek asi až moc krutý, ale i takový někdy fotbal je,“ podotkl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Po několika zápasech prohra, která bohužel asi musela někdy přijít. Tým Oseka si šel za vítěstvím. My jsme své šance nevyužili a i hra nebyla dobrá. Domácí hráči svoje šance využili a díky tomu nás porazili. Doufám, že se nachystáme co nejlépe do Českého Brodu a dovedeme ho potrápit,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 10. Šátek, 59., 69. a 82. Sodoma – 74. Batelka. Poločas: 1:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš (70. Šamša), Šátek, Svoboda, J. Karban – S. Karban, M. Koška (87. Z. Novák), Žilka, J. Koška (78.Teplý) – A. Novák, Sodoma.

Libodřice: Skočdopole – Škopek (63. Matějka), Batelka, Baško, Dittrich – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Košík – Pánek, Lazaryev (78. Lanc).

Cerhenice – Polepy 3:7

„Vyrovnaný zápas týmů smířených s osudem. Rozhodla lepší produktivita soupeře,“ uvedl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Po delší době nás čekal zápas, kde jsme byli jasným favoritem, a proto jsme apelovali hlavně na to, abychom zápas nepodcenili a hráli v plném nasazení. Značným oslabením pro nás byl distanc gólmana Bartáka, který obdržel před týdnem červenou kartu, tudíž do brány se musel postavit někdo z hráčů do pole, což nakonec vyšlo na striktně ofenzivního Hynka. Za jeho ochotu a obětavost, se kterou se chopil brankářského postu, mu děkuji. Tomáš sice obdržel tři branky, které bychom pravděpodobně neobdrželi s Bartákem na jeho místě, ale s ohledem na jeho nulovou zkušenost na brankářském postu je to pochopitelné a kritika není na místě. Soupeře jsme pouštěli do šancí pouze vlastními chybami a nepřesnostmi, když jsme často šli do útoku ve vysokém počtu, následně jsme naivně míč ztratili a soupeř měl otevřenou cestu k jednoduchému protiútoku. Cerhenice nás ani nemusely příliš bránit a většinu gólových šancí jsme si naivitou, nepřesností nebo ukvapeností zhatili sami. Nakonec jsme se zvládli gólově sedmkrát prosadit, ale proti soupeři ze dna tabulky, který nám nechával tolik prostoru pro hru, jsme se měli prosadit víckrát a celkově předvést lepší výkon. Myslím si, že jsme se příliš přizpůsobili a celkově jsme nepředvedli přesvědčivý výkon. Důležité tři body si odvážíme, ale s obrazem hry nemůžeme být spokojeni a za týden v derby proti rozjetým Štítarům musíme předvést výrazně lepší výkon, protože v tom zápase máme pochopitelně v úmyslu zvítězit,“ řekl trenér Polep Ondřej Dvořák.

Branky: 37. Doubek, 49. Klucska, 74. Kuric – 20. Pych, 22. a 75. Doležal, 26. Slezák, 41. Kuchař, 67. Exner, 85. Kmoch. Poločas: 1:4.

Cerhenice: Kun – K. Charouzek, Puk, Čerych (62. Kuric), Doubek – Link (81. Ryzák), Klucska, Černý, Hanuš – Nykodym (62. Michálek), Mojko (72. Žižka).

Polepy: Hynek – Kvasil (46. Novák), Exner, Kočí, Richter (63. Jindra) – Suchánek – Pych, Slezák, Kmoch, Doležal – Kuchař.

Štítary – Nová Ves 9:4

„Po naprosto tragickém výkonu v prvním poločase jsme se po změně stran výrazně zlepšili a zaslouženě rozhodli o zisku tří bodů,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Další prohraný zápas. První půle v pomalém tempu, což nám vyhovuje. Šance měly oba týmy. Podařilo se nám udržet v poločase remízu. Druhou půli jsme nechytili hned začátek a dostali dva rychlé góly. K naší smůle jsem se při pátém gólů rozhodl vyrazit rukou jasný gól a pohřbil tak celý tým, což vedlo k jasné převaze soupeře, který nás bez větších problémů rozstřílel. Dokázali jsme pak dvakrát utéct otevřenou obranou a upravit výsledek na hokejový. Rozebraná sestava, neúčasti na tréninku, celková nechuť nám nedovolí do konce sezony udělat jakýkoliv bod. Věřím, že i třetí třída pro nás bude dost velký oříšek, pokud tedy vůbec zůstane tým pohromadě,“ hlesl hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 7. a 37. A. Machurka, 53., 61. z PK, 64. a 79. S. Uman, 55. B. Uman, 76. Miškovský, 80. Jandák – 9. Fiala, 27. a 84. J. Vokřál, 86. L. Vokřál. ČK: 61. Šmejkal (NV). Poločas: 2:2.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš (60. Šín) – Hoření (70. Jandák), Miškovský, Jonáš (55. Nejman), B. Uman – A. Machurka (60. Kršňák), S. Uman.

Nová Ves: Hrabák – Navara, Pena (84. Molnár), Šmejkal, L. Vokřál – Kopecký, Čech, Babický, J. Vokřál – Fiala, Starý.

Krakovany – Kouřim 0:0 (PK 11:12)

„Po dvou výsledkově i střelecky povedených utkáních s mužstvy z horní poloviny tabulky jsme doma přivítali Kouřim, která se nachází v tabulce na sestupových pozicích. Kouřim od začátku utkání dokázala na své vlastní polovině dobře podržet míč, ale ohrozit naší branku se ji podařilo pouze sporadicky. My jsme v ofenzivě nebyli o moc lepší, dvě naše šance neproměnil Lukáš Chvojka a Pelant. Utkání skončilo bezbrankovou remízou a na penalty jsme prohráli, což je pro nás určitě pro další vývoj ztráta,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Zápas neměl moc velké tempo, my jsme s poslepovanou sestavou poměrně dobře bránili a domácí nepouštěli do nějakého dlouhodobého tlaku, ze kterého by byly obrovské šance. Tu největší měli domácí ve druhém poločase a výborně zasáhl Havránek. Myslím, že jsme domácím zápas zkomplikovali více, než čekali a dva body po dvanácti proměněných penaltách v řadě jsou pro nás fajn bonusem,“ poznamenal hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

Krakovany: Špinka – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Věříš (81. Mochari), Kozel, Pelant, Beneš – L. Chvojka, Horák (70. Strejcius).

Kouřim: Havránek – Světnička, Snížek, Navrátil, Valenta – V. Keltner, Jirků, Bug, Vaňkovský (70. Zahradníček) – Štuller (65. Havlín), Varyš.

Český Brod B – Tuchoraz 7:1

„Potřebovali jsme tento zápas zvládnout, abychom odskočili o šest bodů druhým Zásmukám. Byla radost koukat na kluky, jak makají a chtějí si upevnit první místo. Nechali na hřišti všichni všechno, hráli jako jeden tým. Vyhráli jsme zaslouženě,“ konstatoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Není moc co hodnotit. Český Brod má velmi kvalitní mladé mužstvo. Vydrželi jsme sním běhat poločas, pak nás trochu rozebrali a byli jsme jak na kolotoči,“ přiznal trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 10. J. Škorpil, 41. z PK, 51. a 72. Blecha, 59. Plucha, 77. vlastní Kliment, 82. Kundrum – 7. Pokorný. Poločas: 2:1.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský (88. Magat), Nekolný, M. Škorpil (73. Kundrum), Soukup (80. Šimák) – J. Škorpil (46. Z. Šmejkal), Částka, Černý, Kadlec (66. Rypl) – Plucha, Blecha.

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný, Flieger, Kliment, Hozman – Vostrovský (35. M. Vosecký), Borovička, Marc, Šedina – Votoček, A. Vosecký (78. Vopařil).

Nučice – Ratboř 0:3

„Celý zápas byl vyrovnaný, bylo to o prvním gólu. My v prvním poločase neproměnili pokutový kop a to rozhodlo. Pak už jsme hráli pouze po vápno a neměli žádné šance. Hosté trpělivě bránili a podařilo se jim dát první gól. My to pak museli otevřít a soupeř nás ještě dvakrát potrestal. Máme velkou personální krizi a v tomto zápase jsme přišli o další dva hráče. Velká pochvala a poděkování klukům z gardy, kteří nám pomáhají a bez nich by nás nebylo jedenáct. Rozhodně nehraji druhé housle. Děkujeme,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„Strašně důležitá výhra a musím říct, že jednoznačně zasloužená. V první půli jsme přežili penaltu domácích, ale to byla jejich jediná příležitost. My jsme sice v prvním poločase taky nebyli dopředu nebezpeční, ale po změně stran už to byla hra jen na jednu branku. Kdybychom proměňovali šance, zápas by skončil mnohem výraznějším rozdílem. Ale za výkon, hlavně ve druhém poločase, musím kluky pochválit,“ uvedl stoper Ratboře Radek Biško.

Branky: 59. Vohnický, 87. Brant, 89. Svoboda. ČK: 83. Šulc (N). Poločas: 0:0.

Nučice: Pečenka – Nevšímal, Šulc, Jelínek, Vlasák – Maršák, Zápotocký, Bradáč, Černý – Kočí, Hervert (42. Rybák, 75. Nanko).

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Kovařík – Horák (65. Goga), Švarc, Vohnický (77. Brant), Gembiczki – Svoboda, Hrstka (56. Merta).