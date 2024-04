/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední odehrané kolo v okresním přeboru ve fotbale patřilo domácím týmům. Čest hostů zachraňovaly Štítary a Český Brod B. Ten zaznamenal rekordní výhru, v Cerhenicích nastřílel 17 gólů. Čtyřmi trefami se na vysoké výhře podíleli Blecha, Ketner a Vlček.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Štítarský SK (1:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Cerhenice – Český Brod B 0:17

„Kočka a myš. Brod má mladý tým složený z poloviny z dorostenců. Hrají rychle, bez kličkování, ale s rychlým předáváním míče. Polovinu branek jsme dostali do prázdné branky, kdy nás zcela rozebrali,“ přiznal trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Zajížděli jsme do Cerhenic a jelikož vedoucí Zásmuky už den předtím zvítězily, tak jsme chtěli zápas zvládnout, abychom se drželi na dostřel čela tabulky. A za další jsme hráli i za našeho vedoucího mužstva, pana Mrázka, který neprožívá lehké období. Kluky jsem před zápasem zdravě namotivoval a pak jsem se nestačil divit. Po patnácti minutách to bylo 5:0 pro nás a bylo hotovo. Kluci mě ale mile překvapili, makali celých devadesát minut a soupeři nakonec nasázeli sedmnáct branek,“ uznal trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 1., 10., 30. a 75. Blecha, 4., 23., 36. a 48. Ketner, 8. Škorpil, 13. a 55. Černý, 20., 32., 80. a 87. Vlček, 25. Rypl, 60. Plucha. Poločas: 0:11.

Cerhenice: Kun – Doubek, Hart, Čerych (53. Michálek), Puk – M. Novotný, Gacka, Klucska, Koníček (88. Uxa) – P. Charouzek (65. Kuric), K. Charouzek.

Český Brod B: Hrdinka – Rypl (58. Kundrum), Nekolný, Skořepa, Šermauer (55. Vojáček) – Ketner, Černý, Plucha, J. Škorpil (11. Magat) – Vlček, Blecha.

Polepy - Ratboř 2:1

„Po úspěšném výjezdu, kdy jsme venku porazili Tuchoraz, jsme se těšili na domácí prostředí. Do zápasu jsme šli sebevědomí a připravení, věřili jsme v plný bodový zisk. Zápas byl od začátku z obou stran takový neslaný, nemastný. Hodně nepřesností a málo gólových příležitostí. Dobře jsme věděli, na které soupeřovi hráče si musíme dávat pozor a snažili jsme se je nepouštět do nějaký výrazných šancí. Skutečně nepříjemné bylo, že už během první půle jsme museli dvakrát střídat kvůli zraněním. Přibližně po půl hodině hry se nejnebezpečnější hráč Ratboře David Zdeněk dostal do náběhu po levé straně a Davis Kuchař se mu pokusil odebrat balón skluzem, načež si útočník hostí balón předkopl a Kuchař bohužel trefil pouze protihráče. Lavička hostí se dožadovala červené karty, kterou rozhodčí neudělil, protože situaci pravděpodobně nevyhodnotil, jako jasně gólovou příležitost a vytáhl kartu žlutou. Dovedu pochopit emoce hostující lavičky, jelikož se jednalo o nevybíravý zákrok, ale naštěstí byl hráč v pořádku a mohl pokračovat ve hře. David Kuchař se mu ihned po zákroku omlouval. Zdálo se, že poločas se už pouze dohraje, ale těsně před přestávkou se dostal Šimon Jindra do úniku po levé straně, kdy byl nucen vyběhnout mimo vápno brankář hostí a vletěl ve výskoku do Šimona velice nešikovným a nebezpečně vypadajícím zákrokem a po zásluze viděl červenou kartu. Šimon byl naštěstí, až na pár šlinců od kopaček po břiše a boku, v pořádku a mohl ve hře pokračovat. O poločase jsme prohodili některé posty a především jsme avizovali, že bude potřeba hrát trpělivě, protože budeme mít celý druhý poločas početní výhodu. Ve druhé půli jsme se začali dostávat do nějakých slibných příležitostí, ale stále nic vyloženého. Soupeř byl i v deseti lidech velice houževnatý a my jsme byli příliš nepřesní v kombinaci. Naše hra skutečně nebyla moc dobrá a dokonce jsme po několika žalostných nedůrazech obdrželi branku. Byla to studená sprcha, ze které jsme se ovšem zvládli rychle oklepat a zareagovat. Nejprve se po Kmochově rohovém kopu prosadil stoper Kuchař a hned po pár minutách se znovu po Kmochově přihrávce za obranu prosadil Pych, kterého jsme o poločase vysunuli na hrot útoku a důvěru odměnil vítěznou brankou. Trochu jsme asi doufali, že to soupeře zlomí, ale to od nás bylo příliš naivní a pokračovali jsme bohužel v nepřesné a nervózní hře, která dokonce vyústila v pokutový kop asi deset minut před koncem zápasu. Brankář Barták čekal na exekutora u puntíku a rozjel psychologickou hru, při samotném kopu odhadl správnou stranu a penaltu zlikvidoval. Ondra nás v rozhodující moment fantasticky podržel a byla to velká euforie a ještě větší kámen ze srdce. Zápas už jsme dovedli do vítězného konce. Náš výkon v tomto zápase nebyl bohužel vůbec přesvědčivý a navíc jsme měli několik zdravotních trablů, každopádně je to i tak velmi cenné vítězství a jsme za něj rádi. Přes týden se dáme dohromady a příští neděli nás čeká další domácí zápas, tentokrát proti Krakovanům. Pevně věřím, že předvedeme lepší podívanou pro diváky, kterých bylo opět požehnaně a za podporu jim moc děkujeme,“ řekl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Ani nevím, jak začít. Možná utkání asi trochu ovlivnilo nevyloučení domácího Kuchaře za zákeřný faul na Zdeňka. Za moji fotbalovou kariéru jsem nic takového neviděl a musím nad tím zakroutit hlavou. Z toho možná vyplynulo vyloučení na naší straně. Přesto jsme v oslabení otevřeli skóre. Bohužel jsme dokázali vytvořit chyby, neproměnili opět penaltu a domácím tak darovali tři body. Celková úroveň utkání připomínala spíše chodící bitvu spodní tabulky třetí třídy,“ podotkl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 53. Kuchař, 55.P Pych – 49. Svoboda. ČK: 43. Hrstka (R). Poločas: 0:0.

Polepy: Barták – V. Kočí (29. Šimon), Kuchař, Exner, Richter – Pych – Dohanič (76. Novotný), Milichovský (85. Kovařík), Kmoch, Doležal (67. Suchánek) – Slezák (22. Kvasil).

Ratboř: Hrstka – Uher, Kemza, Biško, Kovařík – Horák (63. Brant), Kopecký, Vohnický, Zdeněk – Svoboda, Rudko (43. Machan).

Krakovany – Nučice 4:1

„V předcházejících dvou kolech jsme vždy inkasovali první gól v začátku utkání. V tomto zápase se nám naštěstí podařilo jít do vedení již ve třetí minutě, když se Beneš prokličkoval od rohového praporku do šestnáctky a přihrávkou našel dobře nabíhajícího Horáka, který nedal brankáři soupeře šanci a posunul nás do vedení. První půle měla vyrovnaný průběh. My jsme si vytvořili několik závarů před brankou soupeře po rohových kopech, ale do kabin se šlo bez dalších vstřelených branek. Hodně důležitý moment přišel v padesáté třetí minutě, když Beneš parádní střelou z přímého kopu vymetl šibenici soupeře, který se marně snažil v dalším průběhu o změnu skóre. Nejblíže k tomu byl Šulc, který trefil z třiceti metrů břevno. Třetí naší branku vstřelil Dostál, který proměnil penaltu nařízenou za faul ve vápně. O tři minuty později Lukáš Chvojka rybičkou navýšil skóre na 4:0. V závěru soupeř upravil skóre proměněním penalty,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Nepovedený zápas bez nasazení a bojovnosti, který zaslouženě vyhráli domácí. My se musíme zlepšit ve všem. Moc se nám nedaří. Bohužel jsme dostali gól hned na začátku a vyrovnat jsme měli na konci poločasu. Za zmínku stojí ještě břevno Šulce.Rozhodla třetí branka z penalty. Pak už síla na nic nebyla,“ přiznal trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 3. Horák, 53. Beneš, 70. z PK a 74. L. Chvojka – 82. Chromý z PK. Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák, D. Chvojka (46. Sixta), Kozel, Beneš (77. Černý) – Dostál (85. Mochari), L. Chvojka.

Nučice: Rybák – Nevšímal, Šulc, Souček (46. Černý), Vlasák – Kulhavý (30. Hurtík), Zápotocký, Chromý, Jelínek – Novák, Jícha.

Velký Osek – Štítary 1:4

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, přesně, jak jsme chtěli. Postupem času se hra vyrovnala. Bohužel individuální chyby nám přinesly komplikaci v podobě dvougólové ztráty. V druhé půli jsme byli jasně lepším celkem, ale naše špatná koncovka nás stála body,“ hlesl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Po hodně nepovedeném utkání s Červenými Pečkami jsme se potřebovali nutně rehabilitovat ve Velkém Oseku a po velmi dobrém taktickém výkonu jsme získali cenné tři body. Domácí mají dlouhodobě výbornou ofenzívu a měli po celý zápas opticky územní převahu. My jsme však trpělivě čekali na chyby jejich slabší defenzivy a zkušeně je potrestali. Výsledek je pro domácí celkem krutý, ale svoje kluky musím pochválit za dodržení stanovené taktiky a pohlídání klíčových hráčů Velkého Oseku,“ pochvaloval si trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 64. Sodoma – 31. a 41. S. Uman, 84. B. Uman, 90. A. Machurka. Poločas: 0:2.

Velký Osek: Durdil – Svoboda (86. Černý), Šmiřák (46. Šátek), Kalaš – S. Karban (75. J. Koška), J. Karban, Žilka, M. Koška (75. Šamša) – Sodoma, A. Novák, Tvrzník.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš (85. Šín) – Pýcha, Miškovský, Vlášek (79. Nejman), Jonáš (75. A. Machurka) – S. Uman, B. Uman.

Červené Pečky – Kouřim 3:0

„První poločas byl vyrovnaný. Bohužel se po čtvrt hodině hry v souboji zranil Chábera a my hráli dvacet minut o deseti, než jsme sehnali dvanáctého hráče. Naštěstí jsme ubránili a dokonce jsme hostům vstřelili branku do šatny Rauchem. Druhý poločas byl už jasně v naší režii. Přidali jsme druhý gól Hejdukem a třetí Krupičkou. Měli jsme tam ještě další dobré šance, třeba já jsem nastřelil tyč. Dvě minuty před koncem chytil Svoboda penaltu. Začíná nám to vzadu fungovat. Konečně zápas s nulou vzadu. Musíme ještě víc proměňovat šance. Příští zápas pojedeme loupit do Nové Vsi,“ uvedl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Nezačali jsme špatně, dvacet minut jsme byli na polovině domácích, dali jsme z našeho pohledu regulérní gól, ale nebyl kvůli faulu uznaný. Pak jsme nezachytili rychlý protiútok domácích a první poločas prohráli 0:1. Ve druhém jsme prakticky nedokázali nic vymyslet. Nebyli jsme dopředu vůbec nebezpeční a domácí tak zaslouženě přidali další góly a v zápase o šest bodů vyhráli,“ posteskl si předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 35. Rauch, 58. Hejduk, 87. Krupička. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Svoboda – Chábera (38. Bulíř), Křelina, Hejduk, Maršík – Zuza, Kulhánek (81. Semotam), Krupička, Rauch – Mommers, Hradílek.

Kouřim: Pokorný – Svoboda (85. Beránek), Holub, Tománek, Valenta – Novák (79. Dukay), Jirků, Světnička, Vaňkovský (83. Maxian) – Snížek, Navrátil.

Libodřice – Tuchoraz 3:1

„Urvaný zápas bojovností a nasazením. V první půli jsme měli pár šancí, které jsme buď nepřesně zakončili nebo nás vychytal brankář. Soupeř hrál jednoduché nakopávané balóny, se kterými jsme si dokázali poradit. Po pauze jsme dostali hodně laciný gól, který nás naštěstí nakopl a během dvaceti minut jsme zápas dokázali otočit a rozhodnout. To byla asi jediná pasáž zápasu, kdy jsme hráli trochu fotbal. Jinak tam bylo mraky nepřesností a samé souboje a tím byla i hra strašně rozkouskovaná. Jsem strašně rád za tři body. Rád bych ještě trochu zatopil do konce sezony týmům nad námi, i když zatím jsme herně toho na jaře moc nepředvedli,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

„V sobotu ráno nás bylo šest a já musel přemýšlet, co s tím. Povolal jsem veterána Martina Berana a postavil i zraněné hráče, nebylo na výběr, odehrát se to muselo. Do šedesáté minuty jsme se drželi v tempu soupeře a dokonce byli i ve vedení. Pak došly síly a nechali jsme si dát dva laciné góly. Celé naše trápení završil Venca Ditrich krásnou střelou na zadní tyč, to nás položilo úplně. Tuchoraz se ale nevzdává a budu doufat, že se hráči uzdraví co nejdřív a budeme moci opět najet na vítěznou šňůru,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 59. a 63. Košík, 72. Dittrich – 48. Jochlík. Poločas: 0:0.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško, Dittrich, Pohanka (83. Pěkný) – Hovorka, Batelka, Kovařík,Strejček (60. Lazaryev) – Košík, Škopek (75. Lanc).

Tuchoraz: Beran – Jurka, Flieger, Pokorný, Hozman – Kadeřábek, Jochlík, Marc, Šafář – Votoček, Sodoma (28. Vostrovský).

Zásmuky – Nová Ves 4:1

„Splnili jsme papírové předpoklady a připsali si tři body v domácím utkání. Ve hře nám chyběla lehkost, větší chuť do hry a hlad po gólech. Z naší strany to bylo hodně upracované. Do dalších zápasů musíme přidat na pohybu a zpřesnit hru. Na silnější soupeře by takový výkon nemusel stačit,“ poznamenal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Dvanáct lidí ze soupisky mimo. Pár kluků, co jsou pryč, zbytek sužuje nemoc a zranění. Ještě ve čtvrtek jsme se soupeřem jednali o případném přeložení či zrušení utkání, ale vzhledem k celodenní akci, kterou pořádali na hřišti, jsme se rozhodli přijet v jakémkoliv složení, abychom nenarušili program. Nakonec jsme sáhli hluboko do rezerv a ještě v pátek proběhla registrace Houdka. Bez brankáře a dalších opor jsme kupodivu trošičku ožili. Výkon nebyl bůhvíjaký, ale dokázali jsme Zásmuky prvních dvacet minut trápit. Pak soupeř přebral otěže a především Pavlík ukázal své kvality a zkušenosti. Druhý poločas už byli na balónu domácí a snažili se kombinací vytvořit šance, které se nám podařilo zlikvidovat, i přesto k nám byl soupeř mírumilovný. Velké díky patří klukům, kteří nám přijeli pomoct i po několika letech bez fotbalu a také soupeři, který na nás vzal ohled a neproměnil utkání v naší tragédii. Příští víkend nás čekají Červené Pečky, které už musíme bezpodmínečně porazit,“ konstatoval hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 32. Vokáček, 39. a 45. Pavlík, 84. Jahoda – 56. Pecha. Poločas: 3:0.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Čapek, Kraus, Bárta – Kohoutek (53. Dvořák), Sobotka (53. Zimmermann), Martínek, Bellada (75. Lindner), Pavlík – Jahoda (80. Svoboda).

Nová Ves: Šmejkal – Kopecký, Houdek, Fligr, Pecha (58. Kadečka) – Pena, Urbánek (75.Sklenařík), Starý (87. Molnár), Linart – J. Vokřál, Fiala.

