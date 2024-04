/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třetí jarní kolo v okresním fotbalovém přeboru patřilo hostům. V sedmi duelech vyhráli ve čtyřech případech. Čest domácích zachraňovaly Nučice, Ratboř a Český Brod B.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Ratboř - Krakovany (3:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Český Brod B – Velký Osek 6:2

„Zápas jsme zvládli dobře, musím kluky pochválit. Hráli jsme dobrý fotbal a vysoko zvítězili. Chceme udělat delší šňůru výher v řadě, jelikož Zásmuky asi nebudou ztrácet body, tak se chceme držet na dostřel čela tabulky,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Do Českého Brodu jsme přijeli kvůli poruše na jednom vozidle později než jsme chtěli a to se na hráčích v úvodu projevilo. Po rozpačitém úvodu jsme vyrovnali hru a do úvodního gólu jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. V poslední minutě první půle jsme po sporně odmávaném rohovém kopu dostali branku do šatny. V druhém poločase jsme zkusili hrát vabank, bohužel nám to nevyšlo. Nutno dodat, že jsme narazili na velice dobrého soupeře, který určitě má na to, aby hrál vyšší soutěž. Z Kutilky se budou body vozit velice těžko,“ řekl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 32., 45. a 73. z PK Blecha, 47. a 81. Škorpil, 52. Vokáč – 50. Tvrzník, 72. J. Karban. Poločas: 2:0.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Skořepa, Soukup – Šermauer, Částka (65. M. Škorpil), Černý, J. Škorpil (75. Kundrum) – Vokáč (60. Z. Šmejkal), Blecha (82. Vojáček).

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šátek (46. Svoboda), Šmiřák, J. Karban – S. Karban (57. Hushcha), Žilka, A. Novák (81. Teplý), J. Koška (46. M. Koška) – Sodoma, Tvrzník (81. Meloun).

Štítary – Červené Pečky 1:2

„Ve výrazně oslabené sestavě jsme nestačili na Červené Pečky. Chyběla nám útočná kvalita na dobře bránícího soupeře. Největším naším problémem je ale v tuto chvíli katastrofální stav hřiště, který znemožňuje jakýkoliv kombinační fotbal. My chceme hrát technický fotbal, ale to je, bohužel, na tomhle terénu zcela nemožné. Musíme se z toho oklepat a pokusit se bodovat v dalších zápasech,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Před zápasem jsme měli problémy se sestavou, a tak jsme to museli odehrát bez střídání. Jeli jsme k našemu oblíbenému soupeři, který na nás neumí. První půli jsme měli pod kontrolou a domácí jsme nepustili vůbec k ničemu. Navíc jsme vstřelili pěknou branku. V druhé půli jsme navýšili naše vedení a poté, co jsme nedali, je až k neuvěření. Hradílek šel snad šestkrát sám na brankáře. Domácí hrozili pouze ze standardních situací a z jedné z nich snížili. Patnáct minut před koncem dostal Kulhánek druhou žlutou kartu a my dohrávali v deseti. Domácí se ani do žádného tlaku nedostali a my v pohodě odvezli tři důležité body. Utkání skvěle odřídil hlavní rozhodci Dvořák. Musíme teď tři body doma potvrdit s Kouřimí, řekl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 65. K. Machurka – 36. Kulhánek, 57. Hradílek. ČK: 85. Kulhánek (ČP). Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší Martin – Jedlička, Pýcha, K. Machurka, Huleš – Vlášek (70. Jandák), Jonáš, Nejman (70. Lepší Michal), Miškovský – Růžička, A. Machurka.

Červené Pečky: Svoboda – Chábera, Křelina, Hejduk, Bulíř – Zuza, Kulhánek, Krupička, Rauch – Mommers, Hradílek.

Nová Ves – Libodřice 2:6

„Do zápasu jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy, z toho hned tři hráči z obrany. Bohužel tým byl opět bez chuti a soupeř pomalu ani nevěděl, že jsme na hřišti. Pomalu bez odporu si došel pro jasné vítězství. Jediným okamžikem, který mi udělal radost, byla naše poslední akce, kdy měl soupeř otevřenou obranu a po tvrdé práci Fialy a jeho nádherné přihrávce před prázdnou bránu se prosadil veterán a odchovanec Nové vsi Roman Kadečka, který si za ta léta práce pro náš klub gól rozhodně zasloužil,“ poznamenal trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Celý zápas byl takový divný. Soupeř mi přišel od začátku odevzdaný. Nám stačilo hrát jen chvilku v prvním poločase a vytvořili jsme si pohodlný náskok, který jsme ještě pojistili po poločase. Bohužel za stavu 0:6 jsme už úplně přestali plnit vše a do konce zápasu to byl pouťový zápas. Tři body z venku jsou super, ale já od nás chci víc. Mnohem víc. Tenhle zápas nám bohužel nic neukázal a jsem zvědavý, jak budeme vypadat, až proti nám nastoupí soupeři s větší kvalitou s formou,“ podotkl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 84. Fiala, 87. Kadečka – 13., 38. a 41. Škopek, 22. a 53. Pánek, 82. Lanc. Poločas: 0:4.

Nová Ves: Hrabák – Navara, Starý, L. Vokřál, Belza – Březina, Cupák (56. Fligr), Babický (53. Pena), Linart (73. Kadečka) – Fiala, J. Vokřál.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško, Dittrich, Batelka (60. Lazaryev) – Hovorka, Kovařík, Košík, Pohanka – Pánek (60. Pěkný), Škopek (67. Lanc).

Ratboř – Krakovany 3:2

„Pro mě zvláštní utkání. V týdnu jsme řešili absence, do toho pár hodin před utkáním vypadl ještě brankář, takže starosti na světě. Do brány tak musel útočník Hrstka, který podal famózní výkon. Ale nechci chválit jenom jeho, jelikož celé mužstvo pracovalo, dřelo a zaslouží si za výkon a bojovnost pochvalu. Pro nás důležité tři body,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Již ve třicáté vteřině šlo domácí mužstvo do vedení, když u dlouhé přihrávky za naší obranu byl první Zdeněk, který vymetl šibenici naší branky. O chvíli později se dostal do velké příležitosti Chvojka, kterého vychytal domácí brankář, jinak útočník Hrstka. V sedmé minutě byl již Lukáš Chvojka úspěšný a ranou k tyči vyrovnal. Další Chvojkovu šanci zmařil opět domácí brankář. V patnácté minutě Kozel gólem měsíce ze čtyřiceti metrů přeloboval domácího brankáře a poslal nás do vedení. O tři minuty později po rohovém kopu domácí dotlačili míč do naši branky. Zbývající čas prvního poločasu se hrálo docela v dobrém tempu, ale bez brankového vyjádření. Druhý poločas určitě neoplýval fotbalovou krásou, naopak byl to boj o tom, kdo dá rozdílovou branku, což se nakonec podařilo domácím po chybě naší obrany. Naše snaha o vyrovnání v závěru utkání byla bohužel platonická,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 1. Zdeněk, 18. Vohnický, 66. Gembiczki – 7. Chvojka, 15. Kozel. Poločas: 2:2.

Ratboř: Hrstka – Uher, Kemza, Švarc, Kovařík – Horák (88. Brant) , Vohnický, Kopecký (85. Rudko), Zdeněk – Svoboda, Machan (53. Gembiczki).

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák (70. Novotný), D. Chvojka, Kozel, Beneš (78. Špinka) – Dostál, L. Chvojka.

Tuchoraz – Polepy 1:4

„Bohužel se potýkáme s velkou marodkou. Druhý poločas patřil jednoznačně soupeři,“ hlesl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Do zápasu jsme šli povzbuzeni přesvědčivou domácí výhrou z minulého týdne a chtěli jsme kvalitně navázat. Od začátku jsme se rozhodli, že ačkoli hrajeme venku proti kvalitnímu soupeři, tak nehodláme hrát žádné druhé housle. Začátek zápasu nebyl ideální, soupeř hrál ve vysokém tempu a velice nám znepříjemňoval rozehrávku a zároveň hrozil z rychlých protiútoků, a to zejména po některých našich špatně zahraných standardních situacích. Z jedné z našich ztrát uprostřed hřiště se soupeř dostal právě do takového rychlého protiútoku, kde nás přečíslil i stoper soupeře, pronikl naší otevřenou obranou a vstřelil úvodní branku. V horkém počasí začalo soupeřovo tempo v průběhu poločasu lehce upadat a my se tak začali dostávat více do hry. Ještě během první půli se nám podařilo vstřelit vyrovnávací branku, když po úniku z levé strany Doležal obešel brankáře, naneštěstí pro ofsajd nebyl gól uznán a do poločasové pauzy jsme šli za nepříznivého stavu. Do druhé půle jsme herní styl příliš neměnili a zůstali jsme trpěliví, což se nám vyplatilo, jelikož soupeř po intenzivním úvodu zápasu začal fyzicky trochu upadat a my měli tak čím dál více prostoru pro hru. Na levé straně obrany začal úřadovat výborně hrající Richter, který měl čím dál více prostoru pro ofenzivní výpady, konkrétně při jednom takovém výpadu se dostal až k velkému vápnu soupeře a zdálo se, že bude centrovat, když najednou míč skončil v šibenici odrazem od tyče. Zůstali jsme v úžasu. Tímto gólem jsme získali potřebné momentum a dostávali jsme domácí pod čím dám větší tlak, který vyústil v průnikovou přihrávku na Slezáka za obranu, který při úniku ještě zkušeně zasekl obránce domácích a pohodlně uklidil míč do sítě. Byli jsme konečně ve vedení, ale v nastaveném tempu jsme pokračovali dál, zkrátka jsme nechtěli nechat nic náhodě. Další gól přidal znovu Slezák, když se atypicky trefil hlavou po nadýchaném centru Kmocha. Únava se projevovala pochopitelně i na naší straně, ale za motivací a euforií nebyla téměř poznat. Sedm minut před koncem se Doležal dostal do sólové akce po levé straně, kdy si elegantně obhodil stopera, narazil si se Slezákem, který ho krásně našel mezi obránci a před brankářem se nemýlil. Po vystřídání se podařilo vstřelit branku dokonce i následnému žolíkovi Kovaříkovi, když se trefil hezky pod břevno, ale bohužel byla branka znovu neuznána pro postavení mimo hru. To nám pochopitelně radost nezkazilo a výhru 4:1 na hřišti soupeře z předních příček tabulky jsme si velice užili. Kluci opět předvedli velice dobrý výkon, zejména ve druhém poločase. Výhru jsme si znovu odmakali a zasloužili. Klukům děkuji za odvedenou práci a fanouškům za podporu ve venkovním zápase. Příští týden si doma vyšlápneme na borce z Ratboře,“ hlásí trenér Polep Ondřej Dvořák.

Branky: 38. Flieger – 54. Richter, 64. a 78. Slezák, 83. Doležal. Poločas: 1:0.

Tuchoraz: Matoušek – Doležal, Flieger, Jochlík, Hozman – Brychsí (77. Sodoma), Kadeřábek, Šafář, Šedina – Marc, Votoček.

Polepy: Barták – V. Kočí, Kuchař, Exner, Richter – Pych – Kvasil (55. Jindra), Milichovský, Kmoch, Doležal (85. Kovařík) – Slezák.

Kouřim – Zásmuky 0:6

„Z naší strany to byla úplná tragédie. Hosté byli celý zápas lepší a vytvořili si spoustu šancí. Místy jsme byli jak na kolotoči. Ke gólům jsme jim navíc pomohli obrovskými chybami, tohle nemělo s okresem nic společného. Do seznamu zraněných nám navíc přibyl Dufek,“ posteskl si hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Výsledkově se nám podařilo utkání zvládnout dobře. Za tři body jsme samozřejmě rádi. Herně to optimální úplně nebylo, určitě umíme zahrát líp. Vyhodnotíme si, co bylo z naší strany dobře, co špatně a už se musíme pomalu začít soustředit na další zápas,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 28. a 37. z PK L. Martínek, 43. a 44. Pavlík, 51. Jahoda, 88. Zimmermann. Poločas: 0:4.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Holub, Novák (84. Tománek), Valenta – Zahradníček (73. Pospíšil), Snížek (63. Světnička), Jirků, Vaňkovský – Pokorný (73. Maxian), Dufek (15. Farkaš).

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Čapek, Kraus, Bárta – Kohoutek (63. Zimmermann), Pechar (46. Chábera), L. Martínek, Bellada, Pavlík – Jahoda (65. Mrázek).

Nučice – Cerhenice 7:3

„Zasloužené vítězství, které se nerodilo snadno. Zápas mohl skončit tak 12:8 Oba týmy měly spoustu dalších šancí. Náš brankář zlikvidoval hodně příležitostí a byl určitě nejlepší na hřišti. Soupeř nehraje vůbec špatně směrem dopředu, a tak to byl zápas hlavně pro diváky. Proměnili jsme nakonec dost příležitostí a pohodlně vyhráli. Hru určitě musíme zlepšovat, ale hraje se na góly a body máme my,“ oddechl si trenér Nučic Petr Samek.

„Musím kluky pochválit za předvedenou hru. Prohrát jsme si nezasloužili. Domácí hráli jednoduše a vše nakopávali na dobře nabíhající útočníky. My jsme drželi balon a kombinovali. Vyzdvihnout musím brankáře Pečenku, který nám chytil minimálně tři tutové góly,“ řekl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 24. Šulc, 26. Novák, 34., 60. a 84. Kubalík, 68. Chromý, 82. Černý – 45. Doubek, 56. Čerych, 86. Hart. Poločas: 3:1.

Nučice: Pečenka – Nevšímal, Šulc, Souček (28. Hurtík), Vlasák – Jelínek (53. Bradáč), Zápotocký, Chromý, Kulhavý (53. Černý) – Novák (76. Jícha), Kubalík.

Cerhenice: Kun – Doubek, Hart, Čerych (60. Michálek), Puk – Nykodym (80. J. Novotný), M. Novotný, Gacka, Klucska – Koníček, P. Charouzek.

