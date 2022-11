„Další nevydařený zápas. Bez čtyř hráčů základní sestavy jsme chtěli hrát zezadu na brejky. To nám vydrželo pouze čtyři minuty, kdy jsme dostali první gól. Později se nám povedlo vyrovnat, ale udělali jsme další chyby, kdy domácí většinou po samostatných nájezdech přidali další dva góly. V závěru jsme snížili, ale domácí hned přidali pátý gól. Zaslouženě jsme prohráli. Musíme se dát dohromady a udělat co nejvíce bodů do konce podzimu,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 4. a 21. Hradílek, 38., 70. a 83. Kulhánek – 17. a 79. Novák. Poločas: 3:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Bílý, Hejduk, Maršík (74. Nurmatov) – Hradílek (84. Rauch), Hanousek, Zientek, Kulhánek (87. Zuza), Zdeněk – J. Svoboda.

Nučice: Krutský – Jícha, Kočí, Vlasák, Jelínek – Zápotocký, Hurtík (59. Kulhavý), Bradáč, Novák – Kubalík, Souček.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Kouřim – Cerhenice 0:3

„Chtěli jsme navázat na vrůstající výkonnost, a to se plně podařilo. Hned v úvodních minutách jsme vytvořili tlak na domácí tým a po závaru před domácí brankou jsme Ondřejem Pukem dokázali otevřít skóre. Následně jsme pokračovali v cestě za výhrou, jen do poločasu jsme mohli vsítit minimálně ještě čtyři branky, když jsme šli sami na brankáře. Jen díky němu nebylo skóre vyšší. Další dva góly přidal na svůj hattrick Ondra Puk, a to v závěru poločasu hlavou po rohovém kopu a pak ještě z penalty. Domácí zazlobili jen v úvodních minutách druhého poločasu, ale závěr patřili opět nám, škoda jen, že neřešíme situace jednodušeji. Pro nás zasloužená výhra, byli jsme lepším týmem,“ zdůraznil trenér Cerhenic Michal Škopek.

Branky: 4., 45. a 75. z PK O. Puk. Poločas: 0:2.

Cerhenice: Procházka – Hanuš (57. Čerych), K. Charouzek, J. Puk, Slezák – Nykodym, O. Puk, Gacka, Kuchař (73. Klucska) – Kaše, Doubek (87. J. Novotný).

Velký Osek – Ratboř 5:2

„Výborné utkání proti zatím nejlepšímu soupeři, který k nám zavítal. Nám se naštěstí uzdravil celý kádr, přesto jsme měli vůči soupeři respekt. Až do 20. minuty byla Ratboř lepším mužstvem s podstatně větším držením míče. Jenže ve 21. minutě přišla naše první branka po nádherné kolmici a obraz hry se změnil. My jsme hru vyrovnali a vytvořili si několik brankových příležitostí. Nejdříve ještě Zdeněk Novák mířil do tyče, ale z následné akce jsme stav navýšili na 2:0. Hosté po velké hrubce vzápětí snížili, ale více jsme jim nedovolili, a naopak jsme ještě do poločasu přidali další dvě branky. I přes upozornění se nám vstup do druhého poločasu nevydařil a hned ve 47. minutě jsme z přímého kopu inkasovali. Soupeř se nás snažil zatlačit, ale nám dobře fungovala obrana a co prošlo, likvidoval náš dobře chytající brankář. A když soupeř nedokázal nic vymyslet, tak utekl výborně hrající Slavomír Karban, následně byl faulován a z pokutového kopu jsme definitivně rozhodli. Proti výbornému a slušnému soupeři jsme uhráli cenné tři body a hlavně celé mužstvo zaslouží pochvalu za předvedený výkon,“ uznal trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

„Tento zápas nemá cenu ani hodnotit, prohrálo se a jede se dál. Čekají nás doma dvě poslední utkání, ve kterých musíme více zabrat,“ konstatoval trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 21., 28., 36., 45. a 71. z PK O. Sodoma – 31. a 47. Teslík. Poločas: 4:1.

Velký Osek: Durdil – Kalaš (81.Černý), J. Karban, Šmiřák, From – Koška (80. Řehák), A. Novák (72. Lylo), Žilka, S. Karban – Z. Novák (62. Mareš), Sodoma (85. Meloun).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (46. Beran), J. Biško, Kemza (86. Brant), R. Biško – Teslík (81. Uher), Kopecký, Kesner, Kovařík – J. Adámek, Hrstka (71. Vohnický).

Liblice – Zásmuky 1:4

„Zápas se nám absolutně nevyvedl. Nepovedlo se nám vůbec nic. Chyběla chuť, což bylo vidět už při rozcvičce. Teď nás čeká derby s Českým Brodem B,“ řekl trenér Liblice Tomáš Liga.

„Věděli jsme, že Liblice doma body neztrácí a že nás nečeká lehké utkání. Přístup všech hráčů byl od začátku utkání zodpovědný, hrál jeden za druhého, dobře jsme kombinovali, a to neslo ovoce. V 16. minutě Pavlíkův první gól přinesl na kopačky víc klidu. Po dvaceti minutách pak Pavlík přidal druhý gól z pokutového kopu a náš cíl byl dohrát poločas bez obdržené branky, což se povedlo. Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou, když se po individuální akci prosadil dobře hrající Mrázek. Od té chvíle jsme měli zápas pod kontrolou. Domácím se podařilo vstřelit gól v samém závěru utkání, ale hned o minutu později nám znovu vrátil vedení o tři branky Jonáš. Všichni hráči zaslouží pochvalu za přístup, nasazení a předvedenou hru v celém utkání,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 86. Hejda – 16. a 36. z PK Pavlík, 47. Mrázek, 87. Jonáš. Poločas: 0:2.

Liblice: Bartyzal – F. Řípa (68. M. Řípa), Pop, Bahr, Černý (80. Bubník) – Strnad (54. Vedral) – Plachý (46. Sýkora), Lanc, Pačes, Hejda – Hrstka.

Zásmuky: Zrivka – Bellada, Kraus, Lindner, Vokáček – Chábera, Pěkný (86. Matyáš Čapek), Martin Čapek, Mrázek (80. Svoboda) – Pavlík (57. Hamsa), Sobotka (71. Jonáš).

Snová exhibice! Legendy Kozlů přivítají veteránskou reprezentaci

Štítary – Jestřabí Lhota 0:2

„Další, možná už náš klasický průběh zápasu. Ze začátku naše nevyužité šance a ve druhé půli jedna chyba, kterou soupeř využil. Jako zmar všeho potom vlastní gól a vyloučení našeho kapitána. Jestřabí Lhota vyhrála zápas, ve kterém rozhodně nebyla lepší,“ zdůraznil trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 52. Krupka, 54. Jedlička vlastní. ČK: 56. Hoření (Š). Poločas: 0:0.

Štítary: Lepší – Nejman, Dolejší (54. Opolzer), Jedlička, Šín – Miškovský, Machurka, Vlášek (82.Kratochvíl), B. Uman – Hoření, S. Uman (80.Veselý).

Jestřabí Lhota: Foršt – Kopecký, Hron (80. Rezler), Klička, Krupka (90. Černý) – Krajíček (77. Dvořák), Kesner, Švanda, Martínek (77. Pavlov) – Kubánek, Pospíšil (61. Rozumný).

Tuchoraz – Libodřice 1:2

„Utkání začalo v intenzivním tempu a ze strany soupeře velmi kontaktně. Soupeř nás velmi dobře dostupoval a nedával nám mnoho prostoru k rozehrávce. Po pár minutách od úvodního hvizdu se do první velké šance dostali Libodřičtí, a to po faulu těsně před hranicí velkého vápna a následně odpískaném trestném kopu, který bravurním zákrokem zlikvidoval gólman Beran. Od tohoto momentu jsme hráli aktivně a tempo jsme ještě zvyšovali, nicméně to bylo stále málo. Často jsme nakopávali dlouhé balony, které defenziva soupeře sbírala. Chvílemi jsme se snažili překvapit kombinační hrou po zemi, což se nám v určitých momentech dařilo a Libodřice jsme přehrávali a z čehož jsme si i vytvořili velmi příznivou gólovou příležitost, ale bohužel nás zradila kontrola balonu v situaci, kdy šel útočník nikým neatakován sám na gólmana. Soupeř většinou volil taktiku dlouhých nakopávaných balonů do vápna, která mu díky dobrému pokrytí našimi obránci nevycházela. Do kabin jsme odcházeli za stavu 0:0. Do druhé poloviny zápasu jsme vstoupili bez energie a pasivně. A i přesto jsme se díky skvěle hrajícímu Šafářovi, který po levé straně individuálně unikl, dostali do soupeřovi šestnáctky, kde byl faulován hostujícím brankařem a kopali jsme penaltu. Té se ujal sám Šafář a nekompromisně proměnil. Místo toho, aby nás vstřelená branka nakopla k aktivní hře a gólový náskok jsme zvýšili, tak opak byl pravdou. Hráli jsme stále pasivně a laxně. Toho začal využívat soupeř a my mu umožnili dostat nás pod tlak, který jsme nedokázali prolomit. Soupeř si vytvořil několik nebezpečných akcí, které pochytal brankář. A bohužel přišel trest, který visel ve vzduchu. V 72. minutě z polovysokého, stříleného rohového kopu a našeho špatného pokrytí hráčů na hranici malého vápna propadl balon až na nikým nebráněného Šafránka a ten hlavou uklidil k tyči. Tato branka nás paralyzovala a naši špatnou hru ještě znásobila do podoby nervozity a nesoustředěnosti. V 75. minutě přišel další úder, bohužel z vlastních řad. Po špatném bránění útočícího hráče a faulu v našem pokutovém území byla proti nám nařízena penalta, kterou soupeř proměnil a změnil skóre v náš neprospěch na konečných 1:2. Do konce utkání jsme si vytvořili několik šancí, ale opět bez gólového zakončení. Bohužel jsme impotentní na střelbu ze střední vzdálenosti a chybí nám klid v kombinační hře,“ přiznal trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Vydřené tři body. První poločas jsme úplně prospali. Ve hře bylo mnoho nepřesností a byla to spíše kopaná než fotbal. Druhý poločas ne že by přinesl více fotbalové krásy, ale myslím, že na nás začala být vidět chuť do fotbalu a možná jsme i vystřízlivěli po sobotní oslavě 30. narozenin kluků z týmu. Tuchoraz vstřelila vedoucí gól z penalty a myslím, že to byla jediná střela soupeře na bránu za druhý poločas. My se dostali do několika šancí, ale až hlava Filipa Šafránka nám zařídila vyrovnání. Za pár chvil po faulu ve vápně na Košíka proměnil penaltu Hovorka. Vedení jsme si už do konce zápasu zkušeně pohlídali. Klukům děkuji za to, jak jsme to nakonec zvládli a sám na vlastní kůži vím, jak to bylo po sobotě náročné. V neposlední řadě chci vyzdvihnout i poděkovat domácím fanouškům. Celý zápas fandili a hnali domácí hráče dopředu. Na to, že jde o okresní přebor, musím domácím fandům zatleskat. My si to s těmi našimi krásně užili po závěrečném hvizdu,“ uznal trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 54. Šafář z PK – 72. Šafránek, 75. Hovorka z PK. Poločas: 0:0.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Jurka (46. Vopařil), Nývlt, Pokorný – Borovička, Kliment, Doležel (72. Kadeřábek), Šafář – Vostrovský, Votoček.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Baško, Šafránek, Hurt – Pohanka, Hovorka, Batelka, Beníšek – Kovařík (90. Lanc), Košík.

Šiška zlomil odpor Slavie. Kolín po dvou porážkách zabral a porazil nováčka

Český Brod B – Krakovany 3:6

„Prvních patnáct minut začal Český Brod hodně aktivně, ale bez gólového efektu. Obrat nastal v 18. minutě, kdy nás Dostál po rohovém kopu dostal do vedení. V následujících patnácti minutách jsme využili okének v obraně soupeře, když rychlonožka Horák dvěma góly navýšil vedení a čtvrtý gól si po standardní situaci vstřelil domácí obránce. V závěru poločasu snížili domácí se štěstím po hodně přísné penaltě, kterou náš brankař Špinka vyrazil bohužel jen ke hráči soupeře, který se podruhé nemýlil. Ve druhém poločase jsme již neměli potřebu hru otvírat, i přes to jsme přidali dva góly. Nejprve Dostál a svůj hattrick zkompletoval Horák. V závěru utkání domácí dokázali již jenom snížit,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 42. Pazderec, 74. Kratochvíl, 87. Kohout – 18. a 54. Dostál, 24., 30. a 67. Horák, 33. Novák vlastní. Poločas: 1:4.

Český Brod B: Hrdinka – Kohout, Bouma (75. Hochman), Kratochvíl, Kašpar – Novák, Čurgali ,Čermák, Šermauer (46. Kalfas) – Vymazal (80. Rypl), Dlabal (30. Pazderec).

Krakovany: Špinka – Hojda, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel (80. Vodvářka), Chvojka, Strejcius (72. Neruda) – Oberreiter, Dostál (60. Věříš).

Kolín zlomil gól do šatny. Od většího přídělu ho zachránil brankář Bína