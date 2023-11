/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední podzimní kolo rozhodlo o tom, že mistrem jsou fotbalisté Českého Brodu B, kteří bez velkých problémů vyhráli na hřišti nováčka z Polep. Nic na jejich postavení nemůže změnit ani sobotní dohrávka, kdy se druhé Zásmuky představí ve Velkém Oseku (13.30).

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polepy - Český Brod B (0:7) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Ratboř – Štítary 1:4

„Poslední utkání jsme neodehráli dobře, vůbec se nedařilo tak, jak by mělo. Celkově chyběl větší náboj, tím jsme to hostům hodně ulehčili,“ podotkl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Výborný týmový výkon, podpořený velkou bojovností a obětavostí. Po tomto duelu jsem hrdý trenér Štítar a s výkonem mužstva jsem maximálně spokojený. Od 35. minuty jsme hráli o deseti a přesto jsme zcela zaslouženě vyhráli. Málokdy se podaří zvítězit v zápase, kdy hrajete skoro hodinu v oslabení a nám se to během letošního kalendářního roku podařilo již podruhé. Utkání se lámalo kolem 60. minuty, kdy Ratboř z penalty vyrovnala. My jsme si však hned za chvilku vzali vedení zpět a od té chvíle už jsme byli mentálně i fyzicky jednoznačně lepší. Z týmu jsem cítil obrovské emoce, a to jako impulzivní trenér úplně miluju. Naše spontánní radost po čtvrtém gólu toho byla důkazem,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 60. J. Biško z PK – 11. S. Uman, 64. a 90. Opolzer, 88. B. Uman. ČK: 38. F. Hoření (Š). Poločas: 0:1.

Ratboř: Černohlávek – Franc (63. M. Adámek), Kemza, R. Biško, Kovařík – Horák, Švarc, J. Biško, Uher (63. Volný) – Svoboda, Hrstka.

Štítary: Moravec – Růžička, F. Hoření, K. Machurka, Huleš – Jedlička, Miškovský (60. Hetcl), Jonáš (86. Šín), B. Uman – Opolzer, S. Uman.

Krakovany – Nová Ves 1:1 (PK 4:3)

„Již v šesté minutě utkání pěknou střelou z dvaceti metrů k tyči rozvlnil síť soupeřovy branky Novotný a dostal nás do vedení. Bohužel o minutu později jsme soupeři nabídli vyrovnání po špatně provedeném autovém vhazování. Soupeř se po celé utkání představil jako dobře bránící mužstvo s rychlým přechodem do útoku. Obě mužstva si do konce utkání vytvořila pár slibných šancí, ale ani jedno nebylo díky dobrým zásahům brankářů nebo nepřesnosti střelců úspěšné. V penaltovém rozstřelu jsme byli stoprocentní, naopak soupeři Douděra jednu chytil a jednou Nová Ves trefila tyč,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Po dlouhé době klidné a vyrovnané utkání. Domácí se ujali vedení krásným gólem, kdy se Adámek snažil odkopnout balón před vápnem a naservíroval ho na volej soupeři. My jsme naštěstí dokázali skóre obratem srovnat po špatně rozehraném autu domácích, kdy se prosadil výborně hrající Fiala, který však musel ještě před poločasem střídat kvůli zranění. Druhý poločas jsme byli o něco aktivnější, ale bohužel jsme nedokázali po několika pokusech prostřelit výborně chytajícího Douděru. Zápas skončil tak, jak asi měl, a to remízou, ke které si domácí po našich špatně kopnutých penaltách připsali ještě bod navíc,“ řekl hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 6. Novotný – 7. Fiala. Poločas: 0:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Neruda, Černý – Beneš, L. Chvojka, Kozel (80. Dostál), Strejcius – Novotný (85. Šanc), Sixta.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Adámek, J. Vokřál – Linart (88. Kadečka), Starý (46. Pena), Šmejkal, Cupák – Čech (60. Belza), Fiala (37. Březina).

Červené Pečky – Velký Osek 2:1

„Poslední utkání jsme odbojovali na pokraji sil a naštěstí jsme ho zvládli za tři body. Měli jsme tři šance a dali dva góly. Byli jsme produktivní. Velký Osek má mladý a běhavý tým. Za dva až tři roky by mohl mít nadějné mužstvo. Většinu zápasu se hrálo na naší půlce po velké vápno. Utkání skvěle odřídil hlavní rozhodčí Dvořák. Za mne je to nejlepší rozhodčí na okrese. Máme dvanáct bodů, uvidíme, co se bude dít na jaře,“ poznamenal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Celý zápas se odehrál za naší převahy. Za to se ale body nedávají. Efektivita domácích a naše neschopnost v koncovce zapříčinily, že jsme opět nezískali ani bod,“ posteskl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 10. Hanousek, 72. Zientek – 20. Tvrzník. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Svoboda – Hejduk, Maršík, Křelina, Přiklopil – Rauch, Zientek, Kulhánek, Král (45. Carda) – Chábera, Hanousek (90. Zuza).

Velký Osek: Durdil – Meloun (82. M. Koška), J. Karban, Svoboda – Hushcha (77. J. Koška), Žilka, A. Novák, Kalaš (80. Šamša) – S. Karban, Z. Novák (66. Řehák), Tvrzník.

FOTO: Zlom přišel na začátku druhé půle. Oslabené Plaňany nestačily na Pátek

Libodřice – Nučice 6:3

„Csaplárova past jako vystřižená. Když jsme ve 23. minutě dostali na 0:2 a hra nebyla vůbec dobrá, kde koho napadlo, že večerní rozlučka nebude úplně v radostném duchu. Musím říct, že jsem byl úplně v klidu a kluci to potom na hřišti ukázali. Nučice jsme potom jasně přehráli a výsledkem bylo šest branek v jejich síti. Jediný, kdo mi dělal vrásky na čele, byl můj bývalý spoluhráč a kamarád Kubalík, který nám vstřelil hattrick. Je vidět, že je to pan střelec. Kluky musím za výkon moc pochválit. Myslím, že jsme udělali radost všem fanouškům, kteří i v dost nepříznivém počasí dorazili. Zápasu pomohl i bezchybný rozhodčí Kumstát, který to odřídil s naprostým přehledem,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„Poslední zápas jsme začali výborně a po půl hodině vedli dva nula. Nic nenasvědčovalo tomu, že nevyhrajeme. Bohužel jasnou šancí na třetí gól, kterou by se zápas zlomil, jsme neproměnili a z protiútoku posadili domácí zbytečně do sedla a ty už tam bohužel zůstali až do konce. My jsme hráli špatně a tvořili jsme školácké chyby. Na body určitě bylo, i když výsledek vypadá jednoznačně. Domácím gratuluji, za otočení zápasu si vyhrát zasloužili. My nakonec přezimujeme na krásném pátém místě, a to je slušné, takže pochvala pro tým,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 33. Košík, 36., 61. a 84. Pánek, 46. Batelka, 60. Dittrich z PK – 14., 23. a 78. Kubalík. Poločas: 2:2.

Libodřice: Maxian – Šafránek (69. Pěkný), Batelka, Dittrich, Patočka – Košík, Pohanka, Hovorka, Kovařík – Pánek, Škopek (56. Matějka).

Nučice: Jícha – Nevšímal (19. Kulhavý), Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Černý (82. Bradáč) – Kubalík, Novák (62. Tyšer).

Tuchoraz – Kouřim 3:1

„Poslední zápasy před pauzou jsou vždy náročné a v podstatě záleží, jak se sejdete. Kouřim je velmi kvalitní soupeř a to nám taky v prvním poločase ukázala. Povedlo se jí po zaspání naší obrany skórovat. Do druhého poločasu jsme pozměnili taktiku a povedlo se nám výsledek otočit. Musím smeknout před výkonem brankaře soupeře,“ zdůraznil trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Poslední zápas jsme odehráli bohužel s velkým počtem nemocných a domácím, hlavně ve druhé půli, už nestačili. Nehrál se žádný krásný fotbal, velkých šancí bylo pomálu. My jsme šli do vedení v první půli po Novákově lobu, hosté vyrovnali střelou z vápna ve druhém poločase. Rozhodující branku jsme dostali pár minut před koncem po smolné tečované střele. Domácí byli v zápase určitě aktivnější a více na míči, ale k penaltám nebylo daleko,“ podotkl hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 63. Šafář, 83. vlastní Jirků, 90. Vopařil – 15. Novák. ČK: 90. Procházka (K). Poločas: 0:1.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Flieger (46. Kadeřábek), Kliment, Pokorný – Vostrovský (72. Matoušek), Jochlík, Borovička, Marc, Šafář – Vosecký (42. Vopařil).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek (33. Farkaš), Valenta – Světnička, Snížek (52. Zahradníček), Jirků, Novák – Keltner, Navrátil.

FOTO: Derby pro nováčka. Jestřabí Lhotě vystřelil tři body Daniel Záhora

Zásmuky – Cerhenice 15:1

„Utkání bylo od prvních minut jednoznačně pod naší kontrolou. Výsledek utkání hovoří za vše. Hráči měli po celé utkání chuť do hry a hlad po gólech,“ potěšilo trenéra Zásmuk Václava Jindru.

„Ostudný výsledek, který je pro nás ještě milostivý,“ přiznal trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 2., 33., 46. a 56. L. Martínek, 8., 29. a 36. Pavlík, 9. a 18. Lindner, 22. Kraus, 23., 62. a 83. Jahoda, 60. Chábera, 82. Svoboda – 28. Doubek. Poločas: 9:1.

Zásmuky: Hurt – Kraus, Čapek, J. Martínek, Bárta – Zimmermann (69. Svoboda), Pěkný, L. Martínek (69. Skala), Jahoda – Pavlík (56. Vokáček),Lindner (56. Chábera).

Cerhenice: Kun – Nykodym, K. Charouzek, Gacka (36. Kuric), Doubek – P. Charouzek, Chalupník (46. Michálek), Link, Hart – Koníček, Čerych (68. Uxa).

Polepy – Český Brod B 0:7

„Zápas nemá cenu moc hodnotit. My jsme se absolutně nesešli a byli jsme rádi, že nás bylo alespoň jedenáct. Český Brod B má velmi kvalitní mužstvo a pro nás je výsledek ještě docela milosrdný. Nyní se musíme dát přes zimu dohromady a soutěž v Polepech udržet,“ uvedl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

„Chtěli jsme tento zápas zvládnout a přezimovat na prvním místě tabulky. Musím kluky pochválit, protože to, co jsme si řekli v kabině, kluci plnili od první minuty. Na soupeře jsme vlétli a už po deseti minutách vedli o dva góly. Do poločasu jsme přidali ještě dvě branky. Celý zápas byl v naší režii, soupeř byl druhý poločas odevzdaný a my přidali další tři góly a v pohodě vyhráli vysokým rozdílem,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 8., 35., 52. a 72. Blecha, 10. Plucha, 41. Kozlíček, 70. Rypl. Poločas: 0:4.

Polepy: Hruška – J. Kočí (46. Procházka), Exner, V. Kočí, Kvasil – Pych, Kmoch, Slezák, Kruliš – Kesner (38. Kuchař), Jindra.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Šmejkal, Kozlíček (65. Rypl) – Soukup (65. Šimák), Částka, Černý, Plucha (46. Šermauer) – Šimek (46. Škorpil), Blecha.

