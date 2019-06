Tuklaty – Tři Dvory 0:4

„Od začátku jsme udávali tempo hry. První poločas se hrál za vydatného deště, kde jsme si vytvořili spoustu šancí, ale skvěle chytající Pazdera si s nimi poradil. Prosadili jsme se až těsně před přestávkou, kdy si naběhl do šestnáctky Slezák a střelou k tyči otevřel skóre. Druhý poločas se opět odehrával na polovině soupeře. V 55. minutě byl ve vápně faulován Slezák a nařízený pokutový kop Kalivoda neproměnil. Zanedlouho si ale spravil chuť a po rohovém kopu zavěsil hlavou. Poté se dvakrát prosadil Javorek, který uzavřel skóre na 4:0 v náš prospěch,“ řekl trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

Branky: 41. Slezák, 60. Kalivoda, 68. a 76. Javorek. Poločas: 0:1.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Vyhnal, Kassa, Bílý – Vondráček, Hlávka (61. M. Procházka), Bazal (74. V. Procházka), Kotala – Matthey, Mazur.

Tři Dvory: Černý – Stempák, Brunclík, V. Novák (55 Kmoch), Rak – Hejduk, Javorek, Müller, Kalivoda – Suchánek, Slezák.

Libodřice – Žiželice 4:0

„Napravili jsme nepovedený zápas v Kouřimi a proti Žiželicím jsme předvedli kvalitní výkon. Na hráčích byla vidět chuť do hry. Hráli jsme aktivně, napadali a celkem dobře kombinovali. Hosté si také několik šancí vytvořili, ale vše pochytal Skočdopole. Do hry nezasáhl zraněný Pánek a v 16. minutě se zranil Škopek. Při našem úzkém kádru je to celkem problém, proto doufám, že zranění nebudou vážnějšího charakteru. Každopádně s přístupem k zápasu a předvedenou hrou jsem tentokrát spokojen,“ konstatoval trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Libodřice byly důraznější a na rozdíl od nás využily svoje šance. Z tohoto pohledu je jejich vítězství zasloužené,“ konstatoval trenér Žiželic Luděk Špaček.

Branky: 30. Košík, 41. a 70. Sova, 90. Beníšek. ČK: 73. Sova – 58. Josef. Poločas: 2:0.

Libodřice: Skočdopole – Škopek (16. Hrstka), Baško, Dittrich, Šafránek – Pohanka (83. Hájek), Hovorka, Beníšek, Němec – Košík (89. Matějka), Sova.

Žiželice: Capalka – Chlupáč, Živný, Konhefr, Bubeník – Mejvald, Josef, Mical, Rous – Korčák, Kubelka.

Český Brod C – Tuchoraz 0:1

„Bylo to velmi bojovné a vyrovnané utkání. Bylo to o tom, kdo dá první branku. Tu vstřelili bohužel hosté. Jinak to moc pohledný fotbal nebyl. Tuchoraz šla za třemi body víc, proto je její vítězství zasloužené,“ uznal trenér Českého Brodu C Luboš Černý.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivněji než soupeř a vytvořili si i pár slibných šancí, ale po deseti minutách jsme se naprosto nepochopitelně zatáhli a báli se hrát a jen se bránili a čekali, co soupeř vymyslí. Málem jsme inkasovali po dělovce Böhma, ale pozorný Hrdinka včas zareagoval. To nás vzpamatovalo a začali jsme opět hrát, ale bez výrazných šancí na obou stranách. Do konce prvního poločasu se hrálo především ve středu hřiště. V kabině jsme si s hráči vše vysvětlili a shodli se na tom, že jsme si sice řekli, že budeme hrát opatrně a na jistotu, ale ne že se stáhneme a necháme hrát soupeře. Druhý poločas byl z naší strany o poznání lepší. Kombinovali jsme a tlačili se do soupeřova pokutového území, což se vyplatilo a po jednom závaru se náhle dostal míč k Jurkovi a ten se nemýlil a umístěnou střelou skóroval k protilehlé tyči. Soupeř začal tlačit a nastřelil břevno, ostatní šance zlikvidoval Hrdinka. Je škoda, že jsme po brejku, kdy jsme šli sami, nenavýšili skóre, hra by se tak uklidnila. Předvedený výkon nebyl z nejlepších, ale porvali jsme se o body a kluci zaslouží pochvalu,“ uvedl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branka: 65. Jurka. Poločas: 0:0.

Český Brod C: T. Vymazal – Svoboda (40. Sedláček), Margolius, Kratochvíl, Böhm – Rozumný, Kliment, Petříček, Bubník – Mboula, Pazderec (65. Sahula).

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, Vosecký, Šír – Moravec, Šafář, Nývlt, Jurka (89. Sliva) – Kubišta (46. Houžvička), Mučka (71. Hanzl).

Jestřabí Lhota – Bečváry 3:0

„První poločas probíhal za stálé naší převahy. Bohužel kromě jednoho gólu jsme nedokázali z mnoha možností dotlačit míč do branky. Ve hře do plných jsme vůbec nepoužívali střelbu ze střední vzdálenosti. Druhý poločas jsme začali tragicky. Soupeř toho využil a hrál s námi dvacet minut bago. Potom nastalo zlepšení a dva góly nám zajistily výhru,“ oddychl si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Do Jestřabí Lhoty jsme jeli bez pěti hráčů, a to se projevilo na výkonu i na výsledku. První poločas byli domácí jasně lepší, byli daleko více na míči. My hodně kazili přihrávky a ztráceli zbytečně míče. Ve druhém poločase jsme přidali na pohybu a hru vyrovnali, ale nevytvořili jsme si žádnou gólovou šanci, ze které bychom dokázali dát branku. Domácí zvítězili zaslouženě. My máme teď víkend volný díky předehranému zápasu. Musíme se dát zdravotně do pořádku a prát se o další body,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 30. a 71. Martinek, 90. Klička. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron (85. Hojda), Klička, Skalický, L. Týma – Kubíček, Kesner (81. Věříš), Mikeš, Robovský – Pavelka, Martinek.

Bečváry: Hrouda – Slezák, Holub, J. Kuba, J. Kšírl – Jahoda, V. Kšírl, Dědek, M. Kšírl – Kubásek, Stoupa.

Nučice – Kouřim 3:1

„Zápas začal životní střelou Miňovského, který, ač sváteční střelec, se trefil náramně. Tato střela jej nabudila a hýřil aktivitou. Jeho průnik za cenu faulu zastavil ve vápně hostující obránce, penaltu však Šulc neproměnil. O chvilku později přišla téměř stejná situace, ale další penalta pro hosty by byla příliš krutá, a tak se nepískalo. S přibývajícími minutami se přitvrzovalo a zápas začínal nabírat na obrátkách. V 50. minutě se podařilo Kouřimi srovnat po rohovém kopu, kterému předcházel neodpískaný faul. Tento moment jako by opět vlil krev do našich žil a začali jsme lépe kombinovat. Další nařízenou penaltu kopl Kubalík stejně špatně jako Šulc, ale o šest minut později jsme už opět vedli, když se trefil k pravé tyči Chromý. V závěru přidal pojistku Kubalík po spolupráci s Nevšímalem. V zápase bylo hodně emocí a diskuzí s rozhodčím na obou stranách, ale to k derby prostě patří,“ konstatoval obránce Nučic Jan Vedral.

„První poločas byli domácí lepším mužstvem a z několika dobrých šancí vytěžili naštěstí jen jeden gól a Havránek navíc chytil první penaltu. My jsme měli dvě velké šance, v první Keltner místo střely do prázdné brány nahrával do ofsajdu Procházkovi a Jirků nasměroval teč Světničkova centru jen do gólmana. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji my, domácí jsme lehce zatlačili a po rohu vyrovnali Holubem. Pak Havránek chytil domácím druhou penaltu a hra se vyrovnala. Bohužel jsme ale nechali domácím prostor pro střelu, kterou zápas rozhodli. Naše šance zůstaly bez využití, píšťalka rozhodčího zůstala při dvou rukách ve vápně Nučic němá a domácí dali před koncem zápasu z brejku třetí gól,“ popsal utkání kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

Branky: 6. Miňovský, 61. Chromý, 88. Kubalík – 50. Holub. Poločas: 1:0.

Nučice: Krutský – Kočí, Šulc, Hurtík, Vedral – Miňovský, Chromý, Jelínek, Nevšímal – Vlasák (75. Kulhavý), Kubalík.

Kouřim: L. Havránek – M. Havránek, Tománek, Holub, Svoboda – Novák, Snížek, Jirků, Světnička (31. Hovorka, 89. Bělohlávek) – Procházka (82. Dufek), J. Keltner.

Velim B – Dobré Pole 6:0

„Utkání, které se hrálo v klidném tempu, jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. V obou poločasech jsme dali po třech gólech, navíc jsme v závěrečné čtvrthodině ještě neproměnili několik stoprocentních šancí,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Z naší strany další odevzdaný zápas. Chyběla nám kvalita, důraz, fyzička, snaha a to ještě musíme poděkovat našemu gólmanovi, který chytil další vyložené šance domácích,“ podotkl trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

Branky: 11. L. Vlk, 25. a 62. Němec, 33. Hrabal, 66. Jehlička, 88. Jelínek. Poločas: 3:0.

Velim B: Svoboda – Nezavdal, J. Vlk (60. M. Kosina), Hrabal, L. Vlk (60. Pych) – Němec, Jelínek, Jehlička, Kyncl (70. Krejčí) – Zajíc, Nedbal (77. Slavík).

Dobré Pole: Zika – Jícha, Štefančík, Flieger, Varyš – Krejčí, Nneji, Jelo, Špička (55. Vnuk) – Žirovnický, Ekane.

Býchory – Krakovany 2:0

„Obě mužstva nastoupila bez několika opor a to se bohužel podepsalo na celkové úrovni utkání. V prvním poločase jsme navázali na naši střeleckou nemohoucnost ze zápasu v Žiželicích, a tak poločas skončil bez branek. V přestávce jsme si řekli, že to musíme zlomit, začít proměňovat šance a zápas rozhodnout. Hned v úvodu druhé půle ukončil naše trápení v koncovce nestárnoucí kanonýr Koubek. Krátce na to se na stejném hráči zbytečně vyfauloval hostující hráč a šel předčasně do sprch, což jsme ihned potrestali brankou Chlumského zpoza vápna na 2:0 a zápas tak rozhodli a dohráli v poklidu. Soupeř za celý zápas nevystřelil na naší bránu a výsledek je pro něj i přes náš neoslňující výkon ještě milosrdný. V posledních zbývajících kolech se budeme snažit uhájit druhé místo a to nejspíš opět s výpomocí hráčů našeho B mužstva, za což jim patří dík,“ řekl stoper Býchor Zdeněk Jirkovský.

„V první části utkání jsme s domácím favoritem sehráli poměrně vyrovnaný duel, kdy jsme dokázali několikrát ohrozit domácího brankáře. V 55. minutě se domácí ujali vedení, a když se chvíli na to nechal vyloučit náš hráč, vyvinuli domácí na naše mužstvo tlak, který se stupňoval s úbytkem sil našich hráčů. Konečný výsledek je vzhledem k našemu momentálnímu hráčskému stavu přijatelný,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 53. Koubek, 64. Chlumský. ČK: 63. Sixta (K). Poločas: 0:0.

Býchory: Heres – Křivský, Teplý, Jirkovský, Funda – Chvalovský, Chlumský, A. Vyhnánek, Pěkný – J. Vyhnánek, Koubek (82. Revenda).

Krakovany: Douděra – Kozel, Tlučhoř, Šindelář, Neruda – Novotný, Strejcius (88. Vodvářka), Sixta, Dostál – Špinka (70. Chvojka), Oberreiter.

Tabulka

1. Tři Dvory⋌ 21 17 1 1 2 108:32 54

2. Býchory ⋌ 22 17 1 1 3 61:24 54

3. Velim B⋌ 21 14 1 2 4 54:21 46

4. Nučice⋌ 21 13 1 2 5 54:33 43

5. Libodřice ⋌ 21 9 5 1 6 57:32 38

6. Jestřabí Lhota ⋌ 21 9 1 4 7 42:35 33

7. Bečváry⋌ 22 8 2 2 10 45:51 30

8. Krakovany ⋌ 21 8 2 1 10 52:44 29

9. Žiželice⋌ 21 9 1 0 11 43:53 29

10. Kouřim⋌ 21 7 2 1 11 45:50 26

11. Dobré Pole ⋌ 21 8 0 1 12 36:54 25

12. Tuklaty⋌ 21 5 2 0 14 29:61 19

13. Tuchoraz B⋌ 21 2 1 2 16 15:106 10

14. Český Brod C⋌ 21 2 0 2 17 22:67 8