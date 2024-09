Plaňany – Nučice 6:2

„Byla povinnost, aby tři body zůstaly doma. Nučice mi přišly úplně odevzdané. V zápase bych vyzdvihl jen akci Konůpka, kdy vybojoval na své půlce balon, prošel celým hřištěm a gólmanovi nedal šanci,“ řekl trenér Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 12. a 43. Hovorka, 30. Klucska, 55. Konůpek, 64. Yakhnov, 83. Motrunich – 57. Kubalík, 68. Šulc. Poločas: 3:0.

Plaňany: Arnold – Motrunich, Konůpek, Nedvědil, Metlushko – Klucska (61. P. Siruček), Yakhnov, Lipnický, Vlasák – Mjartan (68. Sapezhko), Hovorka (46. D. Siruček).

Nučice: Pazderka – Šulc, Hurtík, Nevšímal, Jícha – Jelínek, Novák, Hampl, Kubalík – Hervert (59. Pittner), Zápotocký.

Býchory – Zásmuky 2:3

„Ze zápasu jsme si měli odnést jeden bod. Myslím, že by byl i zasloužený. Plnili jsme pokyny, dobře bránili a i hrozili v útoku. Líbila se mi hra středových hráčů v kombinaci s útokem a jejich rotace. I defenziva vcelku šlapala. Někdy to tak je, že i dobrý výkon na body nestačí,“ posteskl si hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Doslova utrápená výhra. Chyběl nám lepší pohyb, přesnost v kombinaci i v zakončení. S předvedenou hrou nejsem vůbec spokojený a myslím, že ani naši fanoušci. Jediné důležité pozitivum jsou tři body. Je možné, že náš tento výkon ovlivnil fakt, že minulý týden jsme měli odložené utkání. Na to příští se musíme dobře v týdnu připravit a jít do něj úplně jinak nastavení,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 33. Jehlička, 76. Chlumský – 24. a 53. Milner, 68. Pavlík z PK. Poločas: 1:1.

Býchory: Manus – Funda, Vaňkát, Teplý, Škopek (62. Hejný) – J. Vyhnánek, Chlumský, Chvalovský, Jehlička – Havlíček, Hruška.

Zásmuky: Hurt – Lindner, Čapek, Bárta, Zimmermann (70. Bellada) – Zdeněk, Chylík, Pavlík, Jahoda (63. Vokáček) – Svoboda (63. Pechar), Milner (88. Oliva).

Tuchoraz – Jestřabí Lhota 2:4

„Jeden z nejhorších zápasů, co jsem v Tuchorazi zažil. Totální odevzdanost,“ zlobil se trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 52. Šermauer, 66. Kadeřábek – 24. a 68. Kopecký, 58. Čáslavský, 82. Kubíček. Poločas: 0:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Flieger (34. Kadeřábek), Kliment, Hozman (52. Fuchs) – Vostrovský, Borovička, Jochlík, Šafář – Šermauer, Vopařil.

Jestřabí Lhota: Karban – Čáslavský (84. Hojda), Hron (88. Fejt), Vlasák, Dvořák – Kopecký, Černý (64. Záhora), Kubíček, Klučka – Švanda, Kureš.

Červené Pečky – Libodřice 2:6

„Od začátku jsme se bránili a pak postupně srovnali krok. Poločas skončil nerozhodně. Měli jsme to dobře rozehrané, ale po změně stran jsme sesypali a Libodřice nás jasně přehrály a zaslouženě vyhrály. Je nejvyšší čas začít bojovat a příští týden bodovat. Mrzí mě, že v týmu máme hráče, kteří prošli vyššími soutěžemi a v okrese hrají tak, jak hrají. Třeba jsme dostali tři góly ze standardek,“ hlásí kapitán Červených Peček Michal Hejduk.

„První půle příliš fotbalové krásy nepřinesla. Balon jsme sice měli více na kopačkách, ale nedařila se nám kombinace a chyběl nám větší pohyb. I tak jsme si vytvořili několik šancí, ze kterých se nám podařilo využít pouze jednu, protože nám jedna branka nebyla uznána pro údajný ofsajd a ještě jsme neproměnili penaltu. Domácím se podařilo před koncem poločasu vyrovnat z jejich jediné střeli na bránu. O poločase jsme si řekli pár věcí a šli do druhého dějství s tím, že zápas chceme co nejdříve zlomit. Vstup jsme měli perfektní a během chvíle se nám podařilo vstřelit tři branky. Tím jsme soupeře zlomili a utkání se jen dohrávalo. Domácím se podařilo korigovat skóre střelou z hranice vápna, ale i my jsme ještě do konce zápasu vstřelili dvě branky. Konečný výsledek odpovídá dění na hřišti. Utkání s naprostým přehledem odřídil rozhodčí Hron,“ uvedl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 39. Rauch, 71. Krupička – 24. a 88. Škopek, 53. Dittrich, 55. a 78. Pánek, 59. Košík. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Svoboda – Tomek, Richard, Maršík, Churavý – Zuza, Krupička, Hejduk (59. Daniel), Rauch – Suchý, Kulhánek (46. Soukenka).

Libodřice: Skočdopole – Němec (46. Krejčí), Baško (66. Z. Hoření), Batelka, Dittrich – Pohanka, Kovařík (78. Pěkný), Hovorka, Košík (68. D. Hoření) – Pánek, Škopek.

Štítary – Týnec nad Labem 5:2

„Asi zasloužená výhra. Ale že bych byl z našeho výkonu příliš nadšený, to tedy ne. V defenzívě jsme si počínali velmi lehkovážně, místy až naivně. No a v útoku, co my neproměníme, je někdy až neuvěřitelné. Již druhý zápas po sobě jsme udělali z hostujícího brankáře hráče utkání, který nám chytil minimálně deset gólů. V tréninku šance bez problémů proměňujeme, ale v zápase nám brankáři přitahují všechny střely jako magnet. Abych nebyl jenom negativní, cením si skvělého nástupu do druhé půle, kdy jsme na soupeře vlétli a zničili ho čtyřmi góly. Nicméně pořád věřím, že jsme schopní podávat lepší výkony bez zbytečných blikanců a výkyvů,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Po zápasové pauze zaviněné počasím jsme zavítali na hřiště Štítar. První poločas byl podle našich představ a i díky dobrým zákrokům našeho gólmana jsme šli do kabin s jednobrankovým vedením. Bohužel se nám nepodařil vstup do druhé půle a během deseti minut domácí otočili zápas na svoji stranu. Nám už se nepodařilo herně ani výsledkově odpovědět,“ posteskl si předseda Týnce nad Labem Jiří Sýkora.

Branky: 49. a 54. S. Uman, 56. a 89. B. Uman, 59. Křelina z PK – 24. Vančura, 88. Hübšt. ČK: 71. Vančura (T). Poločas: 0:1.

Štítary: Hons – Růžička (75. Jonáš), Křelina, Hoření, Machurka (85. Pych) – Miškovský, Vlášek (70. Zadražil), B. Uman, Lev – Kršňák (67. Nejman), S. Uman.

Týnec nad Labem: Adamec – Robovský, Wolfram, Váša (67. Hübšt), Vančura – Nesládek, Kulich, Vejdělek, Grubr – Homba, Sýkora (73. Lambev).

Krakovany – Velký Osek 4:1

„Od začátku utkáni jsme my i soupeř začali hodně ofenzivně. Již ve druhé minutě měl možnost Velký Osek skórovat, ale naštěstí pro nás hostující hráč trefil pouze tyčku. Naše odpověď přišla o tři minuty později, když Horák po úniku našel Dostála, který svoji šanci proměnil. Ve dvacáté druhé minutě soupeř po rohové kopu srovnal skóre. Chvíli před přestávkou využil chybu obránce hostů Sixta a dostal nás do vedení. Dvě minuty po změně stran hostující hráč ve snaze odkopnout míč trefil svého spoluhráče, od kterého se míč odrazil do vlastní sítě. Hosté se druhý poločas proti naší v tomto utkání poměrně slušné defenzivě nedokázali prosadit a naopak deset minut před koncem David Chvojka po přihrávce od Kosprda upravil do prázdné branky na konečných 4:1 v náš prospěch. Výsledek a získané tři body se soupeřem, který má asi nejlepší ofenzivu v soutěži, a má ambice postoupit do vyšší soutěže, si určitě ceníme,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„V první minutě jsme po pěkné akci trefili tyč a to jako by předznamenalo naše trápení. Velmi jednoduchá, ale účinná hra domácích ve spojitosti s našimi individuálními chybami vedly k naší zasloužené prohře,“ podotkl trenér Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 5. Dostál, 35. Sixta, 47. vlastní J. Karban, 87. L. Chvojka – 22. A. Novák. Poločas: 2:1.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák (80. Mochari), L. Chvojka (46. Kosprd), Šíma, Strejcius (80. Černý) – Sixta (50. D. Chvojka), Dostál.

Velký Osek: Durdil – Kalaš (83. Černý), Svoboda (74. Šamša), Šmiřák, J. Karban – Meloun (46. Z. Novák), Žilka, M. Koška (84. Lylo), Tvrzník – Sodoma, A. Novák.

Ratboř – Radim 3:1

„V zápase jsme potřebovali nutně vyhrát, abychom se trochu odpoutali ode dna tabulky. To se nám nakonec také podařilo, ale nebylo to nic jednoduchého. V prvním poločase byla Radim lepší a zaslouženě šla do vedení. Navíc soupeř ještě neproměnil jasnou šanci, kdy šel útočník prakticky sám na brankáře. Do druhé půle jsme potřebovali obraz hry změnit, proto trenér sáhl hned k dvojímu střídání. Díky dobrému presinku Matěje Doubka a zaváhání hostující obrany jsme velmi brzy srovnali a dostali se tak zpátky do zápasu. Od té doby byla hra vyrovnaná s nějakými šancemi no obou stranách. Nám se tentokrát dařilo zahrávat velmi dobře rohové kopy a z jednoho jsme se nakonec dokázali prosadit. Na konci utkání ještě Marek Hrstka přidal pojistku do prázdné brány, když už soupeř vsadil vše na jednu kartu a všichni hráči byli v našem vápně. Nebyl to od nás ideální výkon, ale naštěstí všechny body zůstaly doma,“ oddechlo si stoper Ratboře Radek Biško.

„V prvním poločase jsme soupeře jasně přehráli a mohli jsme vést i o víc než jednu branku. Ve druhém poločase soupeř potrestal naši chybu v obraně, vzápětí náš druhý gól nebyl uznán a zbytek utkání už jsme bohužel neměli pod kontrolou,“ konstatoval trenér Radimi Jaroslav Jech.

Branky: 48. Doubek, 67. Biško, 82. Hrstka – 19. Pěchouček. ČK: 90. Uher (Ratboř). Poločas: 0:1.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Kovařík – Rudko (46. Švarc), Kopecký (72. Brant), Kesner (74. Kruliš), Smolík (46. Adámek) – Doubek, Hrstka (84. Horáček).

Radim: I. Procházka – R. Procházka (65. L. Homolka), Hanuš, Synek, Čábelka – Petrák, Urban (70. A. Trumpus), Pěchouček, Ružinský – Mytrovka (65. J. Mašín), Doležal (80. Pohl).