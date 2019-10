Jestřabí Lhota – Krakovany 0:1

„Za tři zápasy doma a jeden venku jsme vstřelili pouze jeden gól. Chybí nám klasický útočník, který je schopen zaměstnat obranu soupeře. Ale co horšího, v posledním zápase nefungovala ani naše tradiční zbraň, spolehlivá defenziva. Je to moje chyba. Nebyl jsem schopen donutit hráče, kteří mají zajistit obranu, zvláště při našich standardních situacích, aby úkol plnili. Vzadu jsme hráli jeden na jednoho. A z toho padl také jediný gól utkání a další dva jsme mohli dostat. Bez jediné chyby řídil utkání rozhodčí Jiří Uher,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Místy hrbolaté hřiště a silný vítr dělal problémy všem hráčům, z toho důvodu nebylo vidět v průběhu utkání moc povedených akcí. Lhota měla mírnou převahu, ale naše defenziva tentokráte fungovala poměrně dobře a po dlouhé době jsme udrželi čisté konto. Vítězství zajistil Dostál, který využil zaváhání domácího obránce. Ostatní příležitosti, které obě mužstva měla, zlikvidovali oba brankáři. V bojovném, ale férově vedeném utkání jsme získali cenné body a napravili jsme ztráty z domácích zápasů,“ potěšilo trenéra Krakovan Vlastimila Chláda.

Branka: 33. Dostál. Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron (76. Hojda), Klička, D. Týma, Krupka – Kesner, Mikeš, Kureš, L. Týma (69. Robovský) – Pavlov (70. Pavelka), Kubíček.

Krakovany: Douděra – Kutil, Tlučhoř, Šindelář, Neruda – Olexa (65. Nehasil), Vodvářka, Kozel, Chvojka – Špinka (80. Novotný), Dostál.

Bečváry – Tuchoraz 4:2

„Zápas, ve kterém jsme už prostě zvítězit museli. Věděli jsme, že jsme na dně tabulky a že je potřeba už konečně sbírat body. Začali jsme dobře, ve 12. minutě po hezké akci bratří Kšírlů zakončoval hlavou přesně Dědek. Ten ještě stačil do poločasu z rohu, opět hlavou, orazítkovat břevno. Vedení 1:0 jsme si nechali vzít a zbytečně jsme inkasovali. Ale do poločasu jsme využili Čáslavou chybu v obraně a do kabin se šlo za stavu 2:1. Začátek druhé půle byl z naší strany trošku bojácný, kluci se asi podvědomě báli o výsledek. Ale branka na 3:1, po hezké střele Jahody, nás uklidnila. Odskočili jsme ještě na rozdíl tří branek, to si hosté dali vlastní gól. Pak už jsme zápas kontrolovali, i když hosté ještě stačili snížit po našem nedůrazu ve vápně. Ale myslím, že vítězství je to zasloužené. Ale Tuchoraz nedala kůži lacino, bojovala a jejich rychlý útočník naši obranu zlobil,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

„Po prvních deseti minutách jsem měl ze zápasu dobrý pocit. My jsme hráli a soupeř se naopak bál cokoliv udělat. Branku se nám vstřelit bohužel nepodařilo. Naopak skórovali domácí po našem nedůrazu v obraně. Naštěstí se nám povedlo srovnat, ale místo toho, abychom přidali, přestali jsme hrát. Byli jsme nedůrazní, nebojovali, neobsazovali hráče a následně jsme byli všude druzí. Hra byla celkově zmatená a bez koncepce. Doufám, že už se takový výkon nebude opakovat. Zbytečně jsme tak přišli o šest bodů,“ posteskl si trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 12. Dědek, 30. Čáslava, 67. Jahoda, 67. Vosecký vlastní – 27. Borovička, 84. Sodoma. Poločas: 2:1.

Bečváry: Hrouda – Uher, Holub, M. Kšírl, J. Kšírl – P. Kuba, Dědek, Jahoda, V. Kšírl – Černý, Čáslava.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Černý, Hrdinka (46. Ouředníček), Vosecký – Veselý (46. Moravec), Nývlt, Borovička, Halfar – Šafář, Houžvička (83. Sodoma).

Ratboř – Kouřim 2:2 (PK 6:7)

„Zápas pro nás nezačal dobře. Hosté byli od úvodních vteřin hodně aktivní, po pár vteřinách jsme mohli inkasovat. Naše hra byla ustrašená, nepodrželi jsme balon. Kouřim byla všude dříve. První poločas nebyl podle našich představ, inkasovali jsme dvě branky, a to nás ještě podržel brankář Jeřábek. Do druhé půle jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Začali jsme lépe, kluci přidali více klidu a přesnosti ve hře, dařilo se nám podržet balon a s tím přišlo vyrovnání. Hosté už nebyli tak nebezpeční jako v prvním poločase, vyjma velké šance, kterou zneškodnil opět skvěle chytající Jeřábek. Ke konci zápasu měl obrovskou šanci náš obránce Kopecký, ale netrefil prázdnou branku, což je obrovská škoda. Pokutové kopy nám tentokrát nevyšly, a tak se můžeme spokojit aspoň s vybojovaným bodem,“ přiznal asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Naprosto zbytečně jsme ztratili bod. Náš výkon byl velice špatný. Během prvních pěti minut jsme zazdili dvě obrovské příležitosti a pak náš výkon postrádal náboj. Přesto jsme dali dvě branky a mohli jsme se uklidnit. Jenže po přestávce dal soupeř gól, narostla mu křídla a my jsme byli deset minut na ručník. Pár minut po vyrovnání jsme se zase oklepali a hrál se vyrovnaný fotbal. Šance na rozhodnutí měly oba týmy. V penaltách prokázal nejpevnější nervy Snížek, který nám vystřelil druhý bod. Náš výkon ve druhém poločase byl hodně špatný,“ přiznal trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 55. Švarc, 59. J. Adámek – 29. Královský, 31. Dufek. Poločas: 0:2.

Ratboř: Jeřábek – Vorlíček, Kemza (37. M. Adámek), Švarc, Kopecký – Beran, Pechar (19. Mbemba), Kesner, Kovařík ( 77. Uher), Vohnický – J. Adámek (82. Tomášek).

Kouřim: L. Havránek – Svoboda (71. Hovorka), Holub, Procházka, Klégr – Snížek, Jirků (67. Jirsa, 81. Tománek), Královský, Světnička – Dufek, J. Keltner.

Tuklaty – Žiželice 3:5

„Utkání pro nás začalo špatně, před vápnem fauloval Kubelka a domácí z trestného kopu skórovali. Za dvě minuty bylo vyrovnáno, kdy náš nejlepší hráč utkaní Živný kopal roh a domácí si dali vlastence. Hrálo se nahoru dolů, k tomu přispíval i silný vítr. Ve 23. minutě napřáhl Živný a odražený míč doklepl Scháněl. Do přestávky se trefil ještě Martínek, ale poté musel nuceně střídat kvůli obnovení zranění. Doufám, že se dá dohromady na Jestřabí Lhotu, odkud k nám přišel. Druhý poločas jsme měli více míč na kopačkách, ale domácím se podařilo snížit z penalty. Ale Novotný s Rousem nám ale během pěti minut vrátili klid a vedení 5:2. Posledních patnáct minut se už jen dohrávalo, přesto ale padly dvě červené karty a kopala se ještě jedna penalta. Fotbal byl bohatý na góly, ale ty jsme si vlastně dali sami. Výsledek mohl být i vyšší, ale máme tři body a jedeme dál,“ uvedl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Branky: 10. P. Jambor, 57. z PK a 88. z PK Šindelář – 23. Scháněl, 40. Martínek, 12. Hlavatý vlastní, 71. Rous, 65. Novotný. ČK: 85. M. Procházka – 83. Mical. Poločas: 1:3.

Tuklaty: Pazdera – Šindelář, Časta (66. Matthey), P. Jambor (73. M. Procházka), Mazur – Bazal (83. Kotala), D. Jambor, Jansta, Hlavatý – Bouda, Lachman (79. Pacovský).

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Novotný, Kubelka, Bubeník – Martínek (43. Midloch), Mical, D. Živný, Rous – Scháněl (73. Konhefr), Korčák.

Červené Pečky/Pašinka – Libodřice 1:1 (PK 1:4)

„Toto mistrovské utkání bylo od samého začátku vyhrocené. Soupeř přijel s jasnou taktikou, tvrdou až agresivní hrou, což nám vůbec nevyhovuje. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. Za stavu 0:0 jsme šli na jednoho obránce dva hráči, ale bohužel neproměnili. Ve 41. minutě jsme dali branku z pokutového kopu zásluhou Bílého po jasném podražení ve vápně na Jaroslava Svobodu. Na druhý poločas bych nejradši zapomněl, prostě to byla od našich hráčů katastrofa. Naštěstí jsme dostali pouze jednu branku. Poprvé v sezoně u nás rozhodly o dalším bodíku pokutové kopy, což už je velká loterie. Musíme se poučit ze špatného výkonu ve druhém poločase a v příštím utkání úplně všechno zlepšit,“ uvedl trenér Červených Peček Miloš Löwe.

„První poločas byl vyrovnaný, bojovný a k vidění bylo vidět minimum šancí. Druhý poločas jsme domácí začali přehrávat, vytvořili jsme si dost šancí i standardních situací, ale na víc, než na vyrovnání, to nestačilo. Musím kluky pochválit za bojovný výkon až do konce utkání, ale také za to, že drželi nervy na uzdě po celý zápas, a dostali „jen“ jednu červenou kartu, a to, podle slov kapitána Dittricha, neprávem, když se slušnou formou jako kapitán zeptal, z jakého důvodu nám nebyla uznána branka v poslední minutě. Penaltový rozstřel, ve kterém opět čaroval specialista na chytání pokutových kopů Kolář, jsme zvládli. Vzhledem k vývoji utkání dva body bereme,“ poznamenal trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 41. Bílý z PK – 74. Dittrich. ČK: 89. Dittrich (L). Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Linhart – Kaftan (74. Přiklopil), Gono, Panic, Bulíř – Převrátil (46. Josef Svoboda), Hanousek, Teplý, Rauch – Jaroslav Svoboda, Bílý (80. Zákoucký).

Libodřice: Kolář – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka (46. Dittrich), Pánek, Beníšek – Hrstka (46. Škopek), Sova.

Dobré Pole – Nučice 1:2

„Porážka je nezasloužená. Hlavně v první půli jsme měli dvě obrovské šance, které jsme bohužel neproměnili. Naopak ve druhé půli jsme soupeři po dvou fatálních individuálních chybách darovali dva góly. Snížení v závěru z penalty přišlo pozdě. Mrzí mě, že žádný z hráčů neudělá na hřišti nic navíc,“ podotkl trenér Dobrého Pole Ondřej Exner.

„V prvním poločase měl největší příležitosti Kubalík, ale při jeho sólovém úniku mu míč uskočil a povedenou střelu zablokoval domácí obránce. Na druhé straně se dvěma výbornými zákroky zaskvěl brankář Krutský. Ve druhém poločase jsme začali hrát důrazněji a v 60. minutě jsme se dočkali vedení. Při rohovém kopu Neveselý vyběhl, ale přepadl přes svého hráče a na balón nedosáhl. Díky důrazu se k míči dostal Novák a míč napálil pod břevno. Hru jsme dále kontrolovali a domácí přestávali stíhat v defenzivě. Kubalík běžel proti vybíhajícímu Neveselému, snažil se jej přehodit, ale míč skončil na břevně. V 84. minutě Nevšímal dostal přihrávku na hranici vápna, obešel protihráče a skóroval. Poté opět Kubalík sám proti gólmanovi, ale trefil jej pouze do nohou. V 90. minutě Šulc zbytečně fauloval a Potůček nařízenou penaltou zkazil Krutskému další čisté konto. Děkuji všem hráčům za bojovnost a kolektivní hru,“ řekl trenér Nučic Miroslav Hrdlička.

Branky: 90. Potůček z PK – 60. Novák, 84. Nevšímal. Poločas: 0:0.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Batamag, Nneji (27. Flieger), Krejčí – Špička, Owusu, D. Strejček, Žirovnický – Potůček, Ekane.

Nučice: T. Krutský – M. Jícha, Šulc, Hurtík, Souček – Vedral, Nevšímal, Vlasák, Kulhavý (59. P. Krutský) – Kubalík (89. Kočí), Novák.

Plaňany – Velim B 2:2 (PK 3:2)

„Hrálo se nahoru dolů, akce střídala akci. Velim byla více na balonu, ale nic nevyužila. Vše pochytal Hradecký. Do vedení nás dostal Žemba, který obešel pár velimských hráčů a nedal Dejmkovi šanci. Vzápětí jsme mohli zvýšit, bohužel Rychlík přestřelil. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře. Velim nás zatlačila. Dlouho nás držel Hradecký, který si ale poté vybral slabší chvilku a pustil hlavičku, za kterou by se styděl i žák. Naštěstí jsme nesklopili hlavu. Skvěle jsme rozehráli trestňák a Žemba znova udeřil. Síly nám ubývaly a Velim byla na naší půlce. V poslední minutě dokázala vyrovnat. Šlo se do penalt. První dvě jsme nedali, naštěstí i Velim chybovala a my urvali zaslouženě druhý bod. V závěru na hřišti bylo zbytečně moc emocí,“ podotkl asistent Plaňan Tomáš Freund.

„Asi se budu opakovat, ale pokud nebudeme proměňovat šance, nebudeme naplno bodovat a naopak se budeme sami dostávat pod větší tlak. V úvodních třiceti minutách jsme byli více na míči a vypracovali si tři čtyři šance, ale bez gólového efektu. Pak zahrozili domácí a chvíli na to šli do vedení, které navíc hned po minutě mohli navýšit. Na začátku druhého poločasu jsme nejprve opět nedali tutovku, ale chvíli na to jsme se štěstím vyrovnali. Pak opět udeřili domácí a po střele z dálky šli znovu do vedení. To jim vydrželo až do poslední minuty, kdy se nám podařilo vyrovnat. V penaltách jsme potřetí v řadě selhali. Přestože náš gólman první dvě penalty chytil, my jsme třikrát neproměnili,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 40. a 62. Žemba – 49. a 90. Kasal. Poločas: 1:0.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Freund, Vinš, Hanzálek (69. Grulich) – Olah Jaroslav (85. rak), Lazaryev, Olah Jan, P. Siruček (60. Nedvědil) – Žemba, Rychlík.

Velim B: Dejmek – M. Kosina (79. Pych), O. Kosina, L. Vlk, Kyncl – Zajíc (68. Jehlička), Jelínek, Jansta, Novotný (46. L. Vlk) – Kukal (68. Ceral), M. Kasal.

Tabulka

1. Nučice⋌ 6 6 0 0 0 16:2 18

2. Žiželice⋌ 6 6 0 0 0 19:6 18

3. Kouřim ⋌ 6 4 1 0 1 19:10 14

4. Plaňany ⋌ 6 3 1 0 2 13:15 11

5. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 6 3 0 1 2 9:9 10

6. Velim B⋌ 6 2 0 3 1 14:14 9

7. Libodřice ⋌ 6 2 1 0 3 16:14 8

8. Krakovany ⋌ 6 2 1 0 3 10:11 8

9. Jestřabí Lhota ⋌ 6 2 0 0 4 11:11 6

10. Tuklaty⋌ 6 1 1 1 3 12:17 6

11. Ratboř ⋌ 6 1 1 1 3 9:14 6

12. Dobré Pole ⋌ 6 2 0 0 4 12:18 6

13. Bečváry⋌ 6 1 0 0 5 10:16 3

14. Tuchoraz ⋌ 6 1 0 0 5 10:23 3