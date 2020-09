Nučice – Tuchoraz 6:0

„Pro trenéra strašně těžké utkání k hodnoceni. Tuchoraz se nachází ve fotbalové krizi. A start do nové sezony se jí nevydařil. Přesto jsme do utkání nastoupili s náležitým respektem, jelikož se nám v utkáních s papírově slabšími soupeři nedaří. Za sebe jsem rád, že se má trenérská premiéra před domácími fanoušky vydařila. Chci poděkovat klukům, že k zápasu přistoupili zodpovědně, soupeře nepodcenili a celých devadesát minut odmakali,“ uvedl nový trenér Nučic Tomáš Krutský.

„Do Nučic jsme vyjížděli s pouhou jedenáctkou hráčů a cílem dostat co nejméně gólů. V sestavě se dvěma dorostenci, kteří měli v nohách svůj dopolední vítězný zápas, a pouhými pěti hráči standardní základní sestavy, se zázraky čekat nedaly. I proto nelze hráčům na hřišti nic vyčítat, zápas odehráli na hranici svých možností. Domácí nás přehráli a zaslouženě berou tři body,“ přiznal trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

Branky: 15., 22. a 70. Kubalík, 33. Nevšímal z PK, 37. Jelínek, 75. Chromý. Poločas: 4:0.

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Souček, Jícha – Nevšímal (63. Hervert), Jelínek, Chromý, Vlasák – Kubalík, Novák (46. P. Zápotocký).

Tuchoraz: Volkov – Pokorný, Hozman, O. Moravec, Bandas – J. Moravec., M. Vosecký, Marc, Doležel – V. Novák, Garnot.

Tuklaty – Krakovany 4:4 (PK 4:5)

„Opět jsme nastoupili v nekompletním složení, hodně improvizovat jsme museli v zadních řadách. Začátek utkání probíhal v naší režii a hned v 6. minutě po krásné přihrávce od Radima Čermáka otevřel skóre kanonýr Pytloun. V další šanci vychytal Kostaka bravurně hostující Douděra. Hrál se fotbal nahoru – dolů a hosté nádhernou střelou Chvojky srovnali. O sedm minut později po nádherné kombinaci po ose Radim Čermák – Kostak vyrovnala naše nová akvizice Starosta. Ve vedení jsme bohužel byli jenom pět minut. Těsně před přestávkou po dalším našem zaváhání poslal hosty do vedení nádhernou střelou Chvojka. Ve druhé půlce tempo hry značně opadlo. Hra se odehrávala mezi oběma šestnáctkami bez větších šancí. V 82. minutě po chybě našeho kapitána P. Jambora dal Dostál pohodlně na 2:4 a zdálo se být hotovo. V posledních pěti minutách se děly nevídané věci. V hlavní roli úřadoval Lachman. Po faulu na něj proměnil penaltu Kostak a minutu před koncem nádhernou hlavičkou Lachman srovnal na 4:4. A to ještě v závěrečných vteřinách po přistrčení Kostaka těsně minul branku Hlavatý. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější hosté. Pro nás vydřený bod s velmi kvalitním soupeřem, kterého si moc vážíme,“ podotkl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Domácí vstoupili do utkání s velkým elánem, což se jim vyplatilo a již v šesté minutě nás potrestali za pasivitu vedoucím gólem. Naštěstí jsme se brzy dostali do hry a Chvojkovou parádní střelou do šibenice jsme vyrovnali. Od té doby ve vyrovnaném průběhu prvního poločasu šli nejprve domácí opět do vedení po rychlém protiútoku. Vyrovnání zařídil hlavou Špinka a další fotbalovou lahůdku předvedl Chvojka střelou z 25 metrů vymetl opačnou šibenici domácí branky. Ve druhém poločase jsme navýšili skóre v osmdesáté minutě Dostálem, když před tím jsme zahodili spousty šancí k navýšení skóre. Tato skutečnost nás dohnala na konci utkání, kdy domácí v posledních pěti minutách dokázali skóre srovnat. Penaltový rozstřel rozhodl brankař Douděra, který nejen soupeře vychytal, ale i sám proměnil rozhodující penaltu. Byli jsme hodně blízko třem bodům, bohužel jsme získali v uvozovkách pouze dva, které bychom před začátkem utkání brali,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 6. Pytloun, 33. Starosta, 85. Kostak z PK, 89. Lachman – 26. a 44. Chvojka, 38. Špinka, 82. Dostál. Poločas: 2:3.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, P. Jambor, Kostak, Votava (72. Klepetko) – Pytloun (82. Procházka), Kassa, Hlavatý, D. Čermák (46. Lachman) – R. Čermák (46. Mazur), Starosta.

Krakovany: Douděra – Kutil, Tlučhoř, Kozel, Neruda – Horák, Vodvářka, Chvojka, Olexa – Špinka (75. Sixta), Dostál.

Jestřabí Lhota – Libodřice 1:1 (PK 4:2)

„Věděli jsme, že nás čeká těžké a bojovné utkání plné důrazných soubojů. Při rozcvičení se nám bohužel zranil brankář Málek, do branky musel tedy hráč béčka Čáslavský. Utkání začalo svižně, hosté měli několik nebezpečných rohů. My se snažili přes soupeře dostat po stranách. Ve 14. minutě se dostal balon na levou stranu vápna k osamocenému Kubíčkovi, který dokázal otevřít skóre. Hosté vyrovnali ke konci poločasu, kdy se trefili z trestného kopu. Druhý poločas moc fotbalové krásy nenabídl, nám se nedařila kombinace, nakopávané míče si soupeř dokázal pohlídat. Jedinou šancí byl z naší strany pokus Robovského. Utkání tedy skončilo nerozhodně, na řadu přišly pokutové kopy. Naši střelci všechny proměnili a fantastický Čáslavský dokázal dva pokutové kopy chytit. První půle z naší strany byla lepší, druhá tak kvalitní nebyla, chyběla větší kreativita a kombinace. Konečně se nám vydařily pokutové kopy, dva body bereme. Děkuji dorostencům, kteří doplnili naši sestavu, a přeji brzké uzdravení našim zraněným hráčům,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Bylo to pro nás těžké utkání. Šli jsme do něj bez zraněného Pánka a vykartovaného Němce, což jsou pro nás stěžejní hráči. Doufal jsem, že kluci, co nastoupí místo nich, se budou chtít ukázat. První poločas jsme se na hřišti strašně hledali a byli moc ustrašení. Trestem byla obdržena branka po sporné situaci, která zaváněla ofsajdem. My jsme dokázali srovnat díky dobře zahranému trestnému kopu Dittricha, který asi z 25 metrů nachytal brankáře u jeho tyče. Ale jinak měla Jestřabí Lhota první poločas více ze hry i více šanci. Druhý poločas byla vyrovnaná bitva, která fotbalu moc nepřinesla. Gól mohl padnout na obou stranách. Z toho nakonec pramenila remíza a pokutové kopy, které zvládli lépe domácí a tím mají bod navíc. Musím ocenit brankáře domácích, který, jak jsem se dozvěděl, není vůbec brankářem a měl v nohách utkání B týmu. Utkání zvládl a v rozstřelu zneškodnil naše dva pokusy. My jsme nicméně ještě letos neprohráli v normální hrací době, a to mě těší. Teď jen doufám, že doléčíme bolístky a doma s Pečkami ukážeme naši sílu,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 14. Kubíček – 39. Dittrich. Poločas: 1:1.

Jestřabí Lhota: Čáslavský – Hron, Kubánek, Klička, L. Týma – Mojžíš, Kesner, Mikeš, Kubíček – Robovský, Kureš.

Libodřice: Skočdopole – Suchý, Šafránek, Dittrich, Patočka – Krejčík (25. Matějka), Hovorka, Beníšek, Pohanka – Košík, Strejček (89. Medlen).

Pečky B – Červené Pečky/Pašinka 2:1

„Pro nás důležité tři body. V prvním poločase jsme neproměnili tři tutové šance a soupeř nás z jediné šance těsně před přestávkou potrestal. V začátku druhého poločasu se nám podařilo vyrovnat a následně se dostat i do vedení, které jsme i po hostujícím tlaku udrželi,“ oddechl si trenér Peček B Karel Holub.

„Zápas hodnotit nebudu. Nerad bych dostal náš klub do problémů. Ať si to každý přebere po svém,“ zlobil se trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 47. Richter, 70. Buřič – 45. Zientek. Poločas: 0:1.

Pečky B: Cmár – Dobiáš (46. Soukup), Modrovič, T. Holub (46. Švára), Janeba – Kašpárek, Buřič, M. Novák (76. K. Holub), Vavák (80. Hampl) – Richter, L. Holub (62. Malý).

Červené Pečky: Linhart – Podnecký, Bílý, Klas – Vondráček (76. Čech), Zientek, Zákoucký, Bulíř – Toman, Svoboda, Nevečeřal.

Velim B – Ratboř 3:0

„Utkali jsme se zatím s nejfotbalovějším týmem. První poločas se hrál ve slušném tempu nahoru dolů, po většinou však pouze po vápno. Zatímco hosté měli dvě nebezpečné střely, nám se podařilo vstřelit gól po rychlé rozehrávce a centru za obranu. Ve druhé půli, kdy tempo zvolnilo, jsme po centru a následném sklepnutí přidali druhý gól. V závěru hráli hosté hodně nahoře a nám se z rychlého brejku podařilo uzavřít skóre třetím gólem. Přestože jsme vstřelili tři branky, utkání bylo vyrovnané a vítězství se nerodilo snadno,“ přiznal trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„V první polovině byli domácí více aktivnější, i když jsme k nim přistupovali včas, tak přišla chyba Jeřábka a šli do vedení. Ve druhé části utkání jsme se soupeřem drželi více krok, ale srazila nás další chyba v zadních řadách. Domácím jsme tak darovali dvě branky na zlatém podnose. Třetí padla před koncem utkání. Přestože má Velim kvalitní mužstvo, tak se dalo z naší strany na pěkném hřišti daleko více uhrát,“ míní asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 20. Kovařík, 66. Jehlička, 87. Nedbal. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – Nejedlý (46. M. Kosina), Hrabal, J. Vlk, Kyncl – Kovařík, Martikán, Jelínek, Jehlička – Zajíc (63. Nedbal), Kukal (80. Náděje).

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Švarc, Kopecký – Mbemba, Biško, Kesner, Brant (69. Brtník) – Vohnický (58. Uher), Gembiczki.

Štítary – Plaňany 2:4

„Opět nám nevyšel začátek utkání, už ve 13. minutě svítil na světelné tabuli stav 0:2. Poté jsme přeskupili naše řady a hned přišlo zlepšení. Ještě do poločasu jsme snížili krásným gólem Opolzera. Další hodnocení bude velmi strohé, protože se nechci pouštět k dalšímu hodnocení pana rozhodčího Křivky. V 83. minutě jsme regulérním gólem vyrovnali na 3:3, ale nepochopitelně nám rozhodčí uškodil, když pískl vymyšlený faul našim hráčům,“ čertil se trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Kluci vstoupili do utkání bez bázně a hany a výsledkem byl stav ve 13. minutě 2:0 pro náš celek. A kdybychom proměnili stoprocentní šance a odskočili na rozdíl až čtyř branek, mohlo být po utkání. Bohužel se nestalo a nastalo drama až do konce. Po našich neproměněných šancích se hra víceméně vyrovnala a navrch začali mít spíše domácí. Zaslouženě snížili na 1:2 a s tímto výsledkem se šlo i do kabin. Do druhého poločasu jsme udělali menší změny a hra byla víceméně vyrovnaná s šancemi na obou stranách. Dvougólové vedení jsme si vzali zpět v 66. minutě pěknou střelou Kiewaka. Na naše vedení soupeř reagoval otevřenější hrou a už po šesti minutách opět snížil na rozdíl jediné branky. Poté jsme se nechali zbytečně zatlačit, soupeř zahrával nespočet standardních situací a my jsme hrozili víceméně jen z brejkových situací. Finální uklidnění přišlo až v samém konci utkání, kdy po rohovém kopu domácích jsme využili, že brankář domácích šel na roh a my rychlým úprkem Dana Siručka rozhodli o výhře 4:2. Po skvělém vstupu jsme utkání zbytečně sami zdramatizovali a pak se jednalo spíše o vyrovnaný zápas. Nakonec ale se šťastnějším a hlavně tříbodovým koncem pro nás,“ oddechl si trenér Plaňan Petr Málek.

Branky: 33. Opolzer, 72. L. Kmoch – 1., 13. a 90. D. Siruček, 66. Kiewak. Poločas: 1:2.

Štítary: Veselý – Pýcha, Juřica, Nejman, Šín – Přibyl, L. Kmoch, Dohanič, S. Uman – Horňáček, Opolzer.

Plaňany: Hradecký – Čech, Freund (84. M. Jambor), Břichnáč, P. Siruček (65. Nedvědil) – D. Siruček, Klucska, Žemba, Lazaryev – Nágl, Kiewak.

Kouřim – Bečváry 6:2

„Z naší strany se jednalo o povedené posvícenské utkání. Výsledek i předvedená hra nám udělala radost. Po celý zápas jsme měli více ze hry, hosté se dostali za celý zápas ke třem střelám, dvě z toho z trestňáků, a vytěžili z nich tři góly, z nichž jeden rozhodčí neuznal. Kromě šesti vstřelených gólů jsme zahodili velké množství opravdu vyložených šancí, včetně pokutového kopu. Výsledek tak mohl být pro hosty mnohem horší a asi by to lépe odpovídalo celkovému dění na hřišti. Jsme rádi, že jsme konečně odehráli slušně i druhý poločas, což nám v předchozích zápasech chybělo,“ uvedl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Zápas byl ovlivněn absencí šesti hráčů sestavy a někteří hráli s nedoléčeným zraněním. Měli jsme problémy dát vůbec dohromady jedenáctku. Ale ani tak jsme nechtěli dát kůži lacino. Bohužel jsme velmi brzy inkasovali a poločas skončil za stavu 3:1 pro domácí. Když se nám podařilo snížit na rozdíl jediné branky, Kouřim rychle kontrovala a opět odskočila. Pak už jsme se nedokázali zmobilizovat a domácím výhru zkomplikovat. Dopředu jsme toho moc nepředvedli, domácí vyhráli zaslouženě. Myslím, že Kouřim bude určitě patřit do horní poloviny tabulky. Ale i tak chci poděkovat hráčům, kteří k zápasu nastoupili, za statečný výkon,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 3., 13. a 81. Keltner, 35. Královský, 51. Tománek, 62. Svoboda – 44. Uher, 47. J. Kšírl. ČK: 90. J. Kšírl (B). Poločas: 3:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek (69. Novák) – Keltner, Světnička, Jirků, Hovorka – Královský (79. Klégr), Snížek – Dufek (81. Bělohlávek).

Bečváry: Hrouda – Uher, Holub, Slezák, Jahoda (32. Dědek) – M. Kšírl, J. Kuba, V. Kšírl, J. Kšírl – Čáslava, Brunclík (81. Kropáček).

Sestava kola: Čáslavský (Jestřabí Lhota) – Šafránek (Libodřice), Hrabal (Velim B), Kostak (Tuklaty) – Královský (Kouřim, 1), Chvojka (Krakovany), Jelínek (Nučice), Buřič (Pečky B), Keltner (Kouřim) – Kubalík (Nučice), D. Siruček (Plaňany, 2)