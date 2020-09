Bečváry – Pečky B 3:2

„Před dalším zápasem jsme měli problémy se sestavou, museli jsme zaskočit i na postu brankáře. První půlku jsem musel odchytat já, druhou nedoléčený Kubín. Vstup do zápasu jsme měli podle našich představ. Dostali jsme soupeře pod tlak a šance střídala šanci. Bohužel jsem využili jen dvě. Kdyby se šlo do kabin za stavu 5:0, odpovídalo by to tomu, co se dělo na hřišti. Ale bohužel jsme spálili i nejvyloženější šance. Pak jsme trochu polevili a soupeř snížil. Rychle jsme odskočili na rozdíl dvou branek, ale Pečky se opět dotáhly na rozdíl jediného gólu. Opět jsme udělali ze zápasu, který měl být rozhodnut po první půlce, drama. Hlavním úkolem teď je, dát se zdravotně do pořádku. Vyhříváme se na prvním místě tabulky, ale naše hra není zdaleka podle našich představ,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Utkání jsme nezačali dobře a po dobrém úvodu domácích jsme prohrávali 0:2. Do druhé půle jsme prostřídali a nastoupili aktivně, bohužel po snížení na 2:1 jsme hned inkasovali třetí gól. Podařilo se nám opět snížit na rozdíl jednoho gólu. Dokonce jsme mohli vyrovnat, ale střelu z přímého volného kopu vyhlavičkoval hráč soupeře v 90. minutě z brány,“ posteskl si stoper Peček B Michal Modrovič.

Branky: 5. Kubín, 12. Horáček, 49. Holub – 47. Uher vlastní, 66. Bortlík. Poločas: 2:0.

Bečváry: J. Kuba – Uher, Holub. J. Kšírl, M. Kšírl – Jahoda, Dědek, V. Kšírl, Čáslava (88. Brunclík) – Horáček, Kubín.

Pečky B: Hanuš – Stuchlík, Modrovič, Janeba, Soukup (46. Malý) – Dobiáš, M. Novák Moravec, L. Novák (56. Hampl) – Buřič (46. Růžička), L. Holub (58. Bortlík).

Červené Pečky – Jestřabí Lhota 1:2

„První poločas jsme hráli opět dobře, prvních patnáct minut velmi vyrovnaných. Jestřábka vedla po secvičeném signálu z rohového kopu a my jsme vyrovnali po krásné kombinační akci, kdy putoval míč od brankáře až k zakončujícímu Zientekovi. Poté jsme byli více na míči, soupeře jsem přehrávali, více kombinovali, ale žádné nebezpečné zakončení. Všechny naše šance nebo pološance končily na brankáři nebo na poli. Do druhé půle jsme si řekli, co zlepšit, kde jsou naše mezery a do 70. minuty jsme opět drželi míč a byli aktivnější. Jenže soupeř si nás dobře hlídal v bloku, správně vystupoval a čekal na naše chyby, aby rychle přecházel do otevřené obrany. To se mu začalo dařit, až když vedl 2:1 opět po secvičeném rohu. Nám docházely síly, několik hráčů začaly chytat křeče, a hlavně s únavou už došly nápady na moment překvapení. V podstatě jsme se drželi jedné šablony, kterou jsme nedokázali změnit. K tomu nám nepomohla ani střídání a naše úsilí končilo na velkém vápně. Těší mě zapracovávání dorostenců, kteří pravidelně chodí na naše zápasy a dnes zejména brankář Svoboda a stoper Klas odvedli velmi dobrý výkon, z toho jsem nadšený. Věřím, že na jejich výkony navážou i další kluci z dorostu,“ řekl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Chtěli jsme navázat na vítězný domácí zápas a získat body i z hostujícího hřiště. V prvním poločase se nám podařilo několik průniků po křídle, ale následné centry do vápna soupeř dokázal odvrátit. Branku jsme vstřelili v 8. minutě po krásně zahraném rohovém kopu Kesnera a skvělé hlavičce Kubánka. Soupeř vyrovnal v 19. minutě a do šaten se tedy šlo za nerozhodného stavu. V druhém poločase jsme byli aktivní, vytvořili jsme si několik šancí ke skórování, jednou zazvonila tyč, další šance zneškodnil domácí brankář. Vítězná branka padla po dalším rohovém kopu, hlavou se prosadil Hron. Moc mě těší bojovný výkon mužstva a také návrat Petra Kureše do sestavy. Dále bych chtěl poděkovat dorostencům v naší sestavě, kteří i přesto, že měli v nohách dopolední zápas, odvedli skvělý výkon,“ uznal hrající trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 19. Zientek – 8. Kubánek, 75. Hron. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Podnecký, Klas, Vondráček (65. Bulíř) – Kubelka, Zákoucký (70. Rytnauer), Hanousek (82. Fedor), Zientek, Převrátil – J. Svoboda.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Kubánek, Klička, L. Týma – Fejt (86. Dvořák), Robovský, Kesner, Kureš, Mikeš – Krajíček.

Libodřice – Velim B 2:2 (PK 5:4)

„Utkání bylo velice těžké. Velim má dobře připravené mužstvo, kde se skloubí zkušenost a dravým mládím. Pro nás bylo citelnou ztrátou obnovené zranění Pánka, který musel už ve 12 minutě střídat. První branku jsme obdrželi po dlouhém výkopu brankáře, kdy jsme propadli v obraně a soupeř trestal. Druhá obdržena branka byla z opakované penalty, před kterou ještě obdržel červenou kartu za hru rukou Němec. Skočdopole penaltu chytil, ale rozhodčí ji nechal opakovat. Podruhé už se Kovařík nemýlil a proměnil. Musím se přiznat, že jsem v poločase hráčům říkal, ať utkání v klidu dohrají bez zbytečných karet a v obrat jsem proti silné Velimi nevěřil. Ale balón je kulatý a fotbal nemá logiku. Kluci se v deseti hráčích semkli a po faulu na Beníška jsme hned z kraje druhé půle snížili a po dalších pár minutách jsme srovnali po závaru ve vápně a brance Košíka. Potom jsme utkání jen dohráli a modlili se, aby tam Velimi něco nepadlo. Musím uznat, že Velim měla více šanci i více ze hry, ale v druhém poločase to hrála až moc profesorsky a byla za to potrestána. Musím ,vyzdvihnout výkon Skočdopoleho v brance, který byl prostě výborný! Ale poklonu si zaslouží všichni hráči, kteří nastoupili a hlavně naší fanoušci, kteří nás neustále podporovali i za nepříznivého stavu. Patří jim velké díky! Závěrem musím říct, že ty dva body jsme oslavili tak, jako kdyby jsme vyhráli Ligu mistrů. Musím se touto cestou veřejné omluvit své partnerce a dceři za to, že se jim táta vrátil až v neděli,“ řekl s úsměvem trenér Libodřic Adam Baško.

„V divácky neatraktivním prostředí jsme opět nedokázali naplno bodovat, navíc jsme nepochopitelně ztratili dobře rozehraný zápas. Přestože první poločas byla více kopaná než fotbal, šli jsme do kabin s náskokem dvou gólů. Nejprve se nám povedl rychlý brejk, další branku jsme přidali z nadvakrát zahrávané penalty, kdy domácí hráč vyrazil rukou střelu směřující do sítě a byl vyloučen. Navíc jsme ještě neproměnili samostatný nájezd. Na začátku druhé půle jsme inkasovali také z penalty po hodně diskutabilním faulu. Poté přišla série našich standardek, kdy jsme měli tři nebo čtyři stoprocentní šance, bohužel bez gólového efektu. Naopak vzadu jsme propadli a domácí srovnali. V penaltovém rozstřelu jsme neproměnili poslední kop a ztratili tak další bod. Výkon po vyrovnávací brance je pro mě nepochopitelný. Pochvalu přesto zaslouží oba dorostenci, kteří kvalitně odehráli dva těžké zápasy během dne,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 50. Dittrich z PK, 64. Košík – 17. Novotný, 40. Kovařík z PK. ČK: 37. Němec (L). Poločas: 0:2.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Němec, Šafránek, Dittrich – Strejček (60. Krejčík), Beníšek, Hovorka, Pohanka – Pánek (14. Matějka, 59. Suchý), Košík (88. Baško).

Velim B: Svoboda – M. Kosina, O. Vokřál, Martikán, Štros – Nedbal (54. L. Vlk), Jelínek, Kovařík (74. Kmoch), Jehlička (72. Kuchař) – Novotný, Kyncl.

Krakovany – Štítary 8:0

„Od začátku utkání se Štítary tlačily hodně do ofenzivy, což nám vyhovovalo. Již v první minutě se ve velkém vápně po centru prosadil Špinka a zajistil nám vedení. V průběhu první půle jsme i díky okénkům v obraně soupeře přidali další čtyři branky, když se dvakrát trefil Tlučhoř, jednou Dostál a jedna branka byla vlastní. Druhý poločas hosté odehráli pouze z povinnosti a my jsme navýšili skóre o další tři branky. Hattrick zkompletoval doyen našeho mužstva Tlučhoř a dvakrát se prosadil Chvojka. Řadu dalších šancí jsme ještě neproměnili.Pro soupeře určitě krutá prohra, která určitě neodpovídá síle obou kádrů,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Ani se mi nechce utkání hodnotit. Už před zápasem jsme řešili odchod našeho kapitána Kalivody, který v týdnu odešel do Sázavy.Těžko ho budeme nahrazovat, což bylo vidět již v tomto duelu. První gól jsme dostali již ve druhé minutě a předcházel mu minimálně metrový ofsajd. Další branky přidávali domácí celkem jednoduše, protože naši hráči bránili hodně laxně a nedůrazně. Tím jsme to domácím hodně ulehčili. Bohužel my, když už jsme se dostali na dostřel, tak jsme to nedokázali dotáhnout do konce. Druhý poločas se dohrával pouze z povinnosti. Jen jsem si přál, abychom neobdrželi desítku. Výsledkově to beru jako strašnou ostudu a doufám, že v dalším domácím zápase se opět popereme o body,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 2. Špinka, 15., 36. a 50. z PK Tlučhoř, 29. Dostál, 43. Horňáček vlastní, 65. a 88. Chvojka. Poločas: 5:0.

Krakovany: Douděra – Neruda, Tlučhoř, Kozel, Černý (61. Olexa) – Chvojka, Vodvářka (52. Horák), Strejcius, Kutil – Špinka (60. Sixta), Dostál (65. Novotný).

Štítary: Lepší – Přibyl (46. Juřica), Pýcha, Dohanič, Šín (72. Beneš) – S. Uman, L. Kmoch (72. Hoření), Suchánek (46. Nejman), B. Uman – Opolzer, Horňáček (64. Huleš).

Plaňany – Nučice 2:2 (PK 5:3)

„V týdnu většinu hráčů včetně trenéru poskytla viróza, a tak místo herní přípravy na utkání jsme se museli soustředit na to, abychom se dali všichni zdravotně dohromady. To se nám až na menší komplikace téměř podařilo. Do utkání jsme chtěli vstoupit především zodpovědným defenzivním blokem a rychlým přesunem do útoku. Bohužel se nám vůbec nepovedl vstup do zápasu, a kdyby jsme v 15. minutě prohrávali 0:4, asi by se nedalo čemu divit. Naštěstí nás špatný začátek nerozhodil a postupně jsme začali otěže utkání přebírat my. Na konci prvního poločasu jsme po pohledné akci po ose Olah – Nágl – Siruček dokázali snížit na rozdíl jedné branky a dalšími slibnými akcemi dali příslib do druhého poločasu. Do toho jsme vstoupili znovu aktivně a soupeře jsme přehrávali. Bohužel buď našim šancím chyběla větší přesnost, tvrdší důraz, či lepší finální řešení. Ale i tak se nám po závaru po rohovém kopu podařilo Žembou vyrovnat. To nás ještě nakoplo a chtěli jsme výsledek strhnout na naší stranu, bohužel i stoprocentní šance jsme nevyužili. A tak přišly na řadu penalty, kde to je už vabank. Štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu. Remíza je asi k našemu špatnému úvodu spravedlivá,“ konstatoval trenér Plaňan Petr Málek.

„Podobné utkání jako před týdnem, ale bohužel tentokrát bez šťastného konce pro nás. V prvních třiceti minutách mělo být skóre 0:5. Když ale z malého vápna třikrát netrefíme branku, nebo nastřelíme jen Hradeckého, tak se nemůžeme divit, že přijde trest. Domácí měli v prvním poločase pouze jednu šanci a tu dokázali proměnit, a tak bylo po pětačtyřiceti minutách skóre 1:2. Jednoznačný zápas jsme ztratili ve druhém poločase a nakonec jsme byli za bod ještě rádi, když v poslední minutě šel domácí hráč sám na Rybáka, ten jej však skvělým výběhem vychytal. Šťastný den měl na druhé straně i Hradecký, kterého dvakrát zachránila branková konstrukce a přestože několik střel dokázal pouze vyrazit, tak díky naší nemohoucnosti jsme míč do branky nedokázali propasírovat.,“ posteskl si univerzál Nučic Jan Vedral.

Branky: 39. D. Siruček, 80. Žemba – 3. Kubalík, 31. Vlasák. Poločas: 1:2.

Plaňany: Hradecký – Čech, Freund (17. Jambor), Nágl, Břichnáč – D. Siruček, Klucska, Žemba, Lazaryev – Olah, Kiewak (86. Nedvědil).

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Souček, Vedral – Bradáč, Jelínek, Chromý, Vlasák – Kubalík, Nevšímal (88. Hervert).

Tuchoraz – Kouřim 2:10

„Zápas s asi nejsilnějším soupeřem v dosavadním průběhu soutěže nám nastavil zrcadlo a ukázal rozdíl více než třídy mezi oběma mužstvy. S tímto přístupem, zodpovědností, nasazením a hlavně kvalitou bychom měli velké problémy i ve třetí třídě. Na absenci tří silných hráčů základní sestavy se nemůžeme vymlouvat, tady se musí o svou šanci porvat zaskakující hráči. Opak byl bohužel pravdou a neuspěli. Skutečností pak zůstává, že slušně zápas odehraje šest hráčů, a kdyby pět zbylých ze hřiště odešlo, nikdo by si toho ani nevšiml. A takto se soutěž této úrovně hrát nedá. O víkendu jedeme do Nučic a v týdnu musíme udělat vše proto, abychom sobotní zápas odehráli důstojně,“ posteskl si trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

„Věděli jsme, jak na tom Tuchoraz po prvních kolech je, ale i tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a od prvních minut jsme nastoupili, jak je u nás zvykem, ve vysokém tempu a soupeře jsme do absolutně ničeho nepustili. Ovšem hned první minuta ukázala, jak se utkání bude vyvíjet. Útok za útokem se valil na tuchorazskou bránu a obránci soupeře byli chvílemi jako na kolotoči. Trvalo nám osm minut, než jsme se konečně prosadili, když utekl Dufek a zakončil samostatný únik. Tuchoraz „posilněná“ hráči ze čtvrté třídy nestíhala a bylo zjevné, že v okrese nemá co dělat. Když ve 14. minutě ze strany utekl tentokrát Novák a nestíhající obránce ho nedovoleně zastavil, nařídil rozhodčí pokutový kop, který s přehledem proměnil Procházka. Do poločasu jsme přidali ještě další čtyři góly, když se dvakrát trefil Královský, po gólu přidali Snížek a Dufek. Bohužel druhé poločasy a Kouřim, to je stará známa píseň. Opět jsme přestali hrát a svojí nedůsledností jsme si nechali dát dva slepené góly a připravili jsme se o čisté konto. Moc nás to ale mrzet nemuselo, protože střídající Bělohlávek se přidal k dvougólovým střelcům, skvělou individuální akcí se z hranice šestnáctky prosadil Tománek a další pokutový kop s přehledem proměnil tentokrát brankář Havránek,“ uvedl vedoucí Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 59. Garnot, 62. Marc – 8. Dufek, 14. Procházka z PK, 32. Snížek, 33. a 35. Královský, 37. Dufek, 48. Tománek, 54. a 89. Bělohlávek, 70. L. Havránek z PK. Poločas: 0:6.

Tuchoraz: Ferst – F. Trnka, Toman, Hozman, Doležel (46. Vančura) – Pokorný, Vosecký, Marc, Moravec – Garnot, Smolný (46. Bandas).

Kouřim: L. Havránek – Svoboda, Procházka (62. M. Havránek), Tománek – Keltner, Macháček, Jirků, Snížek (46. Bělohlávek), Královský (86. Kocián), Novák (66. Světnička) – Dufek (68. Bolčo).

Ratboř – Tuklaty3:3 (PK 4:2)

„Tento zápas se nevyvíjel podle našich představ. V prvních minutách sudí pískl penaltu za údajnou ruku Mbemby. Nám se podařilo vyrovnat ze standardní situace. Bohužel nás hosté opět potrestali. Utkání se nám podařilo otočit. Místo toho, abychom si výsledek pohlídali, tak jsme nechali soupeře vyrovnat. Měli jsme více míč v držení, ale neproměňovali jsme šance. V závěru ještě přišel zkrat Kovaříka, který se nechal nepochopitelně vyloučit. Zbytečně jsme soupeři darovali bodík. Příští zápas jedeme do Velimi, kde to nebude vůbec jednoduché,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 11. Mbemba, 50. Kopecký, 74. Gembiczki – 3. z PK, 36. a 83. Pytloun. ČK: 90. Kovařík (R). Poločas: 1:2.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Beran, Kemza, Kopecký – Uher (46. Kovařík), Mbemba, Biško, Brant – Vohnický, Gembiczki.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Patačik, Jambor (86. Bartoš), Vyhnal – Lachman, Vébr, Votava, Kassa – M. Procházka, Klepetko (55. Blaščok).

Tabulka

1. Bečváry⋌ 4 4 0 0 0 16:4 12

2. Velim B⋌ 4 3 0 1 0 20:4 10

3. Libodřice ⋌ 4 2 2 0 0 11:4 10

4. Kouřim ⋌ 4 3 0 0 1 18:7 9

5. Krakovany ⋌ 4 3 0 0 1 15:5 9

6. Jestřabí Lhota ⋌ 4 2 0 0 2 9:12 6

7. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 4 2 0 0 2 9:13 6

8. Ratboř ⋌ 4 1 1 0 2 12:8 5

9. Plaňany ⋌ 4 1 1 0 2 12:11 5

10. Nučice⋌ 4 1 0 2 1 6:12 5

11. Tuklaty⋌ 4 1 0 1 2 8:9 4

12. Štítarský SK⋌ 4 1 0 0 3 8:17 3

13. Pečky B⋌ 4 0 0 0 4 6:22 0

14. Tuchoraz ⋌ 4 0 0 0 4 5:27 0

Sestava kola: Skočdopole (Libodřice, 2) – Patočka (Libodřice), Tlučhoř (Krakovany), Klička (Jestřabí Lhota), Tománek (Kouřim) – Beníšek (Libodřice, 2), Kemza (Ratboř), Vlasák (Nučice), Lazaryev (Plaňany) – Pytloun (Tuklaty), Nágl (Plaňany)