Podzimní část okresního přeboru ve fotbale má odehráno dvě kola a po nich už není tým, který by byl stoprocentní. Naopak jeden na první body stále čeká, a tím jsou Červené Pečky.

Libodřice – Štítary 6:2

„Zápas jsme nezačali úplně ideálně. Soupeř dobře kombinoval a byl více na míči. Ale postupně jsme hru zlepšili a výsledkem bylo protržení gólové smůly a tři vstřelené branky do přestávky. Kluky jsem nabádal, že soupeř nebude chtít dát svoji kůži v druhé půli lacino, a to se potvrdilo. Když jsme zvýšili na čtyřbrankový rozdíl, zdálo se být hotovo, ale Štítary dvěmi slepenými góly utkání zdramatizovaly. Výhru už jsme si vzít nenechali a dvěma góly do otevřené obrany jsme dali výsledku konečnou podobu. Myslím, že jsme si výhru zasloužili, mnoho dalších šancí jsme ještě neproměnili,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

„Zcela zasloužené vítězství Libodřic. Domácí nás předčili v důrazu, nasazení a v agresivitě,“ přiznal trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 36. Košík, 40. Kovařík, 43. Pánek, 47. Škopek, 83. Lanc, 89. Baško – 60. Miškovský, 74. Vlášek. Poločas: 3:0.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Batelka, Šafránek, Pohanka – Košík (85. Baško), Hovorka, Kovařík, Matějka – Pánek, Škopek (55. Lanc).

Štítary: Lepší Martin – F. Hoření (60. Z. Hoření), Jedlička, K. Machurka, Růžička (60. D. Hoření) – Vlášek, Miškovský, Šín (46. Lepší Michal), Hetcl – Kršňák (85. Jandák), Rychlík (60. A. Machurka).

Ratboř – Nová Ves 5:0

„Utkání jsme zvládli na jedničku. Dvě branky v první polovině nám přinesly větší pohodu na kopačky. Soupeř mohl snížit z ojedinělé šance, ale další zásahy ve druhém dějství potvrdily naši dominanci na hřišti. Hra byla pod naší taktovkou a převážně se hrálo na polovině soupeře,“ konstatoval trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„V Ratboři nám chybělo osm lidí, z toho čtyři ze základní sestavy. Nezbylo nám nic jiného než to přijmout a odehrát, co zvládneme. První poločas jsme relativně ubránili, i když soupeř stále hrozil. Po naší tutové šanci, kdy šel ve 44. minutě Fiala sám na bránu a neproměnil jsme v poločase odcházeli za stavu 2:0. Druhý poločas už nás Ratboř rozebrala po všech stránkách a jen opět díky výbornému výkonu brankáře Hrabáka jsme dostali v uvozovkách pouze bůra. Bylo vidět, že má Ratboř alespoň na naše poměry velmi kvalitní tým,“ uznal trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 18. a 78. Zdeněk, 33. a 53. Hrstka, 71. Vohnický. Poločas: 2:0.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Zdeněk, Kesner, Švarc, Vohnický (79. Volný) – Hrstka (54. Benc), Svoboda (79. Kruliš).

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, M. Adámek, Pena – Urbánek, Březina (68. Fligr), J. Vokřál, Kubelka – Belza, Fiala.

Zásmuky – Český Brod B 0:0 (PK 3:4)

„Tentokrát proti nám stál kvalitní soupeř. Zápas měl slušné tempo a moc šancí nenabídl. Když už jsme se do nějaké dostali, chybělo kvalitnější řešení a větší klid v koncovce. Věřím ale, že se do dalších zápasů budeme zlepšovat. Určitě máme ještě rezervy a umíme podat lepší výkon,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Zajížděli jsme do Zásmuk, které mají dost zkušené mužstvo a vždy se tam hraje špatně. I přes to, že nám chyběly dvě opory a hráli jsme od 30. minuty o deseti, kluci ukázali obrovskou bojovnost a hráli jako jeden tým. Makali na krev jeden za druhého až do konce. Soupeř nás druhou půli tlačil, měl spoustu standardek a rohů. Nám docházely síly, ale to, co kluci ustáli, klobouk dolů. Zaslouženě za obrovské nasazení a bojovnost udrželi bezbrankové skóre až do konce a šlo se do penalt. Tam se k nám přiklonilo štěstí a máme zlaté dva body,“ oddechl si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

ČK: 38. Michal Kohout (ČB B).

Zásmuky: Hurt – Čapek, Pavlík, J. Martínek (71. Pokrupa), Fíla – Žemba, L. Martínek, Zimmermann, Pěkný – Bárta, Bellada (77. Dvořák).

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Kohout Martin, Kohout Michal – Šermauer (87. Hokr), Černý (90. Šimák), Částka, Kozlíček (55. Škorpil) – Čermák, Vokáč.

Červené Pečky – Nučice 1:2

„Opět vyrovnané utkání a zase z něj nemáme ani bod. Sráží nás individuální chyby. Když se jich vyvarujeme, začneme sbírat body. Nyní nás čeká těžké utkání v Českém Brodě. Uvidíme, jestli opět poslepujeme jedenáct lidí,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„První zasloužené body přišly po kvalitním soustředění většiny týmu na svatbě spoluhráče Petra Nevšímala a jeho Karolínky. Tímto jim děkujeme a přejeme hodně štěstí ve společném životě. Po fotbalové stránce to nebyl super zápas, ale dali jsme celkem čtyři góly, dva neplatili pro postavení mimo hru. Takže vládne vzhledem k okolnostem velká spokojenost. Počasí fotbalu taky moc nepřálo.Velká pochvala pro tým, jak vše zvládl, protože Červené Pečky nám to jen tak neodevzdaly,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 78. Křelina – 31. Novák, 57. Tyšer. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Hejduk, Hendrych, Rauch, Suchý – Maršík, Zuza, Křelina, Chábera – Kulhánek, Král (85. Carda).

Nučice: Krutský – Jícha, Šulc, Kočí, Vlasák – Jelínek (90. Hurtík), Zápotocký, Chromý, Černý (73. Kulhavý) – Tyšer, Novák.

Velký Osek – Cerhenice 4:3

„Celé utkání jsme byli lepším týmem. I když jsme prohrávali již o dvě branky, stále jsem věřil v bodový zisk. Po vyrovnání na 2:2 přišla komplikace v podobě třetí branky v naši síti, která nutno dodat padla po půlmetrovém autu, který hostující pomezní zcela nepochopitelně neodmával. To náš celek nabudilo a v nastavení se nám utkání podařilo otočit,“ oddechl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Chyběli nám čtyři hráči a domácí nás od začátku dostali pod obrovský tlak, kterému jsme z obrovskou dávkou štěstí odolávali a z rychlého brejku dokonce skórovali. Ještě v první půlce jsme museli pro zranění vystřídat oba útočníky, a to bylo znát. I přesto jsme se z dalšího brejku dostali do vedení 2:0, ale domácí během deseti minut vyrovnali a byli lepším týmem. Pak po brutálním zákroku dostal červenou kartu domácí hráč a my šli rychle do vedení 3:2. To, co se stalo v nastaveném čase, se mi špatně komentuje. Hrát proti deseti a v 91. a 94. minutě dostat dva góly je hodně hořké. Nutno podotknout, že za předvedenou hru jsme si výhru nezasloužili, protože domácí tým nás po většinu zápasu přehrával,“ přiznal trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 58. a 90. A. Novák, 69. vlastní Mojko, 90. Řehák – 8. Basarab, 48. Klucska, 80. Čerych. 74. M. Koška (VO). Poločas: 0:1.

Velký Osek: Durdil – Meloun, Šátek (59. J. Koška), Kalaš – Hushcha (87. Šamša), A. Novák, Žilka, M. Koška – S. Karban, Z. Novák (46. M. Černý),Tvrzník (76. Řehák).

Cerhenice: Čup – P. Charouzek (45. Mojko), Gacka, Hart, K. Charouzek – Doubek (35. Vajda), Klucska, Nykodym, Basarab – Link, Čerych.

Krakovany – Tuchoraz 0:1

„Po celou dobu devadesáti minut se hrála naprosto vyrovnaná partie se spoustou pěkných fotbalových akcí, tvrdých osobních soubojů, ale dlouho bez brankového vyjádření. S postupem času bylo zřejmé, že jediný vstřelený gól rozhodne, kdo získá tři body.To se podařilo soupeři. Pět minut před koncem zcela evidentně fauloval útočník Tuchorazi našeho obránce, což neviděl jedině rozhodčí Kumstát, my jsme zaváhali a tečovaná střela skončila v naší síti. Místo nerozhodného stavu, který by odpovídal dění na hřišti, jsme doma, i přes slušný výkon, utrpěli porážku. Soupeř byl v tomto utkání šťastnější,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Krakovany jsou velmi těžký soupeř, a to se i potvrdilo. Krom toho hrát na půdě soupeře je samo osobě komplikované. Hra byla vyrovnaná, chvilku tlak od nás, chvilku od soupeře. Nakonec se nám podařilo vstřelit branku a výsledek si pohlídat. Dva první zápasy venku a pět bodů beru jako dobrý start. Velké poděkování patří fanouškům, kteří nás hnali za vítězstvím,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branka: 84. Nývlt. Poločas: 0:0.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil (90. Mochari), Černý – Věříš (80. Novotný), D. Chvojka (70. Špinka), Kozel, Horák – L. Chvojka, Dostál.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Flígr, Kliment, Vostrovský (63. Vopařil) – Šafář, Borovička (84. Mučka), Nývlt, Šedina (46. Hozman) – Vosecký (89. Marc), Votoček.

Polepy – Kouřim 1:1 (PK 3:4)

„Herně jsme proti oslabenému soupeři nesehráli špatné utkání, bohužel nás zradila koncovka. Šancí jsme si vytvořili dostatek, bohužel proměňování je zatím naše slabina. V prvním duelu jsme vyšli bodově naprázdno, nyní jsme získali jeden bod, doufám, že v dalším kole získáme body tři,“ řekl trenér Polep Martin Hruška.

„Do Polep jsme přijeli s pěti změnami v sestavě a s cílem hrát zodpovědně dozadu. Domácí byli od začátku více na míči, ale Havránek moc práce neměl. My jsme šli do vedení po brejku a nedorozumění v obraně domácích, ale za minutu bylo srovnáno. Další ráz zápasu určilo vyloučení Keltnera. Zaparkovali jsme autobus a odpočítávali zbývajících 55. minut do konce zápasu. S vypětím všech sil jsme ubránili remízu a paradoxně jsme mohli v devadesáté minutě z brejku i rozhodnout. Kluky musíme pochválit za bojovnost, nasazení, pohyb bloku při bránění a vcelku úspěšnou eliminaci hráčů Polep, kteří dokážou vymyslet finální přihrávku. Fotbalově jsme bohužel nepředvedli vůbec nic, ale to bylo dané tím, že jsme hráli prakticky bez míče. Polepy měly dost šancí rozhodnout zápas, ale buď vše pochytal Havránek nebo netrefily bránu,“ podotkl trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 7. Kruliš – 16. Keltner. ČK: 36. Keltner (K). Poločas: 1:1.

Polepy: Hruška – Pych, Jelínek, Kuchař, Kočí – Dohanič (86. Jón), Kmoch, Exner, Slezák – Kruliš (84. Jindra), Sixta (60. Hynek).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Paclík, Valenta – Světnička, Zahradníček, Navrátil, Novák – Keltner, Dukay (46. Farkaš, 80. Hampl).

