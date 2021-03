1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

TUCHORAZ

Viktor Ondráška (trenér)

1. I přes nepříznivá covidová opatření se snažíme mužstvo udržet při fotbale a v rámci možností a v současnosti trénujeme po dvojicích.

2. Vzhledem k nejistému startu sezony jsme od systematické přípravy upustili a snažíme se kluky hlavně udržet při fotbale a alespoň jednou týdně ve dvojicích trénovat. Na hale pro společenské akce v budově areálu hřiště jsme postavili provizorní posilovnu, kluky rozdělili do dvojic a při cvičení se zaměřujeme na cviky posilující celé tělo. Potom se na hřišti zaměřujeme na kondiční trénink s míčem i bez a na dovednosti při střelbě a řešení situací před bránou v ofenzivě i defenzivě, což ale není po dvojicích úplně jednoduché. Tady nám také pomáhá slušné materiální vybavení, které jsme pořídili. Trénink je pak i při těchto omezeních pro kluky jakžtakž atraktivní.

3. Kluci si chodí zaběhat, zpětnou vazbu máme, ale nijak je neřídíme ani nekontrolujeme. Je to na nich, vědí, co potřebují.

4. V téhle době je asi nejdůležitější zůstat při sportu. Fotbal je kolektivní hra a tomu bohužel současná omezení nepřejí. I proto se snažíme být s kluky co nejvíce v kontaktu, udržet je při fotbale a v rámci možností i v tréninkovém procesu.

5. To je těžká otázka. Samozřejmě věříme, že ano. Pokud by tomu tak nebylo, je to pro fotbal na naší úrovni těžké K.O.

6. Doufám, že ne. Ale to samozřejmě ukáže čas. Trénink je fajn věc, ale trénovat bez zápasového cíle je dlouhodobě těžko udržitelné.

7. Upravený soutěžní řád je nastaven dobře. Pro nás, s naším postavením v tabulce, je samozřejmě každý odehraný zápas nad 13 kol velkým bonusem. Co se týká opatření k odehrání zápasů soutěže, tak jsem přesvědčen, že všechno je řešitelné. Ve srovnání s ostatními činnostmi ve společnosti je podle mě riziko nákazy při soutěžních zápasech zanedbatelné. Nicméně případný systém opatření a kontroly potřebný k odehrání zápasů musí být na této úrovni soutěže pro kluby i hráče nastaven reálně.