Fotbalista Volárny Jan Lapšanský si odnesl z dalšího zasedání disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně nejvyšší trest ze všech vyloučených z minulého kola okresních soutěží. Pěkně od plic vynadal v poslední minutě zápasu rozhodčímu Veselému a jeho počínání „ocenila“ disciplinárka stopkou na čtyři utkání.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Matura

Další tři borci si nezahrají tři soutěžní utkání. Radovesnický Milan Veselý a sendražický Vojtěch Szotkowski dostali červenou kartu za vzájemné napadení. Oba do sebe podle zápisu o utkání strčili oběma rukama do oblasti hrudníku. To Jakub Kulhánek z Červených Peček nešetřil ostrou kritikou rozhodčího Humpoláka v zápase okresního přeboru se Záskuky.

Tresty

4 soutěžní utkání (dále SU): Lapšanský Jan (Volárna)

3 SU: Veselý Milan (Radovesnice II)

3 SU: Szotkowski Vojtěch (Sendražice)

3 SU: Kulhánek Jakub (Č. Pečky)

1 SU: Živný David (Žiželice)

Pokuty

3.000 Kč: SK Konárovice

500 Kč: Pekárek Václav (Ždánice)

500 Kč: Čabrádek Filip (Rostoklaty)

Kontumace

Polepy – Konárovice 3:0 a tři body ve prospěch Polep

Žádost o prominutí zbytku trestu

Cangár David (Dobré Pole) – zamítá se

Teplý Vojtěch (Veltruby) – zamítá se