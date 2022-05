FOTO: Šlágr kola pro Kolín. Už jen krůček ho dělí od postupu

„Všichni jsme si byli vědomi a s pokorou si uvědomovali fakt, že dostat se do velkého finále je samo o sobě obrovským úspěchem. To, co by bylo navíc, by bylo příjemným bonusem, ale rozhodně jsme nejeli přes 200 kilometrů jen na nějaký výlet. Chtěli jsme bojovat o každý míč a píď hřiště. Zde nenajdete slabého soupeře,“ podotkl Jan Pikner.

Bohužel jeho svěřencům se do Zlaté skupiny postoupit nepodařilo.

„Po herní stránce to nebylo špatné a nebýt pokaženého zápasu s Neratovicemi a neskutečného počtu trefených tyček a břeven, tak jsme si Zlatou skupinu mohli klidně zahrát. Ještě teď nám zvoní v uších. To štěstí opravdu scházelo,“ litoval Jan Pikner.

Výsledkem tedy byla Stříbrná skupina a boj o 9. – 16. místo. Zde Kolín pokračoval ve výborných výkonech. Ze šesti zápasů pět vyhrál a díky tomu obsadil konečnou desátou příčku.

„To, co předváděli kluci ve všech zápasech, je těžko popsatelné. Jen stěží můžeme naším klukům něco vytknout. Neskutečná aktivita, absolutní vyvážení mezi individuálním řešením a tím kombinačním, krásné góly, vysoké herní sebevědomí, kreativita, ale zároveň i tolik potřebná přímočarost, rychlost a dynamika. Soupeře jsme přehrávali a předváděli krásný fotbal. Emoce s námi šily a běhal mráz po zádech, protože tohle byl koncert a svátek fotbalu. Přesně tohle po našich hráčích chceme. Další zážitek, na který nikdy nezapomeneme,“ pochvaloval si Jan Pikner.

„Speciální kapitolou byla podpora našich fanoušků, kteří byli po zásluze vyhlášeni nejlepším fanouškovským kotlem. Opravdu tento kotel vřel celé dva dny a podporoval náš tým i v těžších chvílích, kdy to kluci tolik potřebovali. Takže děkujeme všem babičkám, dědečkům, rodičům, bráchům, ségrám, bratrancům, sestřenicím. I pro ně to bylo velmi náročné. To, co kluci dokázali, je i jejich práce,“ uznal Jan Pikner, jemuž nikdo ve fotbalových kruzích neřekne jinak než Hony.

V Německu je čekají giganti

Jeden náročný turnaj mají za sebou, další před sebou. Již tento pátek odjíždějí na mezinárodní turnaj do Hannoveru Raddatz Cup 2022, kde na ně čekají týmy zvučných jmen z devíti evropských zemí. Například Benfica Lisabon, Galatasaray Istanbul, Paok FC, Hertha Berlín, nebo Lech Poznaň.

„Slibujeme, že necháme na hřišti srdíčko a budeme bojovat za náš klub, město, za Českou republiku,“ hlásí odhodlaně Jan Pikner.

Výsledky, základní skupina:

SK Sparta Kolín – FC Žďas Žďár nad Sázavou 2:0 (Hošek 2).

SK Sparta Kolín – FC Kuřim 1:2 (Chlumský)

SK Sparta Kolín – 1.FC Slovácko 1:2 (Blecha)

SK Sparta Kolín – FK Neratovice-Byškovice 1:3 (Krajíček)

SK Sparta Kolín – FK Pardubice 2:1 (Hošek 2)

Stříbrná skupina o 9. – 16..místo:

SK Sparta Kolín – SK Uničov 4:1 (Kopecký 2, Blecha, Krajíček)

SK Sparta Kolín – FC Sparta Brno 3:2 (Kopecký, Chlumský, Krajíček)

SK Sparta Kolín – FC Zbrojovka Brno 3:0 (Kopecký, Krajíček, Šitych)

SK Sparta Kolín – FC Baník Ostrava 2:3 (Blecha, Hošek)

SK Sparta Kolín – Slezská FC Opava 6:2 (Hošek 2, Tuláček, Chlumský, Kopecký, Šitych)

SK Sparta Kolín – FK Baník Sokolov 5:1 (Šitych 2, Kopecký, Hošek, Chlumský)

Pořadí:

1. FC Slovan Liberec, 2. SK Sigma Olomouc, 3. 1. FC Slovácko, 4. FC Žďas Žďár nad Sázavou, 5. TJ Viktoria Vestec, 6. CA Bohemians Praha, 7. FK Mladá Boleslav, 8. JFA České Budějovice, 9. FC Sparta Brno, 10. SK Sparta Kolín, 11. Slezský FC Opava, 12. FK Neratovice-Byškovice, 13. SK Uničov, 14. FC Zbrojovka Brno, 15. FK Baník Sokolov, 16. FC Baník Ostrava, 17. AC Sparta Praha, 18. FK Pardubice, 19. Football Talent Academy Praha, 20. FC Kuřim, 21. FC MAS Táborsko, 22. RMSK Cidlina Nový Bydžov, 23. ABC Braník, 24. TJ Sokol Těšany.

Sestava:

Kožíšek, Blecha, Hošek, Chlumský, Kopecký, Krajíček, Skořepa, Šitych, Tuláček.

Realizační tým: Jan Pikner (trenér), Kryštof Pikner (asistent), Tomáš Vorlíček (asistent), Jana Mádrová (vedoucí mužstva), Jana Baldová (kompenzační cvičení), Markéta Hartmanová (atletický trenér).

