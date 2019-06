Český Brod C – Býchory 6:4

„Bylo to naše nejlepší utkání v sezoně. I když jsme nastoupili pouze v jedenácti lidech, sestava byla optimální. Kluci měli chuť do hry. Býchory byly sice fotbalovější, my ale využívali jejich útočné akce k rychlým brejkům. Měli jsme dobré zakončovatele a díky tomu slavili vítězství. Jsem rád, že jsme se s okresním přeborem rozloučili výhrou,“ potěšilo hrajícího trenéra Českého Brodu C Luboše Černého.

„Změnami v termínu posledního zápasu jsme postrádali tři hráče základního kádru, ale pomohli spoluhráči z rezervy, kteří tak museli ještě v tentýž den odehrát druhé utkání svého celku. To nemění nic na tom, že poslední zápas jsme hrubě nezvládli, a to především po stránce totální střelecké nemohoucnosti a nepřesnosti. Hned v úvodu zápasu jsme si dali vlastence, kdy nejistý Heres správně nezareagoval na situaci na hranici vápna a vlastní hráč ho následně přehlavičkoval. Brzy jsme po několika šancích dokázali přeci jen vstřelit vyrovnávací gól a pak i gól vedoucí, ale soupeř se nepoložil. Poctivě bránil na hranici vápna a my si nedokázali se zahuštěnou obranou poradit. V podstatě se hrálo jen na půlce domácích, kteří pak těžili z rychlých brejků po našich ztrátách do naší otevřené obrany. Domácí si vytvořili šest šancí a dali šest gólů. My jsme naopak spálili vše možné i nemožné,“ posteskl si hrající trenér Býchor Michal Škopek.

Branky: 7. vlastní Chlumský, 37., 41. a 65. Sedláček, 71. 85. Stejskal – 19. J. Vyhnánek, 34. Teplý, 57. vlastní Kratochvíl, 81. Koubek. Poločas: 3:2.

Český Brod C: M. Vymazal – Morávek, Černý, Kratochvíl, T. Vymazal – Sahula, Stejskal, Dušek, Teslík – Petříček, Sedláček.

Býchory: Heres – Funda (68. Koubek), Jirkovský, M. Chlumský, Škopek – Chvalovský, Teplý, P. Chlumský, Pěkný – Kratina, J. Vyhnánek.

Bečváry – Kouřim 3:1

„Zápas jsme nezačali příliš dobře, Kouřim byla prvních dvacet minut více na míči a byla v kombinaci jistější. My hodně kazili a neměli jsme potřebný pohyb. Ale dokázali jsme se dostat do vedení a pak už jsme se zvedli i herně. Do poločasu jsme přidali ještě branku z penalty. Ale i Kouřim měla minimálně dvě dobré příležitosti, proti byl dobře chytající Hrouda. Hra se pak vyrovnala, soupeř už neměl tolik pohybu a my drželi míč v bezpečné vzdálenosti od naší brány. Hosté pak snížili z penalty a v téže minutě šli do deseti. Pak už se zápas jen dohrával. Za vítězství z posledního domácího zápasu jsme rádi, i když hra nebyla zcela podle našich představ,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Zápas jsme nezačali vůbec špatně, byli jsme aktivnější než domácí a vytvořili si tři jasné gólové šance. Ale Tománek, Procházka ani Dufek neuspěli. Domácí byli naopak úspěšnější a šli po naší chybě do vedení. To navýšili po úplně zbytečné penaltě. Od té doby už byli domácí lepší a přehrávali nás. Nám chyběla přesnost a odešli jsme i fyzicky. V kombinaci s nezájmem některých hráčů účastnit se hry pak výsledek odpovídá,“ konstatoval hrající asistent Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 13. a 46. Jahoda, 31. Černý z PK – 66. Tománek z PK. ČK: 66. Jirků (K). Poločas: 2:0.

Bečváry: Hrouda – Kubásek, Uher, J. Kšírl, Slezák (76. Urbánek) – M. Kšírl, Jahoda, Dědek, V. Kšírl (62. Brunclík, 85. Holub) – Černý, Čáslava.

Kouřim: L. Havránek – Svoboda, M. Havránek (62. Snížek), Tománek, J.Jirsa (46. Novák) – J. Keltner, Jirků, Macháček, Procházka (75. Pilař) – Dufek, Ružinský (46. Čihák).

Velim B – Libodřice 9:0

„V posledním zápase sezony, navíc před domácím publikem, jsme podali vynikající výkon, který jsme korunovali několika povedenými brankami. Díky skvělému vstupu do utkání jsme po standardce, kombinaci, střele a dorazu vedli už v 18. minutě o čtyři góly. Do poločasu jsme pak z přímého kopu přidali další gól. Ve druhé půli jsme i navzdory horkému počasí pokračovali ve slušném tempu a po rychlých kombinacích přidali další branky,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

„Ostuda, jinak se náš výkon nedá nazvat, a nemá cenu to více komentovat. Všem divákům se omlouváme,“ hlesl trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 51., 84. a 86. Kyncl, 3. a 34. Hrabal, 11. a 18. Zajíc, 15. M. Kosina, 81. Jehlička. Poločas: 5:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina (55. L. Vlk), Hrabal, J. Vlk, O. Kosina – Zajíc (61. Pych), Jelínek, Ceral (73. Kuchař), Jehlička – Kyncl, Nedbal.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško, Šafránek, Němec – Košík (46. Hrstka), Hovorka (46. Dittrich), Beníšek, Pohanka (67. Matějka) – Sova, Pánek.

Krakovany – Žiželice 7:1

„V šesté minutě utkání se dostal do vyložené šance Oberreiter, který ji nevyužil. Hosté z protiútoku vstřelili svoji jedinou branku. Po celý zápas jsme měli herní převahu, kterou jsme také vyjádřili gólově. Třikrát byl úspěšný Špinka, dvakrát Sixta, jednou Novotný a Jelínek. Tímto vítězstvím jsme obsadili v tabulce slušné sedmé místo a rozloučili se sezonou a Lukášem Jelínkem, který odchází do Němčic,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Přijeli jsme bez pěti lidí základní sestavy, což se na našem výkonu dost výrazně projevilo. Sice jsme se ujali brzy vedení, ale poté jsme začali vyklízet pozice. První půli jsme ještě vydrželi, po změně stran jsme ale už odpadli. Výhra Krakovan je naprosto zasloužená,“ podotkl předseda Žiželic Václav Kunc.

Branky: 23., 29. a 54. Špinka, 63. Novotný, 76. a 88. Sixta, 81. Jelínek – 9. Scháněl. Poločas: 2:1.

Krakovany: Douděra – Kutil, Tlučhoř, Šindelář (65. Jelínek), Neruda (80. Černý) – Kozel, Dostál, Vodvářka, Strejcius – Špinka (60. Novotný), Oberreiter (75. Sixta).

Žiželice: Rokos – Hansl, Živný, Konhefr, Bubeník – Scháněl (34. Midloch), Mejvald, Korčák, Rous – Benček (70. Lekeš), Dvořák.

Tři Dvory – Jestřabí Lhota 4:0

„Poslední zápas sezony se hrál za úporného vedra. V kabině jsme si řekli, že budeme co nejdéle držet balon, což se nám od začátku dařilo. Běžela 32. minuta, ke střele napřáhl Javorek a nedal Málkovi šanci. Uklidňující branku vstřelil chvíli po změně stran Linhart. V 78. minutě neúnavný Javorek navýšil na tříbrankový rozdíl. Gólový účet uzavřel v závěru Slezák. Oslavy prvenství v soutěži mohly začít,“ řekl s úsměvem hrající trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

„Výsledek je jednoznačný, ale průběh utkání byl vyrovnaný. Ani tři nastřelené tyče a několik šancí nám nepomohlo k tomu, abychom vstřelili branku. Rozdíl byl hlavně ve vyzrálé fotbalovosti a bezproblémovém ovládání míče. V tom jsme proti soupeři u některých našich hráčů zaostávali. Gratulujeme Třem Dvorům k vítězství v okresním přeboru,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 32. a 78. Javorek, 52. Linhart, 88. Slezák. Poločas: 1:0.

Tři Dvory: Černý – Stempák, V. Novák, Brunclík, O. Novák – Javorek, Müller, Kmoch, Linhart – Suchánek (75. Pokorný), Slezák.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron (76. Hojda), Klička, Skalický, L. Týma – Martínek, Kesner (62. Robovský), Mikeš, Krupka – Záhora, Kureš (46. Kubíček).

Tuchoraz – Tuklaty 7:0

„S výkonem mužstva jsem velmi spokojený. Trochu jsme zamíchali se sestavou, abychom zalepili díru po chybějícím Pokorném, kterého s přehledem nahradil Vosecký. Od začátku jsme měli převahu a povedlo se nám brzy skórovat, a to nás nakoplo. Když už se nám nepovedlo soupeře dostatečně pokrýt, vyřešil to výborně chytající Hrdinka. Dařilo se nám držet tempo, které jsme nasadili a postupně přidávali jednu branku za druhou. Překvapil mě výkon Topola, který před pár měsíci zahodil klacky po operaci křížového vazu a teď nasázel hattrick. Dvěma góly se konečně také povedlo prosadit Mučkovi. Celé mužstvo hrálo skvěle a musím ještě vyzdvihnout výkon Nývlta, Šafáře, Bílka a Tomáše Černého, bez nich by to prostě nešlo,“ podotkl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně, hned po několika minutách jsme prohrávali 0:2 a bohužel jsme se z toho nedokázali vyhrabat. Domácí byli velmi produktivní a my jsme naopak nebyli schopni proměnit i ty největší šance. V prvním poločase z naší strany snesl nějaké měřítko snad jen Matthey, škoda, ze se mu nepodařilo vsítit branku. Utkání bylo v nízkém tempu, kvalitou to rozhodně nepřipomínalo okresní přebor. My jsme neměli nikoho na střídání, a tak jsme byli rádi, že se utkání dohrálo a tahle sezona pro nás již skončila. Musíme to hodit za hlavu, poučit se a rozhodně zlepšit tréninkovou morálku,“ poznamenal hrající trenér Tuklat Roman Nešpor.

Branky: 3. z PK, 29. a 38. Topol, 7. a 75. Mučka, 49. Šafář, 89. Sodoma. Poločas: 4:0.

Tuchoraz: Hrdinka – Vosecký, Bílek, Nývlt, Jurka – Moravec, Šafář, Černý, Houžvička – Mučka, Topol.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor, Vébr, J. Vyhnal – Kassa, D. Procházka, Kotala, Pytloun – Matthey, Vondráček.

Dobré Pole – Nučice 0:5

„Poslední zápas jen podtrhl naši jarní formu. Tři góly jsme si prakticky dali sami po našich chybách, naopak naše ojedinělé šance jsme bohužel neproměnili. Všichni jsme rádi za konec sezony,“ konstatoval hrající trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Motivaci jsme měli jasnou, vyhrát a potvrdit třetí místo v tabulce. To se nám podařilo. Za to bych chtěl klukům poděkovat, že k utkání přistoupili zodpovědně. Dobré Pole se v závěru potýkalo se zraněními některých hráčů, což se ukázalo i v tomto zápase, kdy nenastoupilo kompletní. Rozdíl v postavení v tabulce byl znát,“ uvedl předseda Nučic Milan Zápotocký.

Branky: 17. Vlasák, 27. a 64. Kubalík, 44. Chromý, 62. Miňovský. Poločas: 0:3.

Dobré Pole: Vnuk – Jícha, Batamag, Kosmata, Varyš – Krejčí, Flieger, Nneji, Žirovnický – Štefančík, Ekane.

Nučice: Krutský – Kočí (58. Kulhavý), Hurtík, Šulc, Vlasák – Miňovský, Chromý, Jelínek, Nevšímal – Kubalík, Novák.

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 26 21 1 1 3 151:41 66

2. Býchory ⋌ 26 20 1 1 4 74:32 63

3. Nučice⋌ 26 16 2 2 6 73:38 54

4. Velim B⋌ 26 16 1 2 7 77:25 52

5. Libodřice⋌ 26 13 5 1 7 87:48 50

6. Jestřabí Lhota ⋌ 26 13 1 4 8 63:42 45

7. Krakovany⋌ 26 11 2 1 12 71:51 38

8. Bečváry⋌ 26 10 2 3 11 58:64 37

9. Žiželice⋌ 26 11 2 0 13 55:69 37

10. Kouřim⋌ 26 9 2 1 14 57:64 32

11. Dobré Pole ⋌ 26 9 0 1 16 39:82 28

12. Tuklaty⋌ 26 5 2 1 18 37:87 20

13. Tuchoraz B⋌ 26 3 1 2 20 29:134 13

14. Český Brod C⋌ 26 3 0 2 21 30:124 11