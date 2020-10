Šestý víkend v řadě zaznamenal některý z fotbalistů okresního přeboru hattrick. Naposledy se zaskvěl Martin Novotný z Velimi B, který se trefil třikrát proti Tuchorazi (4:0). V podzimní části se mu tento kousek povedl podruhé.

Z utkání Ratboř - Červené Pečky (4:0). | Foto: Michal Bílek

„Martinovi je třicet let, do Velimi přestoupil před čtyřmi roky z Cerhenic. Tři roky působil v A týmu a poslední rok hraje za béčko. Je to rychlostní typ, ideální hráč do útoku nebo na kraj zálohy,“ popsal svoji útočnou hvězdu trenér Jiří Ptáček