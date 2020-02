„Nejsem spokojený. Byli jsme sice oslabení o nějaké hráče, ale soupeři chybělo více kvalitnějších kluků. Mrzí mě přístup hráčů. Pokud nebudeme přistupovat k zápasu zodpovědně, hrát na tisíc procent, nad své možnosti a budeme jen hledat záminky, proč to nejde, tak takové zápasy nebudeme zvládat,“ zdůraznil kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Marodka v kádru Českého Brodu začíná mít takřka katastrofický rozměr. V Kutné Hoře byl na lavičce jediný hráč, a to brankář Přibyl, ovšem při rozcvičování se zranil brankář Malina, takže trenér Kafka měl do zápasu k dispozici pouze jedenáct hráčů.

„Většina hráčů si alespoň vyzkoušela hrát na jiných postech, než na kterých jsou zvyklí hrát,“ našel pozitivum Kafka.

Například Herzán nastoupil na postu středního záložníka a Medek na stoperu. „Na těchto postech podali výborný výkon,“ pochvaloval si Kafka.

První poločas byl herně vyrovnaný, v koncovce si lépe počínal Český Brod. Poprvé se prosadil ve 24. minutě. Domácí brankář se nedomluvil s obránci, z čehož pramenila penalta, kterou Herzán proměnil.

Na začátku druhé půle měl Brod velkou převahu. Nejprve Medek ze 30 metrů nastřelil tyč, další dvě velké šance hosté nevyužili.

Zanedlouho poslal Franc míč za vysunutou obranu Ceccarellimu, který se pokoušel z dálky lobovat brankáře, těsně ale přestřelil.

Patnáct minut před koncem se hosté dočkali druhého gólů. Livora vysunul do ulice Herzána, který se opět nemýlil a brankáře prostřelil.

V úplném závěru se čerstvě pětatřicetiletý Fikejz prokličkoval z levé strany přes tři obránce, nezištně přihrál na zadní tyč Ceccarellimu, který už jenom slízl smetanu.

„První poločas měl kvalitu. Soupeř do druhé půle nestřídal, jelikož měl jedenáct hráčů a v poli navíc brankáře. Z tohoto pohledu jsem zklamaný. Hráči, kteří měli ukázat, že patří do kádru, to neukázali,“ posteskl si Radek Kulhánek.

Generálku před startem jarní části odehraje Český Brod v sobotu 29. února. Od 10 hodin se představí na hřišti pražského Motorletu.

Branky: 24. PK a 75. Herzán, 90. Ceccarelli. Poločas: 0:1.

Český Brod: Přibyl – Čuřík, Medek, Regner, Franc – Ceccarelli, Herzán, Kratochvíl, Livora – Fikejz, Jindřich.