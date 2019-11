1. liga

AS Roma – FC Real Kolín 10:2 (5:1) Branky: 7. Dreveniak (Rychlík), 9. E. Žemba (Klucska), 9. E. Žemba, 15. Dreveniak (Rychlík), 17. Franko (Rychlík), 27. Rychlík (Klucska), 29. Klucska (E. Žemba), 35. Klucska (J. Červeňák), 36. Klucska (Rychlík), 37. Dreveniak (Rychlík) – 23. Myška (Pelant), 30. Pelant (Čopjak), FC Breakkers – Gunners 2:6 (0:3) Branky: 42. Sladkovský (Kesner), 44. Koška (Kesner) – 15. Šumský (Bareš), 18. Šumský (Hruška), 19. Bareš (Černý), 35. Bareš (Jirka), 43. Bareš, 47. Šumský (Bareš), Fenerbahce Wagon – Dynamo VKK Kolín 1:14 (1:5) Branky: 9. Raichl (Jech) – 8. Kovařík (Koděra), 10. Rosendorf (Brant), 17. Brant (Kovařík), 18. Kovařík (Koděra), 21. Brant (Koděra), 27. Rosendorf (Koděra), 29. Rosendorf (Brant), 30. Koděra (Kovařík), 35. Kovařík (Barták), 41. Rosendorf (Brant), 42. Kovařík (Koděra), 45. Kovařík (Rosendorf), 47. Rosendorf (Kovařík), 50. Rosendorf (Koděra).

Průběžná tabulka: 1. Dynamo VKK Kolín 24, 2. FC Breakkers 19, 3. Hero Team 16, 4. AS Roma 13, 5. Real Kolín 9, 6. Gunners 9, 7. Fenerbahce Wagon 7.

Kanadské bodování: 1. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 43 (28+15), 2. Oberreiter (Dynamo VKK Kolín) 26 (10+16), 3. Rosendorf (Dynamo VKK Kolín) 20 (12+8).

Střelci: 1. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 28, 2. D. Žemba (AS Roma) 13, 3. Rosendorf (Dynamo VKK Kolín) 12.

Asistence: 1. Oberreiter (Dynamo VKK Kolín) 16, 2. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 15, 3. Koděra (Dynamo VKK Kolín) 11.

Brankáři s nulou: 1 – Cimpl (Hero Team).

Program 12. kola, neděle: Gunners – AS Roma (9), Dynamo VKK Kolín – Breakkers (10), Real Kolín – Hero Team (11).

2. liga

PV za 20 – FC Real Kolín B 0:3 (0:1) Branky: 22. K. Kratochvíl (Myška), 34. Koblížek, 44. Kurej, Kozla Nozdra – Chlaston Villa 1:3 (0:1) Branky: 25. T. Chrastil (Lukáš Laštovka) – 16. J. Chrastil (Šumpela), 20. Martínek (J. Chrastil), 32. J. Chrastil (Hála), FC Žízeň – FC Rümpijeem 2:5 (1:2) Branky: 17. Světlík (Tokar), 50. Tokar – 14. Varga, 31. A. Machurka (Kubát), 34. P. Procházka, 46. Varga (Vejdělek), 48. Kubát (Vejdělek).

Průběžná tabulka: 1. Kozla Nozdra 19, 2. Real Kolín B 19, 3. FC Rümpijeem 16, 4. Béžoví Pežoti 15, 5. Chlaston Villa 12, 6. FC Žízeň 12, 7. PV za 20 4.

Kanadské bodování: 1. Pacák (Kozla Nozdra) 37 (17+20), 2. Myška (Real Kolín B) 28 (21+7), 3. David Laštovka (Kozla Nozdra) 27 (16+11).

Střelci: 1. Myška (Real Kolín B) 21, 2. Pacák (Kozla Nozdra) 17, 3. David Laštovka (Kozla Nozdra) 16.

Asistence: 1. Pacák (Kozla Nozdra) 20, 2. Javůrek (Real Kolín B) 17, 3. M. Vejdělek (FC Rümpijeem) 13.

Brankáři s nulou: 2 – Urbánek (Béžoví Pežoti), 1- Vosejpka (PV za 20), Karola (FC Žízeň), Kratochvíl (Real Kolín B).

Program 12. kola, sobota: Rümpijeem – PV za 20 (9), Real Kolín B – Béžoví Pežoti (10), neděle: Chlaston Villa – FC Žízeň (12).

Jiří Gač