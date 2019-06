1. liga

FC Breakkers – Fenerbahce Wagon 6:4 (2:1) Branky: 2. Bayer (Drahovzal), 21. Bayer (Drahovzal), 29. Pych (Bayer), 44. Bayer, 49. Bayer (Koška), 50. Bayer (Kopecký) – 5. Malý (Pazdera), 38. Pazdera (Malý), 47. Pazdera (Malý), 50. Malý (Pazdera), AS Roma – Gunners 7:2 (2:1) Branky: 5. Kroščen (D. Žemba), 16. Rychlík (D. Žemba), 31. Kroščen (D. Žemba), 33. D. Žemba (Kroščen), 38. Dreveniak (D. Žemba), 46. L. Žemba (Dreveniak), 50. Rychlík (D. Žemba) – 3. Kadlec (Černý), 40. Černý (Kadlec), FC Zirka – Hero Team 1:7 (0:2) Branky: 31. Oliinyk (Yurchenko) – 3. Linart, 15. Bubeník (Březina), 35. Březina (Bubeník), 41. Březina (Brdíčko), 42. Linart (Březina), 42. Linart, 43. Březina (Dvorský), Real Kolín – FC Plavečák 20:0 (12:0) Branky: 3. Oberreiter (Koděra), 5. Oberreiter (Koděra), 9. Koděra (Rosendorf), 10. Javůrek (Biroš), 12. Javůrek (Kulich), 14. Javůrek (Koděra), 17. Koděra (Oberreiter), 20. Koděra (Kulich), 21. Javůrek (Rosendorf), 23. Oberreiter (Rosendorf), 24. Oberreiter (Javůrek), 25. Javůrek (Oberreiter), 28. Javůrek (Kulich), 29. Rosendorf (Oberreiter), 34. Oberreiter (Kulich), 36. Javůrek (Koděra), 38. Javůrek (Kulich), 40. Koděra (Kulich), 42. Javůrek (Koděra), 46. Rosendorf.

Průběžná tabulka: 1. Real Kolín 27, 2. AS Roma 18, 3. Breakkers 16, 4. Hero Team 15, 5. Zirka 14, 6. Gunners 10, 7. Fenerbahce Wagon 4, 8. FC Plavečák 1.

Kanadské bodování: 1. Oberreiter (Real Kolín) 40 (21+19), 2. Javůrek (Real Kolín) 27 (17+10), 3. D. Žemba (AS Roma) 27 (14+13).

Střelci: 1. Oberreiter (Real Kolín) 21, 2. Javůrek (Real Kolín)17, 3. – 4. D. Žemba (AS Roma), Linart (Hero Team) 14.

Asistence: 1. Oberreiter (Real Kolín) 19, 2. Kulich (Real Kolín) 17, 3. D. Žemba (AS Roma) 13.

Brankáři s nulou: 3 – Kratochvíl (Real Kolín), 2 – Zbořil (FC Breakkers), 1 – Cimpl (Hero Team), Haviar (Gunners), Kolebidenko (FC Zirka)

Program 10. kola, neděle: Fenerbahce Wagon – Real Kolín (9), FC Plavečák – AS Roma (10), Hero Team – FC Breakkers (11), Gunners – FC Zirka (12).

2. liga

Real Kolín B – FC Nekopnem si 12:2 (6:1) Branky: 3. Kulich (Javůrek), 5. Malina (Oberreiter), 13. Oberreiter (Javůrek), 13. Javůrek (Oberreiter), 15. Javůrek (Oberreiter), 21. Kubát (Malina), 28. Kulich (Biroš), 36. Oberreiter (Kulich), 37. Malina (Javůrek), 40. Javůrek (Kulich), 48. Kubát (Javůrek), 50. Oberreiter (Javůrek) – 14. Vlasák (Křížek), 29. Hlaváč (Vlasák), Béžoví Pežoti – Chlaston Villa 6:0 (2:0) Branky: 11. Horák (Tichý), 14. Horák (Urbánek), 31. J. Vondráček (M. Vondráček), 42. Horák, 48. M. Vondráček (J. Vondráček), 50. Charouz (Horák), FK CzeKraine – FC Masters 4:4 (1:2) Branky: 24. Mikulovský (Valový), 28. Morávek, 33. Ševčík (Nowok), 41. Morávek (Osadský) – 9. Rauch (Panic), 23. Panic (Sopko), 29. Rauch (Sopko), 48. Rauch.

Průběžná tabulka: 1. Real Kolín B 15, 2. Chlaston Villa 9, 3. FC Nekopnem si 9, 4. FC Masters 4, 5. FK CzeKraine 4, 6. Béžoví Pežoti 3.

Kanadské bodování: 1. Javůrek (Real Kolín B) 33 (17+16), 2. Oberreiter (Real Kolín B) 27 (14+13), 3. Kulich (Real Kolín B) 23 (12+11).

Střelci: 1. Javůrek (Real Kolín B) 17, 2. Oberreiter (Real Kolín B) 14, 3. Kulich (Real Kolín B) 12.

Asistence: 1. Javůrek (Real Kolín B) 16, 2. Biroš (Real Kolín B) 15, 3. Oberreiter (Real Kolín B) 13.

Brankáři s nulou: 1 – Urbánek (Béžoví Pežoti).

Program 6. kola, sobota: FK CzeKraine – Real Kolín B (13), Béžoví Pežoti – FC Masters (14). Neděle: FC Nekopnem si – Chlaston Villa (13).

Jiří Gač