Vladimír Malinovský dnes 17:48

Nejvyšší trest si od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně odnesl libodřický Petr Pěkný starší. V zápase nejnižší okresní soutěže dostal nejprve první a hned vzápětí druhou žlutou kartu za projevy nespokojenosti bez hanlivých výrazů. To během jediné minuty. Po udělení červené karty však rozhodčího podle zápisu o utkání urážel a ještě mu vyhrožoval. Za to si nekopne pět soutěžních utkání. Jen o jedno méně dostal rostoklatský Adam Brabenec, který v poslední minutě zápasu třetí třídy plivl soupeři do obličeje. Další tresty už jsou mírné, několik vyloučených fotbalistů vyvázlo jen s pokutou.