Kyncl se posunul do útoku a nastřílel pět gólů

Kolínsko – Většinu kariéry strávil na pozici obránce, občas ale naskočil do útoku. A přesně to se stalo i o víkendu. Za důvěru se odvděčil nejlepším možným způsobem. Martin Kyncl z Velimi B vstřelil Českému Brodu C pět gólů. Hattrickem ho podpořil spoluhráč Jelínek. Tři góly vstřelil také Dufek (Kouřim).

Z utkání Velim B - Dobré Pole (6:0). | Foto: Deník/Michal Bílek

Mezi brankáři se dařilo Daňkovi (Velim B) a Krutskému (Nučice) – oba udrželi čisté konto. Brankáři s nulou 9 – Heres (Býchory). 7 – Svoboda (Velim B). 6 - Černý (Tři Dvory), Krutský (Nučice). 5 – Neveselý (Dobré Pole), Havránek (Kouřim). 4 – Skočdopole (Libodřice). 3 – Rokos (Žiželice), Pazdera (Tuklaty), Douděra (Krakovany), Stoupa (Bečváry), Málek (Jestřabí Lhota). 2 – Jansa (Jestřabí Lhota). 1 – Vondra (Jestřabí Lhota), Špinka (Krakovany), Bělohlávek (Kouřim), Hrouda (Bečváry), Hrdinka (Tuchoraz), Daněk (Velim B). Minutová neprůstřelnost 406 – Heres (do dalšího kola jde s 48 minutami), 335 – Svoboda (33), Černý (0), 325 – Pazdera (12), 273 – Douděra (18), 263 – Stoupa (23), 244 – Havránek (34), 227 – Krutský (114), 194 – Neveselý (100), 192 – Skočdopole (9), 174 – Málek (92), 162 – Špinka (13), Rokos (53), 132 – Jansa (0), 116 – Hrdinka (8), 104 – Daněk (Velim B, 104), 99 – Hrouda (0), 91 – Sahula (Český Brod C, 2), 90 – Vondra (90), Bělohlávek (Kouřim, 90), 87 – T. Vymazal (Český Brod B, 25), 78 – Kolář (Libodřice, 78), 72 – Bartyzal (Tuchoraz, 72), 71 – Capalka (Žiželice, 0), 67 – A. Gajdasz (Český Brod C, 28), 63 – Švrčula (Dobré Pole, 63), 51 – Batamag (Dobré Pole, 3), 45 – Z. Týma (Jestřabí Lhota, 45), 29 – Zika (Dobré Pole, 2). Střelci 24 – Kubalík (Nučice). 20 – Suchánek (Tři Dvory). 15 – Potůček (Dobré Pole), Kalivoda (Tři Dvory), Pánek (Libodřice), Kubelka (Žiželice). 14 – Brunclík (Tři Dvory). 12 – Teplý (Býchory), Slezák (Tři Dvory), Kyncl (Velim B). 11 – Šulc (Nučice), Dostál (Krakovany), Korčák (Žiželice), Müller (Tři Dvory), Martínek (Jestřabí Lhota), Košík (Libodřice). 10 – Hrstka, Sova (oba Libodřice), Jahoda (Bečváry), Procházka (Kouřim). 9 – Snížek, J. Keltner (oba Kouřim), Javorek (Tři Dvory), J. Vyhnánek (Býchory). 8 – Kadlec, Jehlička (oba Velim B), Váňa (Býchory), Žirovnický (Dobré Pole), Linhart (Tři Dvory), Černý (Bečváry), Krupka (Jestřabí Lhota), Rous (Žiželice).

Autor: René Volf