Nakonec do třetí třídy spadly čtyři týmy – Polepy, Kouřim, Nová Ves a Cerhenice. Zaslouženým králem soutěže se stala rezerva Českého Brodu, která si od nové sezony zahraje I. B třídu.

Český Brod B

Miroslav Šmejkal mladší (trenér)

Sezonu nemůžu hodnotit jinak, než velice úspěšnou. Projít celou soutěž s jedinou prohrou je neskutečné. Klobouk dolů před všemi, kteří se zúčastnili, byť jediného zápasu v celé sezoně. Musím přede všemi smeknout, protože to, co jsme si řekli na začátku ročníku, jsme celou sezonu dodržovali. Zápas od zápasu jsme si šli za svým cílem. Krůček po krůčku a zaslouženě jsme vyhráli okresní přebor.

Zásmuky

Václav Jindra (trenér)

Sezonu nejde hodnotit jinak, než jako úspěšnou. Konečné druhé místo je úspěch. Navíc se skóre 104:44, druzí v počtu vstřelených branek a druzí v nejméně obdržených.

Podzimní část byla o něco lepší z pohledu tréninkové docházky a herního projevu. Bohužel na podzim jsme přišli o tři hráče, kteří museli podstoupit operaci kolene. Navíc po podzimu skončil Petr Pěkný a Kristián Žemba. Petr už nechtěl pokračovat na okresní úrovni. U Kristiána to bylo z pracovních důvodů. Doteď mě jeho konec mrzí. Takového hráče v týmu mít je radost.

Do jarní části jsme šli o dost užším kádrem a také to bylo znát. Navíc přišla další dvě zranění kolene. V zimě k nám přišel Šimon Kohoutek ze Suchdola a toho vyřadilo zranění kolene na celé jaro. Naštěstí se to obešlo bez operace a v létě bude už k dispozici. Horší je to s Lukášem Martínkem, který si v Tuchorazi přetrhl křížový vaz a jde na operaci. K tomu nás provázela jarem drobnější svalová zranění a proto to v posledních kolech výsledkové hodně drhlo. Do Cerhenic jsme byli rádi, že jsme k utkání vůbec odjeli.

Na závěr chci poděkovat fanouškům a všem, co se v Zásmukách kolem fotbalu motají. Teď si dáme krátkou pauzu a už se těšíme na příští ročník. Ještě bych chtěl pogratulovat Českému Brodu k postupu. Postupuje zcela zaslouženě.

Libodřice

Adam Baško (trenér)

Začátek jara jsem chtěl vyzkoušet s novým rozestavením a někteří hráči tím pádem nastupovali na postech pro ně neznámých. I když se výsledkově dařilo, hra mi nepřišla taková, jak jsem si představoval a vrátili jsme se k původnímu rozestavení. Celkově jsme na jaře měli konstantní výkonost a tím se dostavovaly i body. Asi nejlepší utkání jsme odehráli v Zásmukách, kde jsme předvedli velice dobrý taktický výkon a porazili jedno z nejlepších mužstev v soutěži. Nejhorší zápas byl z mého pohledu ve Velkém Oseku, kde jsme na velkém hřišti byli úplně bez chuti. Celkově hodnotím sezonu velice pozitivně. Celkové třetí místo s 55 body je velice dobrý výsledek.

Hráčský kádr máme stabilizovaný, k žádným odchodům by během léta dojít nemělo a sami bychom chtěli rozšířit tým o dva až tři mladé hráče a přivést k týmu nového trenéra, který bude pouze na lavičce. Uvidíme, zda se vše povede jak máme naplánované, ale to ukážou následující dny. Chci poděkovat všem hráčům, fanouškům a všem, co se o fotbal v Libodřicích starají a zajímají za podporu. Teď si od fotbalu chvilku odpočineme a budeme se na všechny těšit na začátku podzimní části.

Závěrem bych se chtěl malinko omluvit za moje výrazy v hodnocení posledního utkání. Možná byly slova pro někoho až moc tvrdá, ale za svými slovy si stojím a utvrzuje mě v tom velké množství pozitivních reakcí od zástupců klubů a fanoušků.

Tuchoraz

Tomáš Liga (trenér)

Do zimní přípravy jsme šli oslabeni o Nývlta, který přestoupil a Berana, který ukončil aktivní kariéru. Zimní příprava probíhala velmi kvalitně a tým se skvěle formoval. Bohužel těsně před začátkem druhé poloviny sezony se zranilo několik hráčů a bylo po radosti. Prvních šest kol bylo utrpení. Do konce jsme povolali i legendy. Musel se vrátit Martin Beran. Tomu děkuji za podržení týmu. Nakonec se nám podařilo u držet čtvrté místo, ale byli to nervy.

Celkově sezonu musím hodnotit pozitivně. Bylo tam období, kdy se dařilo a období, kdy se nedařilo. Důležité bylo, že tým držel pospolu s podporou vedení a obrovskou podporou FANS TUCHORAZ. Těm patří velká zásluha za naše výkony v zápasech.

Štítary

Jakub Stach (trenér)

Po loňské záchranářské sezoně jsme do letošního ročníku vstupovali s cílem posunout naši výkonnost a skončit v tabulce do pátého místa. I přes dílčí zaváhání jsme úkol nakonec splnili a myslím, že můžeme být celkem spokojeni.

Přesto vidím do příští sezóny spoustu věcí, které ještě můžeme zlepšit. Ať už se jedná o docházku na tréninky, o zlepšení tréninkové morálky, o zlepšení předzápasové životosprávy a také o stabilizaci našich výkonů. Někdy klukům říkám, že největším naším soupeřem je jejich nastavení hlavy do zápasů. Jsme schopný porážet nejlepší mužstva v soutěži, ale zároveň jsme schopný prohrát i s posledním týmem tabulky.

Jsme pořád velmi mladý kolektiv a doufám, že s přibývajícím věkem budeme naši stabilitu výkonů posouvat. Jinak chci klukům za celou sezonu poděkovat. Vzhledem k reorganizaci soutěže to nebyla vůbec jednoduchá sezona, ale myslím, že si s tím poradili celkem dobře. Máme v týmu skvělou partu a baví mě s klukama pracovat.

Velký Osek

Zdeněk Novák (sportovní manažer)

Věděli jsme, že z důvodu reorganizace B tříd nás nečeká lehký ročník. Podzimní část nás nezastihla v optimální pohodě. V některých zápasech jsme zbytečně ztratili body (Nová Ves, Červené Pečky) a to nás v jarní části odsoudilo ke hře o záchranu.

Před jarní části se nám podařilo tým posílit o Ondru Sodomu a do sestavy jsme úspěšně zapracovali naše mladé hráče. Nakonec to stačilo na zisk 27 bodů a celkové šesté místo, s čímž panuje spokojenost. Herní projev na jaře byl celkem dobrý, slyšel jsem na naší hru chválu. Ale to je již minulost, je třeba se v letní přípravě pořádně připravit, potvrdit jarní formu a uvidíme, na co to bude v příští sezóně stačit.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér)

Podzimní část soutěže byla z naší strany dost nepovedená a ziskem pouhých 14 bodů jsme se zařadili mezi takřka deset mužstev, která díky reorganizaci čekal boj o záchranu.

Jarní část byla z naší strany podstatně lepší podařilo se nám sedmkrát vyhrát, čtyřikrát jsme prohráli a dvakrát jsme remizovali. V celkové tabulce jsme ziskem 38 bodů obsadili sedmé místo, což určitě není špatné, ale vlastně až po předposledním kole jsme získali jistotu udržení soutěže.

Úroveň soutěže jednoznačně převyšoval Český Brod. V podzimní části hrály dobře Zásmuky. Určitě pro mne překvapující je sestup Kouřimi, která byla loni do posledních kol takřka na postup. Asi u hodně tradičních mužstev, podle hodnocení trenérů, z jednotlivých utkání nastává problém při absenci některých hráčů, za které není adekvátní náhrada. Sestupy a postupy do okresního přeboru pěti nových mužstev v příštím ročníku bude určitě oživením soutěže.

Ratboř

Radek Biško (stoper)

Za jaro se nám povedlo získat pouze 15 bodů, to považuji za hrubý neúspěch. Vždyť jsme sezonu zachránili vlastně až třemi výhrami v závěru soutěže s Cerhenicemi, Nučicemi a Kouřimí. Myslím, že jsme mohli mít na kontě alespoň o nějakých devět bodů víc. Mrzí mě hlavně ztráty s týmy na spodku tabulky a taky dva nedotažené zápasy, kde jsme se nechali vyrovnat jen pár minut před koncem.

Celkově musíme být rádi, že jsme se zachránili v okresním přeboru, protože jsme se poměrně dlouho pohybovali na hraně sestupu. Před sezonou jsme samozřejmě ambice měli úplně jiné a nepředpokládali, že se do této situace vůbec dostaneme. Bohužel postupně nám začali z různých důvodů vypadávat hráči a tým jsme prakticky každý týden museli lepit na poslední chvíli. Pro příští ročník věřím, že se nám zranění hráči vrátí do sestavy a zároveň se povede tým o několik posil doplnit.

Nučice

Petr Samek (trenér)

Hodnocení jarní části určitě nemůže být pozitivní. Bohužel nám vždy někdo chyběl a bylo nás vždy tak akorát jedenáct. Bohužel jsme většinou střídali kvůli zranění a ne kvůli vylepšení herního projevu. To vše se pak projevilo na konci sezony, kdy bychom bez hráčů gardy neměli základní sestavu. Tak jim velký dík za pomoc.

Celá sezona se naopak hodnotí pozitivně, až tedy na konečné umístění. Já si myslím, že jsme měli skončit do pátého místa, pokud bychom byli kompletní. To ale může říct asi více týmů. Hlavní úkol, a to udržení Nučic v soutěži, se povedl a to je ten hlavní úspěch, protože vzhledem k sestupu z kraje to bylo náročnější než jiné sezony. Všem velké poděkování za reprezentaci a hlavně hodně zdraví do dalších sezon. Já osobně musím ze zdravotních důvodů své angažmá zatím ukončit. Všem děkuji a přeji mnoho úspěchů jak ve sportovním, tak soukromém životě.

Červené Pečky

Lukáš Křelina (trenér)

Jestli bych měl hodnotit celou sezonu, tak ji musím hodnotit negativně. Před startem soutěže jsme měli obrovské personální problémy a málem jsme soutěž ani nepřihlásili. Celý týden jsme skládali různých jedenáct lidí, abychom zápasy vůbec mohli odehrát. Výsledkově jsme úplně nepropadávali a většinou z toho byly prohry o jeden gól. Nahráli jsme 12 bodů a byli jsme jasný aspirant na sestup.

V jarní části jsme chytli docela dobrou fazonu a nahráli 18 bodů v řadě a najednou jsme se dotáhli a dostali se do středu tabulky. Poté přišlo uspokojení a opět personální problémy. V posledním kole jsme dokonce hráli o sedmé místo, což se bohužel nepodařilo. Skončili jsme nakonec desátí, což nikdo po podzimní části určitě nečekal. Otázka je, jak se poskládá tým pro podzimní část. Evidujeme nějaké nabídky na naše hráče. Sám nevím, jestli zde budu ještě pokračovat. Uvidíme.

Polepy

Ondřej Dvořák (trenér)

Do Jarní části jsme šli odhodlaní sezonu zlomit v náš prospěch, což se nám dokonce na začátku jara dařilo. Najeli jsme na vlnu tří výher a vypadalo to velice pozitivně, naneštěstí však okamžitě přišla vlna zranění několika klíčových hráčů a naše výkony šly tímto strmě dolů. Není divu, kvůli krizi zranění jsme některé zápasy odehráli sotva v jedenácti lidech a to ani ne vždy plně zdravých, takže jsme tvrdě doplatili na úzký kádr a zbytek jara jsme bohužel v podstatě jen dohrávali.

Celou letošní sezonu jsme si jednoznačně představovali úplně jinak. Loni jsme postupovali plní euforie a nadšení a tohle byl tvrdý náraz. Do nové sezony jsme kádr dostatečně nerozšířili a nedoplnili, což nám celý ročník podráželo nohy. Abych vypíchl i něco pozitivního, tak jsme odehráli i významné množství utkání, kde jsme ukázali silný charakter, houževnatost a někdy i trochu fotbalovosti. Přes nízký bodový zisk a výkony, které zdaleka ne vždy dosahovaly dostatečných standardů, věřím, že si z této sezony do budoucna odneseme spoustu cenných zkušeností a vyjdeme z toho silnější.

Závěrem bych chtěl ze srdce poděkovat vedení klubu, sponzorům a obci Polepy za neutuchající podporu během této složité sezony a dále především fanouškům, kterých celou sezonu chodilo tradičně ohromné množství a budeme se na ně těšit v příštím ročníku. Právě oni jsou naším hnacím motorem.

Kouřim

Martin Snížek (předseda)

Do jara jsme šli s tím, že zamakáme v přípravě a popereme se o okres. Příprava v pohodě, poctivě odběhaná. Na první přátelák byla plná kabina, na první mistrák mínus sedm lidí a tak to bylo bohužel celé jaro. Chyběla nám kvalita, především v útočné fázi to byla místy zoufalost, v osmi zápasech jsme nedali gól. Objektivně jsme bohužel zaostávali a sestup je výsledek, který nás rozhodně netěší. Příští rok budeme chtít zpátky do okresu.

Celá sezona naprosto nepovedená, od prvního zápasu na podzim jsme hráli bez pěti až osmi hráčů základní sestavy, kteří byli zranění, většina z nich dlouhodobě. Když se někdo uzdravil, zranil se další. Do toho na podzim spousta nedisciplinovanosti a jen díky závěru sezony jsme uhráli 13 bodů.

Cerhenice

Aleš Janeček (trenér)

Náš cíl po podzimu byl pouze sezonu dohrát, což se nám díky velké pomoci hráčů z béčka podařilo, za což jim moc děkuji.