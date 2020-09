Další víkend a další hattrick. Střelcům v okresním fotbalovém přeboru to pálí. V posledním kole se zaskvěl mladý Milan Pánek, který se na výhře Libodřic nad Pečkami B 5:2 podílel třemi góly a dvěma přesnými nahrávkami.

„Milan je dvacetiletý odchovanec našeho klubu. V mládeži prošel Kolínem, Velimí a Křečhoří. Od 17 let je stabilním hráčem áčka v Libodřicích. Po jeho otci zdědil střelecké vlohy, a to u nás každý rok potvrzuje. Jeho přístup k fotbalu je vzorový. Je to rodilý střelec a lídr týmu. A ke všemu je to můj švagr, takže hrát bude vždycky,“ řekl s úsměvem trenér Libodřic Adam Baško.